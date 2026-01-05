MQL5中表格模型的实现：应用MVC概念

内容





概述

对于编程而言，应用程序架构对于确保可靠性、可扩展性和易于维护起着关键作用。有助于实现这些目标的方法之一，是采用名为MVC（模型-视图-控制器）的架构模式。

MVC概念允许将应用程序划分为三个相互关联的组件：模型（负责数据和逻辑管理）、视图（负责数据展示）和控制器（负责处理用户操作）。这种分离简化了代码的开发、测试和维护，使其更加结构化和灵活。

在本文中，我们将探讨如何运用MVC原则，在MQL5语言中实现一个表格模型。表格是存储、处理和展示数据的重要工具，合理组织表格能极大地简化信息处理工作。我们将创建用于操作表格的类：包括表格单元格类、表格行类以及表格模型类。为了在表格行内存储单元格，以及在表格模型内存储行，我们将使用MQL5标准库中的链表类，这些类能够高效地存储和使用数据。





关于MVC概念的一点介绍：它是什么，我们为何需要它？

想象一下应用程序就像一场戏剧演出。有一个剧本，描述了应该发生什么（这就是模型）。有舞台，即观众所看到的（这就是视图）。最后，还有导演，他管理整个过程并连接其他元素（这就是控制器）。这就是架构模式MVC——模型-视图-控制器的工作方式。

这一概念有助于在应用程序内部划分职责。模型负责数据和逻辑，视图负责展示和外观，控制器负责处理用户操作。这种划分使代码更加清晰、灵活，更便于团队协作。

假设您正在创建一个表格。模型知道它包含哪些行和单元格，并知道如何更改它们。视图在屏幕上绘制表格。当用户点击“添加行”时，控制器会做出反应，将任务交给模型，然后告诉视图进行更新。

当应用程序变得更加复杂时，MVC尤其有用：需要添加新功能、界面在变化，而且有多个开发人员参与工作。有了清晰的架构，进行更改、单独测试组件以及重用代码都变得更加容易。

但这种做法也有一些缺点。对于非常简单的项目，MVC可能显得多余——甚至不得不将本可以放在几个函数中的内容也进行分离。然而，对于可扩展的、严肃的应用程序，这种结构很快就会带来回报。

总结：

MVC是一种强大的架构模板，有助于组织代码，使其更易于理解、可测试和可扩展。对于需要分离数据逻辑、用户界面和管理的复杂应用程序，MVC尤其有用。对于小型项目，使用它则显得冗余。

模型-视图-控制器范式非常适合我们的任务。表格将由独立对象构成：

表格单元格。

一个对象，存储实数、整数或字符串类型之一的值，并配备有管理该值、设置值和获取值的工具；

一个对象，存储实数、整数或字符串类型之一的值，并配备有管理该值、设置值和获取值的工具； 表格行。

一个对象，存储表格单元格对象列表，并配备有管理单元格、其位置、添加和删除的工具；

一个对象，存储表格单元格对象列表，并配备有管理单元格、其位置、添加和删除的工具； 表格模型。

一个对象，存储表格行对象列表，并配备有管理表格行和列、其位置、添加和删除的工具，还具有访问行和单元格控制的权限。

下图示意性地展示了4x4表格模型的结构：

图1. 4x4表格模型

现在，让我们从理论转向实践。





编写用于构建表格模型的类

我们将使用MQL5标准库来创建所有对象。

每个对象都将成为该库基类的派生类。这将使您能够将这些对象存储在对象列表中。

我们将把所有类都写在一个测试脚本文件中，这样所有内容都集中在一个文件中，便于查看和快速访问。未来，我们会将所编写的类分配到各自独立的包含文件中。





1. 以链表作为存储表格数据的基础



CList链表非常适合存储表格数据。与类似的CArrayObj列表不同，它实现了访问位于当前对象左侧和右侧相邻列表对象的方法。这将便于在行内移动单元格，或在表格中移动行，以及添加和删除它们。同时，列表本身会负责正确索引列表中移动、添加或删除的对象。

但这里有一个细节需要注意。如果您查阅将列表加载和保存到文件的方法，就会发现从文件加载时，列表类必须在虚拟的CreateElement()方法中创建一个新对象。

此类中的该方法只是简单地返回NULL：

virtual CObject *CreateElement( void ) { return ( NULL ); }

这意味着为了使用链表，并且假设需要文件操作，我们就必须从CList类继承并实现这个方法。

如果您查看将标准库对象保存到文件的方法，可以看到保存对象属性的以下算法：

将数据起始标记（-1）写入文件， 将对象类型写入文件， 将所有对象属性逐一写入文件。

第一点和第二点是所有标准库对象所实现的保存/加载方法所共有的。因此，按照同样的逻辑，我们希望知道列表中保存的对象类型，以便在从文件读取时，能够在从CList继承的列表类的虚拟CreateElement()方法中创建该类型的对象。

此外，所有可以加载到列表中的对象——必须在实现列表类之前声明或创建它们的类。这样一来，列表就会“知道”哪些对象是“候选对象”，以及需要创建哪些对象。

在终端目录\MQL5\Scripts\中，创建一个新文件夹TableModel\，并在其中创建一个新的测试脚本文件TableModelTest.mq5。

连接链表文件并声明未来的表格模型类：

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Arrays\List.mqh> class CTableCell; class CTableRow; class CTableModel;

此处对未来类的前置声明是必要的，这样从CList继承而来的链表类就能了解这些类的类型，以及了解它必须创建的对象类型。为此，我们将编写对象类型枚举、辅助宏和列表排序方式枚举：

#include <Arrays\List.mqh> class CTableCell; class CTableRow; class CTableModel; #define MARKER_START_DATA - 1 #define MAX_STRING_LENGTH 128 enum ENUM_OBJECT_TYPE { OBJECT_TYPE_TABLE_CELL= 10000 , OBJECT_TYPE_TABLE_ROW, OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL, }; enum ENUM_CELL_COMPARE_MODE { CELL_COMPARE_MODE_COL, CELL_COMPARE_MODE_ROW, CELL_COMPARE_MODE_ROW_COL, }; string TypeDescription( const ENUM_OBJECT_TYPE type) { string array[]; int total= StringSplit ( EnumToString (type), StringGetCharacter ( "_" , 0 ),array); string result= "" ; for ( int i= 2 ;i<total;i++) { array[i]+= " " ; array[i].Lower(); array[i].SetChar( 0 , ushort (array[i].GetChar( 0 )- 0x20 )); result+=array[i]; } result.TrimLeft(); result.TrimRight(); return result; }

返回对象类型描述的函数基于这样一个假设：所有对象类型常量的名称都以子字符串“OBJECT_TYPE_”开头。然后，您可以截取该子字符串之后的部分，将所得字符串中的所有字符转换为小写，将首字母转换为大写，并清除最终字符串左右两侧的所有空格和控制字符。

让我们编写自己的链表类。我们将在同一文件中继续编写后续代码：

class CListObj : public CList { protected : ENUM_OBJECT_TYPE m_element_type; public : virtual bool Load( const int file_handle); virtual CObject *CreateElement( void ); };

