基于MQL5中表模型的表类和表头类：应用MVC概念
引言
在第一篇文章中，我们涵盖了表格控件的创建，并使用MVC架构模板在MQL5中创建了一个表模型。开发了单元格、行和表模型的类，这些类能够以方便和结构化的形式组织数据。
现在我们进入下一个阶段——表类和表头的开发。表的列头不仅仅是列标签，而是管理表及其列的工具。它们允许您添加、删除和重命名列。当然，表可以在没有表头类的情况下工作，但这样它的功能将受到限制。将创建一个没有列头的简单静态表，因此也就没有控制列的功能。
为了实现列控制功能，必须改进表模型。我们将用允许您操作列的方法来补充它：更改它们的结构、添加新列或删除现有列。这些方法将被表头类使用，以方便地控制其结构。
这个开发阶段将构成进一步实现视图和控制器组件的基础，这些内容将在随后的文章中讨论。这一步是创建用于操作数据的成熟界面的重要里程碑。
表模型的改进
目前，表模型是从二维数组创建的，但为了提高使用表的灵活性和便利性，我们将添加额外的初始化方法。这将能使模型适应不同的使用场景。更新后的表模型类中将包含以下方法：
-
从二维数组创建模型
void CreateTableModel(T &array[][]);
此方法允许您基于现有的二维数据数组快速创建表模型。
-
创建具有设定行数和列数的空模型
void CreateTableModel(const uint num_rows, const uint num_columns);
当表结构已知但稍后将添加数据时，此方法适用。
-
从数据矩阵创建模型
void CreateTableModel(const matrix &row_data);
此方法允许您使用数据矩阵来初始化表，这对于处理预准备的数据集很方便。
-
从链表创建模型
void CreateTableModel(CList &list_param);
在这种情况下，数组数组将用于数据存储，其中一个 CList 对象（表行数据）包含其他持有表单元格数据的 CList 对象。这种方法允许动态控制表的结构及其内容。
这些更改将使表模型更加通用，并便于在各种场景中使用。例如，将能够轻松地从预准备的数据数组和动态生成的列表创建表。
在上一篇文章中，我们在测试脚本文件中直接描述了创建表模型的所有类。今天，我们将把这些类转移到我们自己的包含文件中。
在存储上一篇文章脚本的文件夹中（默认：\MQL5\Scripts\TableModel\），创建一个名为 Tables.mqh 的新包含文件，并将位于同一文件夹的 TableModelTest.mq5 文件中从文件开头到测试脚本代码开头的所有内容——即所有用于创建表模型的类——复制到该文件中。现在我们有了一个单独的文件，其中包含名为 Tables.mqh 的表模型类。对该文件进行更改和改进。
将创建的文件移动到一个新文件夹 MQL5\Scripts\Tables\ —— 我们将在这个文件夹中创建此项目。
在包含的文件/库部分，添加新类的前向声明。我们今天将创建这些类，而类声明是必要的，以便上一篇文章中创建的 CListObj 对象列表类可以在其 CreateElement() 方法中创建这些类的对象：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые библиотеки | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Arrays\List.mqh> //--- Форвард-декларация классов class CTableCell; // Класс ячейки таблицы class CTableRow; // Класс строки таблицы class CTableModel; // Класс модели таблицы class CColumnCaption; // Класс заголовка столбца таблицы class CTableHeader; // Класс заголовка таблицы class CTable; // Класс таблицы class CTableByParam; // Класс таблицы на основе массива параметров //+------------------------------------------------------------------+ //| Макросы | //+------------------------------------------------------------------+
在宏部分添加以字符为单位的表单元格宽度的定义，等于 19。这是最小宽度值，在此宽度下，日期-时间文本完全适合日志中的单元格空间，而不会移动单元格的右边框，这会导致日志中绘制的所有单元格的大小变得不同步：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Макросы | //+------------------------------------------------------------------+ #define MARKER_START_DATA -1 // Маркер начала данных в файле #define MAX_STRING_LENGTH 128 // Максимальная длина строки в ячейке #define CELL_WIDTH_IN_CHARS 19 // Ширина ячейки таблицы в символах //+------------------------------------------------------------------+ //| Перечисления | //+------------------------------------------------------------------+
在枚举部分向对象类型枚举添加新常量：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Перечисления | //+------------------------------------------------------------------+ enum ENUM_OBJECT_TYPE // Перечисление типов объектов { OBJECT_TYPE_TABLE_CELL=10000, // Ячейка таблицы OBJECT_TYPE_TABLE_ROW, // Строка таблицы OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL, // Модель таблицы OBJECT_TYPE_COLUMN_CAPTION, // Заголовок столбца таблицы OBJECT_TYPE_TABLE_HEADER, // Заголовок таблицы OBJECT_TYPE_TABLE, // Таблица OBJECT_TYPE_TABLE_BY_PARAM, // Таблица на данных массива параметров };
在 CListObj 对象列表类中，在元素创建方法中，添加用于创建新类型对象的 case 语句：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Метод создания элемента списка | //+------------------------------------------------------------------+ CObject *CListObj::CreateElement(void) { //--- В зависимости от типа объекта в m_element_type, создаём новый объект switch(this.m_element_type) { case OBJECT_TYPE_TABLE_CELL : return new CTableCell(); case OBJECT_TYPE_TABLE_ROW : return new CTableRow(); case OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL : return new CTableModel(); case OBJECT_TYPE_COLUMN_CAPTION : return new CColumnCaption(); case OBJECT_TYPE_TABLE_HEADER : return new CTableHeader(); case OBJECT_TYPE_TABLE : return new CTable(); case OBJECT_TYPE_TABLE_BY_PARAM : return new CTableByParam(); default : return NULL; } }
创建新类后，CListObj 对象列表将能够创建这些类型的对象。这将允许从包含这些类型对象的文件中保存和加载列表。
为了在单元格中设置一个“空”值，该值将显示为空行，而不是像现在这样显示为“0”值，必须确定哪个值应被视为“空”。显然，对于字符串值，空行将是这样一个值。而对于数值，为实数类型定义 DBL_MAX，为整数定义 LONG_MAX。
为了设置这样的值，在表单元格对象类中，在受保护区域，编写以下方法：
class CTableCell : public CObject { protected: //--- Объединение для хранения значений ячейки (double, long, string) union DataType { protected: double double_value; long long_value; ushort ushort_value[MAX_STRING_LENGTH]; public: //--- Установка значений void SetValueD(const double value) { this.double_value=value; } void SetValueL(const long value) { this.long_value=value; } void SetValueS(const string value) { ::StringToShortArray(value,ushort_value); } //--- Возврат значений double ValueD(void) const { return this.double_value; } long ValueL(void) const { return this.long_value; } string ValueS(void) const { string res=::ShortArrayToString(this.ushort_value); res.TrimLeft(); res.TrimRight(); return res; } }; //--- Переменные DataType m_datatype_value; // Значение ENUM_DATATYPE m_datatype; // Тип данных CObject *m_object; // Объект в ячейке ENUM_OBJECT_TYPE m_object_type; // Тип объекта в ячейке int m_row; // Номер строки int m_col; // Номер столбца int m_digits; // Точность представления данных uint m_time_flags; // Флаги отображения даты/времени bool m_color_flag; // Флаг отображения наименования цвета bool m_editable; // Флаг редактируемой ячейки //--- Устанавливает "пустое значение" void SetEmptyValue(void) { switch(this.m_datatype) { case TYPE_LONG : case TYPE_DATETIME: case TYPE_COLOR : this.SetValue(LONG_MAX); break; case TYPE_DOUBLE : this.SetValue(DBL_MAX); break; default : this.SetValue(""); break; } } public: //--- Возврат координат и свойств ячейки
现在，将单元格中存储的值作为格式化字符串返回的方法会检查单元格中的值是否为“非空”，并且如果该值为“空”，则返回一个空行：
public: //--- Возврат координат и свойств ячейки uint Row(void) const { return this.m_row; } uint Col(void) const { return this.m_col; } ENUM_DATATYPE Datatype(void) const { return this.m_datatype; } int Digits(void) const { return this.m_digits; } uint DatetimeFlags(void) const { return this.m_time_flags; } bool ColorNameFlag(void) const { return this.m_color_flag; } bool IsEditable(void) const { return this.m_editable; } //--- Возвращает (1) double, (2) long, (3) string значение double ValueD(void) const { return this.m_datatype_value.ValueD(); } long ValueL(void) const { return this.m_datatype_value.ValueL(); } string ValueS(void) const { return this.m_datatype_value.ValueS(); } //--- Возвращает значение в виде форматированной строки string Value(void) const { switch(this.m_datatype) { case TYPE_DOUBLE : return(this.ValueD()!=DBL_MAX ? ::DoubleToString(this.ValueD(),this.Digits()) : ""); case TYPE_LONG : return(this.ValueL()!=LONG_MAX ? ::IntegerToString(this.ValueL()) : ""); case TYPE_DATETIME: return(this.ValueL()!=LONG_MAX ? ::TimeToString(this.ValueL(),this.m_time_flags) : ""); case TYPE_COLOR : return(this.ValueL()!=LONG_MAX ? ::ColorToString((color)this.ValueL(),this.m_color_flag) : ""); default : return this.ValueS(); } } //--- Возвращает описание типа хранимого значения string DatatypeDescription(void) const { string type=::StringSubstr(::EnumToString(this.m_datatype),5); type.Lower(); return type; } //--- Очищает данные void ClearData(void) { this.SetEmptyValue(); }
当前清除单元格数据的方法不是将其数据设置为零，而是调用在单元格中设置空值的方法。
所有创建表模型对象的类中，返回对象描述的方法现在都已设为虚函数——以防从这些对象继承：
//--- (1) Возвращает, (2) выводит в журнал описание объекта virtual string Description(void); void Print(void);
在表行类中，所有创建新单元格并将其添加到列表末尾的 CreateNewCell() 方法现在已被重命名：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс строки таблицы | //+------------------------------------------------------------------+ class CTableRow : public CObject { protected: CTableCell m_cell_tmp; // Объект ячейки для поиска в списке CListObj m_list_cells; // Список ячеек uint m_index; // Индекс строки //--- Добавляет указанную ячейку в конец списка bool AddNewCell(CTableCell *cell); public: //--- (1) Устанавливает, (2) возвращает индекс строки void SetIndex(const uint index) { this.m_index=index; } uint Index(void) const { return this.m_index; } //--- Устанавливает позиции строки и колонки всем ячейкам void CellsPositionUpdate(void); //--- Создаёт новую ячейку и добавляет в конец списка CTableCell *CellAddNew(const double value); CTableCell *CellAddNew(const long value); CTableCell *CellAddNew(const datetime value); CTableCell *CellAddNew(const color value); CTableCell *CellAddNew(const string value);
这样做是为了使所有负责访问单元格的方法都以子字符串 “Cell” 开头。在其他类中，用于访问（例如）表行的方法将以子字符串 “Row” 开头。这使类的方法更有序。
要构建表模型，我们必须开发一种通用方法，使之能创建任何数据的表。例如，这些可以是结构、交易列表、订单、头寸或任何其他数据。其思想是创建一个工具包，允许创建行列表，其中每一行将是属性列表。列表中的每个属性将对应于表的一个单元格。
在这里，应注意 MqlParam 输入参数的结构。它提供以下功能：
- 指定存储在结构中的数据类型（ENUM_DATATYPE）。
- 在三个字段中存储值：
- integer_value — 用于整数数据，
- double_value — 用于实数数据，
- string_value — 用于字符串数据。
此结构允许处理各种类型的数据，这将允许存储任何属性，例如交易参数、订单或其他对象的属性。
为了方便数据存储，创建 CMqlParamObj 类，该类继承自标准库中的基本 CObject 类。此类将包含 MqlParam 结构并提供设置和检索数据的方法。通过继承自 CObject，此类对象可以存储在 CList 列表中。
