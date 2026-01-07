基于MQL5中表模型的表类和表头类：应用MVC概念

内容





引言

在第一篇文章中，我们涵盖了表格控件的创建，并使用MVC架构模板在MQL5中创建了一个表模型。开发了单元格、行和表模型的类，这些类能够以方便和结构化的形式组织数据。

现在我们进入下一个阶段——表类和表头的开发。表的列头不仅仅是列标签，而是管理表及其列的工具。它们允许您添加、删除和重命名列。当然，表可以在没有表头类的情况下工作，但这样它的功能将受到限制。将创建一个没有列头的简单静态表，因此也就没有控制列的功能。

为了实现列控制功能，必须改进表模型。我们将用允许您操作列的方法来补充它：更改它们的结构、添加新列或删除现有列。这些方法将被表头类使用，以方便地控制其结构。

这个开发阶段将构成进一步实现视图和控制器组件的基础，这些内容将在随后的文章中讨论。这一步是创建用于操作数据的成熟界面的重要里程碑。





表模型的改进

目前，表模型是从二维数组创建的，但为了提高使用表的灵活性和便利性，我们将添加额外的初始化方法。这将能使模型适应不同的使用场景。更新后的表模型类中将包含以下方法：

从二维数组创建模型 void CreateTableModel(T &array[][]); 此方法允许您基于现有的二维数据数组快速创建表模型。

创建具有设定行数和列数的空模型 void CreateTableModel( const uint num_rows, const uint num_columns); 当表结构已知但稍后将添加数据时，此方法适用。

从数据矩阵创建模型 void CreateTableModel( const matrix &row_data); 此方法允许您使用数据矩阵来初始化表，这对于处理预准备的数据集很方便。

从链表创建模型 void CreateTableModel(CList &list_param); 在这种情况下，数组数组将用于数据存储，其中一个 CList 对象（表行数据）包含其他持有表单元格数据的 CList 对象。这种方法允许动态控制表的结构及其内容。

这些更改将使表模型更加通用，并便于在各种场景中使用。例如，将能够轻松地从预准备的数据数组和动态生成的列表创建表。

在上一篇文章中，我们在测试脚本文件中直接描述了创建表模型的所有类。今天，我们将把这些类转移到我们自己的包含文件中。

在存储上一篇文章脚本的文件夹中（默认：\MQL5\Scripts\TableModel\），创建一个名为 Tables.mqh 的新包含文件，并将位于同一文件夹的 TableModelTest.mq5 文件中从文件开头到测试脚本代码开头的所有内容——即所有用于创建表模型的类——复制到该文件中。现在我们有了一个单独的文件，其中包含名为 Tables.mqh 的表模型类。对该文件进行更改和改进。

将创建的文件移动到一个新文件夹 MQL5\Scripts\Tables\ —— 我们将在这个文件夹中创建此项目。

在包含的文件/库部分，添加新类的前向声明。我们今天将创建这些类，而类声明是必要的，以便上一篇文章中创建的 CListObj 对象列表类可以在其 CreateElement() 方法中创建这些类的对象：

#include <Arrays\List.mqh> class CTableCell; class CTableRow; class CTableModel; class CColumnCaption; class CTableHeader; class CTable; class CTableByParam;

在宏部分添加以字符为单位的表单元格宽度的定义，等于 19。这是最小宽度值，在此宽度下，日期-时间文本完全适合日志中的单元格空间，而不会移动单元格的右边框，这会导致日志中绘制的所有单元格的大小变得不同步：

#define MARKER_START_DATA - 1 #define MAX_STRING_LENGTH 128 #define CELL_WIDTH_IN_CHARS 19

在枚举部分向对象类型枚举添加新常量：

enum ENUM_OBJECT_TYPE { OBJECT_TYPE_TABLE_CELL= 10000 , OBJECT_TYPE_TABLE_ROW, OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL, OBJECT_TYPE_COLUMN_CAPTION, OBJECT_TYPE_TABLE_HEADER, OBJECT_TYPE_TABLE, OBJECT_TYPE_TABLE_BY_PARAM, };

在 CListObj 对象列表类中，在元素创建方法中，添加用于创建新类型对象的 case 语句：

CObject *CListObj::CreateElement( void ) { switch ( this .m_element_type) { case OBJECT_TYPE_TABLE_CELL : return new CTableCell(); case OBJECT_TYPE_TABLE_ROW : return new CTableRow(); case OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL : return new CTableModel(); case OBJECT_TYPE_COLUMN_CAPTION : return new CColumnCaption(); case OBJECT_TYPE_TABLE_HEADER : return new CTableHeader(); case OBJECT_TYPE_TABLE : return new CTable(); case OBJECT_TYPE_TABLE_BY_PARAM : return new CTableByParam(); default : return NULL ; } }

创建新类后，CListObj 对象列表将能够创建这些类型的对象。这将允许从包含这些类型对象的文件中保存和加载列表。

为了在单元格中设置一个“空”值，该值将显示为空行，而不是像现在这样显示为“0”值，必须确定哪个值应被视为“空”。显然，对于字符串值，空行将是这样一个值。而对于数值，为实数类型定义 DBL_MAX，为整数定义 LONG_MAX。

为了设置这样的值，在表单元格对象类中，在受保护区域，编写以下方法：

class CTableCell : public CObject { protected : union DataType { protected : double double_value; long long_value; ushort ushort_value[MAX_STRING_LENGTH]; public : void SetValueD( const double value) { this .double_value=value; } void SetValueL( const long value) { this .long_value=value; } void SetValueS( const string value) { :: StringToShortArray (value,ushort_value); } double ValueD( void ) const { return this .double_value; } long ValueL( void ) const { return this .long_value; } string ValueS( void ) const { string res=:: ShortArrayToString ( this .ushort_value); res.TrimLeft(); res.TrimRight(); return res; } }; DataType m_datatype_value; ENUM_DATATYPE m_datatype; CObject *m_object; ENUM_OBJECT_TYPE m_object_type; int m_row; int m_col; int m_digits; uint m_time_flags; bool m_color_flag; bool m_editable; void SetEmptyValue( void ) { switch ( this .m_datatype) { case TYPE_LONG : case TYPE_DATETIME : case TYPE_COLOR : this .SetValue( LONG_MAX ); break ; case TYPE_DOUBLE : this .SetValue( DBL_MAX ); break ; default : this .SetValue( "" ); break ; } } public :

现在，将单元格中存储的值作为格式化字符串返回的方法会检查单元格中的值是否为“非空”，并且如果该值为“空”，则返回一个空行：

public : uint Row( void ) const { return this .m_row; } uint Col( void ) const { return this .m_col; } ENUM_DATATYPE Datatype( void ) const { return this .m_datatype; } int Digits ( void ) const { return this .m_digits; } uint DatetimeFlags( void ) const { return this .m_time_flags; } bool ColorNameFlag( void ) const { return this .m_color_flag; } bool IsEditable( void ) const { return this .m_editable; } double ValueD( void ) const { return this .m_datatype_value.ValueD(); } long ValueL( void ) const { return this .m_datatype_value.ValueL(); } string ValueS( void ) const { return this .m_datatype_value.ValueS(); } string Value( void ) const { switch ( this .m_datatype) { case TYPE_DOUBLE : return ( this .ValueD()!= DBL_MAX ? :: DoubleToString ( this .ValueD(), this . Digits ()) : "" ); case TYPE_LONG : return ( this .ValueL()!= LONG_MAX ? :: IntegerToString ( this .ValueL()) : "" ); case TYPE_DATETIME : return ( this .ValueL()!= LONG_MAX ? :: TimeToString ( this .ValueL(), this .m_time_flags) : "" ); case TYPE_COLOR : return ( this .ValueL()!= LONG_MAX ? :: ColorToString (( color ) this .ValueL(), this .m_color_flag) : "" ); default : return this .ValueS(); } } string DatatypeDescription( void ) const { string type=:: StringSubstr (:: EnumToString ( this .m_datatype), 5 ); type.Lower(); return type; } void ClearData( void ) { this .SetEmptyValue(); }

