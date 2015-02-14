股市逼近熊市的7大迹象

在美国股市努力朝有史以来最高位冲刺时，很多投资者无法嗅到危险气息。毕竟，如果股市呈现上行轨迹，为什么要不安呢？

问题是，如果你直至熊市正式出现时才意识到危险，那么你就会损失大把的钞票。

为了防患于未然，投资者需要了解股市逼近熊市的7大迹象，如下：

1.股市突破关键技术水平：如果标准普尔500指数突破2000点整点关口，然后回落至1980点，后又跌至1960下方，此类技术上的破坏太过巨大，很难回暖(在最后的情况下，所有技术水平都可能在一两天内被突破)。此外，一定要关注股指是否一日内出现50、100和200点的跌幅。这是一种非常重要的技术信号

2.反弹能量不足：交易员Mark D. Cook指出，可以通过反弹和下滑趋势判断股市的强劲度。如果反弹疲软且沉重，表明市场正在转滚。在熊市时，反弹在低交易量环境下死气沉沉。

在过去的两周内，道琼斯工业平均指数已经反弹近1000点。我们将密切关注此轮反弹究竟是踏实存在，还是又一次“死猫”式反弹(股价遭重挫后出现的小幅反弹,常继而下跌)。如果是后者，价格上扬但交易量通常很小。

3.投资者关注的是价格：价格是确认是否是熊市的最后一项指标。当价格暴跌时，再想避开金融破坏已经为时已晚。

4.横向盘整：从2014年12月19日到2月6日，股市一直起伏不定。很多投资者认为起伏不定的市场才是健康的。事实并非如此！华尔街的传奇人物、“最大的空头”Jesse Livermore在1929年在 “股市大崩溃”爆发之前选择做空，因为他意识到上下搅动的市场是个危险信号。通常，当市场价格大幅反弹，而交易量却很少时，结局都不怎么好。

5.情绪转变：熊市到来之前，居于高位的投资者情绪指数，会逐渐转向中立，然后在投资者发现资产投资组合瓦解后突然转向。眼下，投资者信心满满。但是，当价格下跌时，他们就会担忧不已。

6.恐慌性抛售。当熊市成熟时，原本很有耐心的投资者因恐惧情绪而选择认输，并抛售自己所持有的股票。尽管被告知熊市蕴藏买入机会，绝大多数投资者没有耐心继续持有所持股票，更别说继续买入股票了。

7.看跌者赢得尊重：当价格跌势加剧时，看跌股市的预测者们不再遭到奚落，相反那些看涨的权威人士成了被质疑的对象。在熊市的最后阶段，看涨的投资者会遭到奚落。