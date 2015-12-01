亚太股市稳步走高 中国PMI数据不振不改市场既定节奏

亚太地区股市周二(12月1日)稳步上涨，市场对中国制造业调查报告反应不大，该数据并未缓解经济增长降温的担忧；与此同时，一份民间调查则暗示经济企稳。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数延续早盘涨势，现涨1.1%。日股日经指数涨0.9%。美国股市隔夜收低，但三大股指连续第二个月录得月线上扬。美国股指期货在亚洲时段涨0.5%。

中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.6，创2012年8月以来最低水准，当时为49.2。市场原本预计11月PMI为49.8，上月为49.8。

但财新/Markit的中国制造业PMI数据显示，11月工厂活动萎缩幅度小于10月，表明经济增长压力略有缓解，政府的支持政策发挥了积极作用。

虽然美国经济数据令人失望，但美元仍然上涨。美国11月芝加哥采购经理人指数(PMI)下滑，暗示中西部制造业萎缩。投资者未受PMI数据的影响，关注将在周五公布的非农就业数据。市场主流观点认为，11月新增20万个岗位。稳健的就业数据将强化美联储本月升息的预期。

日股周二早盘上涨，因弱势日元和美国指数期货走高支撑市场人气，对疲软的中国制造业数据不予理会。

周二公布的官方调查显示，中国11月制造业萎缩幅度超过预估。另一项民间调查也显示11月制造业活动连续第9个月萎缩。

但交易员称，调查的疲软结果已被市场消化，日股周一下跌。日元疲软和美国股指期货上涨主导今日市场人气，投资者仍看涨日本股市，尽管当日经指数逼近20,000点时他们可能抛售。在本周重大事件到来前，周二市场交投可能清淡。这些重大事件包括周四欧洲央行政策会议和周五的美国非农就业报告。

日经指数盘中涨0.9%，至19,918.52点。东证股价指数涨1.0%，至1,595.82点。

出口股上涨，本田汽车和爱德万测试(Advantest)分别升2.7%和2.1%。

日产汽车股价下跌逾3%，此前日经新闻报导称，这家车企考虑提高对雷诺的持股至25%以上，以阻止法国政府对两家车企联盟管理层的干扰。

中国市场方面，沪市大盘在交易时间内呈现大幅震荡走势，题材股爆发，环保、彩票概念活跃，银行、券商股跌幅靠前。沪指早收盘报3430.06点，下跌0.45%，成交额1755.4亿元；深成指报11998.92点，下跌0.32%，成交额2807亿元；创业板报2666.06点，下跌0.24%，成交额836.9亿元。

盘面上，在线旅游涨逾4%领涨两市，电子发票大涨4.25%，互联网彩票、体育产业、环保工程等板块涨幅居前；虚拟现实、碳纤维、钛白粉等板块跌幅居前。个股方面，华东数控、腾邦国际等47股涨停，123股涨超5%；友利控股、飞马国际等5股跌停，9股跌超5%。