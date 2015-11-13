四大因素导致A股下跌

截至收盘，沪指跌1.43%，跌52.06点，报3580.84点；深成指跌1.85%，跌233.36点，报12402.04点；创业板指跌2.63%，跌73.14点，报2710.16点。

成交量方面，沪市成交4686.69亿元，深市成交6693.38亿，两市共成交11380亿元，较昨日缩量1000亿元。

纵观本周，沪指跌0.23%，跌8.26点；深成指涨1.05%，涨128.87点；创业板涨1.83%，涨48.7点。

尽管周四大盘有惊无险探底回升守住5日线，但在当前四座大山压制下，多方力量开始暗中衰竭，周五两市低开后冲高量能明显缺欠，然后便被空军大举打压回落，盘面个股亦出现了凌厉的杀跌走势，投资者当前须注意系统性回调的风险。

令大盘难于逾越鸿沟的四座大山分别是：首先，截至周四A股收盘，沪股通净流出15.37亿元，连续18日净流出，大盘反弹外资却借沪港通大举出逃令大盘承压杀跌；其次，开放式偏股型基金仓位已达83.86%；股票型仓位更是近90%，多方弹药用尽反弹受阻；再次，10月新增人民币贷款5136亿元，大幅低于预期的8000亿，直接让多方信心受挫被空头打压；最后，本轮反弹来一直没像样调整，巨大的获利盘与套牢盘是大盘难于逾越的鸿沟，这也直接造成今日盘面杀跌凶猛。因此我们认为在题材股带头杀跌下，对涨幅巨大、业绩暗淡、放量滞涨与主力调仓个股，我们应赶紧调仓出局。

以创指为首的题材股经过连续飙升后，上方套牢盘与短期获利盘涌现下，市场确实有回调需要。不过在习主席50天多次谈股市下，大盘短期系统性回调并不改中长期向好机会，特别是具有政策利好于改革类题材，逢回调我们更可大胆布局，如以下两大品种。

1，派拉蒙主题公园有望落户深圳宝安。海外主题公园巨头意欲让项目落户深圳，市场将预期深圳的房地产、旅游、商贸将受益于主题公园带来的人流量的增加。短期而言，可以重点关注同时存在房价上涨利好的深圳房地产板块。

2，改革措施加速落地，六大电改配套文件近期出台。近期管理层加速推进金融改革，市场上也不断传出油气改革的传闻，有关反垄断改革的预期在升温。电改配套文件出台的加速推进，将再度增强市场对改革的预期，或将催化改革行情继续向纵深发展。

总的来看，在股指难于逾越四座大山下，主力将开启一轮强势洗盘，个股也将面临着大分化的走势。因此，当前我们应多一份理性谨慎、少一份盲目冲动，对上面两大主线个股可在防范好回调风险下，再择机逢低布局。