当前清除单元格数据的方法不是将其数据设置为零，而是调用在单元格中设置空值的方法。

所有创建表模型对象的类中，返回对象描述的方法现在都已设为虚函数——以防从这些对象继承：

virtual string Description( void ); void Print ( void );

在表行类中，所有创建新单元格并将其添加到列表末尾的 CreateNewCell() 方法现在已被重命名：

class CTableRow : public CObject { protected : CTableCell m_cell_tmp; CListObj m_list_cells; uint m_index; bool AddNewCell(CTableCell *cell); public : void SetIndex( const uint index) { this .m_index=index; } uint Index( void ) const { return this .m_index; } void CellsPositionUpdate( void ); CTableCell *CellAddNew( const double value ); CTableCell *CellAddNew( const long value ); CTableCell *CellAddNew( const datetime value ); CTableCell *CellAddNew( const color value ); CTableCell *CellAddNew( const string value );

这样做是为了使所有负责访问单元格的方法都以子字符串 “Cell” 开头。在其他类中，用于访问（例如）表行的方法将以子字符串 “Row” 开头。这使类的方法更有序。

要构建表模型，我们必须开发一种通用方法，使之能创建任何数据的表。例如，这些可以是结构、交易列表、订单、头寸或任何其他数据。其思想是创建一个工具包，允许创建行列表，其中每一行将是属性列表。列表中的每个属性将对应于表的一个单元格。

在这里，应注意 MqlParam 输入参数的结构。它提供以下功能：

此结构允许处理各种类型的数据，这将允许存储任何属性，例如交易参数、订单或其他对象的属性。



为了方便数据存储，创建 CMqlParamObj 类，该类继承自标准库中的基本 CObject 类。此类将包含 MqlParam 结构并提供设置和检索数据的方法。通过继承自 CObject，此类对象可以存储在 CList 列表中。

考虑整个类：

class CMqlParamObj : public CObject { protected : public : MqlParam m_param; void Set( const MqlParam ¶m) { this .m_param.type=param.type; this .m_param.double_value=param.double_value; this .m_param.integer_value=param.integer_value; this .m_param.string_value=param.string_value; } MqlParam Param( void ) const { return this .m_param; } ENUM_DATATYPE Datatype( void ) const { return this .m_param.type; } double ValueD( void ) const { return this .m_param.double_value; } long ValueL( void ) const { return this .m_param.integer_value;} string ValueS( void ) const { return this .m_param.string_value; } virtual string Description( void ) { string t=:: StringSubstr (:: EnumToString ( this .m_param.type), 5 ); t.Lower(); string v= "" ; switch ( this .m_param.type) { case TYPE_STRING : v= this .ValueS(); break ; case TYPE_FLOAT : case TYPE_DOUBLE : v=:: DoubleToString ( this .ValueD()); break ; case TYPE_DATETIME : v=:: TimeToString ( this .ValueL(), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); break ; default : v=( string ) this .ValueL(); break ; } return (:: StringFormat ( "<%s>%s" ,t,v)); } CMqlParamObj( void ){} CMqlParamObj( const MqlParam ¶m) { this .Set(param); } ~CMqlParamObj( void ){} };

这是 MqlParam 结构的通用包装器，因为要在 CList 列表中存储此类对象，需要一个继承自 CObject 的对象。

创建的数据结构将如下所示：

CMqlParamObj 类的一个对象将代表一个属性，例如交易价格、其交易量或开仓时间，

单个 CList 列表将代表包含单个交易所有属性的表行，

主 CList 列表将包含一组行（CList 列表），每一行对应一个交易、订单、头寸或任何其他实体。

因此，我们将获得类似于数组数组（二维数组）的结构：

主 CList 列表是“行数组”，

每个嵌套的 CList 列表是“单元格数组”（某个对象的属性）。

以下是历史交易列表的这种数据结构的示例：

主 CList 列表存储表的行。每一行是一个单独的 CList 列表。 嵌套列表 CList —— 每个嵌套列表代表表中的一行，并包含存储属性的 CMqlParamObj 类对象。例如：

第一行：第1笔交易的属性（价格、交易量、开仓时间等），

第二行：第2笔交易的属性（价格、交易量、开仓时间等），

第三行：第3笔交易的属性（价格、交易量、开仓时间等），



等等。 属性对象（CMqlParamObj） —— 每个对象存储一个属性，例如交易价格或其交易量。

形成数据结构（CList 列表）后，可以将其传递给表模型的 CreateTableModel(CList &list_param) 方法。该方法将按如下方式解释数据：

主 CList 列表是表行列表，

每个嵌套的 CList 列表是每一行的单元格，

嵌套列表内的 CMqlParamObj 对象是单元格值。

因此，根据传递的列表，将创建一个与源数据完全对应的表。



为了方便创建此类列表，开发一个特殊的类。此类将提供用于以下操作的方法：

创建新行（CList 列表）并将其添加到主列表， 向行添加新属性（CMqlParamObj 对象）。

class DataListCreator { public : static CList *AddNewRowToDataList(CList *list_data) { CList *row= new CList; if (row== NULL || list_data.Add(row)< 0 ) return NULL ; return row; } static bool AddNewCellParamToRow(CList *row, MqlParam ¶m) { CMqlParamObj *cell= new CMqlParamObj(param); if (cell== NULL ) return false ; if (row.Add(cell)< 0 ) { delete cell; return false ; } return true ; } };

这是一个静态类，提供方便地创建具有正确结构的列表的功能，以便将其传递给创建表模型的方法：

指定必要的属性（例如，交易价格）， 该类自动创建一个 CMqlParamObj 对象，将属性值写入其中，并将其添加到行中， 该行被添加到主列表中。

之后，完成的列表可以传递给表模型进行开发。



结果，开发的方法允许将任何结构或对象中的数据转换为适合构建表的格式。使用 CList 列表和 CMqlParamObj 对象提供了操作的灵活性和便利性，而辅助的 DataListCreator 类简化了创建此类列表的过程。这将是构建从任何数据和任何任务创建通用表模型的基础。

在表模型类中，添加三个用于创建表模型的新方法，三个用于列操作的方法。添加一个模板构造函数代替五个重载的参数化构造函数，以及三个基于新的表模型创建方法输入参数类型的新构造函数：

