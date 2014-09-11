构建新兴的社交技术, 第二部分: 编制 MQL5 的 REST 客户端

介绍

在本文的 之前部分, 我们提出了一种所谓的社交决策支持系统的体系结构。一方面，该系统包括一个 MetaTrader 5 客户端，用来发送 EA 的自动决策至服务器端。在通信的另一端，有一个建立在瘦 PHP 框架的 Twitter（推特）应用程序，用于接收交易信号，并将它们存储到一个 MySQL 数据库，最后发布至有关人士。该 SDSS 的主要目的是记录可由人工执行的自动交易信号，并由人工做出相应的决策。这是可能的，因为自动交易信号可以通过这种方式展示给大量的专业观众。

在此第二部分我们打算采用 MQL5 编程语言开发 SDSS 的客户端。我们也会讨论一些替代方法，辨别它们的优点以及缺点。最后, 我们将把拼图的所有碎片集合到一起, 并完成塑造 PHP REST API 用于接收来自 EA 的交易信号。要做到这一点，我们必须研究某些涉及客户端编程的方面。

现在您可以将您的 MQL5 交易信号发布了！





1. 该 SDSS 的客户端



1.1. 在 OnTimer 事件中发布交易信号

我已经研究过如何显示来自 OnTimer 事件发送的交易信号的简单问题。在看过这个简单例子如何工作之后, 很容易推断其核心行为。

dummy_ontimer.mq5:

#property copyright "Author: laplacianlab, CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 3.0" #property link "https://www.mql5.com/en/users/laplacianlab" #property version "1.00" #property description "Simple REST client built on the OnTimer event for learning purposes." int OnInit () { EventSetTimer ( 10 ); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTimer () { string uri= "http://api.laplacianlab.com/signal/add" ; char post[]; char result[]; string headers; int res; string signal = "id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281&" ; StringToCharArray (signal,post); ResetLastError (); res= WebRequest ( "POST" ,uri, NULL , NULL , 50 ,post, ArraySize (post),result,headers); if (res==- 1 ) { Print ( "Error code =" , GetLastError ()); MessageBox ( "Add address '" +uri+ "' in Expert Advisors tab of the Options window" , "Error" , MB_ICONINFORMATION ); } else { Print ( "REST client's POST: " ,signal); Print ( "Server response: " , CharArrayToString (result, 0 ,- 1 )); } }

如您所见, 这个客户端应用的中心部分是 MQL5 的新函数 WebRequest。

编制一个自定义 MQL5 控件来处理 HTTP 通信是一个替代方案, 不过将这个任务委派给 MetaQuotes 的 新语言特性 将会更安全。

上述 MQL5 程序的输出如下:

OR 0 15:43:45.363 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& KK 0 15:43:45.365 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"id_ea":"1","symbol":"AUDUSD","operation":"BUY","value":"0.9281","id":77} PD 0 15:43:54.579 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& CE 0 15:43:54.579 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Please wait until the time window has elapsed."}} ME 0 15:44:04.172 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& JD 0 15:44:04.172 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Please wait until the time window has elapsed."}} NE 0 15:44:14.129 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& ID 0 15:44:14.129 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Please wait until the time window has elapsed."}} NR 0 15:44:24.175 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& IG 0 15:44:24.175 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Please wait until the time window has elapsed."}} MR 0 15:44:34.162 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& JG 0 15:44:34.162 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Please wait until the time window has elapsed."}} PR 0 15:44:44.179 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& CG 0 15:44:44.179 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Please wait until the time window has elapsed."}} HS 0 15:44:54.787 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& KJ 0 15:44:54.787 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"id_ea":"1","symbol":"AUDUSD","operation":"BUY","value":"0.9281","id":78} DE 0 15:45:04.163 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& OD 0 15:45:04.163 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Please wait until the time window has elapsed."}}

请注意, 服务器的响应消息:

{ "status" : "ok" , "message" : { "text" : "Please wait until the time window has elapsed." }}

