MQL5中表格模型的实现：应用MVC概念
内容
概述
对于编程而言，应用程序架构对于确保可靠性、可扩展性和易于维护起着关键作用。有助于实现这些目标的方法之一，是采用名为MVC（模型-视图-控制器）的架构模式。
MVC概念允许将应用程序划分为三个相互关联的组件：模型（负责数据和逻辑管理）、视图（负责数据展示）和控制器（负责处理用户操作）。这种分离简化了代码的开发、测试和维护，使其更加结构化和灵活。
在本文中，我们将探讨如何运用MVC原则，在MQL5语言中实现一个表格模型。表格是存储、处理和展示数据的重要工具，合理组织表格能极大地简化信息处理工作。我们将创建用于操作表格的类：包括表格单元格类、表格行类以及表格模型类。为了在表格行内存储单元格，以及在表格模型内存储行，我们将使用MQL5标准库中的链表类，这些类能够高效地存储和使用数据。
关于MVC概念的一点介绍：它是什么，我们为何需要它？
想象一下应用程序就像一场戏剧演出。有一个剧本，描述了应该发生什么（这就是模型）。有舞台，即观众所看到的（这就是视图）。最后，还有导演，他管理整个过程并连接其他元素（这就是控制器）。这就是架构模式MVC——模型-视图-控制器的工作方式。
这一概念有助于在应用程序内部划分职责。模型负责数据和逻辑，视图负责展示和外观，控制器负责处理用户操作。这种划分使代码更加清晰、灵活，更便于团队协作。
假设您正在创建一个表格。模型知道它包含哪些行和单元格，并知道如何更改它们。视图在屏幕上绘制表格。当用户点击“添加行”时，控制器会做出反应，将任务交给模型，然后告诉视图进行更新。
当应用程序变得更加复杂时，MVC尤其有用：需要添加新功能、界面在变化，而且有多个开发人员参与工作。有了清晰的架构，进行更改、单独测试组件以及重用代码都变得更加容易。
但这种做法也有一些缺点。对于非常简单的项目，MVC可能显得多余——甚至不得不将本可以放在几个函数中的内容也进行分离。然而，对于可扩展的、严肃的应用程序，这种结构很快就会带来回报。
总结：
MVC是一种强大的架构模板，有助于组织代码，使其更易于理解、可测试和可扩展。对于需要分离数据逻辑、用户界面和管理的复杂应用程序，MVC尤其有用。对于小型项目，使用它则显得冗余。
模型-视图-控制器范式非常适合我们的任务。表格将由独立对象构成：
- 表格单元格。
一个对象，存储实数、整数或字符串类型之一的值，并配备有管理该值、设置值和获取值的工具；
- 表格行。
一个对象，存储表格单元格对象列表，并配备有管理单元格、其位置、添加和删除的工具；
- 表格模型。
一个对象，存储表格行对象列表，并配备有管理表格行和列、其位置、添加和删除的工具，还具有访问行和单元格控制的权限。
下图示意性地展示了4x4表格模型的结构：
图1. 4x4表格模型
现在，让我们从理论转向实践。
编写用于构建表格模型的类
我们将使用MQL5标准库来创建所有对象。
每个对象都将成为该库基类的派生类。这将使您能够将这些对象存储在对象列表中。
我们将把所有类都写在一个测试脚本文件中，这样所有内容都集中在一个文件中，便于查看和快速访问。未来，我们会将所编写的类分配到各自独立的包含文件中。
1. 以链表作为存储表格数据的基础
CList链表非常适合存储表格数据。与类似的CArrayObj列表不同，它实现了访问位于当前对象左侧和右侧相邻列表对象的方法。这将便于在行内移动单元格，或在表格中移动行，以及添加和删除它们。同时，列表本身会负责正确索引列表中移动、添加或删除的对象。
但这里有一个细节需要注意。如果您查阅将列表加载和保存到文件的方法，就会发现从文件加载时，列表类必须在虚拟的CreateElement()方法中创建一个新对象。
此类中的该方法只是简单地返回NULL：
//--- method of creating an element of the list virtual CObject *CreateElement(void) { return(NULL); }
这意味着为了使用链表，并且假设需要文件操作，我们就必须从CList类继承并实现这个方法。
如果您查看将标准库对象保存到文件的方法，可以看到保存对象属性的以下算法：
- 将数据起始标记（-1）写入文件，
- 将对象类型写入文件，
- 将所有对象属性逐一写入文件。
第一点和第二点是所有标准库对象所实现的保存/加载方法所共有的。因此，按照同样的逻辑，我们希望知道列表中保存的对象类型，以便在从文件读取时，能够在从CList继承的列表类的虚拟CreateElement()方法中创建该类型的对象。
此外，所有可以加载到列表中的对象——必须在实现列表类之前声明或创建它们的类。这样一来，列表就会“知道”哪些对象是“候选对象”，以及需要创建哪些对象。
在终端目录\MQL5\Scripts\中，创建一个新文件夹TableModel\，并在其中创建一个新的测试脚本文件TableModelTest.mq5。
连接链表文件并声明未来的表格模型类：
//+------------------------------------------------------------------+ //| TableModelTest.mq5 | //| Copyright 2025, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые библиотеки | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Arrays\List.mqh> //--- Форвард-декларация классов class CTableCell; // Класс ячейки таблицы class CTableRow; // Класс строки таблицы class CTableModel; // Класс модели таблицы
此处对未来类的前置声明是必要的，这样从CList继承而来的链表类就能了解这些类的类型，以及了解它必须创建的对象类型。为此，我们将编写对象类型枚举、辅助宏和列表排序方式枚举：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые библиотеки | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Arrays\List.mqh> //--- Форвард-декларация классов class CTableCell; // Класс ячейки таблицы class CTableRow; // Класс строки таблицы class CTableModel; // Класс модели таблицы //+------------------------------------------------------------------+ //| Макросы | //+------------------------------------------------------------------+ #define MARKER_START_DATA -1 // Маркер начала данных в файле #define MAX_STRING_LENGTH 128 // Максимальная длина строки в ячейке //+------------------------------------------------------------------+ //| Перечисления | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_OBJECT_TYPE // Перечисление типов объектов { OBJECT_TYPE_TABLE_CELL=10000, // Ячейка таблицы OBJECT_TYPE_TABLE_ROW, // Строка таблицы OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL, // Модель таблицы }; enum ENUM_CELL_COMPARE_MODE // Режимы сравнения ячеек таблицы { CELL_COMPARE_MODE_COL, // Сравнение по номеру колонки CELL_COMPARE_MODE_ROW, // Сравнение по номеру строки CELL_COMPARE_MODE_ROW_COL, // Сравнение по строке и колонке }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Функции | //+------------------------------------------------------------------+ //--- Возвращает тип объекта как строку string TypeDescription(const ENUM_OBJECT_TYPE type) { string array[]; int total=StringSplit(EnumToString(type),StringGetCharacter("_",0),array); string result=""; for(int i=2;i<total;i++) { array[i]+=" "; array[i].Lower(); array[i].SetChar(0,ushort(array[i].GetChar(0)-0x20)); result+=array[i]; } result.TrimLeft(); result.TrimRight(); return result; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Классы | //+------------------------------------------------------------------+
返回对象类型描述的函数基于这样一个假设：所有对象类型常量的名称都以子字符串“OBJECT_TYPE_”开头。然后，您可以截取该子字符串之后的部分，将所得字符串中的所有字符转换为小写，将首字母转换为大写，并清除最终字符串左右两侧的所有空格和控制字符。
让我们编写自己的链表类。我们将在同一文件中继续编写后续代码：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Классы | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Класс связанного списка объектов | //+------------------------------------------------------------------+ class CListObj : public CList { protected: ENUM_OBJECT_TYPE m_element_type; // Тип создаваемого объекта в CreateElement() public: //--- Виртуальный метод (1) загрузки списка из файла, (2) создания элемента списка virtual bool Load(const int file_handle); virtual CObject *CreateElement(void); };
CListObj类是我们新的链表类，它继承自标准库的CList类。
该类中唯一的变量将用于记录所创建对象的类型。由于CreateElement()方法是虚拟的，并且必须与父类方法的签名完全相同，因此我们无法将所创建对象的类型传递给它。但是，我们可以将这个类型写入已声明的变量中，并从该变量中读取所创建对象的类型。
我们必须重新定义父类的两个虚拟方法：从文件上传的方法和创建新对象的方法。让我们来探讨一下。
从文件上传列表的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Загрузка списка из файла | //+------------------------------------------------------------------+ bool CListObj::Load(const int file_handle) { //--- Переменные CObject *node; bool result=true; //--- Проверяем хэндл if(file_handle==INVALID_HANDLE) return(false); //--- Загрузка и проверка маркера начала списка - 0xFFFFFFFFFFFFFFFF if(::FileReadLong(file_handle)!=MARKER_START_DATA) return(false); //--- Загрузка и проверка типа списка if(::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE)!=Type()) return(false); //--- Чтение размера списка (количество объектов) uint num=::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE); //--- Последовательно заново создаём элементы списка с помощью вызова метода Load() объектов node this.Clear(); for(uint i=0; i<num; i++) { //--- Читаем и проверяем маркер начала данных объекта - 0xFFFFFFFFFFFFFFFF if(::FileReadLong(file_handle)!=MARKER_START_DATA) return false; //--- Читаем тип объекта this.m_element_type=(ENUM_OBJECT_TYPE)::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE); node=this.CreateElement(); if(node==NULL) return false; this.Add(node); //--- Сейчас файловый указатель смещён относительно начала маркера объекта на 12 байт (8 - маркер, 4 - тип) //--- Поставим указатель на начало данных объекта и загрузим свойства объекта из файла методом Load() элемента node. if(!::FileSeek(file_handle,-12,SEEK_CUR)) return false; result &=node.Load(file_handle); } //--- Результат return result; }
在此过程中，首先会检查列表的起始部分，包括其类型和大小（即列表中的元素数量）；然后，根据元素数量循环，从文件中读取每个对象的数据起始标记及其类型。将得到的类型写入变量 m_element_type ，并调用创建新元素的方法。在该方法中，根据接收到的类型创建一个新元素，并将其写入node指针变量，该变量随后被添加到列表中。该方法的完整逻辑已在注释中详细说明。让我们来探究一下创建新列表项的方法。
创建列表项的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Метод создания элемента списка | //+------------------------------------------------------------------+ CObject *CListObj::CreateElement(void) { //--- В зависимости от типа объекта в m_element_type, создаём новый объект switch(this.m_element_type) { case OBJECT_TYPE_TABLE_CELL : return new CTableCell(); case OBJECT_TYPE_TABLE_ROW : return new CTableRow(); case OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL : return new CTableModel(); default : return NULL; } }
这意味着在调用该方法之前，待创建对象的类型已写入m_element_type 变量中。根据项的类型，创建相应类型的新对象，并返回指向该对象的指针。未来开发新控件时，它们的类型将被写入ENUM_OBJECT_TYPE枚举中。同时，此处将添加新的情况以创建新类型的对象。基于标准CList的链表类现已准备就绪。现在，它可以存储所有已知类型的对象，将列表保存到文件，从文件上传列表并正确恢复它们。
2. 表格单元格类
表格单元格是表格中最简单的元素，用于存储某个值。单元格组成表示表格行的列表。每个列表代表表格的一行。在我们的表格中，单元格一次只能存储多种类型中的一个值——实数、整数或字符串值。
除简单值外，还可以为单元格分配ENUM_OBJECT_TYPE枚举中已知类型的一个对象。在这种情况下，单元格可以存储上述任一类型的值，外加一个指向对象的指针，该对象的类型写入一个特殊变量中。因此，未来可以指示视图组件在单元格中显示此类对象，以便使用控制器组件与其交互。
由于一个单元格可以存储几种不同类型的值，我们将使用联合体来写入、存储和返回它们。联合体是一种特殊类型的数据，它在同一内存区域中存储多个字段。联合体类似于结构体，但与结构体不同，联合体的不同项属于同一内存区域。而在结构体中，每个字段都分配有自己的内存区域。