CListObj类是我们新的链表类，它继承自标准库的CList类。

该类中唯一的变量将用于记录所创建对象的类型。由于CreateElement()方法是虚拟的，并且必须与父类方法的签名完全相同，因此我们无法将所创建对象的类型传递给它。但是，我们可以将这个类型写入已声明的变量中，并从该变量中读取所创建对象的类型。

我们必须重新定义父类的两个虚拟方法：从文件上传的方法和创建新对象的方法。让我们来探讨一下。

从文件上传列表的方法如下：

bool CListObj::Load( const int file_handle) { CObject *node; bool result= true ; if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!=Type()) return ( false ); uint num=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .Clear(); for ( uint i= 0 ; i<num; i++) { if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return false ; this .m_element_type=(ENUM_OBJECT_TYPE):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); node= this .CreateElement(); if (node== NULL ) return false ; this .Add(node); if (!:: FileSeek (file_handle,- 12 , SEEK_CUR )) return false ; result &=node.Load(file_handle); } return result; }

在此过程中，首先会检查列表的起始部分，包括其类型和大小（即列表中的元素数量）；然后，根据元素数量循环，从文件中读取每个对象的数据起始标记及其类型。将得到的类型写入变量 m_element_type ，并调用创建新元素的方法。在该方法中，根据接收到的类型创建一个新元素，并将其写入node指针变量，该变量随后被添加到列表中。该方法的完整逻辑已在注释中详细说明。让我们来探究一下创建新列表项的方法。

创建列表项的方法如下：

CObject *CListObj::CreateElement( void ) { switch ( this .m_element_type) { case OBJECT_TYPE_TABLE_CELL : return new CTableCell(); case OBJECT_TYPE_TABLE_ROW : return new CTableRow(); case OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL : return new CTableModel(); default : return NULL ; } }

这意味着在调用该方法之前，待创建对象的类型已写入m_element_type 变量中。根据项的类型，创建相应类型的新对象，并返回指向该对象的指针。未来开发新控件时，它们的类型将被写入ENUM_OBJECT_TYPE枚举中。同时，此处将添加新的情况以创建新类型的对象。基于标准CList的链表类现已准备就绪。现在，它可以存储所有已知类型的对象，将列表保存到文件，从文件上传列表并正确恢复它们。





2. 表格单元格类



表格单元格是表格中最简单的元素，用于存储某个值。单元格组成表示表格行的列表。每个列表代表表格的一行。在我们的表格中，单元格一次只能存储多种类型中的一个值——实数、整数或字符串值。

除简单值外，还可以为单元格分配ENUM_OBJECT_TYPE枚举中已知类型的一个对象。在这种情况下，单元格可以存储上述任一类型的值，外加一个指向对象的指针，该对象的类型写入一个特殊变量中。因此，未来可以指示视图组件在单元格中显示此类对象，以便使用控制器组件与其交互。

由于一个单元格可以存储几种不同类型的值，我们将使用联合体来写入、存储和返回它们。联合体是一种特殊类型的数据，它在同一内存区域中存储多个字段。联合体类似于结构体，但与结构体不同，联合体的不同项属于同一内存区域。而在结构体中，每个字段都分配有自己的内存区域。

让我们继续在已创建的文件中编写代码。让我们开始编写一个新类。在受保护的部分中，我们编写一个联合体并声明变量：

class CTableCell : public CObject { protected : union DataType { protected : double double_value; long long_value; ushort ushort_value[MAX_STRING_LENGTH]; public : void SetValueD( const double value ) { this .double_value= value ; } void SetValueL( const long value ) { this .long_value= value ; } void SetValueS( const string value ) { ::StringToShortArray( value ,ushort_value); } double ValueD( void ) const { return this .double_value; } long ValueL( void ) const { return this .long_value; } string ValueS( void ) const { string res=::ShortArrayToString( this .ushort_value); res.TrimLeft(); res.TrimRight(); return res; } }; DataType m_datatype_value; ENUM_DATATYPE m_datatype; CObject *m_object; ENUM_OBJECT_TYPE m_object_type; int m_row; int m_col; int m_digits; uint m_time_flags; bool m_color_flag; bool m_editable; public :

在公有部分，编写访问受保护变量的方法、虚方法，以及针对单元格中存储的各类数据类型的类构造函数：

public : uint Row( void ) const { return this .m_row; } uint Col( void ) const { return this .m_col; } ENUM_DATATYPE Datatype( void ) const { return this .m_datatype; } int Digits ( void ) const { return this .m_digits; } uint DatetimeFlags( void ) const { return this .m_time_flags; } bool ColorNameFlag( void ) const { return this .m_color_flag; } bool IsEditable( void ) const { return this .m_editable; } double ValueD( void ) const { return this .m_datatype_value.ValueD(); } long ValueL( void ) const { return this .m_datatype_value.ValueL(); } string ValueS( void ) const { return this .m_datatype_value.ValueS(); } string Value( void ) const { switch ( this .m_datatype) { case TYPE_DOUBLE : return (:: DoubleToString ( this .ValueD(), this . Digits ())); case TYPE_LONG : return (:: IntegerToString ( this .ValueL())); case TYPE_DATETIME : return (:: TimeToString ( this .ValueL(), this .m_time_flags)); case TYPE_COLOR : return (:: ColorToString (( color ) this .ValueL(), this .m_color_flag)); default : return this .ValueS(); } } string DatatypeDescription( void ) const { string type=:: StringSubstr (:: EnumToString ( this .m_datatype), 5 ); type.Lower(); return type; } void SetRow( const uint row) { this .m_row=( int )row; } void SetCol( const uint col) { this .m_col=( int )col; } void SetDatatype( const ENUM_DATATYPE datatype) { this .m_datatype=datatype; } void SetDigits( const int digits) { this .m_digits=digits; } void SetDatetimeFlags( const uint flags) { this .m_time_flags=flags; } void SetColorNameFlag( const bool flag) { this .m_color_flag=flag; } void SetEditable( const bool flag) { this .m_editable=flag; } void SetPositionInTable( const uint row, const uint col) { this .SetRow(row); this .SetCol(col); } void AssignObject(CObject *object) { if (object== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty object passed" , __FUNCTION__ ); return ; } this .m_object=object; this .m_object_type=(ENUM_OBJECT_TYPE)object.Type(); } void UnassignObject( void ) { this .m_object= NULL ; this .m_object_type=- 1 ; } void SetValue( const double value) { this .m_datatype= TYPE_DOUBLE ; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueD(value); } void SetValue( const long value) { this .m_datatype= TYPE_LONG ; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueL(value); } void SetValue( const datetime value) { this .m_datatype= TYPE_DATETIME ; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueL(value); } void SetValue( const color value) { this .m_datatype= TYPE_COLOR ; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueL(value); } void SetValue( const string value) { this .m_datatype= TYPE_STRING ; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueS(value); } void ClearData( void ) { if ( this .Datatype()== TYPE_STRING ) this .SetValue( "" ); else this .SetValue( 0.0 ); } string Description( void ); void Print ( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_TABLE_CELL);} CTableCell( void ) : m_row( 0 ), m_col( 0 ), m_datatype(- 1 ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueD( 0 ); } CTableCell( const uint row, const uint col, const double value, const int digits) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_DOUBLE ), m_digits(digits), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueD(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const long value) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_LONG ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const datetime value, const uint time_flags) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_DATETIME ), m_digits( 0 ), m_time_flags(time_flags), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const color value, const bool color_names_flag) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_COLOR ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag(color_names_flag), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const string value) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_STRING ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueS(value); } ~CTableCell( void ) {} };

