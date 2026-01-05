文章 "MQL5中表格模型的实现：应用MVC概念"
你好，Artem。
我有个问题：
您的代码读取了对象类型。
//--- 读取对象类型 this.m_element_type=(ENUM_OBJECT_TYPE)::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);
但没有像 SB 中那样进行检查。
bool CList::Load(const int file_handle) { uint i,num; CObject *node; bool result=true; //--- 检查 if(file_handle==INVALID_HANDLE) return(false); //--- 读取并检查开始标记 - 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF if(FileReadLong(file_handle)!=-1) return(false); //---读取和检查类型 if(FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE)!=Type()) return(false); //--- 读取列表大小 num=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE); //-- 使用调用方法 Load() 顺序创建列表项 Clear(); for(i=0;i<num;i++) { node=CreateElement(); if(node==NULL) return(false); Add(node); result&=node.Load(file_handle); } //--- 成功 return(result); }
我们可以看到，Type() 方法只是返回一个值。
virtual int Type(void) const { return(0x7779); }
在 SB 中，这样的检查有什么必要？读取类型并创建相应类型的元素真的就足够了吗？
Alexey Viktorov #:
this.m_element_type=(ENUM_OBJECT_TYPE)::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE)；
this.m_element_type=(ENUM_OBJECT_TYPE)::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE)；
好吧，如果类型没有读取，下一步该怎么办？
代码如下：
//--- 通过调用节点对象的 Load() 方法，依次重新创建列表项 this.Clear(); for(uint i=0; i<num; i++) { //--- 读取并检查对象数据起始标记 - 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF if(::FileReadLong(file_handle)!=MARKER_START_DATA) return false; //--- 读取对象类型 this.m_element_type=(ENUM_OBJECT_TYPE)::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE); node=this.CreateElement(); if(node==NULL) return false; this.Add(node); //--- 现在，文件指针相对于对象标记的起始位置偏移了 12 个字节（8 - 标记，4 - 类型）。 //--- 让我们将指针指向对象数据的开头，并使用节点元素的 Load() 方法从文件中加载对象属性。 if(!::FileSeek(file_handle,-12,SEEK_CUR)) return false; result &=node.Load(file_handle); } //--- 结果 return result; } //+------------------------------------------------------------------+ //| 创建列表项的方法| //+------------------------------------------------------------------+ CObject *CListObj::CreateElement(void) { //--- 根据 m_element_type 中的对象类型，创建一个新对象 switch(this.m_element_type) { case OBJECT_TYPE_TABLE_CELL : return new CTableCell(); case OBJECT_TYPE_TABLE_ROW : return new CTableRow(); case OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL : return new CTableModel(); default : return NULL; } }
将对象的类型读入一个变量。然后我们尝试在 CreateElement() 中创建这个对象，结果出现了一些情况。如果没有从文件中读取创建对象的类型，该方法会返回什么？
Artyom Trishkin #:
那么，如果类型没有读取，接下来该怎么办？
代码如下
我们将对象的类型读入一个变量。然后，我们尝试在 CreateElement() 中创建这个对象，结果出现了一些情况。如果没有从文件中读取创建对象的类型，该方法会返回什么结果？
Artem，我说的不是这个。我说的是 SB 中存在类型检查这一事实。正是这种检查。
//---读取和检查类型 if(FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE)!= Type()) return(false);
从文件中读取的类型是否与 Type()读取和 类型检查 方法中的类型一致。是这样转换的吗？
而你只是读取类型，并没有进行检查。
那么问题来了：这个检查的深层含义是什么？
我读了一遍，又重读了一遍。
是 MVC 中 "模型 "以外的任何东西。例如一些 ListStorage
我们言归正传。请保留您的意见。
我想知道有没有可能以这种方式获得类似 python 和 R 数据框的数据？在这些表格中，不同列可以包含不同类型的数据（来自一组有限的类型，但包括字符串）。
新文章 MQL5中表格模型的实现：应用MVC概念已发布：
对于编程而言，应用程序架构对于确保可靠性、可扩展性和易于维护起着关键作用。有助于实现这些目标的方法之一，是采用名为MVC（模型-视图-控制器）的架构模式。
MVC概念允许将应用程序划分为三个相互关联的组件：模型（负责数据和逻辑管理）、视图（负责数据展示）和控制器（负责处理用户操作）。这种分离简化了代码的开发、测试和维护，使其更加结构化和灵活。
在本文中，我们将探讨如何运用MVC原则，在MQL5语言中实现一个表格模型。表格是存储、处理和展示数据的重要工具，合理组织表格能极大地简化信息处理工作。我们将创建用于操作表格的类：包括表格单元格类、表格行类以及表格模型类。为了在表格行内存储单元格，以及在表格模型内存储行，我们将使用MQL5标准库中的链表类，这些类能够高效地存储和使用数据。
作者：Artyom Trishkin