让我们继续在已创建的文件中编写代码。让我们开始编写一个新类。在受保护的部分中，我们编写一个联合体并声明变量：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс ячейки таблицы | //+------------------------------------------------------------------+ class CTableCell : public CObject { protected: //--- Объединение для хранения значений ячейки (double, long, string) union DataType { protected: double double_value; long long_value; ushort ushort_value[MAX_STRING_LENGTH]; public: //--- Установка значений void SetValueD(const double value) { this.double_value=value; } void SetValueL(const long value) { this.long_value=value; } void SetValueS(const string value) { ::StringToShortArray(value,ushort_value); } //--- Возврат значений double ValueD(void) const { return this.double_value; } long ValueL(void) const { return this.long_value; } string ValueS(void) const { string res=::ShortArrayToString(this.ushort_value); res.TrimLeft(); res.TrimRight(); return res; } }; //--- Переменные DataType m_datatype_value; // Значение ENUM_DATATYPE m_datatype; // Тип данных CObject *m_object; // Объект в ячейке ENUM_OBJECT_TYPE m_object_type; // Тип объекта в ячейке int m_row; // Номер строки int m_col; // Номер столбца int m_digits; // Точность представления данных uint m_time_flags; // Флаги отображения даты/времени bool m_color_flag; // Флаг отображения наименования цвета bool m_editable; // Флаг редактируемой ячейки public:
在公有部分，编写访问受保护变量的方法、虚方法，以及针对单元格中存储的各类数据类型的类构造函数：
public: //--- Возврат координат и свойств ячейки uint Row(void) const { return this.m_row; } uint Col(void) const { return this.m_col; } ENUM_DATATYPE Datatype(void) const { return this.m_datatype; } int Digits(void) const { return this.m_digits; } uint DatetimeFlags(void) const { return this.m_time_flags; } bool ColorNameFlag(void) const { return this.m_color_flag; } bool IsEditable(void) const { return this.m_editable; } //--- Возвращает (1) double, (2) long, (3) string значение double ValueD(void) const { return this.m_datatype_value.ValueD(); } long ValueL(void) const { return this.m_datatype_value.ValueL(); } string ValueS(void) const { return this.m_datatype_value.ValueS(); } //--- Возвращает значение в виде форматированной строки string Value(void) const { switch(this.m_datatype) { case TYPE_DOUBLE : return(::DoubleToString(this.ValueD(),this.Digits())); case TYPE_LONG : return(::IntegerToString(this.ValueL())); case TYPE_DATETIME: return(::TimeToString(this.ValueL(),this.m_time_flags)); case TYPE_COLOR : return(::ColorToString((color)this.ValueL(),this.m_color_flag)); default : return this.ValueS(); } } string DatatypeDescription(void) const { string type=::StringSubstr(::EnumToString(this.m_datatype),5); type.Lower(); return type; } //--- Установка значений переменных void SetRow(const uint row) { this.m_row=(int)row; } void SetCol(const uint col) { this.m_col=(int)col; } void SetDatatype(const ENUM_DATATYPE datatype) { this.m_datatype=datatype; } void SetDigits(const int digits) { this.m_digits=digits; } void SetDatetimeFlags(const uint flags) { this.m_time_flags=flags; } void SetColorNameFlag(const bool flag) { this.m_color_flag=flag; } void SetEditable(const bool flag) { this.m_editable=flag; } void SetPositionInTable(const uint row,const uint col) { this.SetRow(row); this.SetCol(col); } //--- Назначает объект в ячейку void AssignObject(CObject *object) { if(object==NULL) { ::PrintFormat("%s: Error. Empty object passed",__FUNCTION__); return; } this.m_object=object; this.m_object_type=(ENUM_OBJECT_TYPE)object.Type(); } //--- Снимает назначение объекта void UnassignObject(void) { this.m_object=NULL; this.m_object_type=-1; } //--- Устанавливает double-значение void SetValue(const double value) { this.m_datatype=TYPE_DOUBLE; if(this.m_editable) this.m_datatype_value.SetValueD(value); } //--- Устанавливает long-значение void SetValue(const long value) { this.m_datatype=TYPE_LONG; if(this.m_editable) this.m_datatype_value.SetValueL(value); } //--- Устанавливает datetime-значение void SetValue(const datetime value) { this.m_datatype=TYPE_DATETIME; if(this.m_editable) this.m_datatype_value.SetValueL(value); } //--- Устанавливает color-значение void SetValue(const color value) { this.m_datatype=TYPE_COLOR; if(this.m_editable) this.m_datatype_value.SetValueL(value); } //--- Устанавливает string-значение void SetValue(const string value) { this.m_datatype=TYPE_STRING; if(this.m_editable) this.m_datatype_value.SetValueS(value); } //--- Очищает данные void ClearData(void) { if(this.Datatype()==TYPE_STRING) this.SetValue(""); else this.SetValue(0.0); } //--- (1) Возвращает, (2) выводит в журнал описание объекта string Description(void); void Print(void); //--- Виртуальные методы (1) сравнения, (2) сохранения в файл, (3) загрузки из файла, (4) тип объекта virtual int Compare(const CObject *node,const int mode=0) const; virtual bool Save(const int file_handle); virtual bool Load(const int file_handle); virtual int Type(void) const { return(OBJECT_TYPE_TABLE_CELL);} //--- Конструкторы/деструктор CTableCell(void) : m_row(0), m_col(0), m_datatype(-1), m_digits(0), m_time_flags(0), m_color_flag(false), m_editable(true), m_object(NULL), m_object_type(-1) { this.m_datatype_value.SetValueD(0); } //--- Принимает double-значение CTableCell(const uint row,const uint col,const double value,const int digits) : m_row((int)row), m_col((int)col), m_datatype(TYPE_DOUBLE), m_digits(digits), m_time_flags(0), m_color_flag(false), m_editable(true), m_object(NULL), m_object_type(-1) { this.m_datatype_value.SetValueD(value); } //--- Принимает long-значение CTableCell(const uint row,const uint col,const long value) : m_row((int)row), m_col((int)col), m_datatype(TYPE_LONG), m_digits(0), m_time_flags(0), m_color_flag(false), m_editable(true), m_object(NULL), m_object_type(-1) { this.m_datatype_value.SetValueL(value); } //--- Принимает datetime-значение CTableCell(const uint row,const uint col,const datetime value,const uint time_flags) : m_row((int)row), m_col((int)col), m_datatype(TYPE_DATETIME), m_digits(0), m_time_flags(time_flags), m_color_flag(false), m_editable(true), m_object(NULL), m_object_type(-1) { this.m_datatype_value.SetValueL(value); } //--- Принимает color-значение CTableCell(const uint row,const uint col,const color value,const bool color_names_flag) : m_row((int)row), m_col((int)col), m_datatype(TYPE_COLOR), m_digits(0), m_time_flags(0), m_color_flag(color_names_flag), m_editable(true), m_object(NULL), m_object_type(-1) { this.m_datatype_value.SetValueL(value); } //--- Принимает string-значение CTableCell(const uint row,const uint col,const string value) : m_row((int)row), m_col((int)col), m_datatype(TYPE_STRING), m_digits(0), m_time_flags(0), m_color_flag(false), m_editable(true), m_object(NULL), m_object_type(-1) { this.m_datatype_value.SetValueS(value); } ~CTableCell(void) {} };
设置值的方法中，首先会设置单元格中存储的值的类型，然后检查单元格中编辑值功能的标识位。只有当设置该标识位时，新值才会被保存到单元格中：
//--- Устанавливает double-значение void SetValue(const double value) { this.m_datatype=TYPE_DOUBLE; if(this.m_editable) this.m_datatype_value.SetValueD(value); }
为何要如此设计？在创建新单元格时，其存储值的类型默认为实数类型。如果要更改值的类型，但同时单元格处于不可编辑状态，此时调用设置目标类型值的方法并传入任意值。存储值的类型会被修改，但单元格本身的值不会受到影响。
数据清理方法会将数值型值设置为0，字符串型值设置为空格：
//--- Очищает данные void ClearData(void) { if(this.Datatype()==TYPE_STRING) this.SetValue(""); else this.SetValue(0.0); }
后续我们会改进这一设计——清空单元格时不显示任何数据——为使单元格保持空白状态，我们将为单元格定义一个“空值”标记，清空单元格时，所有记录并显示的值都会被彻底清除。毕竟0本身也是一个有效值，而当前清空单元格时数字数据会用0填充。这显然是不合理的。
该类的参数化构造函数会接收表格中单元格的坐标（行号和列号）以及所需类型的值（双精度型、长整型、日期时间型、颜色、字符串）。某些类型的值需要附加信息：
- 双精度型——输出值的精度（小数位数），
- 日期时间型——时间显示标识（日期/时-分/秒），
- 颜色——是否显示已知标准颜色名称的标识。
对于存储这些类型值的单元格构造函数，会传递附加参数以设置单元格中显示值的格式：
//--- Принимает double-значение CTableCell(const uint row,const uint col,const double value,const int digits) : m_row((int)row), m_col((int)col), m_datatype(TYPE_DOUBLE), m_digits(digits), m_time_flags(0), m_color_flag(false), m_editable(true), m_object(NULL), m_object_type(-1) { this.m_datatype_value.SetValueD(value); } //--- Принимает long-значение CTableCell(const uint row,const uint col,const long value) : m_row((int)row), m_col((int)col), m_datatype(TYPE_LONG), m_digits(0), m_time_flags(0), m_color_flag(false), m_editable(true), m_object(NULL), m_object_type(-1) { this.m_datatype_value.SetValueL(value); } //--- Принимает datetime-значение CTableCell(const uint row,const uint col,const datetime value,const uint time_flags) : m_row((int)row), m_col((int)col), m_datatype(TYPE_DATETIME), m_digits(0), m_time_flags(time_flags), m_color_flag(false), m_editable(true), m_object(NULL), m_object_type(-1) { this.m_datatype_value.SetValueL(value); } //--- Принимает color-значение CTableCell(const uint row,const uint col,const color value,const bool color_names_flag) : m_row((int)row), m_col((int)col), m_datatype(TYPE_COLOR), m_digits(0), m_time_flags(0), m_color_flag(color_names_flag), m_editable(true), m_object(NULL), m_object_type(-1) { this.m_datatype_value.SetValueL(value); } //--- Принимает string-значение CTableCell(const uint row,const uint col,const string value) : m_row((int)row), m_col((int)col), m_datatype(TYPE_STRING), m_digits(0), m_time_flags(0), m_color_flag(false), m_editable(true), m_object(NULL), m_object_type(-1) { this.m_datatype_value.SetValueS(value); }