class CTableModel : public CObject { protected : CTableRow m_row_tmp; CListObj m_list_rows; template < typename T> void CreateTableModel(T &array[][]); void CreateTableModel( const uint num_rows, const uint num_columns); void CreateTableModel( const matrix &row_data); void CreateTableModel(CList &list_param); ENUM_DATATYPE GetCorrectDatatype( string type_name) { return ( type_name== "bool" || type_name== "char" || type_name== "uchar" || type_name== "short" || type_name== "ushort" || type_name== "int" || type_name== "uint" || type_name== "long" || type_name== "ulong" ? TYPE_LONG : type_name== "float" || type_name== "double" ? TYPE_DOUBLE : type_name== "datetime" ? TYPE_DATETIME : type_name== "color" ? TYPE_COLOR : TYPE_STRING ); } CTableRow *CreateNewEmptyRow( void ); bool AddNewRow(CTableRow *row); void CellsPositionUpdate( void ); public : CTableCell *GetCell( const uint row, const uint col); CTableRow *GetRow( const uint index) { return this .m_list_rows.GetNodeAtIndex(index); } uint RowsTotal( void ) const { return this .m_list_rows.Total(); } uint CellsInRow( const uint index); uint CellsTotal( void ); template < typename T> void CellSetValue( const uint row, const uint col, const T value); void CellSetDigits( const uint row, const uint col, const int digits); void CellSetTimeFlags( const uint row, const uint col, const uint flags); void CellSetColorNamesFlag( const uint row, const uint col, const bool flag); void CellAssignObject( const uint row, const uint col,CObject *object); void CellUnassignObject( const uint row, const uint col); bool CellDelete( const uint row, const uint col); bool CellMoveTo( const uint row, const uint cell_index, const uint index_to); string CellDescription( const uint row, const uint col); void CellPrint( const uint row, const uint col); CObject *CellGetObject( const uint row, const uint col); public : CTableRow *RowAddNew( void ); CTableRow *RowInsertNewTo( const uint index_to); bool RowDelete( const uint index); bool RowMoveTo( const uint row_index, const uint index_to); void RowClearData( const uint index); string RowDescription( const uint index); void RowPrint( const uint index, const bool detail); bool ColumnAddNew( const int index=- 1 ); bool ColumnDelete( const uint index); bool ColumnMoveTo( const uint col_index, const uint index_to); void ColumnClearData( const uint index); void ColumnSetDatatype( const uint index, const ENUM_DATATYPE type); void ColumnSetDigits( const uint index, const int digits); virtual string Description( void ); void Print ( const bool detail); void PrintTable( const int cell_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); void ClearData( void ); void Destroy( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL); } template < typename T> CTableModel(T &array[][]) { this .CreateTableModel(array); } CTableModel( const uint num_rows, const uint num_columns) { this .CreateTableModel(num_rows,num_columns); } CTableModel( const matrix &row_data) { this .CreateTableModel(row_data); } CTableModel(CList &row_data) { this .CreateTableModel(row_data); } CTableModel( void ){} ~CTableModel( void ){} };

让我们考虑新的方法。

一个根据指定的行数和列数创建表模型的方法

void CTableModel::CreateTableModel( const uint num_rows, const uint num_columns) { for ( uint r= 0 ; r<num_rows; r++) { CTableRow *row= this .CreateNewEmptyRow(); if (row!= NULL ) { for ( uint c= 0 ; c<num_columns; c++) { CTableCell *cell=row.CellAddNew( 0.0 ); if (cell!= NULL ) cell.ClearData(); } } } }

该方法创建一个具有指定行数和列数的空模型。当表结构已知，但数据稍后添加时，它适合使用。

一个从指定矩阵创建表模型的方法

void CTableModel::CreateTableModel( const matrix &row_data) { ulong num_rows=row_data.Rows(); ulong num_columns=row_data.Cols(); for ( uint r= 0 ; r<num_rows; r++) { CTableRow *row= this .CreateNewEmptyRow(); if (row!= NULL ) { for ( uint c= 0 ; c<num_columns; c++) row.CellAddNew(row_data[r][c]); } } }

该方法允许使用数据矩阵来初始化表，这对于操作预准备的数据集很方便。

一个从参数列表创建表模型的方法

void CTableModel::CreateTableModel(CList &list_param) { if (list_param.Total()== 0 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty list passed" , __FUNCTION__ ); return ; } CList *first_row=list_param.GetFirstNode(); if (first_row== NULL || first_row.Total()== 0 ) { if (first_row== NULL ) :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to get first row of list" , __FUNCTION__ ); else :: PrintFormat ( "%s: Error. First row does not contain data" , __FUNCTION__ ); return ; } ulong num_rows=list_param.Total(); ulong num_columns=first_row.Total(); for ( uint r= 0 ; r<num_rows; r++) { CList *col_list=list_param.GetNodeAtIndex(r); if (col_list== NULL ) continue ; CTableRow *row= this .CreateNewEmptyRow(); if (row!= NULL ) { for ( uint c= 0 ; c<num_columns; c++) { CMqlParamObj *param=col_list.GetNodeAtIndex(c); if (param== NULL ) continue ; CTableCell *cell= NULL ; ENUM_DATATYPE datatype=param.Datatype(); switch (datatype) { case TYPE_FLOAT : case TYPE_DOUBLE : cell=row.CellAddNew(( double )param.ValueD()); if (cell!= NULL ) cell.SetDigits(( int )param.ValueL()); break ; case TYPE_DATETIME : cell=row.CellAddNew(( datetime )param.ValueL()); if (cell!= NULL ) cell.SetDatetimeFlags(( int )param.ValueD()); break ; case TYPE_COLOR : cell=row.CellAddNew(( color )param.ValueL()); if (cell!= NULL ) cell.SetColorNameFlag(( bool )param.ValueD()); break ; case TYPE_STRING : cell=row.CellAddNew(( string )param.ValueS()); break ; default : cell=row.CellAddNew(( long )param.ValueL()); break ; } } } } }

该方法使得基于链表创建表模型成为可能，这对于操作动态数据结构可能很有用。

值得注意的是，当创建具有某种数据类型（例如 double）的单元格时，显示精度取自 CMqlParamObj 类参数对象的 long 值。这意味着，当使用上述 DataListCreator 类创建表结构时，我们可以向参数对象传递额外的说明性信息。对于交易的财务结果，可以这样做：

param.type= TYPE_DOUBLE ; param.double_value= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); param.integer_value=(param.double_value!= 0 ? 2 : 1 ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param);

以同样的方式，可以为 datetime 类型的表单元格传递时间显示标志，以及为 color 类型的单元格传递颜色名称显示标志。

该表显示了表单元格的类型以及通过 CMqlParamObj 对象为它们传递的参数类型：

CMqlParam 中的类型

单元格类型 double 单元格类型 long

单元格类型 datetime

单元格类型 color

单元格类型 string

double_value 单元格值 未使用 日期/时间显示标志 颜色名称显示标志 未使用 integer_value 单元格值精度 单元格值 单元格值 单元格值 未使用 string_value 未使用 未使用 未使用 未使用 单元格值

该表显示，当从某些数据创建表结构时，如果该数据是实数类型（写入 MqlParam 结构的 double_value 字段），则可以在 integer_value 字段中额外写入数据在表单元格中显示的精度值。这同样适用于 datetime 和 color 类型的数据，但标志是写入 double_value 字段的，因为整型字段被属性值本身占用了。

这是可选的。同时，单元格中的标志和精度值将设置为零。然后，既可以针对特定单元格，也可以针对表的整列更改此值。

向表添加新列的方法

bool CTableModel::ColumnAddNew( const int index=- 1 ) { CTableCell *cell= NULL ; bool res= true ; for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row!= NULL ) { cell=row.CellAddNew( 0.0 ); if (cell== NULL ) res &= false ; else cell.ClearData(); } } if (res && index>- 1 ) res &= this .ColumnMoveTo( this .CellsInRow( 0 )- 1 ,index); return res; }

新列的索引被传递给该方法。首先，在表的所有行中，新单元格被添加到行的末尾，然后，如果传递的索引不是负数，则所有新单元格按指定的索引进行移动。

设置列数据类型的方法

void CTableModel::ColumnSetDatatype( const uint index, const ENUM_DATATYPE type) { for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i, index); if (cell!= NULL ) cell.SetDatatype(type); } }

在遍历表的所有行的循环中，通过索引获取每一行的单元格并为其设置数据类型。结果，在整个列的单元格中设置了相同的值。

设置列数据精度的方法

void CTableModel::ColumnSetDigits( const uint index, const int digits) { for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableCell *cell= this .GetCell(i, index); if (cell!= NULL ) cell.SetDigits(digits); } }