考虑整个类：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс объекта параметра структуры | //+------------------------------------------------------------------+ class CMqlParamObj : public CObject { protected: public: MqlParam m_param; //--- Установка параметров void Set(const MqlParam ¶m) { this.m_param.type=param.type; this.m_param.double_value=param.double_value; this.m_param.integer_value=param.integer_value; this.m_param.string_value=param.string_value; } //--- Возврат параметров MqlParam Param(void) const { return this.m_param; } ENUM_DATATYPE Datatype(void) const { return this.m_param.type; } double ValueD(void) const { return this.m_param.double_value; } long ValueL(void) const { return this.m_param.integer_value;} string ValueS(void) const { return this.m_param.string_value; } //--- Описание объекта virtual string Description(void) { string t=::StringSubstr(::EnumToString(this.m_param.type),5); t.Lower(); string v=""; switch(this.m_param.type) { case TYPE_STRING : v=this.ValueS(); break; case TYPE_FLOAT : case TYPE_DOUBLE : v=::DoubleToString(this.ValueD()); break; case TYPE_DATETIME: v=::TimeToString(this.ValueL(),TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS); break; default : v=(string)this.ValueL(); break; } return(::StringFormat("<%s>%s",t,v)); } //--- Конструкторы/деструктор CMqlParamObj(void){} CMqlParamObj(const MqlParam ¶m) { this.Set(param); } ~CMqlParamObj(void){} };
这是 MqlParam 结构的通用包装器，因为要在 CList 列表中存储此类对象，需要一个继承自 CObject 的对象。
创建的数据结构将如下所示：
- CMqlParamObj 类的一个对象将代表一个属性，例如交易价格、其交易量或开仓时间，
- 单个 CList 列表将代表包含单个交易所有属性的表行，
- 主 CList 列表将包含一组行（CList 列表），每一行对应一个交易、订单、头寸或任何其他实体。
因此，我们将获得类似于数组数组（二维数组）的结构：
- 主 CList 列表是“行数组”，
- 每个嵌套的 CList 列表是“单元格数组”（某个对象的属性）。
以下是历史交易列表的这种数据结构的示例：
- 主 CList 列表存储表的行。每一行是一个单独的 CList 列表。
- 嵌套列表 CList —— 每个嵌套列表代表表中的一行，并包含存储属性的 CMqlParamObj 类对象。例如：
- 第一行：第1笔交易的属性（价格、交易量、开仓时间等），
- 第二行：第2笔交易的属性（价格、交易量、开仓时间等），
- 第三行：第3笔交易的属性（价格、交易量、开仓时间等），
- 等等。
- 属性对象（CMqlParamObj） —— 每个对象存储一个属性，例如交易价格或其交易量。
形成数据结构（CList 列表）后，可以将其传递给表模型的 CreateTableModel(CList &list_param) 方法。该方法将按如下方式解释数据：
- 主 CList 列表是表行列表，
- 每个嵌套的 CList 列表是每一行的单元格，
- 嵌套列表内的 CMqlParamObj 对象是单元格值。
因此，根据传递的列表，将创建一个与源数据完全对应的表。
为了方便创建此类列表，开发一个特殊的类。此类将提供用于以下操作的方法：
- 创建新行（CList 列表）并将其添加到主列表，
- 向行添加新属性（CMqlParamObj 对象）。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс для создания списков данных | //+------------------------------------------------------------------+ class DataListCreator { public: //--- Добавляет новую строку к списку CList list_data static CList *AddNewRowToDataList(CList *list_data) { CList *row=new CList; if(row==NULL || list_data.Add(row)<0) return NULL; return row; } //--- Создаёт новый объект параметров CMqlParamObj и добавляет его к списку CList static bool AddNewCellParamToRow(CList *row,MqlParam ¶m) { CMqlParamObj *cell=new CMqlParamObj(param); if(cell==NULL) return false; if(row.Add(cell)<0) { delete cell; return false; } return true; } };
这是一个静态类，提供方便地创建具有正确结构的列表的功能，以便将其传递给创建表模型的方法：
- 指定必要的属性（例如，交易价格），
- 该类自动创建一个 CMqlParamObj 对象，将属性值写入其中，并将其添加到行中，
- 该行被添加到主列表中。
之后，完成的列表可以传递给表模型进行开发。
结果，开发的方法允许将任何结构或对象中的数据转换为适合构建表的格式。使用 CList 列表和 CMqlParamObj 对象提供了操作的灵活性和便利性，而辅助的 DataListCreator 类简化了创建此类列表的过程。这将是构建从任何数据和任何任务创建通用表模型的基础。
在表模型类中，添加三个用于创建表模型的新方法，三个用于列操作的方法。添加一个模板构造函数代替五个重载的参数化构造函数，以及三个基于新的表模型创建方法输入参数类型的新构造函数：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс модели таблицы | //+------------------------------------------------------------------+ class CTableModel : public CObject { protected: CTableRow m_row_tmp; // Объект строки для поиска в списке CListObj m_list_rows; // Список строк таблицы //--- Создаёт модель таблицы из двумерного массива template<typename T> void CreateTableModel(T &array[][]); void CreateTableModel(const uint num_rows,const uint num_columns); void CreateTableModel(const matrix &row_data); void CreateTableModel(CList &list_param); //--- Возвращает корректный тип данных ENUM_DATATYPE GetCorrectDatatype(string type_name) { return ( //--- Целочисленное значение type_name=="bool" || type_name=="char" || type_name=="uchar" || type_name=="short"|| type_name=="ushort" || type_name=="int" || type_name=="uint" || type_name=="long" || type_name=="ulong" ? TYPE_LONG : //--- Вещественное значение type_name=="float"|| type_name=="double" ? TYPE_DOUBLE : //--- Значение даты/времени type_name=="datetime" ? TYPE_DATETIME : //--- Значение цвета type_name=="color" ? TYPE_COLOR : /*--- Строковое значение */ TYPE_STRING ); } //--- Создаёт и добавляет новую пустую строку в конец списка CTableRow *CreateNewEmptyRow(void); //--- Добавляет строку в конец списка bool AddNewRow(CTableRow *row); //--- Устанавливает позиции строки и колонки всем ячейкам таблицы void CellsPositionUpdate(void); public: //--- Возвращает (1) ячейку, (2) строку по индексу, количество (3) строк, ячеек (4) в указанной строке, (5) в таблице CTableCell *GetCell(const uint row, const uint col); CTableRow *GetRow(const uint index) { return this.m_list_rows.GetNodeAtIndex(index); } uint RowsTotal(void) const { return this.m_list_rows.Total(); } uint CellsInRow(const uint index); uint CellsTotal(void); //--- Устанавливает (1) значение, (2) точность, (3) флаги отображения времени, (4) флаг отображения имён цветов в указанную ячейку template<typename T> void CellSetValue(const uint row, const uint col, const T value); void CellSetDigits(const uint row, const uint col, const int digits); void CellSetTimeFlags(const uint row, const uint col, const uint flags); void CellSetColorNamesFlag(const uint row, const uint col, const bool flag); //--- (1) Назначает, (2) отменяет объект в ячейке void CellAssignObject(const uint row, const uint col,CObject *object); void CellUnassignObject(const uint row, const uint col); //--- (1) Удаляет (2) перемещает ячейку bool CellDelete(const uint row, const uint col); bool CellMoveTo(const uint row, const uint cell_index, const uint index_to); //--- (1) Возвращает, (2) выводит в журнал описание ячейки, (3) назначенный в ячейку объект string CellDescription(const uint row, const uint col); void CellPrint(const uint row, const uint col); CObject *CellGetObject(const uint row, const uint col); public: //--- Создаёт новую строку и (1) добавляет в конец списка, (2) вставляет в указанную позицию списка CTableRow *RowAddNew(void); CTableRow *RowInsertNewTo(const uint index_to); //--- (1) Удаляет (2) перемещает строку, (3) очищает данные строки bool RowDelete(const uint index); bool RowMoveTo(const uint row_index, const uint index_to); void RowClearData(const uint index); //--- (1) Возвращает, (2) выводит в журнал описание строки string RowDescription(const uint index); void RowPrint(const uint index,const bool detail); //--- (1) Добавляет, (2) удаляет (3) перемещает столбец, (4) очищает данные, устанавливает (5) тип, (6) точность данных столбца bool ColumnAddNew(const int index=-1); bool ColumnDelete(const uint index); bool ColumnMoveTo(const uint col_index, const uint index_to); void ColumnClearData(const uint index); void ColumnSetDatatype(const uint index,const ENUM_DATATYPE type); void ColumnSetDigits(const uint index,const int digits); //--- (1) Возвращает, (2) выводит в журнал описание таблицы virtual string Description(void); void Print(const bool detail); void PrintTable(const int cell_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); //--- (1) Очищает данные, (2) уничтожает модель void ClearData(void); void Destroy(void); //--- Виртуальные методы (1) сравнения, (2) сохранения в файл, (3) загрузки из файла, (4) тип объекта virtual int Compare(const CObject *node,const int mode=0) const; virtual bool Save(const int file_handle); virtual bool Load(const int file_handle); virtual int Type(void) const { return(OBJECT_TYPE_TABLE_MODEL); } //--- Конструкторы/деструктор template<typename T> CTableModel(T &array[][]) { this.CreateTableModel(array); } CTableModel(const uint num_rows,const uint num_columns) { this.CreateTableModel(num_rows,num_columns); } CTableModel(const matrix &row_data) { this.CreateTableModel(row_data); } CTableModel(CList &row_data) { this.CreateTableModel(row_data); } CTableModel(void){} ~CTableModel(void){} };
让我们考虑新的方法。
一个根据指定的行数和列数创建表模型的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт модель таблицы из указанного количества строк и столбцов | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::CreateTableModel(const uint num_rows,const uint num_columns) { //--- В цикле по количеству строк for(uint r=0; r<num_rows; r++) { //--- создаём новую пустую строку и добавляем её в конец списка строк CTableRow *row=this.CreateNewEmptyRow(); //--- Если строка создана и добавлена в список, if(row!=NULL) { //--- В цикле по количеству столбцов //--- создаём все ячейки, добавляя каждую новую в конец списка ячеек строки for(uint c=0; c<num_columns; c++) { CTableCell *cell=row.CellAddNew(0.0); if(cell!=NULL) cell.ClearData(); } } } }
该方法创建一个具有指定行数和列数的空模型。当表结构已知，但数据稍后添加时，它适合使用。
一个从指定矩阵创建表模型的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт модель таблицы из указанной матрицы | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::CreateTableModel(const matrix &row_data) { //--- Количество строк и столбцов ulong num_rows=row_data.Rows(); ulong num_columns=row_data.Cols(); //--- В цикле по количеству строк for(uint r=0; r<num_rows; r++) { //--- создаём новую пустую строку и добавляем её в конец списка строк CTableRow *row=this.CreateNewEmptyRow(); //--- Если строка создана и добавлена в список, if(row!=NULL) { //--- В цикле по количеству столбцов //--- создаём все ячейки, добавляя каждую новую в конец списка ячеек строки for(uint c=0; c<num_columns; c++) row.CellAddNew(row_data[r][c]); } } }
该方法允许使用数据矩阵来初始化表，这对于操作预准备的数据集很方便。
