A股开启鸡肋行情，投资者操作时要注意这几点！

今天，A股市场继续延续之前的弱势震荡走势，全天市场的表现也没有太多的看点。截至收盘，上证指数下跌0.25%、深证成指下跌0.15%。至于中小板指数以及创业板指数，则分别下跌0.21%和0.11%。

值得一提的是，以上证指数为例，自今年10月中下旬以来，市场指数就一直延续着弱势震荡的格局。回顾最近两周的交易日走势，虽然市场全天的波动幅度并不显著，但市场的运行重心却有逐步下移的趋势。截至目前，上证指数再一次跌破了20日线的支撑，并与30日线的支撑位置仅有不到60点的距离了。

回顾今天的市场盘面，两市个股涨跌互现。但是，从概念板块的表现来看，却出现了明显的分化走势。

其中，近期备受关注的泽熙系以及二胎概念股票继续延续大幅下行的走势，且全天跌幅基本在3%以上。但与之形成鲜明对比的是，水域改革、三沙概念、网络安全等概念品种却出现了逆势上涨的走势，且在上述概念板块中亦出现了多家概念股票封上了涨停板的位置。由此可见，在市场弱势震荡的过程中，实则也会带给投资者一些可操作的机会，但因板块上涨的持续性不足，由此也容易加大投资者的操作难度。

除此以外，根据大数据投资分析工具“超级云脑”短期指数显示，今天市场的综合指数为41.38，显示出当前市场的投资情绪低迷，且市场投资情绪趋向于悲观。与此同时，结合今天的市场数据来看，今天全天市场依旧出现主力资金大幅净流出的态势，由此也加剧了市场多空双方的分歧。

或许，对于当前疲软的市场而言，我们可以认为属于鸡肋行情。对此，在A股市场开启鸡肋行情之后，投资者也确实需要在操作策略上作出适度的调整。

其中，在当前相对疲软的市场环境下，投资者还是需要理性看待当前的市场行情，尽量避免满仓乃至高仓位的操作思路。

除此以外，鉴于目前市场对概念股的炒作仍然缺乏持续性。由此一来，对于部分投资者而言，他们也切忌恋战，追涨热门股票时可采取“快进快退”的策略，以锁定阶段性的利润。

从整体上分析，在当前相对疲软的市场环境下，投资者的操作难度也在不断加大。不过，对于当前的市场，还是以存量资金作为主导，而在场外新增流动性仍未得到大举进场之际，实则也压制了市场的上涨高度。因此，在当前的市场行情下，投资者在操作的过程中也需要比较慎重。