设置值的方法中，首先会设置单元格中存储的值的类型，然后检查单元格中编辑值功能的标识位。只有当设置该标识位时，新值才会被保存到单元格中：

void SetValue( const double value ) { this .m_datatype=TYPE_DOUBLE; if ( this .m_editable) this .m_datatype_value.SetValueD( value ); }

为何要如此设计？在创建新单元格时，其存储值的类型默认为实数类型。如果要更改值的类型，但同时单元格处于不可编辑状态，此时调用设置目标类型值的方法并传入任意值。存储值的类型会被修改，但单元格本身的值不会受到影响。

数据清理方法会将数值型值设置为0，字符串型值设置为空格：

void ClearData( void ) { if ( this .Datatype()== TYPE_STRING ) this .SetValue( "" ); else this .SetValue( 0.0 ); }

后续我们会改进这一设计——清空单元格时不显示任何数据——为使单元格保持空白状态，我们将为单元格定义一个“空值”标记，清空单元格时，所有记录并显示的值都会被彻底清除。毕竟0本身也是一个有效值，而当前清空单元格时数字数据会用0填充。这显然是不合理的。

该类的参数化构造函数会接收表格中单元格的坐标（行号和列号）以及所需类型的值（双精度型、长整型、日期时间型、颜色、字符串）。某些类型的值需要附加信息：

双精度型——输出值的精度（小数位数），

日期时间型——时间显示标识（日期/时-分/秒），

颜色——是否显示已知标准颜色名称的标识。

对于存储这些类型值的单元格构造函数，会传递附加参数以设置单元格中显示值的格式：

CTableCell( const uint row, const uint col, const double value , const int digits ) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_DOUBLE ), m_digits(digits), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueD(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const long value) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_LONG ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const datetime value , const uint time_flags ) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_DATETIME ), m_digits( 0 ), m_time_flags(time_flags), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const color value , const bool color_names_flag ) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_COLOR ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag(color_names_flag), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueL(value); } CTableCell( const uint row, const uint col, const string value) : m_row(( int )row), m_col(( int )col), m_datatype( TYPE_STRING ), m_digits( 0 ), m_time_flags( 0 ), m_color_flag( false ), m_editable( true ), m_object( NULL ), m_object_type(- 1 ) { this .m_datatype_value.SetValueS(value); }

比较两个对象的方法如下：

int CTableCell::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CTableCell *obj=node; switch (mode) { case CELL_COMPARE_MODE_COL : return ( this .Col()>obj.Col() ? 1 : this .Col()<obj.Col() ? - 1 : 0 ); case CELL_COMPARE_MODE_ROW : return ( this .Row()>obj.Row() ? 1 : this .Row()<obj.Row() ? - 1 : 0 ); default : return ( this .Row()>obj.Row() ? 1 : this .Row()<obj.Row() ? - 1 : this .Col()>obj.Col() ? 1 : this .Col()<obj.Col() ? - 1 : 0 ); } }

该方法允许您根据三种比较标准之一（按列号、按行号、同时按行号和列号）比较两个对象的参数。

该方法对于能够按表格列的值对表格行进行排序是必要的。后续文章中将由控制器（Controller）处理此功能。

将单元格属性保存至文件的方法如下：

bool CTableCell::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileWriteLong (file_handle,MARKER_START_DATA)!= sizeof ( long )) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_datatype, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_object_type, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_row, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_col, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_digits, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_time_flags, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_color_flag, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_editable, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteStruct (file_handle, this .m_datatype_value)!= sizeof ( this .m_datatype_value)) return ( false ); return true ; }

在将起始数据标记和对象类型写入文件后，所有单元格属性将依次保存。联合体必须通过FileWriteStruct()以结构体形式进行保存。

从文件加载单元格属性的方法如下：

bool CTableCell::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return ( false ); this .m_datatype=( ENUM_DATATYPE ):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_object_type=(ENUM_OBJECT_TYPE):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_row=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_col=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_digits=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_time_flags=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_color_flag=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_editable=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if (:: FileReadStruct (file_handle, this .m_datatype_value)!= sizeof ( this .m_datatype_value)) return ( false ); return true ; }

在读取并校验数据起始标识符和对象类型后，所有对象属性将按照保存时的相同顺序依次加载。联合体使用FileReadStruct()进行读取。

返回对象描述信息的方法如下：

string CTableCell::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "%s: Row %u, Col %u, %s <%s>Value: %s" , TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE) this .Type()), this .Row(), this .Col(), ( this .m_editable ? "Editable" : "Uneditable" ), this .DatatypeDescription(), this .Value())); }

在此方法中，会从单元格的部分参数中构建一行信息并返回，例如对于双精度型，格式如下：

表格单元格：行 2 ，列 2 ，不可编辑<双精度型>值： 0.00

将对象描述信息输出到日志的方法如下：

void CTableCell:: Print ( void ) { :: Print ( this .Description()); }

在此方法中，对象描述信息会被直接打印到日志中。

class CTableRow : public CObject { protected : CTableCell m_cell_tmp; CListObj m_list_cells; uint m_index; bool AddNewCell(CTableCell *cell); public : void SetIndex( const uint index) { this .m_index=index; } uint Index( void ) const { return this .m_index; } void CellsPositionUpdate( void ); CTableCell *CreateNewCell( const double value ); CTableCell *CreateNewCell( const long value ); CTableCell *CreateNewCell( const datetime value ); CTableCell *CreateNewCell( const color value ); CTableCell *CreateNewCell( const string value ); CTableCell *GetCell( const uint index) { return this .m_list_cells.GetNodeAtIndex(index); } uint CellsTotal( void ) const { return this .m_list_cells.Total(); } void CellSetValue( const uint index, const double value ); void CellSetValue( const uint index, const long value ); void CellSetValue( const uint index, const datetime value ); void CellSetValue( const uint index, const color value ); void CellSetValue( const uint index, const string value ); void CellAssignObject( const uint index,CObject * object ); void CellUnassignObject( const uint index); bool CellDelete( const uint index); bool CellMoveTo( const uint cell_index, const uint index_to); void ClearData( void ); string Description( void ); void Print( const bool detail, const bool as_table= false , const int cell_width= 10 ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_TABLE_ROW); } CTableRow( void ) : m_index( 0 ) {} CTableRow( const uint index) : m_index(index) {} ~CTableRow( void ){} };





