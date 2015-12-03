题材蓝筹齐飞 A股逼近3600 外资又跑了？

周四(12月3日)，在市场面临风格切换的关键时刻，题材与蓝筹齐飞，百花齐放，A股"霸气"逼近3600点关口，创业板满血复活，狂飙逾3.6%。两市逾2000股飘红，仅1股跌停。在盘面看似"欣欣向荣"之际，外资继昨天净流出之后，今天又出逃了。

沪深两市开盘涨跌不一，沪指低开后震荡上扬，盘中银行券商等金融股集体上攻，房地产板块发力，临近午盘沪指涨幅收窄。午后开盘，沪指一路震荡上扬，一度逼近3600点关口。创业板今高开高走，最大涨幅3.7%。

截至收盘：沪指报3584.82点，涨47.91点，涨幅1.35%。深成指报12447.38点，涨261.11点，涨幅2.14%，创业板报2708.12点，涨94.86点，涨幅3.63%。成交量方面，沪市成交3388.6亿，深市成交4565.9亿，两市共成交7954.5亿元。

板块个股：信息安全涨幅居前，兆日科技、立思辰、梅泰诺涨停。文教休闲走势强劲，深中华A、信隆实业、海伦钢琴涨停。送转潜力走强，天赐材料涨停，中泰股份涨逾8%。石油板块走强，潜能恒信、海越股份涨停，准油股份涨逾8%，中国石油涨近2%。券商板块走势疲软，西部证券、东兴证券跌逾2%。

沪港通：截至15:01，沪股通每日额度130亿元剩余138.39亿元，占比106%。截至16:01，港股通每日额度105亿元剩余95.98亿元，占比91%。

继昨天净卖出净流出3.31亿元 终结连续8天净流入之后，今天截止A股收盘，沪股通净卖出金额8.39亿，当日额度剩余138.39亿，余额占额度比为106%。

股指期货：周四收盘，沪深300期指IF1512涨1.13%，中证500期指IC1512涨2.27%，上证50期指IH1512涨0.38%。

资金面：截至12月2日，上交所融资余额报7057.2亿元，深交所融资余额报4850.85亿元，两市合计11908.05亿元，减少44.36亿元，两市融资余额再度下降。

分析师观点：分析师称，今日大盘继续震荡，板块间轮动较快，存量资金博弈激烈，致大小盘股之间的跷跷板效应明显。若后市无实际利好出台，料有限的量能难以支持大盘持续向上，短线将续维持震荡态势。