这是因为在 API 方法中实现了一个小型安全机制，用以防止高频剥头皮自动交易访问 SDSS :

$app->post( '/signal/add' , function() { $tweeterer = new Tweeterer(); if ($tweeterer->canTweet($tweeterer->getLastSignal( 1 )->created_at, '1 minute' )) { $signal = ( object )($_POST); $signal->id = $tweeterer->addSignal( 1 , $signal); $tokens = $tweeterer->getTokens( 1 ); $connection = new TwitterOAuth( API_KEY, API_SECRET, $tokens->access_token, $tokens->access_token_secret); $connection->host = "https://api.twitter.com/1.1/" ; $ea = new EA(); $message = "{$ea->get($signal->id_ea)->name} on $signal->symbol. $signal->operation at $signal->value" ; $connection->post( 'statuses/update' , array( 'status' => $message)); echo '{"status": "ok", "message": {"text": "Signal processed."}}' ; } });

在 web 应用之中，以上简单机制会在 web 服务器检查入访的 HTTP 请求无恶意之后调用 (例如，入访信号非是拒绝服务攻击)。

Web 服务器负责防止此类攻击。例如, Apache 可以通过回避和安全模块组合防止它们。

一个典型的 Apache 模块 mod_evasive 配置，服务器管理员可以控制应用每秒钟接收 HTTP 请求的次数，等等。

<IfModule mod_evasive20.c> DOSHashTableSize 3097 DOSPageCount 2 DOSSiteCount 50 DOSPageInterval 1 DOSSiteInterval 1 DOSBlockingPeriod 60 DOSEmailNotify someone@somewhere.com </IfModule>

所以，如我们所说，该 PHP canTweet 方法的目的是阻止高频剥头皮，即把它看作对于 SDSS 的 HTTP 攻击。该 canTweet 方法在 Twetterer 类中实现 (将会稍后讨论):

public function canTweet($timeLastTweet= null , $timeWindow= null ) { if (!isset($timeLastTweet)) return true ; $diff = time() - strtotime($timeLastTweet); switch ($timeWindow) { case '1 minute' ; $diff <= 60 ? $canTweet = false : $canTweet = true ; break ; case '1 hour' ; $diff <= 3600 ? $canTweet = false : $canTweet = true ; break ; case '1 day' : $diff <= 86400 ? $canTweet = false : $canTweet = true ; break ; default : $canTweet = false ; break ; } if ($canTweet) { return true ; } else { throw new Exception( 'Please wait until the time window has elapsed.' ); } }

现在让我们来看看 WebRequest 自动为我们构建的 HTTP 请求的头部字段:

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, */*

WebRequest 的 POST 方法假设程序员打算发送 HTML 表单数据，但在这种情况下，我们希望向服务器发送如下 HTTP 请求头部字段:

Content-Type: application/json Accept: application/json

没有什么灵丹妙药，我们必须考虑我们的决定，深入学习如何令 WebRequest 适应我们的需求，并发现利弊。

从技术角度来看，建立真正的 HTTP REST 会话更正确，但如我们所说，更安全的方案是通过 MetaQuotes 来委派 HTTP 会话，尽管 WebRequest() 的本意看起来像是为了访问网页，而非 web 服务。正是出于这个原因，我们最终将客户的交易信号进行 URL 编码。该 API 将接收以 URL 编码的信号，并将它们转换至 PHP 的 stdClass 格式。

一种替代 WebRequest() 函数的方案是使用 wininet.dll 库，编写工作于接近操作系统级别的自定义 MQL5 控件。文章 Using WinInet.dll for Data Exchange between Terminals via the Internet（使用 WinInet.dll 通过因特网在终端间进行数据交换） 和 Using WinInet in MQL5（在 MQL5 中使用 WinInet）。第二部分: POST 请求和文件 解释了这种方法的基本原理。然而，MQL5 开发者和 MQL5 社区的经验表明，这种解决方案并不像第一眼看上去那么简单。它表现出的缺点就是调用 WinINet 函数也许会由于 MetaTrader 的升级而遭到破坏。