比较两个对象的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Сравнение двух объектов | //+------------------------------------------------------------------+ int CTableCell::Compare(const CObject *node,const int mode=0) const { const CTableCell *obj=node; switch(mode) { case CELL_COMPARE_MODE_COL : return(this.Col()>obj.Col() ? 1 : this.Col()<obj.Col() ? -1 : 0); case CELL_COMPARE_MODE_ROW : return(this.Row()>obj.Row() ? 1 : this.Row()<obj.Row() ? -1 : 0); //---CELL_COMPARE_MODE_ROW_COL default : return ( this.Row()>obj.Row() ? 1 : this.Row()<obj.Row() ? -1 : this.Col()>obj.Col() ? 1 : this.Col()<obj.Col() ? -1 : 0 ); } }
该方法允许您根据三种比较标准之一（按列号、按行号、同时按行号和列号）比较两个对象的参数。
该方法对于能够按表格列的值对表格行进行排序是必要的。后续文章中将由控制器（Controller）处理此功能。
将单元格属性保存至文件的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Сохранение в файл | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableCell::Save(const int file_handle) { //--- Проверяем хэндл if(file_handle==INVALID_HANDLE) return(false); //--- Сохраняем маркер начала данных - 0xFFFFFFFFFFFFFFFF if(::FileWriteLong(file_handle,MARKER_START_DATA)!=sizeof(long)) return(false); //--- Сохраняем тип объекта if(::FileWriteInteger(file_handle,this.Type(),INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false); //--- Сохраняем тип данных if(::FileWriteInteger(file_handle,this.m_datatype,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false); //--- Сохраняем тип объекта в ячейке if(::FileWriteInteger(file_handle,this.m_object_type,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false); //--- Сохраняем номер строки if(::FileWriteInteger(file_handle,this.m_row,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false); //--- Сохраняем номер столбца if(::FileWriteInteger(file_handle,this.m_col,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false); //--- Сохраняем точность представления данных if(::FileWriteInteger(file_handle,this.m_digits,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false); //--- Сохраняем флаги отображения даты/времени if(::FileWriteInteger(file_handle,this.m_time_flags,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false); //--- Сохраняем флаг отображения наименования цвета if(::FileWriteInteger(file_handle,this.m_color_flag,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false); //--- Сохраняем флаг редактируемой ячейки if(::FileWriteInteger(file_handle,this.m_editable,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false); //--- Сохраняем значение if(::FileWriteStruct(file_handle,this.m_datatype_value)!=sizeof(this.m_datatype_value)) return(false); //--- Всё успешно return true; }
在将起始数据标记和对象类型写入文件后，所有单元格属性将依次保存。联合体必须通过FileWriteStruct()以结构体形式进行保存。
从文件加载单元格属性的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Загрузка из файла | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableCell::Load(const int file_handle) { //--- Проверяем хэндл if(file_handle==INVALID_HANDLE) return(false); //--- Загружаем и проверяем маркер начала данных - 0xFFFFFFFFFFFFFFFF if(::FileReadLong(file_handle)!=MARKER_START_DATA) return(false); //--- Загружаем тип объекта if(::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE)!=this.Type()) return(false); //--- Загружаем тип данных this.m_datatype=(ENUM_DATATYPE)::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE); //--- Загружаем тип объекта в ячейке this.m_object_type=(ENUM_OBJECT_TYPE)::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE); //--- Загружаем номер строки this.m_row=::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE); //--- Загружаем номер столбца this.m_col=::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE); //--- Загружаем точность представления данных this.m_digits=::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE); //--- Загружаем флаги отображения даты/времени this.m_time_flags=::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE); //--- Загружаем флаг отображения наименования цвета this.m_color_flag=::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE); //--- Загружаем флаг редактируемой ячейки this.m_editable=::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE); //--- Загружаем значение if(::FileReadStruct(file_handle,this.m_datatype_value)!=sizeof(this.m_datatype_value)) return(false); //--- Всё успешно return true; }
在读取并校验数据起始标识符和对象类型后，所有对象属性将按照保存时的相同顺序依次加载。联合体使用FileReadStruct()进行读取。
返回对象描述信息的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание объекта | //+------------------------------------------------------------------+ string CTableCell::Description(void) { return(::StringFormat("%s: Row %u, Col %u, %s <%s>Value: %s", TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE)this.Type()),this.Row(),this.Col(), (this.m_editable ? "Editable" : "Uneditable"),this.DatatypeDescription(),this.Value())); }
在此方法中，会从单元格的部分参数中构建一行信息并返回，例如对于双精度型，格式如下：
表格单元格：行2，列2，不可编辑<双精度型>值：0.00
将对象描述信息输出到日志的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал описание объекта | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableCell::Print(void) { ::Print(this.Description()); }
在此方法中，对象描述信息会被直接打印到日志中。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс строки таблицы | //+------------------------------------------------------------------+ class CTableRow : public CObject { protected: CTableCell m_cell_tmp; // Объект ячейки для поиска в списке CListObj m_list_cells; // Список ячеек uint m_index; // Индекс строки //--- Добавляет указанную ячейку в конец списка bool AddNewCell(CTableCell *cell); public: //--- (1) Устанавливает, (2) возвращает индекс строки void SetIndex(const uint index) { this.m_index=index; } uint Index(void) const { return this.m_index; } //--- Устанавливает позиции строки и колонки всем ячейкам void CellsPositionUpdate(void); //--- Создаёт новую ячейку и добавляет в конец списка CTableCell *CreateNewCell(const double value); CTableCell *CreateNewCell(const long value); CTableCell *CreateNewCell(const datetime value); CTableCell *CreateNewCell(const color value); CTableCell *CreateNewCell(const string value); //--- Возвращает (1) ячейку по индексу, (2) количество ячеек CTableCell *GetCell(const uint index) { return this.m_list_cells.GetNodeAtIndex(index); } uint CellsTotal(void) const { return this.m_list_cells.Total(); } //--- Устанавливает значение в указанную ячейку void CellSetValue(const uint index,const double value); void CellSetValue(const uint index,const long value); void CellSetValue(const uint index,const datetime value); void CellSetValue(const uint index,const color value); void CellSetValue(const uint index,const string value); //--- (1) назначает в ячейку, (2) снимает с ячейки назначенный объект void CellAssignObject(const uint index,CObject *object); void CellUnassignObject(const uint index); //--- (1) Удаляет (2) перемещает ячейку bool CellDelete(const uint index); bool CellMoveTo(const uint cell_index, const uint index_to); //--- Обнуляет данные ячеек строки void ClearData(void); //--- (1) Возвращает, (2) выводит в журнал описание объекта string Description(void); void Print(const bool detail, const bool as_table=false, const int cell_width=10); //--- Виртуальные методы (1) сравнения, (2) сохранения в файл, (3) загрузки из файла, (4) тип объекта virtual int Compare(const CObject *node,const int mode=0) const; virtual bool Save(const int file_handle); virtual bool Load(const int file_handle); virtual int Type(void) const { return(OBJECT_TYPE_TABLE_ROW); } //--- Конструкторы/деструктор CTableRow(void) : m_index(0) {} CTableRow(const uint index) : m_index(index) {} ~CTableRow(void){} };
3. 表格行类
表格行本质上是一个由单元格组成的链表。行类必须支持在链表中添加、删除单元格，以及将单元格重新排序至新位置。该类必须具备管理链表中单元格的最小必要方法集。
我们继续在同一个文件中编写代码。类参数中仅有一个可用变量——表格中的行索引。其余均为用于操作行属性及其单元格链表的方法。
下面让我们来探究类方法。
比较两行表格的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Сравнение двух объектов | //+------------------------------------------------------------------+ int CTableRow::Compare(const CObject *node,const int mode=0) const { const CTableRow *obj=node; return(this.Index()>obj.Index() ? 1 : this.Index()<obj.Index() ? -1 : 0); }
由于行只能通过其唯一参数（行索引）进行比较，因此在此处实现该比较逻辑。该方法将用于对表格行进行排序。