一个从参数列表创建表模型的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт модель таблицы из списка параметров | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::CreateTableModel(CList &list_param) { //--- Если передан пустой список - сообщаем об этом и уходим if(list_param.Total()==0) { ::PrintFormat("%s: Error. Empty list passed",__FUNCTION__); return; } //--- Получаем указатель на первую строку таблицы для определения количества столбцов //--- Если первую строку получить не удалось, или в ней нет ячеек - сообщаем об этом и уходим CList *first_row=list_param.GetFirstNode(); if(first_row==NULL || first_row.Total()==0) { if(first_row==NULL) ::PrintFormat("%s: Error. Failed to get first row of list",__FUNCTION__); else ::PrintFormat("%s: Error. First row does not contain data",__FUNCTION__); return; } //--- Количество строк и столбцов ulong num_rows=list_param.Total(); ulong num_columns=first_row.Total(); //--- В цикле по количеству строк for(uint r=0; r<num_rows; r++) { //--- получаем очередную строку таблицы из списка list_param CList *col_list=list_param.GetNodeAtIndex(r); if(col_list==NULL) continue; //--- создаём новую пустую строку и добавляем её в конец списка строк CTableRow *row=this.CreateNewEmptyRow(); //--- Если строка создана и добавлена в список, if(row!=NULL) { //--- В цикле по количеству столбцов //--- создаём все ячейки, добавляя каждую новую в конец списка ячеек строки for(uint c=0; c<num_columns; c++) { CMqlParamObj *param=col_list.GetNodeAtIndex(c); if(param==NULL) continue; //--- Объявляем указатель на ячейку и тип данных, которые будут в ней содержаться CTableCell *cell=NULL; ENUM_DATATYPE datatype=param.Datatype(); //--- В зависимости от типа данных switch(datatype) { //--- вещественный тип данных case TYPE_FLOAT : case TYPE_DOUBLE : cell=row.CellAddNew((double)param.ValueD()); // Создаём новую ячейку с double-данными и if(cell!=NULL) cell.SetDigits((int)param.ValueL()); // записываем точность отображаемых данных break; //--- тип данных datetime case TYPE_DATETIME: cell=row.CellAddNew((datetime)param.ValueL()); // Создаём новую ячейку с datetime-данными и if(cell!=NULL) cell.SetDatetimeFlags((int)param.ValueD()); // записываем флаги отображения даты/времени break; //--- тип данных color case TYPE_COLOR : cell=row.CellAddNew((color)param.ValueL()); // Создаём новую ячейку с color-данными и if(cell!=NULL) cell.SetColorNameFlag((bool)param.ValueD()); // записваем флаг отображения наименования известных цветов break; //--- строковый тип данных case TYPE_STRING : cell=row.CellAddNew((string)param.ValueS()); // Создаём новую ячейку со string-данными break; //--- целочисленный тип данных default : cell=row.CellAddNew((long)param.ValueL()); // Создаём новую ячейку с long-данными break; } } } } }
该方法使得基于链表创建表模型成为可能，这对于操作动态数据结构可能很有用。
值得注意的是，当创建具有某种数据类型（例如 double）的单元格时，显示精度取自 CMqlParamObj 类参数对象的 long 值。这意味着，当使用上述 DataListCreator 类创建表结构时，我们可以向参数对象传递额外的说明性信息。对于交易的财务结果，可以这样做：
//--- Финансовый результат сделки param.type=TYPE_DOUBLE; param.double_value=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT); param.integer_value=(param.double_value!=0 ? 2 : 1); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param);
以同样的方式，可以为 datetime 类型的表单元格传递时间显示标志，以及为 color 类型的单元格传递颜色名称显示标志。
该表显示了表单元格的类型以及通过 CMqlParamObj 对象为它们传递的参数类型：
|CMqlParam 中的类型
|单元格类型 double
|单元格类型 long
|单元格类型 datetime
|单元格类型 color
|单元格类型 string
|double_value
|单元格值
|未使用
|日期/时间显示标志
|颜色名称显示标志
|未使用
|integer_value
|单元格值精度
|单元格值
|单元格值
|单元格值
|未使用
|string_value
|未使用
|未使用
|未使用
|未使用
|单元格值
该表显示，当从某些数据创建表结构时，如果该数据是实数类型（写入 MqlParam 结构的 double_value 字段），则可以在 integer_value 字段中额外写入数据在表单元格中显示的精度值。这同样适用于 datetime 和 color 类型的数据，但标志是写入 double_value 字段的，因为整型字段被属性值本身占用了。
这是可选的。同时，单元格中的标志和精度值将设置为零。然后，既可以针对特定单元格，也可以针对表的整列更改此值。
向表添加新列的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Добавляет столбец | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableModel::ColumnAddNew(const int index=-1) { //--- Объявляем переменные CTableCell *cell=NULL; bool res=true; //--- В цикле по количеству строк for(uint i=0;i<this.RowsTotal();i++) { //--- получаем очередную строку CTableRow *row=this.GetRow(i); if(row!=NULL) { //--- добавляем в конец строки ячейку с типом double cell=row.CellAddNew(0.0); if(cell==NULL) res &=false; //--- очищаем ячейку else cell.ClearData(); } } //--- Если передан индекс колонки не отрицательный - сдвигаем колонку на указанную позицию if(res && index>-1) res &=this.ColumnMoveTo(this.CellsInRow(0)-1,index); //--- Возвращаем результат return res; }
新列的索引被传递给该方法。首先，在表的所有行中，新单元格被添加到行的末尾，然后，如果传递的索引不是负数，则所有新单元格按指定的索引进行移动。
设置列数据类型的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает тип данных столбца | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::ColumnSetDatatype(const uint index,const ENUM_DATATYPE type) { //--- В цикле по всем строкам таблицы for(uint i=0;i<this.RowsTotal();i++) { //--- получаем из каждой строки ячейку с индексом столбца и устанавливаем тип данных CTableCell *cell=this.GetCell(i, index); if(cell!=NULL) cell.SetDatatype(type); } }
在遍历表的所有行的循环中，通过索引获取每一行的单元格并为其设置数据类型。结果，在整个列的单元格中设置了相同的值。
设置列数据精度的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает точность данных столбца | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableModel::ColumnSetDigits(const uint index,const int digits) { //--- В цикле по всем строкам таблицы for(uint i=0;i<this.RowsTotal();i++) { //--- получаем из каждой строки ячейку с индексом столбца и устанавливаем точность данных CTableCell *cell=this.GetCell(i, index); if(cell!=NULL) cell.SetDigits(digits); } }
在遍历表的所有行的循环中，通过索引获取每一行的单元格并为其设置数据类型。结果，在整个列的单元格中设置了相同的值。
添加到表模型类中的方法将允许将一组单元格作为整个表列进行操作。只有表具有表头时，才能控制表的列。没有表头，表将是静态的。
表头类
表头是带有字符串值的列头对象列表。它们位于 CListObj 动态列表中。该动态列表构成了表头类的基础。
基于此，将需要创建两个类：
- 表列头对象类。
它包含头的文本值、列号、整个列的数据类型以及控制列单元格的方法。
- 表头类。
它包含列头对象列表和控制表列的访问方法。
继续在同一文件 \MQL5\Scripts\Tables\Tables.mqh 中编写代码，并编写表列头类：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс заголовка столбца таблицы | //+------------------------------------------------------------------+ class CColumnCaption : public CObject { protected: //--- Переменные ushort m_ushort_array[MAX_STRING_LENGTH]; // Массив символов заголовка uint m_column; // Номер столбца ENUM_DATATYPE m_datatype; // Тип данных public: //--- (1) Устанавливает, (2) возвращает номер столбца void SetColumn(const uint column) { this.m_column=column; } uint Column(void) const { return this.m_column; } //--- (1) Устанавливает, (2) возвращает тип данных столбца ENUM_DATATYPE Datatype(void) const { return this.m_datatype; } void SetDatatype(const ENUM_DATATYPE datatype) { this.m_datatype=datatype;} //--- Очищает данные void ClearData(void) { this.SetValue(""); } //--- Устанавливает заголовок void SetValue(const string value) { ::StringToShortArray(value,this.m_ushort_array); } //--- Возвращает текст заголовка string Value(void) const { string res=::ShortArrayToString(this.m_ushort_array); res.TrimLeft(); res.TrimRight(); return res; } //--- (1) Возвращает, (2) выводит в журнал описание объекта virtual string Description(void); void Print(void); //--- Виртуальные методы (1) сравнения, (2) сохранения в файл, (3) загрузки из файла, (4) тип объекта virtual int Compare(const CObject *node,const int mode=0) const; virtual bool Save(const int file_handle); virtual bool Load(const int file_handle); virtual int Type(void) const { return(OBJECT_TYPE_COLUMN_CAPTION); } //--- Конструкторы/деструктор CColumnCaption(void) : m_column(0) { this.SetValue(""); } CColumnCaption(const uint column,const string value) : m_column(column) { this.SetValue(value); } ~CColumnCaption(void) {} };
这是表单元格类的高度简化版本。考虑该类的一些方法。
用于比较两个对象的虚方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Сравнение двух объектов | //+------------------------------------------------------------------+ int CColumnCaption::Compare(const CObject *node,const int mode=0) const { const CColumnCaption *obj=node; return(this.Column()>obj.Column() ? 1 : this.Column()<obj.Column() ? -1 : 0); }
比较是根据为其创建标题的列的索引进行的。
保存到文件的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Сохранение в файл | //+------------------------------------------------------------------+ bool CColumnCaption::Save(const int file_handle) { //--- Проверяем хэндл if(file_handle==INVALID_HANDLE) return(false); //--- Сохраняем маркер начала данных - 0xFFFFFFFFFFFFFFFF if(::FileWriteLong(file_handle,MARKER_START_DATA)!=sizeof(long)) return(false); //--- Сохраняем тип объекта if(::FileWriteInteger(file_handle,this.Type(),INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false); //--- Сохраняем номер столбца if(::FileWriteInteger(file_handle,this.m_column,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false); //--- Сохраняем значение if(::FileWriteArray(file_handle,this.m_ushort_array)!=sizeof(this.m_ushort_array)) return(false); //--- Всё успешно return true; }
从文件中下载的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Загрузка из файла | //+------------------------------------------------------------------+ bool CColumnCaption::Load(const int file_handle) { //--- Проверяем хэндл if(file_handle==INVALID_HANDLE) return(false); //--- Загружаем и проверяем маркер начала данных - 0xFFFFFFFFFFFFFFFF if(::FileReadLong(file_handle)!=MARKER_START_DATA) return(false); //--- Загружаем тип объекта if(::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE)!=this.Type()) return(false); //--- Загружаем номер столбца this.m_column=::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE); //--- Загружаем значение if(::FileReadArray(file_handle,this.m_ushort_array)!=sizeof(this.m_ushort_array)) return(false); //--- Всё успешно return true; }