在遍历表的所有行的循环中，通过索引获取每一行的单元格并为其设置数据类型。结果，在整个列的单元格中设置了相同的值。

添加到表模型类中的方法将允许将一组单元格作为整个表列进行操作。只有表具有表头时，才能控制表的列。没有表头，表将是静态的。





表头类

表头是带有字符串值的列头对象列表。它们位于 CListObj 动态列表中。该动态列表构成了表头类的基础。

基于此，将需要创建两个类：

表列头对象类。

它包含头的文本值、列号、整个列的数据类型以及控制列单元格的方法。 表头类。

它包含列头对象列表和控制表列的访问方法。

继续在同一文件 \MQL5\Scripts\Tables\Tables.mqh 中编写代码，并编写表列头类：

class CColumnCaption : public CObject { protected : ushort m_ushort_array[MAX_STRING_LENGTH]; uint m_column; ENUM_DATATYPE m_datatype; public : void SetColumn( const uint column) { this .m_column=column; } uint Column( void ) const { return this .m_column; } ENUM_DATATYPE Datatype( void ) const { return this .m_datatype; } void SetDatatype( const ENUM_DATATYPE datatype) { this .m_datatype=datatype;} void ClearData( void ) { this .SetValue( "" ); } void SetValue( const string value) { :: StringToShortArray (value, this .m_ushort_array); } string Value( void ) const { string res=:: ShortArrayToString ( this .m_ushort_array); res.TrimLeft(); res.TrimRight(); return res; } virtual string Description( void ); void Print ( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_COLUMN_CAPTION); } CColumnCaption( void ) : m_column( 0 ) { this .SetValue( "" ); } CColumnCaption( const uint column, const string value) : m_column(column) { this .SetValue(value); } ~CColumnCaption( void ) {} };

这是表单元格类的高度简化版本。考虑该类的一些方法。

用于比较两个对象的虚方法

int CColumnCaption::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CColumnCaption *obj=node; return ( this .Column()>obj.Column() ? 1 : this .Column()<obj.Column() ? - 1 : 0 ); }

比较是根据为其创建标题的列的索引进行的。

保存到文件的方法

bool CColumnCaption::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileWriteLong (file_handle,MARKER_START_DATA)!= sizeof ( long )) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_column, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteArray (file_handle, this .m_ushort_array)!= sizeof ( this .m_ushort_array)) return ( false ); return true ; }

从文件中下载的方法

bool CColumnCaption::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return ( false ); this .m_column=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if (:: FileReadArray (file_handle, this .m_ushort_array)!= sizeof ( this .m_ushort_array)) return ( false ); return true ; }

类似的方法在上一篇文章中已详细讨论过。这里的逻辑完全相同：首先记录数据开始标记和对象类型。然后，逐个记录其所有属性。读取按相同的顺序进行。

返回对象描述的方法

string CColumnCaption::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "%s: Column %u, Value: \"%s\"" , TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE) this .Type()), this .Column(), this .Value())); }

创建并返回格式为（对象类型：列 XX，值 “Value”）的描述字符串

将对象描述输出到日志的方法

void CColumnCaption:: Print ( void ) { :: Print ( this .Description()); }

它只是在日志中打印表头描述。

现在，这些对象应放入列表中，该列表将成为表头。编写表头类：

class CTableHeader : public CObject { protected : CColumnCaption m_caption_tmp; CListObj m_list_captions; bool AddNewColumnCaption(CColumnCaption *caption); void CreateHeader( string &array[]); void ColumnPositionUpdate( void ); public : CColumnCaption *CreateNewColumnCaption( const string caption); CColumnCaption *GetColumnCaption( const uint index) { return this .m_list_captions.GetNodeAtIndex(index); } uint ColumnsTotal( void ) const { return this .m_list_captions.Total(); } void ColumnCaptionSetValue( const uint index, const string value); void ColumnCaptionSetDatatype( const uint index, const ENUM_DATATYPE type); ENUM_DATATYPE ColumnCaptionDatatype( const uint index); bool ColumnCaptionDelete( const uint index); bool ColumnCaptionMoveTo( const uint caption_index, const uint index_to); void ClearData( void ); void Destroy( void ) { this .m_list_captions.Clear(); } virtual string Description( void ); void Print ( const bool detail, const bool as_table= false , const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_TABLE_HEADER); } CTableHeader( void ) {} CTableHeader( string &array[]) { this .CreateHeader(array); } ~CTableHeader( void ){} };

让我们来创建类的方法。

一个创建新列头并将其添加到列头列表末尾的方法

CColumnCaption *CTableHeader::CreateNewColumnCaption( const string caption) { CColumnCaption *caption_obj= new CColumnCaption( this .ColumnsTotal(),caption); if (caption_obj== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create new column caption at position %u" , __FUNCTION__ , this .ColumnsTotal()); return NULL ; } if (! this .AddNewColumnCaption(caption_obj)) { delete caption_obj; return NULL ; } return caption_obj; }

表头文本被传递给该方法。创建一个新的列头对象，其具有指定的文本和等于列表中列头数量的索引。这将是最后一个表头的索引。接下来，创建的对象被放置在列头列表的末尾，并返回指向所创建标题的指针。

将指定列头添加到列表末尾的方法

bool CTableHeader::AddNewColumnCaption(CColumnCaption *caption) { if (caption== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty CColumnCaption object passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } caption.SetColumn( this .ColumnsTotal()); if ( this .m_list_captions.Add(caption)== WRONG_VALUE ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add caption (%u) to list" , __FUNCTION__ , this .ColumnsTotal()); return false ; } return true ; }

指向列头对象的指针被传递给该方法。必须将其放置在列头列表的末尾。该方法返回将对象添加到列表的结果。

从字符串数组创建表头的方法

void CTableHeader::CreateHeader( string &array[]) { uint total=array.Size(); for ( uint i= 0 ; i<total; i++) this .CreateNewColumnCaption(array[i]); }

列头的文本数组被传递给该方法。数组的大小决定了要创建的列头对象的数量，这些对象是在循环中遍历数组的列头文本值时创建的。

为指定列的列头设置值的方法

void CTableHeader::ColumnCaptionSetValue( const uint index, const string value) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(index); if (caption!= NULL ) caption.SetValue(value); }

此方法允许您按标题索引指定设置新的文本值。

为指定的列列头设置数据类型的方法

void CTableHeader::ColumnCaptionSetDatatype( const uint index, const ENUM_DATATYPE type) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(index); if (caption!= NULL ) caption.SetDatatype(type); }

此方法允许设置列头索引指示列中所存储数据的新值。对于表的每一列，您可以设置列单元格中存储的数据类型。为列头对象设置数据类型允许稍后为整个列设置相同的值。并且您可以通过从该列的列头读取此值来读取整个列的数据值。

返回指定列列头数据类型的方法

ENUM_DATATYPE CTableHeader::ColumnCaptionDatatype( const uint index) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(index); return (caption!= NULL ? caption.Datatype() : ( ENUM_DATATYPE ) WRONG_VALUE ); }

此方法允许通过列头索引检索列中存储的数据值。从列头获取值可以找出存储在表该列所有单元格中的值的类型。

删除指定列列头的方法

bool CTableHeader::ColumnCaptionDelete( const uint index) { if (! this .m_list_captions.Delete(index)) return false ; this .ColumnPositionUpdate(); return true ; }

将指定索引处的对象从列头列表中删除。成功删除列头对象后，需要更新列表中剩余对象的索引。

将列的列头移动到指定位置的方法

bool CTableHeader::ColumnCaptionMoveTo( const uint caption_index, const uint index_to) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(caption_index); if (caption== NULL || ! this .m_list_captions.MoveToIndex(index_to)) return false ; this .ColumnPositionUpdate(); return true ; }

它允许将列头从指定索引移动到列表中的新位置。

为所有列头设置列位置的方法

void CTableHeader::ColumnPositionUpdate( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_captions.Total();i++) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(i); if (caption!= NULL ) caption.SetColumn( this .m_list_captions.IndexOf(caption)); } }

