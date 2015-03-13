两会结束 A股投资看哪里？

年初以来，此前独领风骚的一干权重股“让位”中小盘，创业板指和中小板综指屡刷新高。上证综指今年以来仅有3.54%的涨幅，但创业板指和中小板综指同期涨幅分别高至37.12%和25.07%。

而正由于创业板为代表的成长股年初以来一路绝尘，业内不少机构“断定”市场风格切换，开始舍小推大，上调对成长股的推荐。但荀则指出，由于增量资金入市才刚刚开始，这就决定了市场并不是非大即小，而应该是轮涨的过程，是一个交相辉映、趋于平衡的过程。

结合目前的市场风格，投资者在两会后的二季度中可以找到哪些投资机会?对此，荀玉根给出了三条线索。

在荀玉根看来，二季度投资者首先可关注的应是金融和地产，历史数据表明，在利率下行的时候，金融和地产作为高杠杠行业仍然是最为受益的。此外，券商股成交量放大，沪港通、资产证券化、新三板等业务开展，券商业绩趋势继续向好。

其次，不得不说的是，从两会热词中能可以看出，创新技术类行业越来越受宠。和互联网相关的创新技术类行业在改变人类的生活方式，同时也在改变着投资者的投资方式，荀玉根建议，今年国内大热的工业4.0值得投资者关注。实际上，诸多业内人士也认为，工业4.0无疑是中国未来工业产业变革的发展方向，在A股市场上的投资机会也不容小觑。

除此之外，从短期性的、区域的投资机会来讲，投资者二季度可以关注“大上海”专题。“从研究角度来讲，上海确实有很多催化剂和内涵因素存在，包括上海国企改革、产业升级、迪士尼、产业园区等等。”荀玉根称。