类似的方法在上一篇文章中已详细讨论过。这里的逻辑完全相同：首先记录数据开始标记和对象类型。然后，逐个记录其所有属性。读取按相同的顺序进行。
返回对象描述的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание объекта | //+------------------------------------------------------------------+ string CColumnCaption::Description(void) { return(::StringFormat("%s: Column %u, Value: \"%s\"", TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE)this.Type()),this.Column(),this.Value())); }
创建并返回格式为（对象类型：列 XX，值 “Value”）的描述字符串
将对象描述输出到日志的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал описание объекта | //+------------------------------------------------------------------+ void CColumnCaption::Print(void) { ::Print(this.Description()); }
它只是在日志中打印表头描述。
现在，这些对象应放入列表中，该列表将成为表头。编写表头类：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс заголовка таблицы | //+------------------------------------------------------------------+ class CTableHeader : public CObject { protected: CColumnCaption m_caption_tmp; // Объект заголовка столбца для поиска в списке CListObj m_list_captions; // Список заголовков столбцлв //--- Добавляет указанный заголовок в конец списка bool AddNewColumnCaption(CColumnCaption *caption); //--- Создаёт заголовок таблицы из строкового массива void CreateHeader(string &array[]); //--- Устанавливает позицию столбца всем заголовкам столбцов void ColumnPositionUpdate(void); public: //--- Создаёт новый заголовок и добавляет в конец списка CColumnCaption *CreateNewColumnCaption(const string caption); //--- Возвращает (1) заголовок по индексу, (2) количество заголовков столбцов CColumnCaption *GetColumnCaption(const uint index) { return this.m_list_captions.GetNodeAtIndex(index); } uint ColumnsTotal(void) const { return this.m_list_captions.Total(); } //--- Устанавливает значение указанному заголовку столбца void ColumnCaptionSetValue(const uint index,const string value); //--- (1) Устанавливает, (2) возвращает тип данных для указанного заголовка столбца void ColumnCaptionSetDatatype(const uint index,const ENUM_DATATYPE type); ENUM_DATATYPE ColumnCaptionDatatype(const uint index); //--- (1) Удаляет (2) перемещает заголовок столбца bool ColumnCaptionDelete(const uint index); bool ColumnCaptionMoveTo(const uint caption_index, const uint index_to); //--- Очищает данные заголовков столбцов void ClearData(void); //--- Очищает список заголовков столбцов void Destroy(void) { this.m_list_captions.Clear(); } //--- (1) Возвращает, (2) выводит в журнал описание объекта virtual string Description(void); void Print(const bool detail, const bool as_table=false, const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); //--- Виртуальные методы (1) сравнения, (2) сохранения в файл, (3) загрузки из файла, (4) тип объекта virtual int Compare(const CObject *node,const int mode=0) const; virtual bool Save(const int file_handle); virtual bool Load(const int file_handle); virtual int Type(void) const { return(OBJECT_TYPE_TABLE_HEADER); } //--- Конструкторы/деструктор CTableHeader(void) {} CTableHeader(string &array[]) { this.CreateHeader(array); } ~CTableHeader(void){} };
让我们来创建类的方法。
一个创建新列头并将其添加到列头列表末尾的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт новый заголовок и добавляет в конец списка | //+------------------------------------------------------------------+ CColumnCaption *CTableHeader::CreateNewColumnCaption(const string caption) { //--- Создаём новый объект заголовка CColumnCaption *caption_obj=new CColumnCaption(this.ColumnsTotal(),caption); if(caption_obj==NULL) { ::PrintFormat("%s: Error. Failed to create new column caption at position %u",__FUNCTION__, this.ColumnsTotal()); return NULL; } //--- Добавляем созданный заголовок в конец списка if(!this.AddNewColumnCaption(caption_obj)) { delete caption_obj; return NULL; } //--- Возвращаем указатель на объект return caption_obj; }
表头文本被传递给该方法。创建一个新的列头对象，其具有指定的文本和等于列表中列头数量的索引。这将是最后一个表头的索引。接下来，创建的对象被放置在列头列表的末尾，并返回指向所创建标题的指针。
将指定列头添加到列表末尾的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Добавляет заголовок в конец списка | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableHeader::AddNewColumnCaption(CColumnCaption *caption) { //--- Если передан пустой объект - сообщаем и возвращаем false if(caption==NULL) { ::PrintFormat("%s: Error. Empty CColumnCaption object passed",__FUNCTION__); return false; } //--- Устанавливаем индекс заголовка в списке и добавляем созданный заголовок в конец списка caption.SetColumn(this.ColumnsTotal()); if(this.m_list_captions.Add(caption)==WRONG_VALUE) { ::PrintFormat("%s: Error. Failed to add caption (%u) to list",__FUNCTION__,this.ColumnsTotal()); return false; } //--- Успешно return true; }
指向列头对象的指针被传递给该方法。必须将其放置在列头列表的末尾。该方法返回将对象添加到列表的结果。
从字符串数组创建表头的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт заголовок таблицы из строкового массива | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableHeader::CreateHeader(string &array[]) { //--- Получаем из свойств массива количество столбцов таблицы uint total=array.Size(); //--- В цикле по размеру массива //--- создаём все заголовки, добавляя каждый новый в конец списка for(uint i=0; i<total; i++) this.CreateNewColumnCaption(array[i]); }
列头的文本数组被传递给该方法。数组的大小决定了要创建的列头对象的数量，这些对象是在循环中遍历数组的列头文本值时创建的。
为指定列的列头设置值的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает значение в указанный заголовок столбца | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableHeader::ColumnCaptionSetValue(const uint index,const string value) { //--- Получаем из списка нужный заголовок и записываем в него новое значение CColumnCaption *caption=this.GetColumnCaption(index); if(caption!=NULL) caption.SetValue(value); }
此方法允许您按标题索引指定设置新的文本值。
为指定的列列头设置数据类型的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает тип данных для указанного заголовка столбца | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableHeader::ColumnCaptionSetDatatype(const uint index,const ENUM_DATATYPE type) { //--- Получаем из списка нужный заголовок и записываем в него новое значение CColumnCaption *caption=this.GetColumnCaption(index); if(caption!=NULL) caption.SetDatatype(type); }
此方法允许设置列头索引指示列中所存储数据的新值。对于表的每一列，您可以设置列单元格中存储的数据类型。为列头对象设置数据类型允许稍后为整个列设置相同的值。并且您可以通过从该列的列头读取此值来读取整个列的数据值。
返回指定列列头数据类型的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает тип данных указанного заголовка столбца | //+------------------------------------------------------------------+ ENUM_DATATYPE CTableHeader::ColumnCaptionDatatype(const uint index) { //--- Получаем из списка нужный заголовок и возвращаем из него тип данных столбца CColumnCaption *caption=this.GetColumnCaption(index); return(caption!=NULL ? caption.Datatype() : (ENUM_DATATYPE)WRONG_VALUE); }
此方法允许通过列头索引检索列中存储的数据值。从列头获取值可以找出存储在表该列所有单元格中的值的类型。
删除指定列列头的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Удаляет заголовок указанного столбца | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableHeader::ColumnCaptionDelete(const uint index) { //--- Удаляем заголовок в списке по индексу if(!this.m_list_captions.Delete(index)) return false; //--- Обновляем индексы для оставшихся заголовков в списке this.ColumnPositionUpdate(); return true; }
将指定索引处的对象从列头列表中删除。成功删除列头对象后，需要更新列表中剩余对象的索引。
将列的列头移动到指定位置的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Перемещает заголовок столбца на указанную позицию | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableHeader::ColumnCaptionMoveTo(const uint caption_index,const uint index_to) { //--- Получаем нужный заголовок по индексу в списке, делая его текущим CColumnCaption *caption=this.GetColumnCaption(caption_index); //--- Перемещаем текущий заголовок на указанную позицию в списке if(caption==NULL || !this.m_list_captions.MoveToIndex(index_to)) return false; //--- Обновляем индексы всех заголовков в списке this.ColumnPositionUpdate(); return true; }
它允许将列头从指定索引移动到列表中的新位置。
为所有列头设置列位置的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает позиции столбца всем заголовкам | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableHeader::ColumnPositionUpdate(void) { //--- В цикле по всем заголовкам в списке for(int i=0;i<this.m_list_captions.Total();i++) { //--- получаем очередной заголовок и устанавливаем в него индекс столбца CColumnCaption *caption=this.GetColumnCaption(i); if(caption!=NULL) caption.SetColumn(this.m_list_captions.IndexOf(caption)); } }
在列表中删除对象或将其移动到另一个位置后，必须为列表中的所有其他对象重新分配索引，以便它们的索引对应于列表中的实际位置。该方法循环遍历列表中的所有对象，获取每个对象的实际索引，并将其设置为对象的属性。
清除列表中列头数据的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Очищает данные заголовков столбцов в списке | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableHeader::ClearData(void) { //--- В цикле по всем заголовкам в списке for(uint i=0;i<this.ColumnsTotal();i++) { //--- получаем очередной заголовок и устанавливаем в него пустое значение CColumnCaption *caption=this.GetColumnCaption(i); if(caption!=NULL) caption.ClearData(); } }
在循环中遍历列表中的所有列头对象，获取每个常规对象并将列头文本设置为空值。这完全清除了表的每一列的列头。
返回对象描述的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание объекта | //+------------------------------------------------------------------+ string CTableHeader::Description(void) { return(::StringFormat("%s: Captions total: %u", TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE)this.Type()),this.ColumnsTotal())); }
创建并返回格式为（对象类型：列头总数：XX）的字符串