在列表中删除对象或将其移动到另一个位置后，必须为列表中的所有其他对象重新分配索引，以便它们的索引对应于列表中的实际位置。该方法循环遍历列表中的所有对象，获取每个对象的实际索引，并将其设置为对象的属性。

清除列表中列头数据的方法

void CTableHeader::ClearData( void ) { for ( uint i= 0 ;i< this .ColumnsTotal();i++) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(i); if (caption!= NULL ) caption.ClearData(); } }

在循环中遍历列表中的所有列头对象，获取每个常规对象并将列头文本设置为空值。这完全清除了表的每一列的列头。

返回对象描述的方法

string CTableHeader::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "%s: Captions total: %u" , TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE) this .Type()), this .ColumnsTotal())); }

创建并返回格式为（对象类型：列头总数：XX）的字符串

将对象描述输出到日志的方法

void CTableHeader:: Print ( const bool detail, const bool as_table= false , const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS) { int total=( int ) this .ColumnsTotal(); string res= "" ; if (as_table) { res= "|" ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(i); if (caption== NULL ) continue ; res+=:: StringFormat ( "%*s |" ,column_width,caption.Value()); } :: Print (res); return ; } :: Print ( this .Description()+(detail ? ":" : "" )); if (detail) { for ( int i= 0 ; i<total; i++) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(i); if (caption!= NULL ) res+= " " +caption.Description()+(i<total- 1 ? "

" : "" ); } :: Print (res); } }

该方法可以以表格形式和作为列头列表在日志中记录列头描述。

保存到文件和从文件下载列头的方法

bool CTableHeader::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileWriteLong (file_handle,MARKER_START_DATA)!= sizeof ( long )) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (! this .m_list_captions.Save(file_handle)) return ( false ); return true ; } bool CTableHeader::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return ( false ); if (! this .m_list_captions.Load(file_handle)) return ( false ); return true ; }

这些方法的逻辑在代码中被注释掉了，与已经创建的其他用于创建表的类的类似方法没有任何区别。

我们已经准备好开始组装表类了。表类应该能够基于其模型构建表，并且应该有一个表头，表列将通过该表头命名。如果您不在表中指定表头，它将仅根据模型构建，它将是静态的，其功能将仅限于查看表。对于简单的表，这就足够了。然而，为了使用 Controller 组件与用户交互，必须在表中确定表头。这将提供控制表及其数据的广泛选项。但我们稍后再做这些。现在让我们看看表类。





表类

继续在同一文件中编写代码并实现表类：

class CTable : public CObject { private : bool FillArrayExcelNames( const uint num_columns); string GetExcelColumnName( uint column_number); bool HeaderCheck( void ) const { return ( this .m_table_header!= NULL && this .m_table_header.ColumnsTotal()> 0 ); } protected : CTableModel *m_table_model; CTableHeader *m_table_header; CList m_list_rows; string m_array_names[]; int m_id; bool ArrayNamesCopy( const string &column_names[], const uint columns_total); public : void SetTableModel(CTableModel *table_model) { this .m_table_model=table_model; } CTableModel *GetTableModel( void ) { return this .m_table_model; } void SetTableHeader(CTableHeader *table_header) { this .m_table_header=m_table_header; } CTableHeader *GetTableHeader( void ) { return this .m_table_header; } void SetID( const int id) { this .m_id=id; } int ID( void ) const { return this .m_id; } void HeaderClearData( void ) { if ( this .m_table_header!= NULL ) this .m_table_header.ClearData(); } void HeaderDestroy( void ) { if ( this .m_table_header== NULL ) return ; this .m_table_header.Destroy(); this .m_table_header= NULL ; } void ClearData( void ) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.ClearData(); } void Destroy( void ) { if ( this .m_table_model== NULL ) return ; this .m_table_model.Destroy(); this .m_table_model= NULL ; } CColumnCaption *GetColumnCaption( const uint index) { return ( this .m_table_header!= NULL ? this .m_table_header.GetColumnCaption(index) : NULL ); } CTableCell *GetCell( const uint row, const uint col) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.GetCell(row,col) : NULL ); } CTableRow *GetRow( const uint index) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.GetRow(index) : NULL ); } uint RowsTotal( void ) const { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.RowsTotal() : 0 ); } uint ColumnsTotal( void ) const { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.CellsInRow( 0 ) : 0 ); } uint CellsInRow( const uint index) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.CellsInRow(index) : 0 ); } uint CellsTotal( void ) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.CellsTotal() : 0 ); } template < typename T> void CellSetValue( const uint row, const uint col, const T value); void CellSetDigits( const uint row, const uint col, const int digits); void CellSetTimeFlags( const uint row, const uint col, const uint flags); void CellSetColorNamesFlag( const uint row, const uint col, const bool flag); void CellAssignObject( const uint row, const uint col,CObject *object); void CellUnassignObject( const uint row, const uint col); virtual string CellValueAt( const uint row, const uint col); protected : bool CellDelete( const uint row, const uint col); bool CellMoveTo( const uint row, const uint cell_index, const uint index_to); public : string CellDescription( const uint row, const uint col); void CellPrint( const uint row, const uint col); CObject *CellGetObject( const uint row, const uint col); ENUM_OBJECT_TYPE CellGetObjType( const uint row, const uint col); CTableRow *RowAddNew( void ); CTableRow *RowInsertNewTo( const uint index_to); bool RowDelete( const uint index); bool RowMoveTo( const uint row_index, const uint index_to); void RowClearData( const uint index); string RowDescription( const uint index); void RowPrint( const uint index, const bool detail); bool ColumnAddNew( const string caption, const int index=- 1 ); bool ColumnDelete( const uint index); bool ColumnMoveTo( const uint index, const uint index_to); void ColumnClearData( const uint index); void ColumnCaptionSetValue( const uint index, const string value); void ColumnSetDigits( const uint index, const int digits); void ColumnSetDatatype( const uint index, const ENUM_DATATYPE type); ENUM_DATATYPE ColumnDatatype( const uint index); virtual string Description( void ); void Print ( const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_TABLE); } CTable( void ) : m_table_model( NULL ), m_table_header( NULL ) { this .m_list_rows.Clear();} template < typename T> CTable(T &row_data[][], const string &column_names[]); CTable( const uint num_rows, const uint num_columns); CTable( const matrix &row_data, const string &column_names[]); ~CTable ( void ); };

类中声明了指向表头和表模型的指针。要构建表，必须首先从传递给类构造函数的数据创建表模型。表可以自动生成具有 MS Excel 风格列名的表头，其中每列被分配一个由拉丁字母组成的名称。

名称计算算法如下：

单字母名称 - 前 26 列用字母 “A” 到 “Z” 表示。 双字母名称 - “Z” 之后，列由两个字母的组合表示。第一个字母变化较慢，第二个字母遍历整个字母表。例如： "AA", "AB", "AC", ..., "AZ",

然后"BA", "BB", ..., "BZ"，

等等。 三字母名称 - “ZZ” 之后，列由三个字母的组合表示。原理相同： "AAA", "AAB", ..., "AAZ",

然后 “ABA”, “ABB”, …, “ABZ”,

等等。 一般原则是，列名可以被视为基数为 26 的数制系统中的数字，其中 “A” 对应 1，“B” 对应 2，…，“Z” — 26。例如： "A" = 1,

"Z" = 26,

"AA" = 27 (1 * 26^1 + 1),

"AB" = 28 (1 * 26^1 + 2),

"BA" = 53 (2 * 26^1 + 1).