为创建存储不同类型数据的单元格而重载的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт новую double-ячейку и добавляет в конец списка | //+------------------------------------------------------------------+ CTableCell *CTableRow::CreateNewCell(const double value) { //--- Создаём новый объект ячейки, хранящей значение с типом double CTableCell *cell=new CTableCell(this.m_index,this.CellsTotal(),value,2); if(cell==NULL) { ::PrintFormat("%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u",__FUNCTION__, this.m_index, this.CellsTotal()); return NULL; } //--- Добавляем созданную ячейку в конец списка if(!this.AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL; } //--- Возвращаем указатель на объект return cell; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт новую long-ячейку и добавляет в конец списка | //+------------------------------------------------------------------+ CTableCell *CTableRow::CreateNewCell(const long value) { //--- Создаём новый объект ячейки, хранящей значение с типом long CTableCell *cell=new CTableCell(this.m_index,this.CellsTotal(),value); if(cell==NULL) { ::PrintFormat("%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u",__FUNCTION__, this.m_index, this.CellsTotal()); return NULL; } //--- Добавляем созданную ячейку в конец списка if(!this.AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL; } //--- Возвращаем указатель на объект return cell; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт новую datetime-ячейку и добавляет в конец списка | //+------------------------------------------------------------------+ CTableCell *CTableRow::CreateNewCell(const datetime value) { //--- Создаём новый объект ячейки, хранящей значение с типом datetime CTableCell *cell=new CTableCell(this.m_index,this.CellsTotal(),value,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS); if(cell==NULL) { ::PrintFormat("%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u",__FUNCTION__, this.m_index, this.CellsTotal()); return NULL; } //--- Добавляем созданную ячейку в конец списка if(!this.AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL; } //--- Возвращаем указатель на объект return cell; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт новую color-ячейку и добавляет в конец списка | //+------------------------------------------------------------------+ CTableCell *CTableRow::CreateNewCell(const color value) { //--- Создаём новый объект ячейки, хранящей значение с типом color CTableCell *cell=new CTableCell(this.m_index,this.CellsTotal(),value,true); if(cell==NULL) { ::PrintFormat("%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u",__FUNCTION__, this.m_index, this.CellsTotal()); return NULL; } //--- Добавляем созданную ячейку в конец списка if(!this.AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL; } //--- Возвращаем указатель на объект return cell; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт новую string-ячейку и добавляет в конец списка | //+------------------------------------------------------------------+ CTableCell *CTableRow::CreateNewCell(const string value) { //--- Создаём новый объект ячейки, хранящей значение с типом string CTableCell *cell=new CTableCell(this.m_index,this.CellsTotal(),value); if(cell==NULL) { ::PrintFormat("%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u",__FUNCTION__, this.m_index, this.CellsTotal()); return NULL; } //--- Добавляем созданную ячейку в конец списка if(!this.AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL; } //--- Возвращаем указатель на объект return cell; }
提供五种创建新单元格的方法（双精度型、长整型、 日期时间型、颜色、字符串），并将其添加至链表末尾。单元格数据输出格式的附加参数均设置默认值。可在单元格创建后进行修改。首先创建新单元格对象，然后将其添加至链表末尾。如果对象创建失败，则立即释放以避免内存泄漏。
将单元格添加至链表末尾的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Добавляет ячейку в конец списка | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableRow::AddNewCell(CTableCell *cell) { //--- Если передан пустой объект - сообщаем и возвращаем false if(cell==NULL) { ::PrintFormat("%s: Error. Empty CTableCell object passed",__FUNCTION__); return false; } //--- Устанавливаем индекс ячейки в списке и добавляем созданную ячейку в конец списка cell.SetPositionInTable(this.m_index,this.CellsTotal()); if(this.m_list_cells.Add(cell)==WRONG_VALUE) { ::PrintFormat("%s: Error. Failed to add cell (%u,%u) to list",__FUNCTION__,this.m_index,this.CellsTotal()); return false; } //--- Успешно return true; }
任何新创建的单元格都会被自动添加至链表末尾。随后，可通过后续将创建的表格模型类的方法，将其移动至合适位置。
为指定单元格设置值的重载方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает double-значение в указанную ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableRow::CellSetValue(const uint index,const double value) { //--- Получаем из списка нужную ячейку и записываем в неё новое значение CTableCell *cell=this.GetCell(index); if(cell!=NULL) cell.SetValue(value); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает long-значение в указанную ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableRow::CellSetValue(const uint index,const long value) { //--- Получаем из списка нужную ячейку и записываем в неё новое значение CTableCell *cell=this.GetCell(index); if(cell!=NULL) cell.SetValue(value); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает datetime-значение в указанную ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableRow::CellSetValue(const uint index,const datetime value) { //--- Получаем из списка нужную ячейку и записываем в неё новое значение CTableCell *cell=this.GetCell(index); if(cell!=NULL) cell.SetValue(value); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает color-значение в указанную ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableRow::CellSetValue(const uint index,const color value) { //--- Получаем из списка нужную ячейку и записываем в неё новое значение CTableCell *cell=this.GetCell(index); if(cell!=NULL) cell.SetValue(value); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает string-значение в указанную ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableRow::CellSetValue(const uint index,const string value) { //--- Получаем из списка нужную ячейку и записываем в неё новое значение CTableCell *cell=this.GetCell(index); if(cell!=NULL) cell.SetValue(value); }
通过索引从链表中获取目标单元格，并为其设置对应值。如果单元格为不可编辑状态，单元格对象的SetValue()方法将仅更新待设置值的类型信息。而不会实际修改值本身。
将对象赋值给单元格的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Назначает в ячейку объект | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableRow::CellAssignObject(const uint index,CObject *object) { //--- Получаем из списка нужную ячейку и записываем в неё указатель на объект CTableCell *cell=this.GetCell(index); if(cell!=NULL) cell.AssignObject(object); }
我们通过索引获取单元格对象，并调用其AssignObject()方法将对象指针赋值给该单元格。
取消单元格已分配对象的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Отменяет для ячейки назначенный объект | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableRow::CellUnassignObject(const uint index) { //--- Получаем из списка нужную ячейку и отменяем в ней указатель на объект и его тип CTableCell *cell=this.GetCell(index); if(cell!=NULL) cell.UnassignObject(); }
我们通过索引获取单元格对象，并调用其UnassignObject()方法移除已分配给该单元格的对象指针。
删除单元格的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Удаляет ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableRow::CellDelete(const uint index) { //--- Удаляем ячейку в списке по индексу if(!this.m_list_cells.Delete(index)) return false; //--- Обновляем индексы для оставшихся ячеек в списке this.CellsPositionUpdate(); return true; }
我们使用CList类的Delete()方法从链表中删除该单元格。删除单元格后，链表中剩余单元格的索引会发生变化。通过调用CellsPositionUpdate()方法，我们更新链表中所有剩余单元格的索引。
将单元格移动到指定位置的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Перемещает ячейку на указанную позицию | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableRow::CellMoveTo(const uint cell_index,const uint index_to) { //--- Выбираем нужную ячейку по индексу в списке, делая её текущей CTableCell *cell=this.GetCell(cell_index); //--- Перемещаем текущую ячейку на указанную позицию в списке if(cell==NULL || !this.m_list_cells.MoveToIndex(index_to)) return false; //--- Обновляем индексы всех ячеек в списке this.CellsPositionUpdate(); return true; }
为了让CList类对链表中的某个对象进行操作，该对象必须为当前选中对象。例如通过选中操作使其成为当前对象。因此，我们首先通过索引从链表中获取目标单元格对象。使其成为当前对象，随后，调用CList类的MoveToIndex()方法将该对象移动到链表中的指定位置。成功移动对象后，必须调整剩余对象的索引，这一操作通过CellsPositionUpdate()方法完成。
为链表中所有单元格设置行和列位置的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает позиции строки и колонки всем ячейкам | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableRow::CellsPositionUpdate(void) { //--- В цикле по всем ячейкам в списке for(int i=0;i<this.m_list_cells.Total();i++) { //--- получаем очередную ячейку и устанавливаем в неё индексы строки и столбца CTableCell *cell=this.GetCell(i); if(cell!=NULL) cell.SetPositionInTable(this.Index(),this.m_list_cells.IndexOf(cell)); } }
CList类允许您查找链表中当前选中对象的索引。但前提是该对象必须处于选中状态。在此方法中，我们遍历链表中的所有单元格对象，依次选中每个单元格，并使用CList类的IndexOf()方法获取其索引。随后，通过单元格对象的SetPositionInTable()方法，将行索引和查找到的单元格索引设置到该单元格对象中。
重置行单元格数据的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обнуляет данные ячеек строки | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableRow::ClearData(void) { //--- В цикле по всем ячейкам в списке for(uint i=0;i<this.CellsTotal();i++) { //--- получаем очередную ячейку и устанавливаем в неё пустое значение CTableCell *cell=this.GetCell(i); if(cell!=NULL) cell.ClearData(); } }
在循环中，通过调用单元格对象的ClearData()方法，依次重置链表中的下一个单元格。对于字符串类型数据，向单元格写入空行；对于数值类型数据，则写入0值。
返回对象描述信息的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание объекта | //+------------------------------------------------------------------+ string CTableRow::Description(void) { return(::StringFormat("%s: Position %u, Cells total: %u", TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE)this.Type()),this.Index(),this.CellsTotal())); }
从对象的属性和数据中收集一行信息，并按照以下格式返回，例如：
表格行：位置1，单元格总数：4