3. 表格行类



表格行本质上是一个由单元格组成的链表。行类必须支持在链表中添加、删除单元格，以及将单元格重新排序至新位置。该类必须具备管理链表中单元格的最小必要方法集。

我们继续在同一个文件中编写代码。类参数中仅有一个可用变量——表格中的行索引。其余均为用于操作行属性及其单元格链表的方法。

下面让我们来探究类方法。

比较两行表格的方法如下：

int CTableRow::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CTableRow *obj=node; return ( this .Index()>obj.Index() ? 1 : this .Index()<obj.Index() ? - 1 : 0 ); }

由于行只能通过其唯一参数（行索引）进行比较，因此在此处实现该比较逻辑。该方法将用于对表格行进行排序。

为创建存储不同类型数据的单元格而重载的方法如下：

CTableCell *CTableRow::CreateNewCell( const double value) { CTableCell *cell= new CTableCell( this .m_index, this .CellsTotal(),value, 2 ); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return NULL ; } if (! this .AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL ; } return cell; } CTableCell *CTableRow::CreateNewCell( const long value) { CTableCell *cell= new CTableCell( this .m_index, this .CellsTotal(),value); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return NULL ; } if (! this .AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL ; } return cell; } CTableCell *CTableRow::CreateNewCell( const datetime value) { CTableCell *cell= new CTableCell( this .m_index, this .CellsTotal(),value, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return NULL ; } if (! this .AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL ; } return cell; } CTableCell *CTableRow::CreateNewCell( const color value) { CTableCell *cell= new CTableCell( this .m_index, this .CellsTotal(),value, true ); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return NULL ; } if (! this .AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL ; } return cell; } CTableCell *CTableRow::CreateNewCell( const string value) { CTableCell *cell= new CTableCell( this .m_index, this .CellsTotal(),value); if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new cell in row %u at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return NULL ; } if (! this .AddNewCell(cell)) { delete cell; return NULL ; } return cell; }

提供五种创建新单元格的方法（双精度型、长整型、 日期时间型、颜色、字符串），并将其添加至链表末尾。单元格数据输出格式的附加参数均设置默认值。可在单元格创建后进行修改。首先创建新单元格对象，然后将其添加至链表末尾。如果对象创建失败，则立即释放以避免内存泄漏。

将单元格添加至链表末尾的方法如下：

bool CTableRow::AddNewCell(CTableCell *cell) { if (cell== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty CTableCell object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } cell.SetPositionInTable( this .m_index, this .CellsTotal()); if ( this .m_list_cells.Add(cell)== WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add cell (%u,%u) to list" , __FUNCTION__ , this .m_index, this .CellsTotal()); return false ; } return true ; }

任何新创建的单元格都会被自动添加至链表末尾。随后，可通过后续将创建的表格模型类的方法，将其移动至合适位置。

为指定单元格设置值的重载方法如下：

void CTableRow::CellSetValue( const uint index, const double value ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.SetValue( value ); } void CTableRow::CellSetValue( const uint index, const long value ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.SetValue( value ); } void CTableRow::CellSetValue( const uint index, const datetime value ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.SetValue( value ); } void CTableRow::CellSetValue( const uint index, const color value ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.SetValue( value ); } void CTableRow::CellSetValue( const uint index, const string value ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.SetValue( value ); }

通过索引从链表中获取目标单元格，并为其设置对应值。如果单元格为不可编辑状态，单元格对象的SetValue()方法将仅更新待设置值的类型信息。而不会实际修改值本身。

将对象赋值给单元格的方法如下：

void CTableRow::CellAssignObject( const uint index,CObject * object ) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!=NULL) cell.AssignObject( object ); }

我们通过索引获取单元格对象，并调用其AssignObject()方法将对象指针赋值给该单元格。

取消单元格已分配对象的方法如下：

void CTableRow::CellUnassignObject( const uint index) { CTableCell *cell= this .GetCell(index); if (cell!= NULL ) cell.UnassignObject(); }

我们通过索引获取单元格对象，并调用其UnassignObject()方法移除已分配给该单元格的对象指针。

删除单元格的方法如下：

bool CTableRow::CellDelete( const uint index) { if (! this .m_list_cells.Delete(index)) return false ; this .CellsPositionUpdate(); return true ; }

我们使用CList类的Delete()方法从链表中删除该单元格。删除单元格后，链表中剩余单元格的索引会发生变化。通过调用CellsPositionUpdate()方法，我们更新链表中所有剩余单元格的索引。

将单元格移动到指定位置的方法如下：

bool CTableRow::CellMoveTo( const uint cell_index, const uint index_to) { CTableCell *cell= this .GetCell(cell_index); if (cell== NULL || ! this .m_list_cells.MoveToIndex(index_to)) return false ; this .CellsPositionUpdate(); return true ; }

为了让CList类对链表中的某个对象进行操作，该对象必须为当前选中对象。例如通过选中操作使其成为当前对象。因此，我们首先通过索引从链表中获取目标单元格对象。使其成为当前对象，随后，调用CList类的MoveToIndex()方法将该对象移动到链表中的指定位置。成功移动对象后，必须调整剩余对象的索引，这一操作通过CellsPositionUpdate()方法完成。

为链表中所有单元格设置行和列位置的方法如下：

void CTableRow::CellsPositionUpdate( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_cells.Total();i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i); if (cell!= NULL ) cell.SetPositionInTable( this .Index(), this .m_list_cells.IndexOf(cell)); } }

CList类允许您查找链表中当前选中对象的索引。但前提是该对象必须处于选中状态。在此方法中，我们遍历链表中的所有单元格对象，依次选中每个单元格，并使用CList类的IndexOf()方法获取其索引。随后，通过单元格对象的SetPositionInTable()方法，将行索引和查找到的单元格索引设置到该单元格对象中。

重置行单元格数据的方法如下：

void CTableRow::ClearData( void ) { for ( uint i= 0 ;i< this .CellsTotal();i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i); if (cell!= NULL ) cell.ClearData(); } }

在循环中，通过调用单元格对象的ClearData()方法，依次重置链表中的下一个单元格。对于字符串类型数据，向单元格写入空行；对于数值类型数据，则写入0值。

返回对象描述信息的方法如下：

string CTableRow::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "%s: Position %u, Cells total: %u" , TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE) this .Type()), this .Index(), this .CellsTotal())); }

从对象的属性和数据中收集一行信息，并按照以下格式返回，例如：

表格行：位置 1 ，单元格总数： 4

将对象描述信息输出到日志的方法如下：

void CTableRow:: Print ( const bool detail, const bool as_table= false , const int cell_width= 10 ) { int total=( int ) this .CellsTotal(); string res= "" ; if (as_table) { string head= " Row " +( string ) this .Index(); string res=:: StringFormat ( "|%-*s |" ,cell_width,head); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i); if (cell== NULL ) continue ; res+=:: StringFormat ( "%*s |" ,cell_width,cell.Value()); } :: Print (res); return ; } :: Print ( this .Description()+(detail ? ":" : "" )); if (detail) { for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i); if (cell!= NULL ) res+= " " +cell.Description()+(i<total- 1 ? "

" : "" ); } :: Print (res); } }

对于日志中非表格形式的数据展示，首先会在日志中显示表头作为行描述信息。随后，如果启用了详细显示标识，则会通过遍历单元格列表，在日志中逐项输出每个单元格的描述信息。