因此，该算法自动生成列名，并根据考虑的原则增加它们。Excel 中的最大列数取决于程序版本（例如，在 Excel 2007 及更高版本中，有 16,384 列，以 “XFD” 结尾）。此处创建的算法不受此数字限制。它可以为等于 INT_MAX 的列数命名：

string CTable::GetExcelColumnName( uint column_number) { string column_name= "" ; uint index=column_number; if (index== 0 ) return ( __FUNCTION__ + ": Error. Invalid column number passed" ); while (!:: IsStopped () && index> 0 ) { index--; uint remainder =index % 26 ; uchar char_code = 'A' +( uchar )remainder; column_name=:: CharToString (char_code)+column_name; index/= 26 ; } return column_name; } bool CTable::FillArrayExcelNames( const uint num_columns) { :: ResetLastError (); if (:: ArrayResize ( this .m_array_names,num_columns,num_columns)!=num_columns) { :: PrintFormat ( "%s: ArrayResize() failed. Error %d" , __FUNCTION__ ,:: GetLastError ()); return false ; } for ( int i= 0 ;i<( int )num_columns;i++) this .m_array_names[i]= this .GetExcelColumnName(i+ 1 ); return true ; }

这些方法允许填充 Excel 风格的列名数组。

让我们看看类的参数化构造函数。

指定二维数据数组和字符串标题数组的模板构造函数

template < typename T> CTable::CTable(T &row_data[][], const string &column_names[]) : m_id(- 1 ) { this .m_table_model= new CTableModel(row_data); if (column_names.Size()> 0 ) this .ArrayNamesCopy(column_names,row_data.Range( 1 )); else { :: PrintFormat ( "%s: An empty array names was passed. The header array will be filled in Excel style (A, B, C)" , __FUNCTION__ ); this .FillArrayExcelNames(( uint ):: ArrayRange (row_data, 1 )); } this .m_table_header= new CTableHeader( this .m_array_names); }

从枚举 ENUM_DATATYPE 向模板构造函数传递任意类型的数据数组。接下来，它将被转换为表使用的数据类型（double、long、datetime、color、string）以创建表模型和列头数组。如果列头数组为空，将创建 Excel 风格的列头。

指定表行数和列数的构造函数

CTable::CTable( const uint num_rows, const uint num_columns) : m_table_header( NULL ), m_id(- 1 ) { this .m_table_model= new CTableModel(num_rows,num_columns); if ( this .FillArrayExcelNames(num_columns)) this .m_table_header= new CTableHeader( this .m_array_names); }

该构造函数创建一个带有 Excel 风格表头的空表模型。

基于数据矩阵和列头数组的构造函数

CTable::CTable( const matrix &row_data, const string &column_names[]) : m_id(- 1 ) { this .m_table_model= new CTableModel(row_data); if (column_names.Size()> 0 ) this .ArrayNamesCopy(column_names,( uint )row_data.Cols()); else { :: PrintFormat ( "%s: An empty array names was passed. The header array will be filled in Excel style (A, B, C)" , __FUNCTION__ ); this .FillArrayExcelNames(( uint )row_data.Cols()); } this .m_table_header= new CTableHeader( this .m_array_names); }

double 类型的数据矩阵被传递给构造函数，用于创建表模型和列头数组。如果列头数组为空，将创建 Excel 风格的列头。

在类的析构函数中，模型和表头被销毁。

CTable::~CTable( void ) { if ( this .m_table_model!= NULL ) { this .m_table_model.Destroy(); delete this .m_table_model; } if ( this .m_table_header!= NULL ) { this .m_table_header.Destroy(); delete this .m_table_header; } }

比较两个对象的方法

int CTable::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CTable *obj=node; return ( this .ID()>obj.ID() ? 1 : this .ID()<obj.ID() ? - 1 : 0 ); }

如果程序打算创建多个表，可以为每个表分配一个标识符。程序中的表可以通过设置的标识符来识别，该标识符默认值为 -1。如果创建的表被放置在列表（CList、CArrayObj 等）中，那么比较方法允许通过标识符比较表，以便进行搜索和排序：

int CTable::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CTable *obj=node; return ( this .ID()>obj.ID() ? 1 : this .ID()<obj.ID() ? - 1 : 0 ); }

复制列头名称数组的方法

bool CTable::ArrayNamesCopy( const string &column_names[], const uint columns_total) { if (columns_total== 0 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. The table has no columns" , __FUNCTION__ ); return false ; } if (columns_total>column_names.Size()) { :: PrintFormat ( "%s: The number of header names is less than the number of columns. The header array will be filled in Excel style (A, B, C)" , __FUNCTION__ ); return this .FillArrayExcelNames(columns_total); } uint total=:: fmin (columns_total,column_names.Size()); return (:: ArrayCopy ( this .m_array_names,column_names, 0 , 0 ,total)==total); }

列头数组和创建的表模型中的列数被传递给该方法。如果表中没有列，则无需创建列头。报告此情况并返回 false。如果表模型中的列数多于传递的数组中的列头数，则所有列头都将按 Excel 样式创建，以使表中没有没有列头的列。

为指定单元格设置值的方法

template < typename T> void CTable::CellSetValue( const uint row, const uint col, const T value) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.CellSetValue(row,col,value); }

这里我们引用表模型对象的同名方法。

本质上，在这个类中，许多方法是从表模型类复制而来的。如果创建了模型，则调用其获取或设置属性的类似方法。

操作表单元格的方法

void CTable::CellSetDigits( const uint row, const uint col, const int digits) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.CellSetDigits(row,col,digits); } void CTable::CellSetTimeFlags( const uint row, const uint col, const uint flags) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.CellSetTimeFlags(row,col,flags); } void CTable::CellSetColorNamesFlag( const uint row, const uint col, const bool flag) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.CellSetColorNamesFlag(row,col,flag); } void CTable::CellAssignObject( const uint row, const uint col,CObject *object) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.CellAssignObject(row,col,object); } void CTable::CellUnassignObject( const uint row, const uint col) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.CellUnassignObject(row,col); } string CTable::CellValueAt( const uint row, const uint col) { CTableCell *cell= this .GetCell(row,col); return (cell!= NULL ? cell.Value() : "" ); } bool CTable::CellDelete( const uint row, const uint col) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.CellDelete(row,col) : false ); } bool CTable::CellMoveTo( const uint row, const uint cell_index, const uint index_to) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.CellMoveTo(row,cell_index,index_to) : false ); } CObject *CTable::CellGetObject( const uint row, const uint col) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.CellGetObject(row,col) : NULL ); } ENUM_OBJECT_TYPE CTable::CellGetObjType( const uint row, const uint col) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.CellGetObjType(row,col) : (ENUM_OBJECT_TYPE) WRONG_VALUE ); } string CTable::CellDescription( const uint row, const uint col) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.CellDescription(row,col) : "" ); } void CTable::CellPrint( const uint row, const uint col) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.CellPrint(row,col); }

处理表中行的方法

CTableRow *CTable::RowAddNew( void ) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.RowAddNew() : NULL ); } CTableRow *CTable::RowInsertNewTo( const uint index_to) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.RowInsertNewTo(index_to) : NULL ); } bool CTable::RowDelete( const uint index) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.RowDelete(index) : false ); } bool CTable::RowMoveTo( const uint row_index, const uint index_to) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.RowMoveTo(row_index,index_to) : false ); } void CTable::RowClearData( const uint index) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.RowClearData(index); } string CTable::RowDescription( const uint index) { return ( this .m_table_model!= NULL ? this .m_table_model.RowDescription(index) : "" ); } void CTable::RowPrint( const uint index, const bool detail) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.RowPrint(index,detail); }

创建新列并将其添加到指定表位置的方法

bool CTable::ColumnAddNew( const string caption, const int index=- 1 ) { if ( this .m_table_model== NULL || ! this .m_table_model.ColumnAddNew(index)) return false ; if ( this .m_table_header== NULL ) return true ; CColumnCaption *caption_obj= this .m_table_header.CreateNewColumnCaption(caption); if (caption_obj== NULL ) return false ; return (index>- 1 ? this .m_table_header.ColumnCaptionMoveTo(caption_obj.Column(),index) : true ); }

