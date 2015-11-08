三重磅消息出炉 下周A股最可能走势曝光

讯周五晚上，发生了三件对股市有重大影响的事儿，股市大涨三天的谜底终于揭晓。

1、证监会宣布重启IPO，同时完善新股发行制度。股灾期间暂缓发行的28家公司的IPO将率先恢复。

2、证监会表示，推进股票发行注册制改革的各项准备工作正在有序推进。也就是说，注册制改革已经箭在弦上了。

3、美国公布了非农数据，大超预期地亮丽。美国10月非农就业人数新增27.1万，远超18.2万的预期，同时美国失业率降至5%，创下了7年新低。这也说明，美国12月加息基本是板上钉钉了。

奇怪的是，第一条消息即IPO重启的消息瞬间刷爆了朋友圈，第二条、第三条消息则被选择性盲视了。但是，他们的影响更深远，也是短期更大的利空！IPO重启能否开启新一轮牛市征程？哪些板块会从中受益？小编综合多方报道，看看各路专家怎么说。

杜先杰：下周一或低开至3500点以下

杜克资本投资总监杜先杰表示，在技术指标刚刚形成利好之际，证监会立刻公布重启IPO，短期可能会打击市场气氛，下周一不排除低开3500点以下。

重启IPO是在意料之中，重启IPO其实是中国资本市场进行资本市场改革的重要一环，从长期来看，无论对拟上市公司同时还是对投资者而言，都需要打新的投资手段。

目前IPO重启的具体方法还没有非常完整，而对上一次IPO制度进行革新，例如新股申购改为确定配售数量后再缴款，有利于资金面，对市场的影响降到最低。从中期来看，IPO重启之后，实际上不会如同以往冻资产生的市场震荡。

李大霄：IPO重启不会扼杀婴儿底以来的牛市

英大证券研究所所长李大霄表示，重启新股并不会扼杀婴儿底以来的牛市。重启新股说明A股已经恢复了融资能力。

李大霄指出，新股发行制度的改革更加合理，重启IPO预示着中国股市已从低迷中走出。

桂浩明：短期会有冲击长期仍将上涨

申银万国首席分析师桂浩明表示，IPO暂停是暴跌背景下的临时措施，一个市场长期不进行IPO不正常，恢复IPO是早晚的事。但是恢复IPO不是简单的停掉后重启，一般来讲，如果制度完善，发行节奏合理，对市场的影响是有利的，会给投资者带来更多的机会。

现在恢复IPO短期会有一定的冲击，但是整体冲击不会太大。现在投资者心态上对后市普遍比较乐观，从之前的经验来看，IPO真的推出后，股市还是会有所上涨。这当中的关键是避免盲目追高，坚持价值投资。

谭松珩：打新收益将大幅降低

富滇银行投资经理谭松珩表示，IPO重启对A股中长期趋势不会造成影响。

尽管目前配资清理工作完成，A股也有转牛趋势，但IPO重启将会造成市场的短期波动，两个月内发行28家公司，或将对资金面造成一定的影响。不过，从历史经验来看，IPO对中长期A股市场的趋势不会带来冲击，A股的牛市还在继续。

如果按照已发行的同类可比的公司PE来估值，未来无风险打新利益将相比以前大幅降低，A股将会向美股等看齐。取消预缴款，对于资金面的压力会较小。

董登新：恢复IPO自由是重大利好

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新指出，在央行不断放水、市场流动性泛滥的前提下，投资者缺乏足够的投资渠道，出现了所谓的资产配置荒。在A股市盈率严重偏高的背景下，如果继续关闭一级市场，则会严重抑制投资者信心，并无法满足投资者打新炒新的需求。

王汉锋：短期影响偏负面中期偏正面

中金公司策略分析师王汉锋：这可能代表着A股市场在逐步走出之前波动较大的非正常状态，各项功能有望逐步回归正常。未来如果市场进一步平稳，当初为了维稳市场而对股东减持进行限制的措施也可能逐步会放开。

由于取消预缴款制度，预计新股发行对资金面的冲击将有所减小，不过具体影响待规则进一步明细后才能估计。

对市场短期心理层面影响偏负面，中期影响偏正面，特别将利好券商。

财经作家刘维明表示：其一，IPO重启，势必有些好企业可以选择，那此时的资金就要有短线部署，不会都是长仓，以备届时之需。这个策略的保障是不要被套牢，如果到时候再跑，恐怕无法顺利交接筹码。

其二，此番股灾之后，监管层已洗牌，如果仍然让IPO成为股市重压，那也未免显得一点进步都没有，一边IPO股指一边涨才显能显出专业风范。

其三，此番反弹，一些错杀优质股已经回到股灾前的水平，自然一些猪也又飞到了半空，那些都是烫手山芋，早扔早了。此即前期反复强调的“优质筹码挑选和劣质筹码抛弃”的过程。优质筹码回到合理水平不再具有继续上涨动能，而劣质筹码不赔或少赔尽早出手，这将对大盘形成压力。