因此，表格行的详细日志输出效果如下（以非表格视图为例）：

Table Row: Position 0 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 0 , Col 0 , Editable <long>Value: 10 Table Cell: Row 0 , Col 1 , Editable <long>Value: 21 Table Cell: Row 0 , Col 2 , Editable <long>Value: 32 Table Cell: Row 0 , Col 3 , Editable <long>Value: 43

对于表格形式的展示，输出结果示例如下：

| Row 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |

将表格行数据保存到文件的方法如下：

bool CTableRow::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileWriteLong (file_handle,MARKER_START_DATA)!= sizeof ( long )) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_index, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (! this .m_list_cells.Save(file_handle)) return ( false ); return true ; }

先保存数据的起始标记，随后保存对象类型。这是文件中每个对象的标准头部信息。之后，在对象的属性文件中写入对应条目。这里，将行索引保存至文件，随后保存至单元格列表。

从文件加载表格行数据的方法如下：

bool CTableRow::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return ( false ); this .m_index=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if (! this .m_list_cells.Load(file_handle)) return ( false ); return true ; }

所有数据的加载顺序与保存时完全一致。首先，加载数据起始标记和对象类型，并进行校验。随后，加载行索引和完整的单元格列表。





4. 表格模型类



最简单的表格模型是行链表结构，而每行又包含单元格的链表。我们今天构建的模型将接收一个二维数组作为输入（双精度型、长整型、日期时间型、颜色、字符串），并基于此构建虚拟表格。后续，我们将扩展此类，使其支持通过其他输入数据创建表格。该模型将作为默认模型使用。

让我们继续在文件\MQL5\Scripts\TableModel\TableModelTest.mq5中编写代码。

表格模型类本质上是行的链表结构，包含管理行、列和单元格的方法。编写类主体（包含所有变量和方法），随后分析该类已声明的方法：

class CTableModel : public CObject { protected : CTableRow m_row_tmp; CListObj m_list_rows; template < typename T> void CreateTableModel(T &array[][]); ENUM_DATATYPE GetCorrectDatatype( string type_name) { return ( type_name== "bool" || type_name== "char" || type_name== "uchar" || type_name== "short" || type_name== "ushort" || type_name== "int" || type_name== "uint" || type_name== "long" || type_name== "ulong" ? TYPE_LONG : type_name== "float" || type_name== "double" ? TYPE_DOUBLE : type_name== "datetime" ? TYPE_DATETIME : type_name== "color" ? TYPE_COLOR : TYPE_STRING ); } CTableRow *CreateNewEmptyRow( void ); bool AddNewRow(CTableRow *row); void CellsPositionUpdate( void ); public : CTableCell *GetCell( const uint row, const uint col); CTableRow *GetRow( const uint index) { return this .m_list_rows.GetNodeAtIndex(index); } uint RowsTotal( void ) const { return this .m_list_rows.Total(); } uint CellsInRow( const uint index); uint CellsTotal( void ); template < typename T> void CellSetValue( const uint row, const uint col, const T value); void CellSetDigits( const uint row, const uint col, const int digits); void CellSetTimeFlags( const uint row, const uint col, const uint flags); void CellSetColorNamesFlag( const uint row, const uint col, const bool flag); void CellAssignObject( const uint row, const uint col,CObject *object); void CellUnassignObject( const uint row, const uint col); bool CellDelete( const uint row, const uint col); bool CellMoveTo( const uint row, const uint cell_index, const uint index_to); string CellDescription( const uint row, const uint col); void CellPrint( const uint row, const uint col); CObject *CellGetObject( const uint row, const uint col); public : CTableRow *RowAddNew( void ); CTableRow *RowInsertNewTo( const uint index_to); bool RowDelete( const uint index); bool RowMoveTo( const uint row_index, const uint index_to); void RowResetData( const uint index); string RowDescription( const uint index); void RowPrint( const uint index, const bool detail); bool ColumnDelete( const uint index); bool ColumnMoveTo( const uint row_index, const uint index_to); void ColumnResetData( const uint index); string Description( void ); void Print ( const bool detail); void PrintTable( const int cell_width= 10 ); void ClearData( void ); void Destroy( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL); } CTableModel( void ){} CTableModel( double &array[][]) { this .CreateTableModel(array); } CTableModel( long &array[][]) { this .CreateTableModel(array); } CTableModel( datetime &array[][]) { this .CreateTableModel(array); } CTableModel( color &array[][]) { this .CreateTableModel(array); } CTableModel( string &array[][]) { this .CreateTableModel(array); } ~CTableModel( void ){} };

本质上，该类仅包含一个用于管理表格行链表的对象，以及用于操作行、单元格和列的方法。同时提供支持不同类型二维数组的构造函数。

将数组传递给类构造函数后，会调用创建表格模型的方法：

template < typename T> void CTableModel::CreateTableModel(T &array[][]) { int rows_total=:: ArrayRange (array, 0 ); int cols_total=:: ArrayRange (array, 1 ); for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++) { CTableRow *row= this .CreateNewEmptyRow(); if (row!= NULL ) { for ( int c= 0 ; c<cols_total; c++) row.CreateNewCell(array[r][c]); } } }

方法的逻辑已经在注释中说明。数组的第一维对应表格的行，第二维对应每行的单元格。创建单元格时，其数据类型与传入方法的数组类型一致。

因此，我们可以创建多个表格模型，其单元格初始存储不同类型的数据（双精度型、长整型、日期时间型、颜色以及字符串）。后续，在表格模型创建完成后，单元格中存储的数据类型仍可修改。

创建一个新空行并添加到列表末尾的方法：

CTableRow *CTableModel::CreateNewEmptyRow( void ) { CTableRow *row= new CTableRow( this .m_list_rows.Total()); if (row== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new row at position %u" , __FUNCTION__ , this .m_list_rows.Total()); return NULL ; } if (! this .AddNewRow(row)) { delete row; return NULL ; } return row; }

该方法会创建一个新的CTableRow类对象，并通过AddNewRow()方法将其添加到行列表的末尾。如果添加过程中发生错误，则删除已创建的新对象并返回NULL。成功时，该方法返回指向新添加行的指针。

将行对象添加到列表末尾的方法如下：

bool CTableModel::AddNewRow(CTableRow *row) { if (row== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty CTableRow object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } row.SetIndex( this .RowsTotal()); if ( this .m_list_rows.Add(row)== WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add row (%u) to list" , __FUNCTION__ ,row.Index()); return false ; } return true ; }

由于上述两个方法均位于类的受保护 区域，需成对使用，且在向表格添加新行时由内部调用。

创建新行并添加到列表末尾的方法如下：

CTableRow *CTableModel::RowAddNew( void ) { CTableRow *row= this .CreateNewEmptyRow(); if (row== NULL ) return NULL ; for ( uint i= 0 ;i< this .CellsInRow( 0 );i++) row.CreateNewCell( 0.0 ); row.ClearData(); return row; }