将对象描述输出到日志的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал описание объекта | //+------------------------------------------------------------------+ void CTableHeader::Print(const bool detail, const bool as_table=false, const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS) { //--- Количество заголовков int total=(int)this.ColumnsTotal(); //--- Если вывод в табличном виде string res=""; if(as_table) { //--- создаём строку таблицы из значений всех заголовков res="|"; for(int i=0;i<total;i++) { CColumnCaption *caption=this.GetColumnCaption(i); if(caption==NULL) continue; res+=::StringFormat("%*s |",column_width,caption.Value()); } //--- Выводим строку в журнал и уходим ::Print(res); return; } //--- Выводим заголовок в виде описания строки ::Print(this.Description()+(detail ? ":" : "")); //--- Если детализированное описание if(detail) { //--- В цикле по списку заголовков строки for(int i=0; i<total; i++) { //--- получаем текущий заголовок и добавляем в итоговую строку его описание CColumnCaption *caption=this.GetColumnCaption(i); if(caption!=NULL) res+=" "+caption.Description()+(i<total-1 ? "\n" : ""); } //--- Выводим в журнал созданную в цикле строку ::Print(res); } }
该方法可以以表格形式和作为列头列表在日志中记录列头描述。
保存到文件和从文件下载列头的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Сохранение в файл | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableHeader::Save(const int file_handle) { //--- Проверяем хэндл if(file_handle==INVALID_HANDLE) return(false); //--- Сохраняем маркер начала данных - 0xFFFFFFFFFFFFFFFF if(::FileWriteLong(file_handle,MARKER_START_DATA)!=sizeof(long)) return(false); //--- Сохраняем тип объекта if(::FileWriteInteger(file_handle,this.Type(),INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false); //--- Сохраняем список заголовков if(!this.m_list_captions.Save(file_handle)) return(false); //--- Успешно return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Загрузка из файла | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTableHeader::Load(const int file_handle) { //--- Проверяем хэндл if(file_handle==INVALID_HANDLE) return(false); //--- Загружаем и проверяем маркер начала данных - 0xFFFFFFFFFFFFFFFF if(::FileReadLong(file_handle)!=MARKER_START_DATA) return(false); //--- Загружаем тип объекта if(::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE)!=this.Type()) return(false); //--- Загружаем список заголовков if(!this.m_list_captions.Load(file_handle)) return(false); //--- Успешно return true; }
这些方法的逻辑在代码中被注释掉了，与已经创建的其他用于创建表的类的类似方法没有任何区别。
我们已经准备好开始组装表类了。表类应该能够基于其模型构建表，并且应该有一个表头，表列将通过该表头命名。如果您不在表中指定表头，它将仅根据模型构建，它将是静态的，其功能将仅限于查看表。对于简单的表，这就足够了。然而，为了使用 Controller 组件与用户交互，必须在表中确定表头。这将提供控制表及其数据的广泛选项。但我们稍后再做这些。现在让我们看看表类。
表类
继续在同一文件中编写代码并实现表类：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс таблицы | //+------------------------------------------------------------------+ class CTable : public CObject { private: //--- Заполняет массив заголовков столбцов в стиле Excel bool FillArrayExcelNames(const uint num_columns); //--- Возвращает наименование столбца как в Excel string GetExcelColumnName(uint column_number); //--- Возвращает доступность заголовка bool HeaderCheck(void) const { return(this.m_table_header!=NULL && this.m_table_header.ColumnsTotal()>0); } protected: CTableModel *m_table_model; // Указатель на модель таблицы CTableHeader *m_table_header; // Указатель на заголовок таблицы CList m_list_rows; // Список массивов параметров из полей структуры string m_array_names[]; // Массив заголовков столбцов int m_id; // Идентификатор таблицы //--- Копирует массив наименований заголовков bool ArrayNamesCopy(const string &column_names[],const uint columns_total); public: //--- (1) Устанавливает, (2) возвращает модель таблицы void SetTableModel(CTableModel *table_model) { this.m_table_model=table_model; } CTableModel *GetTableModel(void) { return this.m_table_model; } //--- (1) Устанавливает, (2) возвращает заголовок void SetTableHeader(CTableHeader *table_header) { this.m_table_header=m_table_header; } CTableHeader *GetTableHeader(void) { return this.m_table_header; } //--- (1) Устанавливает, (2) возвращает идентификатор таблицы void SetID(const int id) { this.m_id=id; } int ID(void) const { return this.m_id; } //--- Очищает данные заголовков столбцов void HeaderClearData(void) { if(this.m_table_header!=NULL) this.m_table_header.ClearData(); } //--- Удаляет заголовок таблицы void HeaderDestroy(void) { if(this.m_table_header==NULL) return; this.m_table_header.Destroy(); this.m_table_header=NULL; } //--- (1) Очищает все данные, (2) уничтожает модель таблицы и заголовок void ClearData(void) { if(this.m_table_model!=NULL) this.m_table_model.ClearData(); } void Destroy(void) { if(this.m_table_model==NULL) return; this.m_table_model.Destroy(); this.m_table_model=NULL; } //--- Возвращает (1) заголовок, (2) ячейку, (3) строку по индексу, количество (4) строк, (5) столбцов, ячеек (6) в указанной строке, (7) в таблице CColumnCaption *GetColumnCaption(const uint index) { return(this.m_table_header!=NULL ? this.m_table_header.GetColumnCaption(index) : NULL); } CTableCell *GetCell(const uint row, const uint col) { return(this.m_table_model!=NULL ? this.m_table_model.GetCell(row,col) : NULL); } CTableRow *GetRow(const uint index) { return(this.m_table_model!=NULL ? this.m_table_model.GetRow(index) : NULL); } uint RowsTotal(void) const { return(this.m_table_model!=NULL ? this.m_table_model.RowsTotal() : 0); } uint ColumnsTotal(void) const { return(this.m_table_model!=NULL ? this.m_table_model.CellsInRow(0) : 0); } uint CellsInRow(const uint index) { return(this.m_table_model!=NULL ? this.m_table_model.CellsInRow(index) : 0); } uint CellsTotal(void) { return(this.m_table_model!=NULL ? this.m_table_model.CellsTotal() : 0); } //--- Устанавливает (1) значение, (2) точность, (3) флаги отображения времени, (4) флаг отображения имён цветов в указанную ячейку template<typename T> void CellSetValue(const uint row, const uint col, const T value); void CellSetDigits(const uint row, const uint col, const int digits); void CellSetTimeFlags(const uint row, const uint col, const uint flags); void CellSetColorNamesFlag(const uint row, const uint col, const bool flag); //--- (1) Назначает, (2) отменяет объект в ячейке void CellAssignObject(const uint row, const uint col,CObject *object); void CellUnassignObject(const uint row, const uint col); //--- Возвращает строковое значение указанной ячейки virtual string CellValueAt(const uint row, const uint col); protected: //--- (1) Удаляет (2) перемещает ячейку bool CellDelete(const uint row, const uint col); bool CellMoveTo(const uint row, const uint cell_index, const uint index_to); public: //--- (1) Возвращает, (2) выводит в журнал описание ячейки, (3) назначенный в ячейку объект string CellDescription(const uint row, const uint col); void CellPrint(const uint row, const uint col); //---Возвращает (1) назначенный в ячейку объект, (2) тип назначенного в ячейку объекта CObject *CellGetObject(const uint row, const uint col); ENUM_OBJECT_TYPE CellGetObjType(const uint row, const uint col); //--- Создаёт новую строку и (1) добавляет в конец списка, (2) вставляет в указанную позицию списка CTableRow *RowAddNew(void); CTableRow *RowInsertNewTo(const uint index_to); //--- (1) Удаляет (2) перемещает строку, (3) очищает данные строки bool RowDelete(const uint index); bool RowMoveTo(const uint row_index, const uint index_to); void RowClearData(const uint index); //--- (1) Возвращает, (2) выводит в журнал описание строки string RowDescription(const uint index); void RowPrint(const uint index,const bool detail); //--- (1) Добавляет новый, (2) удаляет, (3) перемещает столбец, (4) очищает данные столбца bool ColumnAddNew(const string caption,const int index=-1); bool ColumnDelete(const uint index); bool ColumnMoveTo(const uint index, const uint index_to); void ColumnClearData(const uint index); //--- Устанавливает (1) значение указанному заголовку, (2) точность данных указанному столбцу void ColumnCaptionSetValue(const uint index,const string value); void ColumnSetDigits(const uint index,const int digits); //--- (1) Устанавливает, (2) возвращает тип данных для указанного столбца void ColumnSetDatatype(const uint index,const ENUM_DATATYPE type); ENUM_DATATYPE ColumnDatatype(const uint index); //--- (1) Возвращает, (2) выводит в журнал описание объекта virtual string Description(void); void Print(const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS); //--- Виртуальные методы (1) сравнения, (2) сохранения в файл, (3) загрузки из файла, (4) тип объекта virtual int Compare(const CObject *node,const int mode=0) const; virtual bool Save(const int file_handle); virtual bool Load(const int file_handle); virtual int Type(void) const { return(OBJECT_TYPE_TABLE); } //--- Конструкторы/деструктор CTable(void) : m_table_model(NULL), m_table_header(NULL) { this.m_list_rows.Clear();} template<typename T> CTable(T &row_data[][],const string &column_names[]); CTable(const uint num_rows, const uint num_columns); CTable(const matrix &row_data,const string &column_names[]); ~CTable (void); };
类中声明了指向表头和表模型的指针。要构建表，必须首先从传递给类构造函数的数据创建表模型。表可以自动生成具有 MS Excel 风格列名的表头，其中每列被分配一个由拉丁字母组成的名称。
名称计算算法如下：
-
单字母名称 - 前 26 列用字母 “A” 到 “Z” 表示。
-
双字母名称 - “Z” 之后，列由两个字母的组合表示。第一个字母变化较慢，第二个字母遍历整个字母表。例如：
- "AA", "AB", "AC", ..., "AZ",
- 然后"BA", "BB", ..., "BZ"，
- 等等。
-
三字母名称 - “ZZ” 之后，列由三个字母的组合表示。原理相同：
- "AAA", "AAB", ..., "AAZ",
- 然后 “ABA”, “ABB”, …, “ABZ”,
- 等等。
-
一般原则是，列名可以被视为基数为 26 的数制系统中的数字，其中 “A” 对应 1，“B” 对应 2，…，“Z” — 26。例如：
- "A" = 1,
- "Z" = 26,
- "AA" = 27 (1 * 26^1 + 1),
- "AB" = 28 (1 * 26^1 + 2),
- "BA" = 53 (2 * 26^1 + 1).
