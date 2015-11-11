价值投资者的丧钟：巴菲特在IBM上巨亏20亿美刀！

今日的A股不温不火，晓峰也就把视线放到了海外，一则消息令晓峰大为震惊！巴菲特上周五宣布，在IBM的投资上已经损失了20亿美元！

这则消息对国内众多的价值投资者信徒来说可谓晴天霹雳！简直是让人信仰崩塌的节奏啊？！

巴菲特从2011年开始买入IBM以来，过去四年多时间，共计购入130亿美元的IBM普通股股票。

晓峰从时间推算巴菲特介入IBM的成本：2011年1月是全年的最低点，月K线显示最低价为146.64，最高价为164.35。根据最新收盘价135美元，倒推浮动亏损比例，也就是20亿美元除以130亿美元，亏损比例为15.38%，那么，持仓的成本应该是158美元左右。也就是处于2011年1月K线的中上部分。

从中我们可以看出巴菲特的操作风格：

第一，如果说是一次性建仓，也基本是正常的，130亿一次性在2011年1月买入。

（晓峰：会不会太激进了啊？原来价值投资者是这么买股票的！？股神让大家长见识了！）

第二，在持有的4年过程中，没有做过高抛低吸降低成本的操作。

(晓峰：如此应该可以最大程度的控制公司运作的成本，因为不需要安排专门的人员负责日常的买卖。价值投资者，就是买入持有。）

第三，之后到过215.9美元的价格，巴菲特没有减仓。因为他说了，对IBM并非短期投资。他指出，四年多以前他开始买入时，就已经计划长期持有。

在完成了2008年次贷危机大跌的那个行情之后，道指是慢牛行情，上证则是非牛非熊行情。所以在道指的背景下，做价值投资是相对容易成功的，因为系统性风险较小，可以忽略。而在上证的背景下，做价值投资，买入持有难度就相对高了很多。股神价值投资亏了15%，但那些在4000点还配资买股，坚定持有要做价值投资的人，最后都死无全尸了……

相信晓峰写到这，又有价值投资的信徒要说了，那些投机分子，做股票就是听消息，不能静下心来做研究，找到真正有价值的股票。

晓峰又要呵呵了。不妨让我们看看股神投资IBM的所谓价值：“IBM仍然有盈利能力，并产生显著的现金流。”听起来是不是和听故事没什么两样？差别仅在于投资分子电话里听到一个消息就买入股票，而价值投资者把这个消息刨根问底了一番，而已。

另外，从巴菲特对IBM的操作中，可以看到，价值投资者对技术分析确实是深恶痛绝，否则难以想象他会一点不运用技术的手段做一些差价！晓峰已经听到技术派在呵呵了，那是他不会技术分析好嘛。。。

咳咳，不能再说了，价值投资的信徒该来打晓峰了。

最后再说一句，炒股，不做多头也不做空头，要做个滑头。