这是一个公有方法。它用于向表格中添加一行包含单元格的新行。新创建行的单元格数量将与表格首行的单元格数量保持一致。

在指定列表位置创建并添加新行的方法如下：

CTableRow *CTableModel::RowInsertNewTo( const uint index_to) { CTableRow *row= this .CreateNewEmptyRow(); if (row== NULL ) return NULL ; for ( uint i= 0 ;i< this .CellsInRow( 0 );i++) row.CreateNewCell( 0.0 ); row.ClearData(); this .RowMoveTo( this .m_list_rows.IndexOf(row),index_to); return row; }

有时您需要在行列表的末尾之外的位置插入新行，例如在现有行之间插入。该方法会先在列表末尾创建新行并填充单元格，随后清空这些单元格，最后将该行移动到目标位置。

为指定单元格设置值的方法如下：

template < typename T> void CTableModel::CellSetValue( const uint row, const uint col, const T value) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell== NULL ) return ; ENUM_DATATYPE type= this .GetCorrectDatatype( typename (T)); switch (type) { case TYPE_DOUBLE : cell.SetValue(( double )value); break ; case TYPE_LONG : cell.SetValue(( long )value); break ; case TYPE_DATETIME : cell.SetValue(( datetime )value); break ; case TYPE_COLOR : cell.SetValue(( color )value); break ; case TYPE_STRING : cell.SetValue(( string )value); break ; default : break ; } }

首先，通过行和列的坐标获取目标单元格的指针，然后为其设置值。无论传入该方法用于填充单元格的值是什么类型，该方法均会自动选择正确的数据类型进行存储——双精度型、长整型、日期时间型、颜色或字符串。

设置指定单元格数据显示精度的方法如下：

void CTableModel::CellSetDigits( const uint row, const uint col, const int digits) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!= NULL ) cell.SetDigits(digits); }

该方法仅适用于存储实数类型的单元格。其用于指定单元格显示数值时保留的小数位数。

为指定单元格设置时间显示标识的方法如下：

void CTableModel::CellSetTimeFlags( const uint row, const uint col, const uint flags) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!= NULL ) cell.SetDatetimeFlags(flags); }

适用于显示日期时间值的单元格。通过单元格设置时间显示格式（可选值包括：TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS，或它们的组合）

TIME_DATE显示结果为 "yyyy.mm.dd"，

TIME_MINUTES显示结果为 "hh:mi"，

TIME_SECONDS显示结果为 "hh:mi:ss"。

为指定单元格设置颜色名称显示标识的方法如下：

void CTableModel::CellSetColorNamesFlag( const uint row, const uint col, const bool flag) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!= NULL ) cell.SetColorNameFlag(flag); }

仅适用于显示颜色值的单元格。当单元格中存储的颜色存在于颜色表中时，该方法用于指示需要显示对应的颜色名称。

将对象赋值给单元格的方法如下：

void CTableModel::CellAssignObject( const uint row, const uint col,CObject * object ) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!=NULL) cell.AssignObject( object ); }

取消单元格已分配对象的方法如下：

void CTableModel::CellUnassignObject( const uint row, const uint col) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!= NULL ) cell.UnassignObject(); }

上述两种方法允许您为单元格分配对象或取消分配。该对象必须是CObject类的派生类。在关于表格的文章中，对象可以是例如来自ENUM_OBJECT_TYPE枚举的已知对象列表之一。目前，该列表仅包含单元格对象、行和表格模型。将它们分配给单元格并无实际意义。但随着我们撰写关于视图组件的文章（其中将创建控件），该枚举范围会逐步扩展。届时将控件（例如“下拉列表”控件）分配给单元格才具有实际价值。

删除指定单元格的方法如下：

bool CTableModel::CellDelete( const uint row, const uint col) { CTableRow *row_obj= this .GetRow(row); return (row_obj!= NULL ? row_obj.CellDelete(col) : false ); }

该方法通过行索引获取行对象，并调用其删除指定单元格的方法。对于单行中的单个单元格，此方法目前尚无实际意义，因为它仅会减少表格中某一行的单元格数量。导致该行单元格与相邻行不同步。目前尚未实现此类删除操作的处理逻辑（例如将删除单元格旁的单元格“扩展”为两个单元格的宽度以维持表格结构）。然而，使用该方法作为表格列删除方法的一部分——在列删除操作中，所有行的对应单元格会被一次性删除，从而确保整个表格的完整性不受破坏。

移动表格单元格的方法如下：

bool CTableModel::CellMoveTo( const uint row, const uint cell_index, const uint index_to) { CTableRow *row_obj= this .GetRow(row); return (row_obj!= NULL ? row_obj.CellMoveTo(cell_index,index_to) : false ); }

通过行索引获取行对象，并调用其删除指定单元格的方法。

返回指定行中单元格数量的方法如下：

uint CTableModel::CellsInRow( const uint index) { CTableRow *row= this .GetRow(index); return (row!= NULL ? row.CellsTotal() : 0 ); }

通过行索引获取行对象，并调用CellsTotal()方法返回该行中的单元格数量。

返回表格中单元格总数的方法如下：

uint CTableModel::CellsTotal( void ) { uint res= 0 , total= this .RowsTotal(); for ( int i= 0 ; i<( int )total; i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); res+=(row!= NULL ? row.CellsTotal() : 0 ); } return res; }

该方法遍历表格中的所有行，将每行的单元格数量累加到总结果中并返回。当表格包含大量行时，这种逐行计数的方式可能会比较耗时。建议在所有影响表格单元格数量的方法创建完成后，仅在单元格数量发生变化时才重新计算总数。

返回指定表格单元格的方法如下：

CTableCell *CTableModel::GetCell( const uint row, const uint col) { CTableRow *row_obj= this .GetRow(row); return (row_obj!= NULL ? row_obj.GetCell(col) : NULL ); }

通过行索引获取行对象，再利用行对象的 GetCell() 方法根据列索引返回指向单元格对象的指针。

返回单元格描述信息的方法如下：

string CTableModel::CellDescription( const uint row, const uint col) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); return (cell!= NULL ? cell.Description() : "" ); }

通过索引获取行对象，从行中获取单元格并返回其描述信息。

将单元格描述信息输出到日志的方法如下：

void CTableModel::CellPrint( const uint row, const uint col) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); if (cell!= NULL ) cell. Print (); }

通过行索引和列索引获取指向单元格的指针，并利用单元格对象的Print()方法将其描述信息输出到日志中。

删除指定行的方法如下：

bool CTableModel::RowDelete( const uint index) { if (! this .m_list_rows.Delete(index)) return false ; this .CellsPositionUpdate(); return true ; }

使用CList类的Delete()方法，根据索引从列表中删除对应的行对象。删除行后，剩余行及其单元格的索引将与实际不符，必须通过CellsPositionUpdate()方法进行调整以恢复正确的索引对应关系。

将行移动到指定位置的方法如下：

bool CTableModel::RowMoveTo( const uint row_index, const uint index_to) { CTableRow *row= this .GetRow(row_index); if (row== NULL || ! this .m_list_rows.MoveToIndex(index_to)) return false ; this .CellsPositionUpdate(); return true ; }