对于后市，民族证券:蓝筹板块近期出现补涨，题材板块恢复做多人气，价值股与成长股形成良好轮动上涨的局面。

不过，在躁动的市场行情中，投资者还要保持一份冷静，毕竟行情反转仍需基本面的配合和增量资金的持续流入。但做空因素近期仍在积聚。首先，沪港通资金连续13个交易日出现净流出，累计净流出130亿元，显示境外资金对本轮A股上涨报谨慎态度。其次，随着火爆行情的展开，两融余额以每日200亿元的速度递增，但占两市总成交额的比例依然较小，不足1月上旬3000-3400点区域时的水平，说明当前风险偏好的提升相当节制。第三，证监会对7家证券与基金经营机构采取行政监管措施，同时，为进一步改善新股发行政策措施，将恢复28家公司IPO，短线利空股市。综合来看，尽管A股反弹趋势已确立，但从资金流向和监管部门态度来看，似有给市场降温之意。

技术上看，目前上证综指和中小创指数均未摆脱上升5浪形态的制约，一旦继续上攻，将在3700点附近遭遇重压，有望回调至3400-3500点区域进行整固。只有当市场由“预期修复”转向“估值修复”行情时，全面反转的趋势才能真正确立。

延伸阅读：历次IPO重启后股市怎么走？

第一次重启：延续下跌

1994年12月新股发行重新启动后，大盘继续探底，并在次年的1月19日达到前期下探至571.36。期间最大跌幅达到17.82%。

第二次重启：小幅下跌

1995年6月重启新股发行后，6月12日大盘已经跌破700点，至7月初，大盘已经跌至610.33点(1995年7月4日)，期间最大跌幅为13.92%。

第三次重启：大幅上涨

1996年1月3日重启后，1月19日探底512.83点后，一路上行，展开一轮大牛市，在当年年底飙升至1258.69点，并于2001年6月14日达到2245.44高点，期间最大涨幅达到257.02%。

第四次重启：震荡下跌

2001年11月2日后，市场经历三年的震荡期，并于2003年11月13日达到1307.40低点。本轮IPO启动期间内，市场震荡下行，跌幅达到21.86%。

第五次重启：延续单边下跌

2005年1月23日后，新股恢复发行。期间大盘延续单边下跌趋势，跌幅达到13.15%，并于2005年5月24日达到1057.54低点。

第六次重启：大涨大跌

2006年6月5日，新老划断第一股中工国际招股，虽然导致了短期市场的回落，大盘从1700点附近最低回落到1512.52点，但随后很快就创出新高，此后更是一路上涨到6124.04点(2007年10月16日)。随后，全球股市暴跌，至2008年12月6日新一次暂停时，上证综指已经跌至1800点附近。

第七次重启：大幅下跌

尽管本轮重启周，大盘延续上涨趋势，到2009年8月4日达到3478.01高点，但此后持续三年的震荡下跌，到2012年12月达到1949.46的低点。重启期间，市场下跌幅度超过30%。

第八次重启：探底反转

2014年1月IPO重启以来，沪指震荡走低后，一度创出1974的调整新低，随后大幅上涨，一路走高，开启一波罕见的牛市行情。沪指最高到5178点。

总体来看，新股重启对于上证指数的影响偏于负面，但影响有限；在8次IPO重启后，仅有1996-2001、2006-2008年,2014年出现牛市的大幅上涨，其余阶段均为下跌，幅度为10-20%左右。IPO重启前后，市场大多延续变更之前的趋势，IPO不是市场的拐点标志，但却是历次市场上涨或下跌的加速器。

IPO重启后哪些板块最受益？

1、这些股将直接受益28只IPO股

这28只被暂缓IPO的新股中，据招股说明书披露信息统计，其中5家被多家上市公司持有原始股，他们分别是读者传媒(603999)、思维列控(603508)、中新科技(603996)、通合科技(300491)和富祥股份(300497).

读者传媒隐藏了三家上市公司，光大证券(601788)通过旗下全资股权投资公司持股1050万股，占发行前比例为5.83%，时代出版(600551)和甘肃电投(000791)分别持有300万股，占比1.67%。

思维列控第三大股东是远望谷(002162)，远望谷2011年以自有资金1.12亿元战略投资入股公司，受让了2400万股占发行前比例20%。

富祥股份第二大股东是永太科技(002326)，持有富祥股份原始股1326万股，占发行前股份比例为24.56%。

通合科技第四大股东宏源汇富创业是申万宏源(000166)旗下全资股权投资公司，其以3.82元/股的成本持有公司6.54%的股份。

中新科技股东中，大众交通(600611)持有13.39万股，持股比例0.09%。

2、IPO重启后券商股最受益

IPO的开闸，将直接提高相关保荐券商的投行业绩。短期看，投行业绩弹性较大的券商值得关注；长期看，大型券商和项目储备丰厚的券商具有长期竞争力。

最新数据显示，截至上周五，证监会受理首发企业618家，其中已过会24家，未过会594家。值得注意的是，未过会企业中正常待审企业增至104家，中止审查企业490家。不过，从目前来看，企业补充财报的速度正在加快。

3、券商影子股也将受益

券商股受益，券商影子股亦将因持有券商股而受益；券商股牛气冲天，券商影子股亦水涨船高。下面是A股市场参股券商的影子股：

“广发三宝”，即辽宁成大、吉林敖东、中山公用，穗恒运A、锦龙股份、亚泰集团、东莞控股、城投控股等，持有券商股比例较高。

在券商影子股的选择上，需要将影子股分为两类：一是已经持有上市券商股份的公司，且持有股份较多，这类影子股受益更大，例如吉林敖东和辽宁成大等。二是有些持有准上市券商的公司。准上市券商指的是例如广州证券等，很有希望成功IPO的券商，这类影子股也能有望受益。