因此，该算法自动生成列名，并根据考虑的原则增加它们。Excel 中的最大列数取决于程序版本（例如，在 Excel 2007 及更高版本中，有 16,384 列，以 “XFD” 结尾）。此处创建的算法不受此数字限制。它可以为等于 INT_MAX 的列数命名：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает наименование столбца как в Excel | //+------------------------------------------------------------------+ string CTable::GetExcelColumnName(uint column_number) { string column_name=""; uint index=column_number; //--- Проверяем, что номер столбца больше 0 if(index==0) return (__FUNCTION__+": Error. Invalid column number passed"); //--- Преобразование номера в название столбца while(!::IsStopped() && index>0) { index--; // Уменьшаем номер на 1, чтобы сделать его 0-индексным uint remainder =index % 26; // Остаток от деления на 26 uchar char_code ='A'+(uchar)remainder; // Рассчитываем код символа (буквы) column_name=::CharToString(char_code)+column_name; // Добавляем букву в начало строки index/=26; // Переходим к следующему разряду } return column_name; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Заполняет массив заголовков столбцов в стиле Excel | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTable::FillArrayExcelNames(const uint num_columns) { ::ResetLastError(); if(::ArrayResize(this.m_array_names,num_columns,num_columns)!=num_columns) { ::PrintFormat("%s: ArrayResize() failed. Error %d",__FUNCTION__,::GetLastError()); return false; } for(int i=0;i<(int)num_columns;i++) this.m_array_names[i]=this.GetExcelColumnName(i+1); return true; }
这些方法允许填充 Excel 风格的列名数组。
让我们看看类的参数化构造函数。
指定二维数据数组和字符串标题数组的模板构造函数
//+-------------------------------------------------------------------+ //| Конструктор с указанием массива таблицы и массива заголовков. | //| Определяет количество и наименования колонок согласно column_names| //| Количество строк определены размером массива данных row_data, | //| который используется и для заполнения таблицы | //+-------------------------------------------------------------------+ template<typename T> CTable::CTable(T &row_data[][],const string &column_names[]) : m_id(-1) { this.m_table_model=new CTableModel(row_data); if(column_names.Size()>0) this.ArrayNamesCopy(column_names,row_data.Range(1)); else { ::PrintFormat("%s: An empty array names was passed. The header array will be filled in Excel style (A, B, C)",__FUNCTION__); this.FillArrayExcelNames((uint)::ArrayRange(row_data,1)); } this.m_table_header=new CTableHeader(this.m_array_names); }
从枚举 ENUM_DATATYPE 向模板构造函数传递任意类型的数据数组。接下来，它将被转换为表使用的数据类型（double、long、datetime、color、string）以创建表模型和列头数组。如果列头数组为空，将创建 Excel 风格的列头。
指定表行数和列数的构造函数
//+------------------------------------------------------------------+ //| Конструктор таблицы с определением количества колонок и строк. | //| Колонки будут иметь Excel-наименования "A", "B", "C" и т.д. | //+------------------------------------------------------------------+ CTable::CTable(const uint num_rows,const uint num_columns) : m_table_header(NULL), m_id(-1) { this.m_table_model=new CTableModel(num_rows,num_columns); if(this.FillArrayExcelNames(num_columns)) this.m_table_header=new CTableHeader(this.m_array_names); }
该构造函数创建一个带有 Excel 风格表头的空表模型。
基于数据矩阵和列头数组的构造函数
//+-------------------------------------------------------------------+ //| Конструктор таблицы с инициализацией колонок согласно column_names| //| Количество строк определены параметром row_data, с типом matrix | //+-------------------------------------------------------------------+ CTable::CTable(const matrix &row_data,const string &column_names[]) : m_id(-1) { this.m_table_model=new CTableModel(row_data); if(column_names.Size()>0) this.ArrayNamesCopy(column_names,(uint)row_data.Cols()); else { ::PrintFormat("%s: An empty array names was passed. The header array will be filled in Excel style (A, B, C)",__FUNCTION__); this.FillArrayExcelNames((uint)row_data.Cols()); } this.m_table_header=new CTableHeader(this.m_array_names); }
double 类型的数据矩阵被传递给构造函数，用于创建表模型和列头数组。如果列头数组为空，将创建 Excel 风格的列头。
在类的析构函数中，模型和表头被销毁。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Деструктор | //+------------------------------------------------------------------+ CTable::~CTable(void) { if(this.m_table_model!=NULL) { this.m_table_model.Destroy(); delete this.m_table_model; } if(this.m_table_header!=NULL) { this.m_table_header.Destroy(); delete this.m_table_header; } }
比较两个对象的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Сравнение двух объектов | //+------------------------------------------------------------------+ int CTable::Compare(const CObject *node,const int mode=0) const { const CTable *obj=node; return(this.ID()>obj.ID() ? 1 : this.ID()<obj.ID() ? -1 : 0); }
如果程序打算创建多个表，可以为每个表分配一个标识符。程序中的表可以通过设置的标识符来识别，该标识符默认值为 -1。如果创建的表被放置在列表（CList、CArrayObj 等）中，那么比较方法允许通过标识符比较表，以便进行搜索和排序：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Сравнение двух объектов | //+------------------------------------------------------------------+ int CTable::Compare(const CObject *node,const int mode=0) const { const CTable *obj=node; return(this.ID()>obj.ID() ? 1 : this.ID()<obj.ID() ? -1 : 0); }
复制列头名称数组的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Копирует массив наименований заголовков | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTable::ArrayNamesCopy(const string &column_names[],const uint columns_total) { if(columns_total==0) { ::PrintFormat("%s: Error. The table has no columns",__FUNCTION__); return false; } if(columns_total>column_names.Size()) { ::PrintFormat("%s: The number of header names is less than the number of columns. The header array will be filled in Excel style (A, B, C)",__FUNCTION__); return this.FillArrayExcelNames(columns_total); } uint total=::fmin(columns_total,column_names.Size()); return(::ArrayCopy(this.m_array_names,column_names,0,0,total)==total); }
列头数组和创建的表模型中的列数被传递给该方法。如果表中没有列，则无需创建列头。报告此情况并返回 false。如果表模型中的列数多于传递的数组中的列头数，则所有列头都将按 Excel 样式创建，以使表中没有没有列头的列。
为指定单元格设置值的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает значение в указанную ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ template<typename T> void CTable::CellSetValue(const uint row, const uint col, const T value) { if(this.m_table_model!=NULL) this.m_table_model.CellSetValue(row,col,value); }
这里我们引用表模型对象的同名方法。
本质上，在这个类中，许多方法是从表模型类复制而来的。如果创建了模型，则调用其获取或设置属性的类似方法。
操作表单元格的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает точность в указанную ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ void CTable::CellSetDigits(const uint row, const uint col, const int digits) { if(this.m_table_model!=NULL) this.m_table_model.CellSetDigits(row,col,digits); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает флаги отображения времени в указанную ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ void CTable::CellSetTimeFlags(const uint row, const uint col, const uint flags) { if(this.m_table_model!=NULL) this.m_table_model.CellSetTimeFlags(row,col,flags); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает флаг отображения имён цветов в указанную ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ void CTable::CellSetColorNamesFlag(const uint row, const uint col, const bool flag) { if(this.m_table_model!=NULL) this.m_table_model.CellSetColorNamesFlag(row,col,flag); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Назначает объект в ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ void CTable::CellAssignObject(const uint row, const uint col,CObject *object) { if(this.m_table_model!=NULL) this.m_table_model.CellAssignObject(row,col,object); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Отменяет объект в ячейке | //+------------------------------------------------------------------+ void CTable::CellUnassignObject(const uint row, const uint col) { if(this.m_table_model!=NULL) this.m_table_model.CellUnassignObject(row,col); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает строковое значение указанной ячейки | //+------------------------------------------------------------------+ string CTable::CellValueAt(const uint row,const uint col) { CTableCell *cell=this.GetCell(row,col); return(cell!=NULL ? cell.Value() : ""); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Удаляет ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTable::CellDelete(const uint row, const uint col) { return(this.m_table_model!=NULL ? this.m_table_model.CellDelete(row,col) : false); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Перемещает ячейку | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTable::CellMoveTo(const uint row, const uint cell_index, const uint index_to) { return(this.m_table_model!=NULL ? this.m_table_model.CellMoveTo(row,cell_index,index_to) : false); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает назначенный в ячейку объект | //+------------------------------------------------------------------+ CObject *CTable::CellGetObject(const uint row, const uint col) { return(this.m_table_model!=NULL ? this.m_table_model.CellGetObject(row,col) : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает тип назначенного в ячейку объекта | //+------------------------------------------------------------------+ ENUM_OBJECT_TYPE CTable::CellGetObjType(const uint row,const uint col) { return(this.m_table_model!=NULL ? this.m_table_model.CellGetObjType(row,col) : (ENUM_OBJECT_TYPE)WRONG_VALUE); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание ячейки | //+------------------------------------------------------------------+ string CTable::CellDescription(const uint row, const uint col) { return(this.m_table_model!=NULL ? this.m_table_model.CellDescription(row,col) : ""); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал описание ячейки | //+------------------------------------------------------------------+ void CTable::CellPrint(const uint row, const uint col) { if(this.m_table_model!=NULL) this.m_table_model.CellPrint(row,col); }
处理表中行的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт новую строку и добавляет в конец списка | //+------------------------------------------------------------------+ CTableRow *CTable::RowAddNew(void) { return(this.m_table_model!=NULL ? this.m_table_model.RowAddNew() : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт новую строку и вставляет в указанную позицию списка | //+------------------------------------------------------------------+ CTableRow *CTable::RowInsertNewTo(const uint index_to) { return(this.m_table_model!=NULL ? this.m_table_model.RowInsertNewTo(index_to) : NULL); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Удаляет строку | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTable::RowDelete(const uint index) { return(this.m_table_model!=NULL ? this.m_table_model.RowDelete(index) : false); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Перемещает строку | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTable::RowMoveTo(const uint row_index, const uint index_to) { return(this.m_table_model!=NULL ? this.m_table_model.RowMoveTo(row_index,index_to) : false); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Очищает данные строки | //+------------------------------------------------------------------+ void CTable::RowClearData(const uint index) { if(this.m_table_model!=NULL) this.m_table_model.RowClearData(index); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание строки | //+------------------------------------------------------------------+ string CTable::RowDescription(const uint index) { return(this.m_table_model!=NULL ? this.m_table_model.RowDescription(index) : ""); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал описание строки | //+------------------------------------------------------------------+ void CTable::RowPrint(const uint index,const bool detail) { if(this.m_table_model!=NULL) this.m_table_model.RowPrint(index,detail); }
