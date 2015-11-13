"黑周四":券商"砸盘" A股巨震下挫 外资连续18天撤离

周四(11月12日)，虽然题材股多点开花，但是券商尾盘"奋力砸盘"，A股"无奈"下挫，痛失七连阳，且险守3600点关口。今天两市成交显著放量，尤其是创业板成交2101亿，成交7416万手，创历史最大成交量。外资连续18个交易日撤离，累计净流出超过240亿元。

沪深两市双双高开低走，沪指午盘前跳水考验3600点支撑。午后开盘，券商股拉升，市场人气回升。新能源汽车概念股全线大涨，多只个股涨停。有色股、次新股扩大涨幅。虽然受热门板块多点开花带动一度翻红，但怎奈券商股尾盘开火砸盘，最终两市双双收跌。盘面上，充电桩、锂电池、有色股、次新股涨幅居前。

截至收盘：沪指跌0.48%，跌17.35点，报3632.90点，结束6连阳；深成指跌0.33%，跌42.14点，报12635.39点；创业板跌0.76%，跌21.38点，报2783.30点。成交量方面，沪市成交4828.33亿元，深市成交7487.58亿元，两市共成交12316亿元，较昨日增加900亿元。

板块个股：券商板块跌幅居前，光大证券、兴业证券、方正证券跌逾4%。保险板块走势强劲，新华保险跌逾2%，中国人寿跌逾1%。基建板块走弱，中工国际、新疆城建跌逾3%，铁龙物流、广深铁路跌逾2%。次新股再现涨停潮，金海环境、杭州高新、金石东方等50只个股涨停。充电桩概念股走强，森源电气、特锐德、万马股份等5只个股涨停。

沪港通：截至15:01，沪股通每日额度130亿元剩余145.34亿元，占比111%。截至16:01，港股通每日额度105亿元剩余103.61亿元，占比99%。

提醒：港交所数据显示，自2015年10月16日以来，沪股通资金一直处于净流出状态，截止11月12日为止的连续18个交易日中（10月20日、21日，沪股通因重阳节暂停交易两天），沪股通资金净流出已经累计达245.5亿元。这是沪港通从去年11月17日启动以来最长的净流出周期。

股指期货：期指高开低走，三大品种盘中接连下挫，午后期指震荡反弹，中证500主力合约翻红。截至收盘，IF1511跌0.79%，IH1511跌1.21%，IC1511涨0.32%。

分析师观点：分析师称，前期领涨的券商股获利回吐压力集中释放，跌幅居前并拖累大盘。不过目前场内情绪尚稳定，有资金继续选择相对安全板块进行炒作，盘中板块轮动特征仍明显。