如果没有表模型，该方法立即返回错误。如果列已成功添加到表模型，则尝试添加相应的表头。如果表没有表头，则返回创建新列的成功状态。如果有表头，则添加新的列标题并将其移动到列表中的指定位置。

其他用于处理列的方法

bool CTable::ColumnDelete( const uint index) { if (! this .HeaderCheck() || ! this .m_table_header.ColumnCaptionDelete(index)) return false ; return this .m_table_model.ColumnDelete(index); } bool CTable::ColumnMoveTo( const uint index, const uint index_to) { if (! this .HeaderCheck() || ! this .m_table_header.ColumnCaptionMoveTo(index,index_to)) return false ; return this .m_table_model.ColumnMoveTo(index,index_to); } void CTable::ColumnClearData( const uint index) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.ColumnClearData(index); } void CTable::ColumnCaptionSetValue( const uint index, const string value) { CColumnCaption *caption= this .m_table_header.GetColumnCaption(index); if (caption!= NULL ) caption.SetValue(value); } void CTable::ColumnSetDatatype( const uint index, const ENUM_DATATYPE type) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.ColumnSetDatatype(index,type); if ( this .m_table_header!= NULL ) this .m_table_header.ColumnCaptionSetDatatype(index,type); } void CTable::ColumnSetDigits( const uint index, const int digits) { if ( this .m_table_model!= NULL ) this .m_table_model.ColumnSetDigits(index,digits); } ENUM_DATATYPE CTable::ColumnDatatype( const uint index) { return ( this .m_table_header!= NULL ? this .m_table_header.ColumnCaptionDatatype(index) : ( ENUM_DATATYPE ) WRONG_VALUE ); }

返回对象描述的方法

string CTable::Description( void ) { return (:: StringFormat ( "%s: Rows total: %u, Columns total: %u" , TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE) this .Type()), this .RowsTotal(), this .ColumnsTotal())); }

创建并返回格式为（对象类型：总行数：XX，总列数：XX）的字符串

将对象描述输出到日志的方法

void CTable:: Print ( const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS) { if ( this .HeaderCheck()) { :: Print ( this .Description()+ ":" ); int total=( int ) this .ColumnsTotal(); string res= "" ; res= "|" ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CColumnCaption *caption= this .GetColumnCaption(i); if (caption== NULL ) continue ; res+=:: StringFormat ( "%*s |" ,column_width,caption.Value()); } string hd= "|" ; hd+=:: StringFormat ( "%*s " ,column_width, "n/n" ); res=hd+res; :: Print (res); } for ( uint i= 0 ;i< this .RowsTotal();i++) { CTableRow *row= this .GetRow(i); if (row!= NULL ) { string head= " " +( string )row.Index(); string res=:: StringFormat ( "|%-*s |" ,column_width,head); for ( int i= 0 ;i<( int )row.CellsTotal();i++) { CTableCell *cell=row.GetCell(i); if (cell== NULL ) continue ; res+=:: StringFormat ( "%*s |" ,column_width,cell.Value()); } :: Print (res); } } }

该方法将描述输出到日志，下方是带有列头和数据的表格。

将表保存到文件的方法

bool CTable::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileWriteLong (file_handle,MARKER_START_DATA)!= sizeof ( long )) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_id, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return ( false ); if ( this .m_table_model== NULL ) return false ; if (! this .m_table_model.Save(file_handle)) return ( false ); if ( this .m_table_header== NULL ) return false ; if (! this .m_table_header.Save(file_handle)) return ( false ); return true ; }

只有当表模型及其表头都已创建时，才能成功保存。表头可以为空，即可以没有列，但对象必须已创建。

从文件上传表的方法

bool CTable::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return ( false ); this .m_id=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if ( this .m_table_model== NULL && ( this .m_table_model= new CTableModel())== NULL ) return ( false ); if (! this .m_table_model.Load(file_handle)) return ( false ); if ( this .m_table_header== NULL && ( this .m_table_header= new CTableHeader())== NULL ) return false ; if (! this .m_table_header.Load(file_handle)) return ( false ); return true ; }

鉴于表既存储模型数据也存储表头数据，在此方法中（如果表中的模型或表头尚未创建），会预先创建它们，然后从文件中加载数据。

简单表类已准备就绪。

现在，考虑继承自简单表类的选项——创建一个基于记录在 CList 中的数据构建的表类：

class CTableByParam : public CTable { public : virtual int Type( void ) const { return (OBJECT_TYPE_TABLE_BY_PARAM); } CTableByParam( void ) { this .m_list_rows.Clear(); } CTableByParam(CList &row_data, const string &column_names[]); ~CTableByParam( void ) {} };

这里，表类型返回为 OBJECT_TYPE_TABLE_BY_PARAM，且表模型和表头是在类构造函数中构建的：

CTableByParam::CTableByParam(CList &row_data, const string &column_names[]) { this .m_list_rows=row_data; this .m_table_model= new CTableModel( this .m_list_rows); this .ArrayNamesCopy(column_names,column_names.Size()); this .m_table_header= new CTableHeader( this .m_array_names); }

基于这个示例，可以创建一些其他的表类，但今天我们构建的内容已经足以创建各种各样的表和大量可能的数据。

让我们测试所创建的所有内容。





测试结果

在 \MQL5\Scripts\Tables\ 文件夹中，创建一个名为 TestEmptyTable.mq5 的新脚本，将创建的表类文件连接到其中，并创建一个 4x4 的空表：

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Tables.mqh" void OnStart () { CTable *table= new CTable( 4 , 4 ); if (table== NULL ) return ; table. Print ( 10 ); delete table; }

脚本将在日志中产生以下输出：

表：总行数： 4，总列数： 4： | n/n | A | B | C | D | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | |

这里，列标题是按 MS Excel 样式自动创建的。

编写另一个脚本 \MQL5\Scripts\Tables\TestTArrayTable.mq5：

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Tables.mqh" void OnStart () { double array[ 4 ][ 4 ]={{ 1 , 2 , 3 , 4 }, { 5 , 6 , 7 , 8 }, { 9 , 10 , 11 , 12 }, { 13 , 14 , 15 , 16 }}; string headers[]={ "Column 1" , "Column 2" , "Column 3" , "Column 4" }; CTable *table= new CTable(array,headers); if (table== NULL ) return ; table. Print ( 10 ); delete table; }

脚本运行结果将在日志中显示以下表格：

表：总行数： 4，总列数： 4： | n/n | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | | 1 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | | 2 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | | 3 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |

这里，列的列头已经是传入类构造函数的列头数组中的内容了。表示用于创建表的数据的二维数组可以是 ENUM_DATATYPE 枚举中的任何类型。

所有类型都会自动转换为表模型类中使用的五种类型： double、 long、 datetime、 color 和 string。

编写脚本 \MQL5\Scripts\Tables\TestMatrixTable.mq5 以测试基于矩阵数据的表：

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Tables.mqh" void OnStart () { matrix row_data = {{ 1 , 2 , 3 , 4 }, { 5 , 6 , 7 , 8 }, { 9 , 10 , 11 , 12 }, { 13 , 14 , 15 , 16 }}; string headers[]={ "Column 1" , "Column 2" , "Column 3" , "Column 4" }; CTable *table= new CTable(row_data,headers); if (table== NULL ) return ; table. Print ( 10 ); delete table; }

结果将是一个类似于基于 4x4 二维数组构建的表格：

表：总行数： 4，总列数： 4： | n/n | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | | 1 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | | 2 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | | 3 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |

现在，编写脚本 \MQL5\Scripts\Tables\TestDealsTable.mq5，在其中统计所有历史交易，基于这些交易创建一个交易表并将其打印到日志中：