创建新列并将其添加到指定表位置的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт новый столбец и добавляет его в указанную позицию таблицы| //+------------------------------------------------------------------+ bool CTable::ColumnAddNew(const string caption,const int index=-1) { //--- Если нет модели таблицы, либо ошибка добавления нового столбца к модели - возвращаем false if(this.m_table_model==NULL || !this.m_table_model.ColumnAddNew(index)) return false; //--- Если нет заголовка - возвращаем true (столбец добавлен без заголовка) if(this.m_table_header==NULL) return true; //--- Проверяем создание нового заголовка столбца и, если не создан - возвращаем false CColumnCaption *caption_obj=this.m_table_header.CreateNewColumnCaption(caption); if(caption_obj==NULL) return false; //--- Если передан не отрицательный индекс - возвращаем результат перемещения заголовка на указанный индекс //--- В ином случае уже всё готово - просто возвращаем true return(index>-1 ? this.m_table_header.ColumnCaptionMoveTo(caption_obj.Column(),index) : true); }
如果没有表模型，该方法立即返回错误。如果列已成功添加到表模型，则尝试添加相应的表头。如果表没有表头，则返回创建新列的成功状态。如果有表头，则添加新的列标题并将其移动到列表中的指定位置。
其他用于处理列的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Удаляет столбец | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTable::ColumnDelete(const uint index) { if(!this.HeaderCheck() || !this.m_table_header.ColumnCaptionDelete(index)) return false; return this.m_table_model.ColumnDelete(index); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Перемещает столбец | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTable::ColumnMoveTo(const uint index, const uint index_to) { if(!this.HeaderCheck() || !this.m_table_header.ColumnCaptionMoveTo(index,index_to)) return false; return this.m_table_model.ColumnMoveTo(index,index_to); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Очищает данные столбца | //+------------------------------------------------------------------+ void CTable::ColumnClearData(const uint index) { if(this.m_table_model!=NULL) this.m_table_model.ColumnClearData(index); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает значение указанному заголовку | //+------------------------------------------------------------------+ void CTable::ColumnCaptionSetValue(const uint index,const string value) { CColumnCaption *caption=this.m_table_header.GetColumnCaption(index); if(caption!=NULL) caption.SetValue(value); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает тип данных для указанного столбца | //+------------------------------------------------------------------+ void CTable::ColumnSetDatatype(const uint index,const ENUM_DATATYPE type) { //--- Если модель таблицы есть - устанавливаем тип данных для столбца if(this.m_table_model!=NULL) this.m_table_model.ColumnSetDatatype(index,type); //--- Если заголовок есть - устанавливаем тип данных для заголовка if(this.m_table_header!=NULL) this.m_table_header.ColumnCaptionSetDatatype(index,type); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Устанавливает точность данных указанному столбцу | //+------------------------------------------------------------------+ void CTable::ColumnSetDigits(const uint index,const int digits) { if(this.m_table_model!=NULL) this.m_table_model.ColumnSetDigits(index,digits); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает тип данных для указанного столбца | //+------------------------------------------------------------------+ ENUM_DATATYPE CTable::ColumnDatatype(const uint index) { return(this.m_table_header!=NULL ? this.m_table_header.ColumnCaptionDatatype(index) : (ENUM_DATATYPE)WRONG_VALUE); }
返回对象描述的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Возвращает описание объекта | //+------------------------------------------------------------------+ string CTable::Description(void) { return(::StringFormat("%s: Rows total: %u, Columns total: %u", TypeDescription((ENUM_OBJECT_TYPE)this.Type()),this.RowsTotal(),this.ColumnsTotal())); }
创建并返回格式为（对象类型：总行数：XX，总列数：XX）的字符串
将对象描述输出到日志的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Выводит в журнал описание объекта | //+------------------------------------------------------------------+ void CTable::Print(const int column_width=CELL_WIDTH_IN_CHARS) { if(this.HeaderCheck()) { //--- Выводим заголовок в виде описания строки ::Print(this.Description()+":"); //--- Количество заголовков int total=(int)this.ColumnsTotal(); string res=""; //--- создаём строку из значений всех заголовков столбцов таблицы res="|"; for(int i=0;i<total;i++) { CColumnCaption *caption=this.GetColumnCaption(i); if(caption==NULL) continue; res+=::StringFormat("%*s |",column_width,caption.Value()); } //--- Дополняем строку слева заголовком string hd="|"; hd+=::StringFormat("%*s ",column_width,"n/n"); res=hd+res; //--- Выводим строку заголовка в журнал ::Print(res); } //--- Пройдём в цикле по всем строкам таблицы и распечатаем их в табличном виде for(uint i=0;i<this.RowsTotal();i++) { CTableRow *row=this.GetRow(i); if(row!=NULL) { //--- создаём строку таблицы из значений всех ячеек string head=" "+(string)row.Index(); string res=::StringFormat("|%-*s |",column_width,head); for(int i=0;i<(int)row.CellsTotal();i++) { CTableCell *cell=row.GetCell(i); if(cell==NULL) continue; res+=::StringFormat("%*s |",column_width,cell.Value()); } //--- Выводим строку в журнал ::Print(res); } } }
该方法将描述输出到日志，下方是带有列头和数据的表格。
将表保存到文件的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Сохранение в файл | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTable::Save(const int file_handle) { //--- Проверяем хэндл if(file_handle==INVALID_HANDLE) return(false); //--- Сохраняем маркер начала данных - 0xFFFFFFFFFFFFFFFF if(::FileWriteLong(file_handle,MARKER_START_DATA)!=sizeof(long)) return(false); //--- Сохраняем тип объекта if(::FileWriteInteger(file_handle,this.Type(),INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false); //--- Сохраняем идентификатор if(::FileWriteInteger(file_handle,this.m_id,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false); //--- Проверяем модель таблицы if(this.m_table_model==NULL) return false; //--- Сохраняем модель таблицы if(!this.m_table_model.Save(file_handle)) return(false); //--- Проверяем заголовок таблицы if(this.m_table_header==NULL) return false; //--- Сохраняем заголовок таблицы if(!this.m_table_header.Save(file_handle)) return(false); //--- Успешно return true; }
只有当表模型及其表头都已创建时，才能成功保存。表头可以为空，即可以没有列，但对象必须已创建。
从文件上传表的方法
//+------------------------------------------------------------------+ //| Загрузка из файла | //+------------------------------------------------------------------+ bool CTable::Load(const int file_handle) { //--- Проверяем хэндл if(file_handle==INVALID_HANDLE) return(false); //--- Загружаем и проверяем маркер начала данных - 0xFFFFFFFFFFFFFFFF if(::FileReadLong(file_handle)!=MARKER_START_DATA) return(false); //--- Загружаем тип объекта if(::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE)!=this.Type()) return(false); //--- Загружаем идентификатор this.m_id=::FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE); //--- Проверяем модель таблицы if(this.m_table_model==NULL && (this.m_table_model=new CTableModel())==NULL) return(false); //--- Загружаем модель таблицы if(!this.m_table_model.Load(file_handle)) return(false); //--- Проверяем заголовок таблицы if(this.m_table_header==NULL && (this.m_table_header=new CTableHeader())==NULL) return false; //--- Загружаем заголовок таблицы if(!this.m_table_header.Load(file_handle)) return(false); //--- Успешно return true; }
鉴于表既存储模型数据也存储表头数据，在此方法中（如果表中的模型或表头尚未创建），会预先创建它们，然后从文件中加载数据。
简单表类已准备就绪。
现在，考虑继承自简单表类的选项——创建一个基于记录在 CList 中的数据构建的表类：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Класс для создания таблиц на основе массива параметров | //+------------------------------------------------------------------+ class CTableByParam : public CTable { public: virtual int Type(void) const { return(OBJECT_TYPE_TABLE_BY_PARAM); } //--- Конструктор/деструктор CTableByParam(void) { this.m_list_rows.Clear(); } CTableByParam(CList &row_data,const string &column_names[]); ~CTableByParam(void) {} };
这里，表类型返回为 OBJECT_TYPE_TABLE_BY_PARAM，且表模型和表头是在类构造函数中构建的：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Конструктор с указанием массива таблицы на основе списка row_data| //| содержащего объекты с данными полей структуры. | //| Определяет количество и наименования колонок согласно количеству | //| наименований столбцов в массиве column_names | //+------------------------------------------------------------------+ CTableByParam::CTableByParam(CList &row_data,const string &column_names[]) { //--- Копируем переданный список данных в переменную и //--- создаём на основе этого списка модель таблицы this.m_list_rows=row_data; this.m_table_model=new CTableModel(this.m_list_rows); //--- Копируем переданный список заголовков в m_array_names и //--- создаём на основе этого списка заголовок таблицы this.ArrayNamesCopy(column_names,column_names.Size()); this.m_table_header=new CTableHeader(this.m_array_names); }
基于这个示例，可以创建一些其他的表类，但今天我们构建的内容已经足以创建各种各样的表和大量可能的数据。
让我们测试所创建的所有内容。
测试结果
在 \MQL5\Scripts\Tables\ 文件夹中，创建一个名为 TestEmptyTable.mq5 的新脚本，将创建的表类文件连接到其中，并创建一个 4x4 的空表：
//+------------------------------------------------------------------+ //| TestEmptyTable.mq5 | //| Copyright 2025, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые библиотеки | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Tables.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- Создаём пустую таблицу 4x4 CTable *table=new CTable(4,4); if(table==NULL) return; //--- Распечатываем её в журнале и удаляем созданный объект table.Print(10); delete table; }
脚本将在日志中产生以下输出：
表：总行数： 4，总列数： 4：
| n/n | A | B | C | D |
| 0 | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
这里，列标题是按 MS Excel 样式自动创建的。
编写另一个脚本 \MQL5\Scripts\Tables\TestTArrayTable.mq5：
//+------------------------------------------------------------------+ //| TestTArrayTable.mq5 | //| Copyright 2025, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые библиотеки | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Tables.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- Объявляем и инициализируем double-массив 4x4 double array[4][4]={{ 1, 2, 3, 4}, { 5, 6, 7, 8}, { 9, 10, 11, 12}, {13, 14, 15, 16}}; //--- Объявляем и инициализируем массив заголовков столбцов string headers[]={"Column 1","Column 2","Column 3","Column 4"}; //--- Создаём таблицу на основе массива данных и массива заголовков CTable *table=new CTable(array,headers); if(table==NULL) return; //--- Распечатываем таблицу в журнале и удаляем созданный объект table.Print(10); delete table; }
