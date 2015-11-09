重启IPO到底可不可怕？

具体而言，据相关资料显示，对于已获得发行批文并完成预缴款的10家企业，在完成会后事项之后，将会成为第一批的重启发行企业，而发行的时间大概在两周之后。至于18家已获得批文却未完成缴款的企业，则拟在12月分两批完成发行。

综上所述，对于年内有望发行上市的企业，目前大概有28家。纵观这28家年内拟发行上市的企业，则基本属于今年7月初被紧急叫停IPO的企业。

IPO的即将重启，对于市场而言，也算得上是一件大事。因为，随着IPO的即将重启，实则也意味着A股市场的融资功能也将会正式开启，届时或将对A股市场的存量资金起到一些分流的影响。

此番IPO重启的不同之处

不可否认，回顾最近几次IPO重启的关键时点，都或多或少地对当时的A股市场带来不同程度上的影响。其中，从最近几次的数据来看，自A股IPO重启之后，市场出现下跌的次数略多于上涨的次数。但是，从本质上分析，IPO重启对股市带来的冲击，往往反映在市场的心理层面方面。

然而，需要注意的是，鉴于这一次的IPO重启，实则其在新股发行方面，也作出了一些重要性的改革。

其中，备受关注的，莫过于针对巨额打新资金取消现行新股申购预先缴款制度，并更改为确定配售数量之后再进行缴款。

对此，在实际操作中，投资者不必在打新的过程中进行实缴资金，而逐步更改为中签后再缴款。

实际上，在以往的打新过程中，不少投资者因为打新的需要，而不得不抽出部分股市资金来满足打新的需求。但随着这一改革措施的落地，投资者也不必再卖股打新了，而投资者的资金利用率也得到了大大地增强。

至此，虽然IPO重启会对市场存量资金仍有一些的分流影响，但因这个改革措施的逐步落地，却大大减缓了IPO对存量资金的分流压力。

除此以外，在此次IPO重启之际，官方亦进一步强调了建立保荐机构先行赔付制度，以进一步强化了中介机构的责任。

事实上，在前一段时期，市场亦多次传闻要建立起保荐机构的先行赔付制，但就目前而言，随着官方的公开表态，未来保荐机构的先行赔付制度将会有更多更细化的措施落地，以适应市场的发展，这同时也为未来注册制度的全面铺开而铺路。不过，从另一种角度看，随着相关制度的逐步完善，实则也将会进一步强化了保荐机构等中介机构的相应责任。退一步来说，若中介机构不能如实完成相应的工作，则未来中介机构所承受的风险也是不可小觑的。

笔者认为，面对IPO重启的消息，或许市场不必过分悲观，而就目前来看，其对市场存量资金的分流影响并不显著。但是，对于未来我国证券市场中的IPO发行节奏问题，投资者也需要保持着高度警惕的态度。换言之，若在随后的时间内，市场的IPO发行节奏持续加大，则其对市场存量资金的分流压力还是不能忽视的。

回顾今年5月份，对于当时市场持续火爆的行情，当时市场采取了扩大IPO发行节奏的举措。具体而言，即从原来的一个月核准一批调整为一个月核准两批。

与此同时，在IPO发行节奏明显加快的同时，A股市场的大盘IPO发行节奏也在频繁上演。对此，在随后的一个多月时间内，市场却出现了这样的情景，即一边是大盘IPO的频繁来袭，对市场的存量流动性带来了实实在在的分流影响；另一边则是新股发行间隔时间的持续缩小，导致市场的运行节奏被完全打乱，而投资者的操作策略也被迫反复修改。

进入今年6月份，随着A股“去杠杆化”力度的迅速加强，结合市场扩容压力的持续加大，实则也为随后的股市下跌风波埋下了隐忧。

由此可见，面对新一轮IPO的即将重启，管理层必须要积极总结好过去的经验教训，不要再让“股灾”再一次重演。与此同时，亦需要时刻保持好A股市场投资与融资功能的发展均衡性，让股市走得更健康、更成熟，同时也要让重启IPO不再可怕！