在CList类中，许多方法均针对当前列表对象进行操作。先获取目标行的指针并将其设为当前行，再通过CList类的MoveToIndex()方法将其移动到指定位置。将行移动至新位置后，需更新剩余行的索引信息，这一操作通过CellsPositionUpdate()方法完成。

为所有单元格设置行和列位置的方法如下：

void CTableModel::CellsPositionUpdate( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_rows.Total();i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row== NULL ) continue ; row.SetIndex( this .m_list_rows.IndexOf(row)); row.CellsPositionUpdate(); } }

遍历表格中的所有行列表，依次选取每一行，并使用CList类的IndexOf()方法为其设置正确的索引值。随后调用行的CellsPositionUpdate()方法，为该行中的每个单元格设置正确的索引。

清空一行中所有单元格数据的方法如下：

void CTableModel::RowResetData( const uint index) { CTableRow *row= this .GetRow(index); if (row!= NULL ) row.ClearData(); }

该行中的每个单元格均被重置为“空”值。目前为简化处理，数值型单元格的空值设为0，但后续会修改此设定（因为0本身也是需要显示的单元格值）。重置值意味着显示为空单元格字段。

清空表格中所有单元格数据的方法如下：

void CTableModel::ClearData( void ) { for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) this .RowResetData(i); }

遍历表格中的所有行，并对每一行调用上述RowResetData()方法。

返回行描述信息的方法如下：

string CTableModel::RowDescription( const uint index) { CTableRow *row= this .GetRow(index); return (row!= NULL ? row.Description() : "" ); }

通过索引获取行指针，并返回该行的描述信息。

将行描述信息输出到日志的方法如下：

void CTableModel::RowPrint( const uint index, const bool detail) { CTableRow *row= this .GetRow(index); if (row!= NULL ) row. Print (detail); }

获取指向行的指针，并调用该对象的Print()方法。

删除表格列的方法如下：

bool CTableModel::ColumnDelete( const uint index) { bool res= true ; for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row!= NULL ) res &=row.CellDelete(index); } return res; }

遍历表格中的所有行，依次获取每一行，并根据列索引删除其中对应的单元格。此操作将删除表格中所有具有相同列索引的单元格。

移动表格列的方法如下：

bool CTableModel::ColumnMoveTo( const uint col_index, const uint index_to) { bool res= true ; for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row!= NULL ) res &=row.CellMoveTo(col_index,index_to); } return res; }

遍历表格中的所有行，依次获取每一行，并将指定列索引的单元格移动到新位置。此操作会移动表格中所有具有相同列索引的单元格。

清空列单元格数据的方法如下：

void CTableModel::ColumnResetData( const uint index) { for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i, index); if (cell!= NULL ) cell.ClearData(); } }

遍历表格中的所有行，依次获取每一行，并清空指定列索引的单元格数据。此操作会清空表格中所有具有相同列索引的单元格数据。

返回对象描述信息的方法如下：

string CTableModel::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "%s: Rows %u, Cells in row %u, Cells Total %u" , TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE) this .Type()), this .RowsTotal(), this .CellsInRow( 0 ), this .CellsTotal())); }

根据表格模型的某些参数创建一行，并且按照以下格式返回：

表格模型：行数 4 ，每行单元格数 4 ，单元格总数 16 ：

将对象描述信息输出到日志的方法如下：

void CTableModel:: Print ( const bool detail) { :: Print ( this .Description()+(detail ? ":" : "" )); if (detail) { for ( uint i= 0 ; i< this .RowsTotal(); i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row!= NULL ) row. Print ( true , false ); } } }

首先，将表头作为模型描述打印输出，随后，如果启用了详细输出标识，则在循环中逐行打印表格模型的所有详细描述信息。

以表格形式将对象描述输出至日志的方法如下：

void CTableModel::PrintTable( const int cell_width= 10 ) { CTableRow *row= this .GetRow( 0 ); if (row== NULL ) return ; uint total=row.CellsTotal(); string head= " n/n" ; string res=:: StringFormat ( "|%*s |" ,cell_width,head); for ( uint i= 0 ;i<total;i++) { if ( this .GetCell( 0 , i)== NULL ) continue ; string cell_idx= " Column " +( string )i; res+=:: StringFormat ( "%*s |" ,cell_width,cell_idx); } :: Print (res); for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row!= NULL ) row. Print ( true , true ,cell_width); } }

首先，根据表格首行的单元格数量创建表头，并将列名称打印到日志中。然后，通过循环遍历表格的所有行，并以表格形式逐行打印。

销毁表格模型的方法如下：

void CTableModel::Destroy( void ) { m_list_rows.Clear(); }

表格行列表会直接被清空，并通过调用CList类的Clear()方法销毁所有对象。

将表格模型保存到文件的方法如下：

bool CTableModel::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileWriteLong (file_handle,MARKER_START_DATA)!= sizeof ( long )) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (! this .m_list_rows.Save(file_handle)) return ( false ); return true ; }

在保存数据起始标记和列表类型后，使用CList类的 Save()方法将行列表保存到文件中。

从文件加载表格模型的方法如下：

bool CTableModel::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return ( false ); if (! this .m_list_rows.Load(file_handle)) return ( false ); return true ; }

在加载并检查数据起始标记和列表类型后，使用文章开头介绍的CListObj类的Load()方法从文件中加载行列表。

所有用于创建表格模型的类已准备就绪。现在，编写一个脚本来测试模型的功能。





测试结果

继续在同一文件中编写代码。编写一个脚本，创建一个4x4的二维数组（4行，每行4个单元格），类型例如为 long。接着，打开一个文件，将表格模型的数据写入其中，并从文件加载数据到表格中。创建表格模型并测试其部分方法的运行情况。

每次表格发生更改时，我们将使用TableModelPrint()函数记录结果，该函数决定如何打印表格模型。如果宏PRINT_AS_TABLE的值为true，则使用CTableModel类的PrintTable()方法记录日志；如果值为false，则使用同一类的Print()方法。

在脚本中，创建一个表格模型，以表格形式打印出来，并将模型保存到文件中。然后添加行、删除列，并修改编辑权限……

接下来，再次从文件中加载表格的初始原始版本，并打印结果。

#define PRINT_AS_TABLE true void OnStart () { long array[ 4 ][ 4 ]={{ 1 , 2 , 3 , 4 }, { 5 , 6 , 7 , 8 }, { 9 , 10 , 11 , 12 }, { 13 , 14 , 15 , 16 }}; CTableModel *tm= new CTableModel(array); if (tm== NULL ) return ; Print ( "The table model has been successfully created:" ); tm.PrintTable(); delete tm; }

最终，我们在日志中得到的脚本运行结果如下：

表格模型已成功创建： | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 3 | 13 | 14 | 15 | 16 |