将对象描述信息输出到日志的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал описание объекта | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableRow::Print(const bool detail, const bool as_table=false, const int cell_width=10) { //--- Количество ячеек int total=(int)this.CellsTotal(); //--- Если вывод в табличном виде string res=""; if(as_table) { //--- создаём строку таблицы из значений всех ячеек string head=" Row "+(string)this.Index(); string res=::StringFormat("|%-*s |",cell_width,head); for(int i=0;i<total;i++) { CTableCell *cell=this.GetCell(i); if(cell==NULL) continue; res+=::StringFormat("%*s |",cell_width,cell.Value()); } //--- Выводим строку в журнал ::Print(res); return; } //--- Выводим заголовок в виде описания строки ::Print(this.Description()+(detail ? ":" : "")); //--- Если детализированное описание if(detail) { //--- Вывод не в табличном виде //--- В цикле по спискук ячеек строки for(int i=0; i<total; i++) { //--- получаем текущую ячейку и добавляем в итоговую строку её описание CTableCell *cell=this.GetCell(i); if(cell!=NULL) res+=" "+cell.Description()+(i<total-1 ? "\n" : ""); } //--- Выводим в журнал созданную в цикле строку ::Print(res); } }
对于日志中非表格形式的数据展示，首先会在日志中显示表头作为行描述信息。随后，如果启用了详细显示标识，则会通过遍历单元格列表，在日志中逐项输出每个单元格的描述信息。
因此，表格行的详细日志输出效果如下（以非表格视图为例）：
Table Row: Position 0, Cells total: 4: Table Cell: Row 0, Col 0, Editable <long>Value: 10 Table Cell: Row 0, Col 1, Editable <long>Value: 21 Table Cell: Row 0, Col 2, Editable <long>Value: 32 Table Cell: Row 0, Col 3, Editable <long>Value: 43
对于表格形式的展示，输出结果示例如下：
| Row 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
将表格行数据保存到文件的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Сохранение в файл | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableRow::Save(const int file_handle) { //--- Проверяем хэндл if(file_handle==INVALID_HANDLE) return(false); //--- Сохраняем маркер начала данных - 0xFFFFFFFFFFFFFFFF if(::FileWriteLong(file_handle,MARKER_START_DATA)!=sizeof(long)) return(false); //--- Сохраняем тип объекта if(::FileWriteInteger(file_handle,this.Type(),INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false); //--- Сохраняем индекс if(::FileWriteInteger(file_handle,this.m_index,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false); //--- Сохраняем список ячеек if(!this.m_list_cells.Save(file_handle)) return(false); //--- Успешно return true; }
先保存数据的起始标记，随后保存对象类型。这是文件中每个对象的标准头部信息。之后，在对象的属性文件中写入对应条目。这里，将行索引保存至文件，随后保存至单元格列表。
从文件加载表格行数据的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Загрузка из файла | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableRow::Load(const int file_handle) { //--- Проверяем хэндл if(file_handle==INVALID_HANDLE) return(false); //--- Загружаем и проверяем маркер начала данных - 0xFFFFFFFFFFFFFFFF if(::FileReadLong(file_handle)!=MARKER_START_DATA) return(false); //--- Загружаем тип объекта if(::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE)!=this.Type()) return(false); //--- Загружаем индекс this.m_index=::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE); //--- Загружаем список ячеек if(!this.m_list_cells.Load(file_handle)) return(false); //--- Успешно return true; }
所有数据的加载顺序与保存时完全一致。首先，加载数据起始标记和对象类型，并进行校验。随后，加载行索引和完整的单元格列表。
4. 表格模型类
最简单的表格模型是行链表结构，而每行又包含单元格的链表。我们今天构建的模型将接收一个二维数组作为输入（双精度型、长整型、日期时间型、颜色、字符串），并基于此构建虚拟表格。后续，我们将扩展此类，使其支持通过其他输入数据创建表格。该模型将作为默认模型使用。
让我们继续在文件\MQL5\Scripts\TableModel\TableModelTest.mq5中编写代码。
表格模型类本质上是行的链表结构，包含管理行、列和单元格的方法。编写类主体（包含所有变量和方法），随后分析该类已声明的方法：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс модели таблицы | //+------------------------------------------------------------------+ class CTableModel : public CObject { protected: CTableRow m_row_tmp; // Объект строки для поиска в списке CListObj m_list_rows; // Список строк таблицы //--- Создаёт модель таблицы из двумерного массива template<typename T> void CreateTableModel(T &array[][]); //--- Возвращает корректный тип данных ENUM_DATATYPE GetCorrectDatatype(string type_name) { return ( //--- Целочисленное значение type_name=="bool" || type_name=="char" || type_name=="uchar" || type_name=="short"|| type_name=="ushort" || type_name=="int" || type_name=="uint" || type_name=="long" || type_name=="ulong" ? TYPE_LONG : //--- Вещественное значение type_name=="float"|| type_name=="double" ? TYPE_DOUBLE : //--- Значение даты/времени type_name=="datetime" ? TYPE_DATETIME : //--- Значение цвета type_name=="color" ? TYPE_COLOR : /*--- Строковое значение */ TYPE_STRING ); } //--- Создаёт и добавляет новую пустую строку в конец списка CTableRow *CreateNewEmptyRow(void); //--- Добавляет строку в конец списка bool AddNewRow(CTableRow *row); //--- Устанавливает позиции строки и колонки всем ячейкам таблицы void CellsPositionUpdate(void); public: //--- Возвращает (1) ячейку, (2) строку по индексу, количество (3) строк, ячеек (4) в указанной строке, (5) в таблице CTableCell *GetCell(const uint row, const uint col); CTableRow *GetRow(const uint index) { return this.m_list_rows.GetNodeAtIndex(index); } uint RowsTotal(void) const { return this.m_list_rows.Total(); } uint CellsInRow(const uint index); uint CellsTotal(void); //--- Устанавливает (1) значение, (2) точность, (3) флаги отображения времени, (4) флаг отображения имён цветов в указанную ячейку template<typename T> void CellSetValue(const uint row, const uint col, const T value); void CellSetDigits(const uint row, const uint col, const int digits); void CellSetTimeFlags(const uint row, const uint col, const uint flags); void CellSetColorNamesFlag(const uint row, const uint col, const bool flag); //--- (1) Назначает, (2) отменяет объект в ячейке void CellAssignObject(const uint row, const uint col,CObject *object); void CellUnassignObject(const uint row, const uint col); //--- (1) Удаляет (2) перемещает ячейку bool CellDelete(const uint row, const uint col); bool CellMoveTo(const uint row, const uint cell_index, const uint index_to); //--- (1) Возвращает, (2) выводит в журнал описание ячейки, (3) назначенный в ячейку объект string CellDescription(const uint row, const uint col); void CellPrint(const uint row, const uint col); CObject *CellGetObject(const uint row, const uint col); public: //--- Создаёт новую строку и (1) добавляет в конец списка, (2) вставляет в указанную позицию списка CTableRow *RowAddNew(void); CTableRow *RowInsertNewTo(const uint index_to); //--- (1) Удаляет (2) перемещает строку, (3) очищает данные строки bool RowDelete(const uint index); bool RowMoveTo(const uint row_index, const uint index_to); void RowResetData(const uint index); //--- (1) Возвращает, (2) выводит в журнал описание строки string RowDescription(const uint index); void RowPrint(const uint index,const bool detail); //--- (1) Удаляет (2) перемещает столбец, (3) очищает данные столбца bool ColumnDelete(const uint index); bool ColumnMoveTo(const uint row_index, const uint index_to); void ColumnResetData(const uint index); //--- (1) Возвращает, (2) выводит в журнал описание таблицы string Description(void); void Print(const bool detail); void PrintTable(const int cell_width=10); //--- (1) Очищает данные, (2) уничтожает модель void ClearData(void); void Destroy(void); //--- Виртуальные методы (1) сравнения, (2) сохранения в файл, (3) загрузки из файла, (4) тип объекта virtual int Compare(const CObject *node,const int mode=0) const; virtual bool Save(const int file_handle); virtual bool Load(const int file_handle); virtual int Type(void) const { return(OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL); } //--- Конструкторы/деструктор CTableModel(void){} CTableModel(double &array[][]) { this.CreateTableModel(array); } CTableModel(long &array[][]) { this.CreateTableModel(array); } CTableModel(datetime &array[][]) { this.CreateTableModel(array); } CTableModel(color &array[][]) { this.CreateTableModel(array); } CTableModel(string &array[][]) { this.CreateTableModel(array); } ~CTableModel(void){} };
本质上，该类仅包含一个用于管理表格行链表的对象，以及用于操作行、单元格和列的方法。同时提供支持不同类型二维数组的构造函数。
将数组传递给类构造函数后，会调用创建表格模型的方法：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт модель таблицы из двумерного массива | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename T> void CTableModel::CreateTableModel(T &array[][]) { //--- Получаем из свойств массива количество строк и столбцов таблицы int rows_total=::ArrayRange(array,0); int cols_total=::ArrayRange(array,1); //--- В цикле по индексам строк for(int r=0; r<rows_total; r++) { //--- создаём новую пустую строку и добавляем её в конец списка строк CTableRow *row=this.CreateNewEmptyRow(); //--- Если строка создана и добавлена в список, if(row!=NULL) { //--- В цикле по количеству ячеек в строке //--- создаём все ячейки, добавляя каждую новую в конец списка ячеек строки for(int c=0; c<cols_total; c++) row.CreateNewCell(array[r][c]); } } }
方法的逻辑已经在注释中说明。数组的第一维对应表格的行，第二维对应每行的单元格。创建单元格时，其数据类型与传入方法的数组类型一致。
