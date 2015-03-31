美股周一大幅收高 道指大涨1.49%

北京时间3月31日凌晨消息，美国股市周一大幅收高，三大股指均涨逾1.1%，道指劲升逾260点。美联储主席耶伦关于加息问题上的鸽派言论，以及中国央行周一再出房地产刺激政策，都令投资者感到振奋。

道琼斯工业平均指数上涨263.65点至17976.31点，涨幅1.49%；标准普尔500指数上涨25.22点至2086.24点，涨幅1.22%；纳斯达克综合指数上涨56.22点至4947.44点，涨幅1.15%。

盘面上，各大板块普涨，能源板块与工业板块涨幅居前。

爱德华琼斯投资策略师凯特-沃恩说。“投资者一直担心中国经济增长放缓,中央银行信息取消市场顾虑，先关并购的企业新闻也致使资金狂热流入股市。中国股市周一收于7年高点。股市往往会过度对好消息和坏消息反映。A股的信号虽然是正面的，美股市场再次反弹，我不确定道琼斯指数上涨200点以上是合理的”。

Oanda证券的高级市场分析师Craig Erlam表示，鉴于上周股市跌多涨少，周一股市大幅反弹也并不奇怪。

Craig Erlam在邮件中称，“周五收盘前，美联储主席耶伦称旧金山联储会议上表示，今年逐步加息仍是有可能的，但是美联储的态度将非常谨慎。美联储主席耶伦的鸽派表态和中国央行行长周小川的讲话都对市场是个很大的利好，如果不考虑经济数据太差的话，美股可能会延续涨势。”

经济数据方面，美国2月核心PCE物价指数环比0.1%，预期0.1%，前值0.1%；美国2月核心PCE物价指数同比1.4%，预期1.3%，前值1.3%。

美国2月个人收入环比0.4%，预期0.3%，前值0.3%修正为0.4%；美国2月个人支出环比+0.1%，预期+0.2%，前值-0.2%；美国2月实际个人消费支出环比-0.1%，预期+0.2%，前值+0.3%修正为+0.2%。

美国2月PCE物价指数环比0.2%，预期0.2%，前值从-0.5%修正为-0.4%；美国2月PCE物价指数同比0.3%，预期0.3%，前值0.2%。

美国2月成屋签约销售指数月率+3.1%，预期+0.4%，前值+1.7%。美国2月成屋签约销售指数年率+12%，预期+8.7%，前值+6.5%。

美国3月达拉斯联储制造业商业活动指数-17.4，预期-8.8，前值-11.2。

个股方面，美国国际集团（AIG）正寻求出售其所持中国人民财产保险股份有限公司（以下简称为“人保”）的部分股份，从而筹集最多5.07亿美元资金。据彭博社获得的交易条款显示，美国国际集团计划以每股15港币（约合1.93美元）到15.48港币（约合2.00美元）的价格出售大约2.54亿股人保股票，这一价格区间与人保周一在香港市场上的收盘价15.80港币（约合2.04美元）相比低了2%到5.1%。

据路透社获得的一份文件以及三名熟知内情的消息人士透露，摩根士丹利已经同意出售旗下的一项压缩天然气业务。摩根士丹利在去年建立起了这项业务，但不久以后该业务就遭到了监管机构的调查。

据日本经济新闻社报道，韩国三星电子

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计划最早于明年3月将曾为其日本总部大楼的“六本木T-CUBE”的股份出售给三井不动产。交易额预计达到数百亿日元（约合数十亿元人民币）。目前三星办事处已迁至他地。

德国音乐版权公司贝塔斯曼音乐集团（BMG）周一称，该集团已经与阿里巴巴集团（纽约证券交易所股票代码：BABA）签署了一项音乐数字经销协议。作为全球最大的电子商务公司，阿里巴巴集团正在加强相关措施，想要打造一个数字媒体“帝国”。

医保福利公司Catamaran股价一度大涨24.63%，联合健康股价一度大涨3.83%，后者将斥资128亿美元现金收购前者。

制药公司提瓦制药（Teva Pharmaceutical）周一宣布以32亿美元的价格收购生物医药公司Auspex Pharmaceuticals。

Cal-Maine Foods第三财季营收同比增长11%，主要得益于假期鸡蛋等食品销量需求增加。

AAR公司股价大涨，该公司第四季度财报好于市场预期。

国内本地生活服务电商窝窝团今日再度向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书增补文件。文件显示，窝窝计划通过本次IPO发行最低450万股ADS。相比上次更新的最低发行量3,636,363股ADS有所提升。本次未公布最高发行量。发行区间仍为9－11美元。