脚本运行结果将在日志中显示以下表格：
表：总行数： 4，总列数： 4：
| n/n | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
| 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 1 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 2 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 3 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
这里，列的列头已经是传入类构造函数的列头数组中的内容了。表示用于创建表的数据的二维数组可以是 ENUM_DATATYPE 枚举中的任何类型。
所有类型都会自动转换为表模型类中使用的五种类型： double、 long、 datetime、 color 和 string。
编写脚本 \MQL5\Scripts\Tables\TestMatrixTable.mq5 以测试基于矩阵数据的表：
//+------------------------------------------------------------------+ //| TestMatrixTable.mq5 | //| Copyright 2025, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые библиотеки | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Tables.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- Объявляем и инициализируем матрицу 4x4 matrix row_data = {{ 1, 2, 3, 4}, { 5, 6, 7, 8}, { 9, 10, 11, 12}, {13, 14, 15, 16}}; //--- Объявляем и инициализируем массив заголовков столбцов string headers[]={"Column 1","Column 2","Column 3","Column 4"}; //--- Создаём таблицу на основе матрицы и массива заголовков CTable *table=new CTable(row_data,headers); if(table==NULL) return; //--- Распечатываем таблицу в журнале и удаляем созданный объект table.Print(10); delete table; }
结果将是一个类似于基于 4x4 二维数组构建的表格：
表：总行数： 4，总列数： 4：
| n/n | Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 |
| 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| 1 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 2 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 3 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
现在，编写脚本 \MQL5\Scripts\Tables\TestDealsTable.mq5，在其中统计所有历史交易，基于这些交易创建一个交易表并将其打印到日志中：
//+------------------------------------------------------------------+ //| TestDealsTable.mq5 | //| Copyright 2025, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Включаемые библиотеки | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Tables.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- Объявляем список сделок, объект параметров сделки и структуру параметров CList rows_data; CMqlParamObj *cell=NULL; MqlParam param={}; //--- Выбираем всю историю if(!HistorySelect(0,TimeCurrent())) return; //--- Создаём список сделок в массиве массивов (CList in CList) //--- (одна строка - одна сделка, столбцы - объекты свойств сделки) int total=HistoryDealsTotal(); for(int i=0;i<total;i++) { ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i); if(ticket==0) continue; //--- Добавляем к списку сделок новую строку свойств очередной сделки CList *row=DataListCreator::AddNewRowToDataList(&rows_data); if(row==NULL) continue; //--- Создаём "ячейки" с параметрами сделки и //--- добавляем их к созданной строке свойств сделки string symbol=HistoryDealGetString(ticket,DEAL_SYMBOL); int digits=(int)SymbolInfoInteger(symbol,SYMBOL_DIGITS); //--- Время совершения сделки (столбец 0) param.type=TYPE_DATETIME; param.integer_value=HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME); param.double_value=(TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); //--- Имя символа (столбец 1) param.type=TYPE_STRING; param.string_value=symbol; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); //--- Тикет сделки (столбец 2) param.type=TYPE_LONG; param.integer_value=(long)ticket; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); //--- Ордер, на основание которого выполнена сделка (столбец 3) param.type=TYPE_LONG; param.integer_value=HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_ORDER); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); //--- Идентификатор позиции (столбец 4) param.type=TYPE_LONG; param.integer_value=HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_POSITION_ID); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); //--- Тип сделки (столбец 5) param.type=TYPE_STRING; ENUM_DEAL_TYPE deal_type=(ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE); param.integer_value=deal_type; string type=""; switch(deal_type) { case DEAL_TYPE_BUY : type="Buy"; break; case DEAL_TYPE_SELL : type="Sell"; break; case DEAL_TYPE_BALANCE : type="Balance"; break; case DEAL_TYPE_CREDIT : type="Credit"; break; case DEAL_TYPE_CHARGE : type="Charge"; break; case DEAL_TYPE_CORRECTION : type="Correction"; break; case DEAL_TYPE_BONUS : type="Bonus"; break; case DEAL_TYPE_COMMISSION : type="Commission"; break; case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY : type="Commission daily"; break; case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY : type="Commission monthly"; break; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY : type="Commission agent daily"; break; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY: type="Commission agent monthly"; break; case DEAL_TYPE_INTEREST : type="Interest"; break; case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED : type="Buy canceled"; break; case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED : type="Sell canceled"; break; case DEAL_DIVIDEND : type="Dividend"; break; case DEAL_DIVIDEND_FRANKED : type="Dividend franked"; break; case DEAL_TAX : type="Tax"; break; default : break; } param.string_value=type; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); //--- Направление сделки (столбец 6) param.type=TYPE_STRING; ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_ENTRY); param.integer_value=deal_entry; string entry=""; switch(deal_entry) { case DEAL_ENTRY_IN : entry="In"; break; case DEAL_ENTRY_OUT : entry="Out"; break; case DEAL_ENTRY_INOUT : entry="InOut"; break; case DEAL_ENTRY_OUT_BY : entry="OutBy"; break; default : break; } param.string_value=entry; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); //--- Объем сделки (столбец 7) param.type=TYPE_DOUBLE; param.double_value=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_VOLUME); param.integer_value=2; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); //--- Цена сделки (столбец 8) param.type=TYPE_DOUBLE; param.double_value=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PRICE); param.integer_value=(param.double_value>0 ? digits : 1); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); //--- Уровень Stop Loss (столбец 9) param.type=TYPE_DOUBLE; param.double_value=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_SL); param.integer_value=(param.double_value>0 ? digits : 1); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); //--- Уровень Take Profit (столбец 10) param.type=TYPE_DOUBLE; param.double_value=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_TP); param.integer_value=(param.double_value>0 ? digits : 1); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); //--- Финансовый результат сделки (столбец 11) param.type=TYPE_DOUBLE; param.double_value=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT); param.integer_value=(param.double_value!=0 ? 2 : 1); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); //--- Magic number для сделки (столбец 12) param.type=TYPE_LONG; param.integer_value=HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_MAGIC); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); //--- Причина или источник проведения сделки (столбец 13) param.type=TYPE_STRING; ENUM_DEAL_REASON deal_reason=(ENUM_DEAL_REASON)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_REASON); param.integer_value=deal_reason; string reason=""; switch(deal_reason) { case DEAL_REASON_CLIENT : reason="Client"; break; case DEAL_REASON_MOBILE : reason="Mobile"; break; case DEAL_REASON_WEB : reason="Web"; break; case DEAL_REASON_EXPERT : reason="Expert"; break; case DEAL_REASON_SL : reason="SL"; break; case DEAL_REASON_TP : reason="TP"; break; case DEAL_REASON_SO : reason="StopOut"; break; case DEAL_REASON_ROLLOVER : reason="Rollover"; break; case DEAL_REASON_VMARGIN : reason="VMargin"; break; case DEAL_REASON_SPLIT : reason="Split"; break; case DEAL_REASON_CORPORATE_ACTION: reason="Corporate action"; break; default : break; } param.string_value=reason; DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); //--- Комментарий к сделке (столбец 14) param.type=TYPE_STRING; param.string_value=HistoryDealGetString(ticket,DEAL_COMMENT); DataListCreator::AddNewCellParamToRow(row,param); } //--- Объявляем и инициализируем заголовок таблицы string headers[]={"Time","Symbol","Ticket","Order","Position","Type","Entry","Volume","Price","SL","TP","Profit","Magic","Reason","Comment"}; //--- Создаём таблицу на основе созданного списка параметров и массива заголовков CTableByParam *table=new CTableByParam(rows_data,headers); if(table==NULL) return; //--- Распечатываем таблицу в журнале и удаляем созданный объект table.Print(); delete table; }
结果会打印出所有交易的表格，单元格宽度为 19 个字符（这是表类 Print 方法中的默认值）：
Table By Param: Rows total: 797, Columns total: 15: | n/n | Time | Symbol | Ticket | Order | Position | Type | Entry | Volume | Price | SL | TP | Profit | Magic | Reason | Comment | | 0 |2025.01.01 10:20:10 | | 3152565660 | 0 | 0 | Balance | In | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100000.00 | 0 | Client | | | 1 |2025.01.02 00:01:31 | GBPAUD | 3152603334 | 3191672408 | 3191672408 | Sell | In | 0.25 | 2.02111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112 | Expert | | | 2 |2025.01.02 02:50:31 | GBPAUD | 3152749152 | 3191820118 | 3191672408 | Buy | Out | 0.25 | 2.02001 | 0.0 | 2.02001 | 17.04 | 112 | TP | [tp 2.02001] | | 3 |2025.01.02 04:43:43 | GBPUSD | 3152949278 | 3191671491 | 3191671491 | Sell | In | 0.10 | 1.25270 | 0.0 | 1.24970 | 0.0 | 12 | Expert | | ... ... | 793 |2025.04.18 03:22:11 | EURCAD | 3602552747 | 3652159095 | 3652048415 | Sell | Out | 0.25 | 1.57503 | 0.0 | 1.57503 | 12.64 | 112 | TP | [tp 1.57503] | | 794 |2025.04.18 04:06:52 | GBPAUD | 3602588574 | 3652200103 | 3645122489 | Sell | Out | 0.25 | 2.07977 | 0.0 | 2.07977 | 3.35 | 112 | TP | [tp 2.07977] | | 795 |2025.04.18 04:06:52 | GBPAUD | 3602588575 | 3652200104 | 3652048983 | Sell | Out | 0.25 | 2.07977 | 0.0 | 2.07977 | 12.93 | 112 | TP | [tp 2.07977] | | 796 |2025.04.18 05:57:48 | AUDJPY | 3602664574 | 3652277665 | 3652048316 | Buy | Out | 0.25 | 90.672 | 0.0 | 90.672 | 19.15 | 112 | TP | [tp 90.672] |
这里的示例展示了前四个和后四个交易，但这足以让人了解在日志中打印出的表格是什么样子的。
创建的所有文件都附在文章中供自学。可以将压缩文件解压到终端文件夹，所有文件将位于所需的文件夹中：MQL5\Scripts\Tables。
结论
因此，我们已经完成了 MVC 架构框架内表模型（Model）基本组件的工作。我们创建了用于处理表和标题的类，并在不同类型的数据上进行了测试：二维数组、矩阵和交易历史。
现在我们进入下一阶段——开发视图和控制器组件。在 MQL5 中，由于内置的事件系统允许对象对用户操作做出反应，这两个组件是紧密联系在一起的。
这为我们提供了一个同时开发表可视化（View 组件）及其控制（Controller 组件）的机会。这将稍微简化 View 组件相当复杂且多层次的实现。
文章中的所有示例和文件均可供下载。在接下来的文章中，我们将创建与 Controller 结合的 View 组件，以实现在 MQL5 中操作表的全功能工具。
项目完成后，新的机会将为创建用于我们开发的其他 UI 控件打开大门。
文章中使用的程序：
|#
|名称
|类型
|说明
|1
|Tables.mqh
|类库
|用于创建表的类库
|2
|TestEmptyTable.mq5
|脚本
|用于测试创建具有设定行数和列数的空表的脚本
|3
|TestTArrayTable.mq5
|脚本
|用于测试基于二维数据数组创建表的脚本
|4
|TestMatrixTable.mq5
|脚本
|用于测试基于数据矩阵创建表的脚本
|5
|TestDealsTable.mq5
|脚本
|用于测试基于用户数据（历史交易）创建表的脚本
|6
|MQL5.zip
|压缩包
|上述文件的压缩包，用于解压到客户端终端的 MQL5 目录中