因此，我们可以创建多个表格模型，其单元格初始存储不同类型的数据（双精度型、长整型、日期时间型、颜色以及字符串）。后续，在表格模型创建完成后，单元格中存储的数据类型仍可修改。
创建一个新空行并添加到列表末尾的方法：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт новую пустую строку и добавляет в конец списка | //+------------------------------------------------------------------+ CTableRow *CTableModel::CreateNewEmptyRow(void) { //--- Создаём новый объект строки CTableRow *row=new CTableRow(this.m_list_rows.Total()); if(row==NULL) { ::PrintFormat("%s: Error. Failed to create new row at position %u",__FUNCTION__, this.m_list_rows.Total()); return NULL; } //--- Если строку не удалось добавить в список - удаляем созданный новый объект и возвращаем NULL if(!this.AddNewRow(row)) { delete row; return NULL; } //--- Успешно - возвращаем указатель на созданный объект return row; }
该方法会创建一个新的CTableRow类对象，并通过AddNewRow()方法将其添加到行列表的末尾。如果添加过程中发生错误，则删除已创建的新对象并返回NULL。成功时，该方法返回指向新添加行的指针。
将行对象添加到列表末尾的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Добавляет строку в конец списка | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableModel::AddNewRow(CTableRow *row) { //--- Если передан пустой объект - сообщаем об этом и возвращаем false if(row==NULL) { ::PrintFormat("%s: Error. Empty CTableRow object passed",__FUNCTION__); return false; } //--- Устанавливаем строке её индекс в списке и добавляем её в конец списка row.SetIndex(this.RowsTotal()); if(this.m_list_rows.Add(row)==WRONG_VALUE) { ::PrintFormat("%s: Error. Failed to add row (%u) to list",__FUNCTION__,row.Index()); return false; } //--- Успешно return true; }
由于上述两个方法均位于类的受保护 区域，需成对使用，且在向表格添加新行时由内部调用。
创建新行并添加到列表末尾的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт новую строку и добавляет в конец списка | //+------------------------------------------------------------------+ CTableRow *CTableModel::RowAddNew(void) { //--- Создаём новую пустую строку и добавляем её в конец списка строк CTableRow *row=this.CreateNewEmptyRow(); if(row==NULL) return NULL; //--- Создаём ячейки по количеству ячеек первой строки for(uint i=0;i<this.CellsInRow(0);i++) row.CreateNewCell(0.0); row.ClearData(); //--- Успешно - возвращаем указатель на созданный объект return row; }
这是一个公有方法。它用于向表格中添加一行包含单元格的新行。新创建行的单元格数量将与表格首行的单元格数量保持一致。
在指定列表位置创建并添加新行的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт и добавляет новую строку в указанную позицию списка | //+------------------------------------------------------------------+ CTableRow *CTableModel::RowInsertNewTo(const uint index_to) { //--- Создаём новую пустую строку и добавляем её в конец списка строк CTableRow *row=this.CreateNewEmptyRow(); if(row==NULL) return NULL; //--- Создаём ячейки по количеству ячеек первой строки for(uint i=0;i<this.CellsInRow(0);i++) row.CreateNewCell(0.0); row.ClearData(); //--- Смещаем строку на позицию index_to this.RowMoveTo(this.m_list_rows.IndexOf(row),index_to); //--- Успешно - возвращаем указатель на созданный объект return row; }
有时您需要在行列表的末尾之外的位置插入新行，例如在现有行之间插入。该方法会先在列表末尾创建新行并填充单元格，随后清空这些单元格，最后将该行移动到目标位置。
为指定单元格设置值的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает значение в указанную ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename T> void CTableModel::CellSetValue(const uint row,const uint col,const T value) { //--- Получаем ячейку по индексам строки и столбца CTableCell *cell=this.GetCell(row,col); if(cell==NULL) return; //--- Получаем корректный тип устанавливаемых данных (double, long, datetime, color, string) ENUM_DATATYPE type=this.GetCorrectDatatype(typename(T)); //--- В зависимости от типа данных вызываем соответствующий типу данных //--- метод ячейки для установки значения, явно указывая требуемый тип switch(type) { case TYPE_DOUBLE : cell.SetValue((double)value); break; case TYPE_LONG : cell.SetValue((long)value); break; case TYPE_DATETIME: cell.SetValue((datetime)value); break; case TYPE_COLOR : cell.SetValue((color)value); break; case TYPE_STRING : cell.SetValue((string)value); break; default : break; } }
首先，通过行和列的坐标获取目标单元格的指针，然后为其设置值。无论传入该方法用于填充单元格的值是什么类型，该方法均会自动选择正确的数据类型进行存储——双精度型、长整型、日期时间型、颜色或字符串。
设置指定单元格数据显示精度的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает точность отображения данных в указанную ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::CellSetDigits(const uint row,const uint col,const int digits) { //--- Получаем ячейку по индексам строки и столбца и //--- вызываем её соответствующий метод для установки значения CTableCell *cell=this.GetCell(row,col); if(cell!=NULL) cell.SetDigits(digits); }
该方法仅适用于存储实数类型的单元格。其用于指定单元格显示数值时保留的小数位数。
为指定单元格设置时间显示标识的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает флаги отображения времени в указанную ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::CellSetTimeFlags(const uint row,const uint col,const uint flags) { //--- Получаем ячейку по индексам строки и столбца и //--- вызываем её соответствующий метод для установки значения CTableCell *cell=this.GetCell(row,col); if(cell!=NULL) cell.SetDatetimeFlags(flags); }
适用于显示日期时间值的单元格。通过单元格设置时间显示格式（可选值包括：TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS，或它们的组合）
TIME_DATE显示结果为 "yyyy.mm.dd"，
TIME_MINUTES显示结果为 "hh:mi"，
TIME_SECONDS显示结果为 "hh:mi:ss"。
为指定单元格设置颜色名称显示标识的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает флаг отображения имён цветов в указанную ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::CellSetColorNamesFlag(const uint row,const uint col,const bool flag) { //--- Получаем ячейку по индексам строки и столбца и //--- вызываем её соответствующий метод для установки значения CTableCell *cell=this.GetCell(row,col); if(cell!=NULL) cell.SetColorNameFlag(flag); }
仅适用于显示颜色值的单元格。当单元格中存储的颜色存在于颜色表中时，该方法用于指示需要显示对应的颜色名称。
将对象赋值给单元格的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Назначает объект в ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::CellAssignObject(const uint row,const uint col,CObject *object) { //--- Получаем ячейку по индексам строки и столбца и //--- вызываем её соответствующий метод для установки значения CTableCell *cell=this.GetCell(row,col); if(cell!=NULL) cell.AssignObject(object); }
取消单元格已分配对象的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Отменяет назначение объекта в ячейке | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::CellUnassignObject(const uint row,const uint col) { //--- Получаем ячейку по индексам строки и столбца и //--- вызываем её соответствующий метод для установки значения CTableCell *cell=this.GetCell(row,col); if(cell!=NULL) cell.UnassignObject(); }
上述两种方法允许您为单元格分配对象或取消分配。该对象必须是CObject类的派生类。在关于表格的文章中，对象可以是例如来自ENUM_OBJECT_TYPE枚举的已知对象列表之一。目前，该列表仅包含单元格对象、行和表格模型。将它们分配给单元格并无实际意义。但随着我们撰写关于视图组件的文章（其中将创建控件），该枚举范围会逐步扩展。届时将控件（例如“下拉列表”控件）分配给单元格才具有实际价值。
删除指定单元格的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Удаляет ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableModel::CellDelete(const uint row,const uint col) { //--- Получаем строку по индексу и возвращаем результат удаления ячейки из списка CTableRow *row_obj=this.GetRow(row); return(row_obj!=NULL ? row_obj.CellDelete(col) : false); }
该方法通过行索引获取行对象，并调用其删除指定单元格的方法。对于单行中的单个单元格，此方法目前尚无实际意义，因为它仅会减少表格中某一行的单元格数量。导致该行单元格与相邻行不同步。目前尚未实现此类删除操作的处理逻辑（例如将删除单元格旁的单元格“扩展”为两个单元格的宽度以维持表格结构）。然而，使用该方法作为表格列删除方法的一部分——在列删除操作中，所有行的对应单元格会被一次性删除，从而确保整个表格的完整性不受破坏。
移动表格单元格的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Перемещает ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableModel::CellMoveTo(const uint row,const uint cell_index,const uint index_to) { //--- Получаем строку по индексу и возвращаем результат перемещения ячейки на новую позицию CTableRow *row_obj=this.GetRow(row); return(row_obj!=NULL ? row_obj.CellMoveTo(cell_index,index_to) : false); }
通过行索引获取行对象，并调用其删除指定单元格的方法。
返回指定行中单元格数量的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает количество ячеек в указанной строке | //+------------------------------------------------------------------+ uint CTableModel::CellsInRow(const uint index) { CTableRow *row=this.GetRow(index); return(row!=NULL ? row.CellsTotal() : 0); }
通过行索引获取行对象，并调用CellsTotal()方法返回该行中的单元格数量。
返回表格中单元格总数的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает количество ячеек в таблице | //+------------------------------------------------------------------+ uint CTableModel::CellsTotal(void) { //--- подсчёт ячеек в цикле по строкам (медленно при большом количестве строк) uint res=0, total=this.RowsTotal(); for(int i=0; i<(int)total; i++) { CTableRow *row=this.GetRow(i); res+=(row!=NULL ? row.CellsTotal() : 0); } return res; }
该方法遍历表格中的所有行，将每行的单元格数量累加到总结果中并返回。当表格包含大量行时，这种逐行计数的方式可能会比较耗时。建议在所有影响表格单元格数量的方法创建完成后，仅在单元格数量发生变化时才重新计算总数。
返回指定表格单元格的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает указанную ячейку таблицы | //+------------------------------------------------------------------+ CTableCell *CTableModel::GetCell(const uint row,const uint col) { //--- Получаем строку по индексу row и возвращаем по индексу col ячейку строки CTableRow *row_obj=this.GetRow(row); return(row_obj!=NULL ? row_obj.GetCell(col) : NULL); }