为测试表格模型的操作（包括添加、删除和移动行列，以及文件读写功能），完成以下脚本：

#define PRINT_AS_TABLE true void OnStart () { long array[ 4 ][ 4 ]={{ 1 , 2 , 3 , 4 }, { 5 , 6 , 7 , 8 }, { 9 , 10 , 11 , 12 }, { 13 , 14 , 15 , 16 }}; CTableModel *tm= new CTableModel(array); if (tm== NULL ) return ; Print ( "The table model has been successfully created:" ); tm.PrintTable(); int handle= FileOpen ( MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ ".bin" , FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN | FILE_COMMON ); if (handle== INVALID_HANDLE ) return ; if (tm.Save(handle)) Print ( "

The table model has been successfully saved to file." ); if (tm.RowInsertNewTo( 2 )) { Print ( "

Insert a new row at position 2 and set cell 3 to non-editable" ); CTableCell *cell=tm.GetCell( 2 , 3 ); if (cell!= NULL ) cell.SetEditable( false ); TableModelPrint(tm); } if (tm.ColumnDelete( 1 )) { Print ( "

Remove column from position 1" ); TableModelPrint(tm); } if ( FileSeek (handle, 0 , SEEK_SET ) && tm.Load(handle)) { Print ( "

Load the original table view from the file:" ); TableModelPrint(tm); } FileClose (handle); delete tm; } void TableModelPrint(CTableModel *tm) { if (PRINT_AS_TABLE) tm.PrintTable(); else tm. Print ( true ); }

在日志中获取以下结果：

表格模型已成功创建： | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 表格模型已成功保存至文件。 在第2个位置插入新行，并将第3个单元格设置为不可编辑状态 | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Row 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 从位置1移除列 | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | | Row 0 | 1 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 7 | 8 | | Row 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Row 3 | 9 | 11 | 12 | | Row 4 | 13 | 15 | 16 | 从文件中加载原始表格视图： | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 3 | 13 | 14 | 15 | 16 |

如果您需要以非表格形式将表格模型的数据输出到日志中，请将宏PRINT_AS_TABLE设置为false：

#define PRINT_AS_TABLE false

此时，日志中将显示以下内容：

表格模型已成功创建： | n/n | Column 0 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | Row 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | Row 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Row 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | | Row 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 表格模型已成功保存至文件。 Insert a new row at position 2 and set cell 3 to non-editable Table Model: Rows 5 , Cells in row 4 , Cells Total 20 : Table Row: Position 0 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 0 , Col 0 , Editable < long >Value: 1 Table Cell: Row 0 , Col 1 , Editable < long >Value: 2 Table Cell: Row 0 , Col 2 , Editable < long >Value: 3 Table Cell: Row 0 , Col 3 , Editable < long >Value: 4 Table Row: Position 1 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 1 , Col 0 , Editable < long >Value: 5 Table Cell: Row 1 , Col 1 , Editable < long >Value: 6 Table Cell: Row 1 , Col 2 , Editable < long >Value: 7 Table Cell: Row 1 , Col 3 , Editable < long >Value: 8 Table Row: Position 2 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 2 , Col 0 , Editable < double >Value: 0.00 Table Cell: Row 2 , Col 1 , Editable < double >Value: 0.00 Table Cell: Row 2 , Col 2 , Editable < double >Value: 0.00 Table Cell: Row 2 , Col 3 , Uneditable < double >Value: 0.00 Table Row: Position 3 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 3 , Col 0 , Editable < long >Value: 9 Table Cell: Row 3 , Col 1 , Editable < long >Value: 10 Table Cell: Row 3 , Col 2 , Editable < long >Value: 11 Table Cell: Row 3 , Col 3 , Editable < long >Value: 12 Table Row: Position 4 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 4 , Col 0 , Editable < long >Value: 13 Table Cell: Row 4 , Col 1 , Editable < long >Value: 14 Table Cell: Row 4 , Col 2 , Editable < long >Value: 15 Table Cell: Row 4 , Col 3 , Editable < long >Value: 16 Remove column from position 1 Table Model: Rows 5 , Cells in row 3 , Cells Total 15 : Table Row: Position 0 , Cells total: 3 : Table Cell: Row 0 , Col 0 , Editable < long >Value: 1 Table Cell: Row 0 , Col 1 , Editable < long >Value: 3 Table Cell: Row 0 , Col 2 , Editable < long >Value: 4 Table Row: Position 1 , Cells total: 3 : Table Cell: Row 1 , Col 0 , Editable < long >Value: 5 Table Cell: Row 1 , Col 1 , Editable < long >Value: 7 Table Cell: Row 1 , Col 2 , Editable < long >Value: 8 Table Row: Position 2 , Cells total: 3 : Table Cell: Row 2 , Col 0 , Editable < double >Value: 0.00 Table Cell: Row 2 , Col 1 , Editable < double >Value: 0.00 Table Cell: Row 2 , Col 2 , Uneditable < double >Value: 0.00 Table Row: Position 3 , Cells total: 3 : Table Cell: Row 3 , Col 0 , Editable < long >Value: 9 Table Cell: Row 3 , Col 1 , Editable < long >Value: 11 Table Cell: Row 3 , Col 2 , Editable < long >Value: 12 Table Row: Position 4 , Cells total: 3 : Table Cell: Row 4 , Col 0 , Editable < long >Value: 13 Table Cell: Row 4 , Col 1 , Editable < long >Value: 15 Table Cell: Row 4 , Col 2 , Editable < long >Value: 16 Load the original table view from the file: Table Model: Rows 4 , Cells in row 4 , Cells Total 16 : Table Row: Position 0 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 0 , Col 0 , Editable < long >Value: 1 Table Cell: Row 0 , Col 1 , Editable < long >Value: 2 Table Cell: Row 0 , Col 2 , Editable < long >Value: 3 Table Cell: Row 0 , Col 3 , Editable < long >Value: 4 Table Row: Position 1 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 1 , Col 0 , Editable < long >Value: 5 Table Cell: Row 1 , Col 1 , Editable < long >Value: 6 Table Cell: Row 1 , Col 2 , Editable < long >Value: 7 Table Cell: Row 1 , Col 3 , Editable < long >Value: 8 Table Row: Position 2 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 2 , Col 0 , Editable < long >Value: 9 Table Cell: Row 2 , Col 1 , Editable < long >Value: 10 Table Cell: Row 2 , Col 2 , Editable < long >Value: 11 Table Cell: Row 2 , Col 3 , Editable < long >Value: 12 Table Row: Position 3 , Cells total: 4 : Table Cell: Row 3 , Col 0 , Editable < long >Value: 13 Table Cell: Row 3 , Col 1 , Editable < long >Value: 14 Table Cell: Row 3 , Col 2 , Editable < long >Value: 15 Table Cell: Row 3 , Col 3 , Editable < long >Value: 16

这种输出方式提供了更详细的调试信息。例如，由此可见，将单元格的编辑禁止标识设置为有效时，会在程序日志中显示。

所有声明的功能均按预期运行：可以添加和移动行、删除列、修改单元格属性，并支持文件操作。





结论

这是首个简易表格模型的版本，其支持通过二维数据数组创建表格。接下来，我们将开发其他专用表格模型，创建表格视图组件，并逐步实现完整的表格数据处理功能，使其成为用户图形界面中的核心控件之一。

当前创建的包含所有类的脚本文件已随文章附上。您可以下载用于自主学习。