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Tables.mqh" void OnStart () { CList rows_data; CMqlParamObj *cell= NULL ; MqlParam param={}; if (! HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ())) return ; int total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { ulong ticket= HistoryDealGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; CList *row=DataListCreator::AddNewRowToDataList(&rows_data); if (row== NULL ) continue ; string symbol= HistoryDealGetString (ticket, DEAL_SYMBOL ); int digits=( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); param.type= TYPE_DATETIME ; param.integer_value= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); param.double_value=( TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_STRING ; param.string_value=symbol; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_LONG ; param.integer_value=( long )ticket; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_LONG ; param.integer_value= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ORDER ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_LONG ; param.integer_value= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_POSITION_ID ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_STRING ; ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE ); param.integer_value=deal_type; string type= "" ; switch (deal_type) { case DEAL_TYPE_BUY : type= "Buy" ; break ; case DEAL_TYPE_SELL : type= "Sell" ; break ; case DEAL_TYPE_BALANCE : type= "Balance" ; break ; case DEAL_TYPE_CREDIT : type= "Credit" ; break ; case DEAL_TYPE_CHARGE : type= "Charge" ; break ; case DEAL_TYPE_CORRECTION : type= "Correction" ; break ; case DEAL_TYPE_BONUS : type= "Bonus" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION : type= "Commission" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY : type= "Commission daily" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY : type= "Commission monthly" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY : type= "Commission agent daily" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY : type= "Commission agent monthly" ; break ; case DEAL_TYPE_INTEREST : type= "Interest" ; break ; case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED : type= "Buy canceled" ; break ; case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED : type= "Sell canceled" ; break ; case DEAL_DIVIDEND : type= "Dividend" ; break ; case DEAL_DIVIDEND_FRANKED : type= "Dividend franked" ; break ; case DEAL_TAX : type= "Tax" ; break ; default : break ; } param.string_value=type; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_STRING ; ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); param.integer_value=deal_entry; string entry= "" ; switch (deal_entry) { case DEAL_ENTRY_IN : entry= "In" ; break ; case DEAL_ENTRY_OUT : entry= "Out" ; break ; case DEAL_ENTRY_INOUT : entry= "InOut" ; break ; case DEAL_ENTRY_OUT_BY : entry= "OutBy" ; break ; default : break ; } param.string_value=entry; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_DOUBLE ; param.double_value= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME ); param.integer_value= 2 ; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_DOUBLE ; param.double_value= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PRICE ); param.integer_value=(param.double_value> 0 ? digits : 1 ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_DOUBLE ; param.double_value= HistoryDealGetDouble (ticket,DEAL_SL); param.integer_value=(param.double_value> 0 ? digits : 1 ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_DOUBLE ; param.double_value= HistoryDealGetDouble (ticket,DEAL_TP); param.integer_value=(param.double_value> 0 ? digits : 1 ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_DOUBLE ; param.double_value= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); param.integer_value=(param.double_value!= 0 ? 2 : 1 ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_LONG ; param.integer_value= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_MAGIC ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_STRING ; ENUM_DEAL_REASON deal_reason=( ENUM_DEAL_REASON ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_REASON ); param.integer_value=deal_reason; string reason= "" ; switch (deal_reason) { case DEAL_REASON_CLIENT : reason= "Client" ; break ; case DEAL_REASON_MOBILE : reason= "Mobile" ; break ; case DEAL_REASON_WEB : reason= "Web" ; break ; case DEAL_REASON_EXPERT : reason= "Expert" ; break ; case DEAL_REASON_SL : reason= "SL" ; break ; case DEAL_REASON_TP : reason= "TP" ; break ; case DEAL_REASON_SO : reason= "StopOut" ; break ; case DEAL_REASON_ROLLOVER : reason= "Rollover" ; break ; case DEAL_REASON_VMARGIN : reason= "VMargin" ; break ; case DEAL_REASON_SPLIT : reason= "Split" ; break ; case DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION: reason= "Corporate action" ; break ; default : break ; } param.string_value=reason; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); param.type= TYPE_STRING ; param.string_value= HistoryDealGetString (ticket, DEAL_COMMENT ); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); } string headers[]={ "Time" , "Symbol" , "Ticket" , "Order" , "Position" , "Type" , "Entry" , "Volume" , "Price" , "SL" , "TP" , "Profit" , "Magic" , "Reason" , "Comment" }; CTableByParam *table= new CTableByParam(rows_data,headers); if (table== NULL ) return ; table. Print (); delete table; }

结果会打印出所有交易的表格，单元格宽度为 19 个字符（这是表类 Print 方法中的默认值）：

Table By Param: Rows total: 797 , Columns total: 15 : | n/n | Time | Symbol | Ticket | Order | Position | Type | Entry | Volume | Price | SL | TP | Profit | Magic | Reason | Comment | | 0 | 2025.01 .01 10 : 20 : 10 | | 3152565660 | 0 | 0 | Balance | In | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100000.00 | 0 | Client | | | 1 | 2025.01 .02 00 : 01 : 31 | GBPAUD | 3152603334 | 3191672408 | 3191672408 | Sell | In | 0.25 | 2.02111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112 | Expert | | | 2 | 2025.01 .02 02 : 50 : 31 | GBPAUD | 3152749152 | 3191820118 | 3191672408 | Buy | Out | 0.25 | 2.02001 | 0.0 | 2.02001 | 17.04 | 112 | TP | [tp 2.02001 ] | | 3 | 2025.01 .02 04 : 43 : 43 | GBPUSD | 3152949278 | 3191671491 | 3191671491 | Sell | In | 0.10 | 1.25270 | 0.0 | 1.24970 | 0.0 | 12 | Expert | | ... ... | 793 | 2025.04 .18 03 : 22 : 11 | EURCAD | 3602552747 | 3652159095 | 3652048415 | Sell | Out | 0.25 | 1.57503 | 0.0 | 1.57503 | 12.64 | 112 | TP | [tp 1.57503 ] | | 794 | 2025.04 .18 04 : 06 : 52 | GBPAUD | 3602588574 | 3652200103 | 3645122489 | Sell | Out | 0.25 | 2.07977 | 0.0 | 2.07977 | 3.35 | 112 | TP | [tp 2.07977 ] | | 795 | 2025.04 .18 04 : 06 : 52 | GBPAUD | 3602588575 | 3652200104 | 3652048983 | Sell | Out | 0.25 | 2.07977 | 0.0 | 2.07977 | 12.93 | 112 | TP | [tp 2.07977 ] | | 796 | 2025.04 .18 05 : 57 : 48 | AUDJPY | 3602664574 | 3652277665 | 3652048316 | Buy | Out | 0.25 | 90.672 | 0.0 | 90.672 | 19.15 | 112 | TP | [tp 90.672 ] |

这里的示例展示了前四个和后四个交易，但这足以让人了解在日志中打印出的表格是什么样子的。

创建的所有文件都附在文章中供自学。可以将压缩文件解压到终端文件夹，所有文件将位于所需的文件夹中：MQL5\Scripts\Tables。





结论

因此，我们已经完成了 MVC 架构框架内表模型（Model）基本组件的工作。我们创建了用于处理表和标题的类，并在不同类型的数据上进行了测试：二维数组、矩阵和交易历史。

现在我们进入下一阶段——开发视图和控制器组件。在 MQL5 中，由于内置的事件系统允许对象对用户操作做出反应，这两个组件是紧密联系在一起的。

这为我们提供了一个同时开发表可视化（View 组件）及其控制（Controller 组件）的机会。这将稍微简化 View 组件相当复杂且多层次的实现。

文章中的所有示例和文件均可供下载。在接下来的文章中，我们将创建与 Controller 结合的 View 组件，以实现在 MQL5 中操作表的全功能工具。

项目完成后，新的机会将为创建用于我们开发的其他 UI 控件打开大门。





文章中使用的程序：