通过行索引获取行对象，再利用行对象的 GetCell() 方法根据列索引返回指向单元格对象的指针。
返回单元格描述信息的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание ячейки | //+------------------------------------------------------------------+ string CTableModel::CellDescription(const uint row,const uint col) { CTableCell *cell=this.GetCell(row,col); return(cell!=NULL ? cell.Description() : ""); }
通过索引获取行对象，从行中获取单元格并返回其描述信息。
将单元格描述信息输出到日志的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал описание ячейки | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::CellPrint(const uint row,const uint col) { //--- Получаем ячейку по индексу строки и колонки и возвращаем её описание CTableCell *cell=this.GetCell(row,col); if(cell!=NULL) cell.Print(); }
通过行索引和列索引获取指向单元格的指针，并利用单元格对象的Print()方法将其描述信息输出到日志中。
删除指定行的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Удаляет строку | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableModel::RowDelete(const uint index) { //--- Удаляем строку из списка по индексу if(!this.m_list_rows.Delete(index)) return false; //--- После удаления строки необходимо обновить все индексы всех ячеек таблицы this.CellsPositionUpdate(); return true; }
使用CList类的Delete()方法，根据索引从列表中删除对应的行对象。删除行后，剩余行及其单元格的索引将与实际不符，必须通过CellsPositionUpdate()方法进行调整以恢复正确的索引对应关系。
将行移动到指定位置的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Перемещает строку на указанную позицию | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableModel::RowMoveTo(const uint row_index,const uint index_to) { //--- Получаем строку по индексу, делая её текущей CTableRow *row=this.GetRow(row_index); //--- Перемещаем текущую строку на указанную позицию в списке if(row==NULL || !this.m_list_rows.MoveToIndex(index_to)) return false; //--- После перемещения строки необходимо обновить все индексы всех ячеек таблицы this.CellsPositionUpdate(); return true; }
在CList类中，许多方法均针对当前列表对象进行操作。先获取目标行的指针并将其设为当前行，再通过CList类的MoveToIndex()方法将其移动到指定位置。将行移动至新位置后，需更新剩余行的索引信息，这一操作通过CellsPositionUpdate()方法完成。
为所有单元格设置行和列位置的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает позиции строки и колонки всем ячейкам | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::CellsPositionUpdate(void) { //--- В цикле по списку строк for(int i=0;i<this.m_list_rows.Total();i++) { //--- получаем очередную строку CTableRow *row=this.GetRow(i); if(row==NULL) continue; //--- устанавливаем строке индекс, найденный методом IndexOf() списка row.SetIndex(this.m_list_rows.IndexOf(row)); //--- Обновляем индексы позиций ячеек строки row.CellsPositionUpdate(); } }
遍历表格中的所有行列表，依次选取每一行，并使用CList类的IndexOf()方法为其设置正确的索引值。随后调用行的CellsPositionUpdate()方法，为该行中的每个单元格设置正确的索引。
清空一行中所有单元格数据的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Очищает строку (только данные в ячйках) | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::RowResetData(const uint index) { //--- Получаем строку из списка и очищаем данные ячеек строки методом ClearData() CTableRow *row=this.GetRow(index); if(row!=NULL) row.ClearData(); }
该行中的每个单元格均被重置为“空”值。目前为简化处理，数值型单元格的空值设为0，但后续会修改此设定（因为0本身也是需要显示的单元格值）。重置值意味着显示为空单元格字段。
清空表格中所有单元格数据的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Очищает таблицу (данные всех ячеек) | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::ClearData(void) { //--- В цикле по всем строкам таблицы очищаем данные каждой строки for(uint i=0;i<this.RowsTotal();i++) this.RowResetData(i); }
遍历表格中的所有行，并对每一行调用上述RowResetData()方法。
返回行描述信息的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание строки | //+------------------------------------------------------------------+ string CTableModel::RowDescription(const uint index) { //--- Получаем строку по индексу и возвращаем её описание CTableRow *row=this.GetRow(index); return(row!=NULL ? row.Description() : ""); }
通过索引获取行指针，并返回该行的描述信息。
将行描述信息输出到日志的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал описание строки | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::RowPrint(const uint index,const bool detail) { CTableRow *row=this.GetRow(index); if(row!=NULL) row.Print(detail); }
获取指向行的指针，并调用该对象的Print()方法。
删除表格列的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Удаляет столбец | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableModel::ColumnDelete(const uint index) { bool res=true; for(uint i=0;i<this.RowsTotal();i++) { CTableRow *row=this.GetRow(i); if(row!=NULL) res &=row.CellDelete(index); } return res; }
遍历表格中的所有行，依次获取每一行，并根据列索引删除其中对应的单元格。此操作将删除表格中所有具有相同列索引的单元格。
移动表格列的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Перемещает столбец | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableModel::ColumnMoveTo(const uint col_index,const uint index_to) { bool res=true; for(uint i=0;i<this.RowsTotal();i++) { CTableRow *row=this.GetRow(i); if(row!=NULL) res &=row.CellMoveTo(col_index,index_to); } return res; }
遍历表格中的所有行，依次获取每一行，并将指定列索引的单元格移动到新位置。此操作会移动表格中所有具有相同列索引的单元格。
清空列单元格数据的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Очищает данные столбца | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::ColumnResetData(const uint index) { //--- В цикле по всем строкам таблицы for(uint i=0;i<this.RowsTotal();i++) { //--- получаем из каждой строки ячейку с индексом столбца и очищаем её CTableCell *cell=this.GetCell(i, index); if(cell!=NULL) cell.ClearData(); } }
遍历表格中的所有行，依次获取每一行，并清空指定列索引的单元格数据。此操作会清空表格中所有具有相同列索引的单元格数据。
返回对象描述信息的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание объекта | //+------------------------------------------------------------------+ string CTableModel::Description(void) { return(::StringFormat("%s: Rows %u, Cells in row %u, Cells Total %u", TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE)this.Type()),this.RowsTotal(),this.CellsInRow(0),this.CellsTotal())); }
根据表格模型的某些参数创建一行，并且按照以下格式返回：
表格模型：行数4，每行单元格数4，单元格总数16：
将对象描述信息输出到日志的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал описание объекта | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::Print(const bool detail) { //--- Выводим в журнал заголовок ::Print(this.Description()+(detail ? ":" : "")); //--- Если детализированное описание, if(detail) { //--- В цикле по всем строкам таблицы for(uint i=0; i<this.RowsTotal(); i++) { //--- получаем очередную строку и выводим в журнал её детализированное описание CTableRow *row=this.GetRow(i); if(row!=NULL) row.Print(true,false); } } }
首先，将表头作为模型描述打印输出，随后，如果启用了详细输出标识，则在循环中逐行打印表格模型的所有详细描述信息。
以表格形式将对象描述输出至日志的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал описание объекта в табличном виде | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::PrintTable(const int cell_width=10) { //--- Получаем указатель на первую строку (индекс 0) CTableRow *row=this.GetRow(0); if(row==NULL) return; //--- По количеству ячеек первой строки таблицы создаём строку заголовка таблицы uint total=row.CellsTotal(); string head=" n/n"; string res=::StringFormat("|%*s |",cell_width,head); for(uint i=0;i<total;i++) { if(this.GetCell(0, i)==NULL) continue; string cell_idx=" Column "+(string)i; res+=::StringFormat("%*s |",cell_width,cell_idx); } //--- Выводим строку заголовка в журнал ::Print(res); //--- Пройдём в цикле по всем строкам таблицы и распечатаем их в табличном виде for(uint i=0;i<this.RowsTotal();i++) { CTableRow *row=this.GetRow(i); if(row!=NULL) row.Print(true,true,cell_width); } }
首先，根据表格首行的单元格数量创建表头，并将列名称打印到日志中。然后，通过循环遍历表格的所有行，并以表格形式逐行打印。
销毁表格模型的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Уничтожает модель | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::Destroy(void) { //--- Очищаем список строк m_list_rows.Clear(); }
表格行列表会直接被清空，并通过调用CList类的Clear()方法销毁所有对象。
将表格模型保存到文件的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Сохранение в файл | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableModel::Save(const int file_handle) { //--- Проверяем хэндл if(file_handle==INVALID_HANDLE) return(false); //--- Сохраняем маркер начала данных - 0xFFFFFFFFFFFFFFFF if(::FileWriteLong(file_handle,MARKER_START_DATA)!=sizeof(long)) return(false); //--- Сохраняем тип объекта if(::FileWriteInteger(file_handle,this.Type(),INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false); //--- Сохраняем список строк if(!this.m_list_rows.Save(file_handle)) return(false); //--- Успешно return true; }
在保存数据起始标记和列表类型后，使用CList类的 Save()方法将行列表保存到文件中。
从文件加载表格模型的方法如下：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Загрузка из файла | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableModel::Load(const int file_handle) { //--- Проверяем хэндл if(file_handle==INVALID_HANDLE) return(false); //--- Загружаем и проверяем маркер начала данных - 0xFFFFFFFFFFFFFFFF if(::FileReadLong(file_handle)!=MARKER_START_DATA) return(false); //--- Загружаем тип объекта if(::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE)!=this.Type()) return(false); //--- Загружаем список строк if(!this.m_list_rows.Load(file_handle)) return(false); //--- Успешно return true; }
在加载并检查数据起始标记和列表类型后，使用文章开头介绍的CListObj类的Load()方法从文件中加载行列表。
所有用于创建表格模型的类已准备就绪。现在，编写一个脚本来测试模型的功能。
测试结果
继续在同一文件中编写代码。编写一个脚本，创建一个4x4的二维数组（4行，每行4个单元格），类型例如为 long。接着，打开一个文件，将表格模型的数据写入其中，并从文件加载数据到表格中。创建表格模型并测试其部分方法的运行情况。
每次表格发生更改时，我们将使用TableModelPrint()函数记录结果，该函数决定如何打印表格模型。如果宏PRINT_AS_TABLE的值为true，则使用CTableModel类的PrintTable()方法记录日志；如果值为false，则使用同一类的Print()方法。
在脚本中，创建一个表格模型，以表格形式打印出来，并将模型保存到文件中。然后添加行、删除列，并修改编辑权限……
接下来，再次从文件中加载表格的初始原始版本，并打印结果。
#define PRINT_AS_TABLE true // Распечатывать модель как таблицу //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- Объявляем и заполняем массив с размерностью 4x4 //--- Тип массива может быть double, long, datetime, color, string long array[4][4]={{ 1, 2, 3, 4}, { 5, 6, 7, 8}, { 9, 10, 11, 12}, {13, 14, 15, 16}}; //--- Создаём модель таблицы из вышесозданного long-массива array 4x4 CTableModel *tm=new CTableModel(array); //--- Если модель не создана - уходим if(tm==NULL) return; //--- Распечатаем модель в табличном виде Print("The table model has been successfully created:"); tm.PrintTable(); //--- Удалим объект модели таблицы delete tm; }
最终，我们在日志中得到的脚本运行结果如下：
表格模型已成功创建： | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 3 | 13 | 14 | 15 | 16 |
为测试表格模型的操作（包括添加、删除和移动行列，以及文件读写功能），完成以下脚本：
#define PRINT_AS_TABLE true // Распечатывать модель как таблицу //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- Объявляем и заполняем массив с размерностью 4x4 //--- Тип массива может быть double, long, datetime, color, string long array[4][4]={{ 1, 2, 3, 4}, { 5, 6, 7, 8}, { 9, 10, 11, 12}, {13, 14, 15, 16}}; //--- Создаём модель таблицы из вышесозданного long-массива array 4x4 CTableModel *tm=new CTableModel(array); //--- Если модель не создана - уходим if(tm==NULL) return; //--- Распечатаем модель в табличном виде Print("The table model has been successfully created:"); tm.PrintTable(); //--- Проверим работу с файлами и функционал модели таблицы //--- Открываем файл для записи в него данных модели таблицы int handle=FileOpen(MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME)+".bin",FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_COMMON); if(handle==INVALID_HANDLE) return; //--- Сохраним в файл оригинальную созданную таблицу if(tm.Save(handle)) Print("\nThe table model has been successfully saved to file."); //--- Теперь вставим в таблицу новую строку в позицию 2 //--- Получим последнюю ячейку созданной строки и сделаем её нередактируемой //--- Распечатаем в журнале изменённую модель таблицы if(tm.RowInsertNewTo(2)) { Print("\nInsert a new row at position 2 and set cell 3 to non-editable"); CTableCell *cell=tm.GetCell(2,3); if(cell!=NULL) cell.SetEditable(false); TableModelPrint(tm); } //--- Теперь удалим столбец таблицы с индексом 1 и //--- распечатаем в журнале полученную модель таблицы if(tm.ColumnDelete(1)) { Print("\nRemove column from position 1"); TableModelPrint(tm); } //--- При сохранении данных таблицы файловый указатель был смещён на последние записанные данные //--- Поставим указатель в начало файла, загрузим ранее сохранённую оригинальную таблицу и распечатаем её if(FileSeek(handle,0,SEEK_SET) && tm.Load(handle)) { Print("\nLoad the original table view from the file:"); TableModelPrint(tm); } //--- Закроем открытый файл и удалим объект модели таблицы FileClose(handle); delete tm; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Распечатывает модель таблицы | //+------------------------------------------------------------------+ void TableModelPrint(CTableModel *tm) { if(PRINT_AS_TABLE) tm.PrintTable(); // Распечатать модель как таблицу else tm.Print(true); // Распечатать детализированные данные таблицы }
在日志中获取以下结果：
表格模型已成功创建： | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 表格模型已成功保存至文件。 在第2个位置插入新行，并将第3个单元格设置为不可编辑状态 | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Row 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 从位置1移除列 | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | | Row 0 | 1 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 7 | 8 | | Row 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Row 3 | 9 | 11 | 12 | | Row 4 | 13 | 15 | 16 | 从文件中加载原始表格视图： | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 3 | 13 | 14 | 15 | 16 |
如果您需要以非表格形式将表格模型的数据输出到日志中，请将宏PRINT_AS_TABLE设置为false：
#define PRINT_AS_TABLE false // Распечатывать модель как таблицу
此时，日志中将显示以下内容：
表格模型已成功创建： | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 表格模型已成功保存至文件。 Insert a new row at position 2 and set cell 3 to non-editable Table Model: Rows 5, Cells in row 4, Cells Total 20: Table Row: Position 0, Cells total: 4: Table Cell: Row 0, Col 0, Editable <long>Value: 1 Table Cell: Row 0, Col 1, Editable <long>Value: 2 Table Cell: Row 0, Col 2, Editable <long>Value: 3 Table Cell: Row 0, Col 3, Editable <long>Value: 4 Table Row: Position 1, Cells total: 4: Table Cell: Row 1, Col 0, Editable <long>Value: 5 Table Cell: Row 1, Col 1, Editable <long>Value: 6 Table Cell: Row 1, Col 2, Editable <long>Value: 7 Table Cell: Row 1, Col 3, Editable <long>Value: 8 Table Row: Position 2, Cells total: 4: Table Cell: Row 2, Col 0, Editable <double>Value: 0.00 Table Cell: Row 2, Col 1, Editable <double>Value: 0.00 Table Cell: Row 2, Col 2, Editable <double>Value: 0.00 Table Cell: Row 2, Col 3, Uneditable <double>Value: 0.00 Table Row: Position 3, Cells total: 4: Table Cell: Row 3, Col 0, Editable <long>Value: 9 Table Cell: Row 3, Col 1, Editable <long>Value: 10 Table Cell: Row 3, Col 2, Editable <long>Value: 11 Table Cell: Row 3, Col 3, Editable <long>Value: 12 Table Row: Position 4, Cells total: 4: Table Cell: Row 4, Col 0, Editable <long>Value: 13 Table Cell: Row 4, Col 1, Editable <long>Value: 14 Table Cell: Row 4, Col 2, Editable <long>Value: 15 Table Cell: Row 4, Col 3, Editable <long>Value: 16 Remove column from position 1 Table Model: Rows 5, Cells in row 3, Cells Total 15: Table Row: Position 0, Cells total: 3: Table Cell: Row 0, Col 0, Editable <long>Value: 1 Table Cell: Row 0, Col 1, Editable <long>Value: 3 Table Cell: Row 0, Col 2, Editable <long>Value: 4 Table Row: Position 1, Cells total: 3: Table Cell: Row 1, Col 0, Editable <long>Value: 5 Table Cell: Row 1, Col 1, Editable <long>Value: 7 Table Cell: Row 1, Col 2, Editable <long>Value: 8 Table Row: Position 2, Cells total: 3: Table Cell: Row 2, Col 0, Editable <double>Value: 0.00 Table Cell: Row 2, Col 1, Editable <double>Value: 0.00 Table Cell: Row 2, Col 2, Uneditable <double>Value: 0.00 Table Row: Position 3, Cells total: 3: Table Cell: Row 3, Col 0, Editable <long>Value: 9 Table Cell: Row 3, Col 1, Editable <long>Value: 11 Table Cell: Row 3, Col 2, Editable <long>Value: 12 Table Row: Position 4, Cells total: 3: Table Cell: Row 4, Col 0, Editable <long>Value: 13 Table Cell: Row 4, Col 1, Editable <long>Value: 15 Table Cell: Row 4, Col 2, Editable <long>Value: 16 Load the original table view from the file: Table Model: Rows 4, Cells in row 4, Cells Total 16: Table Row: Position 0, Cells total: 4: Table Cell: Row 0, Col 0, Editable <long>Value: 1 Table Cell: Row 0, Col 1, Editable <long>Value: 2 Table Cell: Row 0, Col 2, Editable <long>Value: 3 Table Cell: Row 0, Col 3, Editable <long>Value: 4 Table Row: Position 1, Cells total: 4: Table Cell: Row 1, Col 0, Editable <long>Value: 5 Table Cell: Row 1, Col 1, Editable <long>Value: 6 Table Cell: Row 1, Col 2, Editable <long>Value: 7 Table Cell: Row 1, Col 3, Editable <long>Value: 8 Table Row: Position 2, Cells total: 4: Table Cell: Row 2, Col 0, Editable <long>Value: 9 Table Cell: Row 2, Col 1, Editable <long>Value: 10 Table Cell: Row 2, Col 2, Editable <long>Value: 11 Table Cell: Row 2, Col 3, Editable <long>Value: 12 Table Row: Position 3, Cells total: 4: Table Cell: Row 3, Col 0, Editable <long>Value: 13 Table Cell: Row 3, Col 1, Editable <long>Value: 14 Table Cell: Row 3, Col 2, Editable <long>Value: 15 Table Cell: Row 3, Col 3, Editable <long>Value: 16
这种输出方式提供了更详细的调试信息。例如，由此可见，将单元格的编辑禁止标识设置为有效时，会在程序日志中显示。
所有声明的功能均按预期运行：可以添加和移动行、删除列、修改单元格属性，并支持文件操作。
结论
这是首个简易表格模型的版本，其支持通过二维数据数组创建表格。接下来，我们将开发其他专用表格模型，创建表格视图组件，并逐步实现完整的表格数据处理功能，使其成为用户图形界面中的核心控件之一。
当前创建的包含所有类的脚本文件已随文章附上。您可以下载用于自主学习。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/17653
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。
当调用 SomeObject 的 Load() 方法从文件中加载 SomeObject 类时，它会检查 "我是否真的从文件中读取了自己？如果没有，就意味着出错了，所以没有必要继续加载。
我这里所使用的是一个从文件中读取对象类型的列表（CListObj）。列表不知道文件中有什么（什么对象）。但它必须知道该对象类型，才能在 CreateElement() 方法中创建该对象。这就是它不检查从文件中加载的对象类型的原因。毕竟，Type() 方法返回的是列表类型，而不是对象类型。
谢谢，我想明白了，我明白了。
我读了一遍，又重读了一遍。
是 MVC 中 "模型 "以外的任何东西。例如一些 ListStorage
我想知道有没有可能以这种方式获得类似 python 和 R 数据框的数据？在这些表格中，不同列可以包含不同类型的数据（来自一组有限的类型，但包括字符串）。
可以。如果我们说的是一个表格的不同列，那么在所述实现中，表格的每个单元格都可以有不同的数据类型。