1.2. 发布一款 EA 的交易信号

现在让我们来推断我们最近的解释。我已经创建了如下虚拟自动交易，以便说明有关控制剥头皮和拒绝服务攻击问题。

Dummy.mq5:

#property copyright "Author: laplacianlab, CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 3.0" #property link "https://www.mql5.com/en/users/laplacianlab" #property version "1.00" #property description "Dummy REST client (for learning purposes)." #include <Trade\Trade.mqh> CPositionInfo PositionInfo; CTrade trade; MqlTick tick; int stopLoss = 20 ; int takeProfit = 20 ; double size = 0.1 ; void Tweet( string uri, string signal) { char post[]; char result[]; string headers; int res; StringToCharArray (signal,post); ResetLastError (); res= WebRequest ( "POST" ,uri, NULL , NULL , 50 ,post, ArraySize (post),result,headers); if (res==- 1 ) { Print ( "Error code =" , GetLastError ()); } else { Print ( "REST client's POST: " ,signal); Print ( "Server response: " , CharArrayToString (result, 0 ,- 1 )); } } int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { SymbolInfoTick ( _Symbol , tick); double tp; double sl; sl = tick.ask + stopLoss * _Point ; tp = tick.bid - takeProfit * _Point ; trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL ,size,tick.bid,sl,tp); string signal = "id_ea=1&symbol=" + _Symbol + "&operation=SELL&value=" + ( string )tick.bid + "&" ; Tweet( "http://api.laplacianlab.com/signal/add" ,signal); }

以上代码不能再简化了。这个 EA 在每次即时报价时放置单一的空头仓位。出于这种原因, 这个自动交易十分类似在短间隔时间内放置许多仓位, 尤其是在频繁振荡中您运行了它一段时间之后。对此无需担心。服务器端可以用两种方式控制发布间隔，一种是通过 web 服务器配置来防止 DoS 攻击, 还可以在 PHP 应用中定义确定的时间窗口, 如前解释的那样。

一切理清之后，您现在可以把发布功能添加进您喜爱的 EA 当中。

1.3. 如何让用户看到他们的交易信号?

在以下例子中, @laplacianlab 给与 SDSS 权限来发布之前章节贴出的 dummy EA 的信号:

图例 1. @laplacianlab 已经给与 SDSS 权限来发布他的代表

顺便说一句，布林带的名字出现在这个例子中，因为这是在本文的第一部分我们存储在 MySQL 数据库中的数据之一。id_ea=1 被关联到 "布林带", 但是我们将它修改为 "Dummy" 以便与解释搭配。在任何情况下，这是一个次要方面，但是很抱歉这有一点不便。

该 MySQL 数据库最终如下:

# MySQL database creation... CREATE DATABASE IF NOT EXISTS laplacianlab_com_sdss; use laplacianlab_com_sdss; CREATE TABLE IF NOT EXISTS twitterers ( id mediumint UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, twitter_id VARCHAR(255), access_token TEXT, access_token_secret TEXT, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(), PRIMARY KEY (id) ) ENGINE=InnoDB; CREATE TABLE IF NOT EXISTS eas ( id mediumint UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(32), description TEXT, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(), PRIMARY KEY (id) ) ENGINE=InnoDB; CREATE TABLE IF NOT EXISTS signals ( id int UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, id_ea mediumint UNSIGNED NOT NULL, id_twitterer mediumint UNSIGNED NOT NULL, symbol VARCHAR(10) NOT NULL, operation VARCHAR(6) NOT NULL, value DECIMAL(9,5) NOT NULL, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(), PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY (id_ea) REFERENCES eas(id), FOREIGN KEY (id_twitterer) REFERENCES twitterers(id) ) ENGINE=InnoDB; # Dump some sample data... # As explained in Part I, there's one single twitterer INSERT INTO eas(name, description) VALUES ('Bollinger Bands', ' < p > Robot based on Bollinger Bands. Works with H4 charts. </ p > '), ('Two EMA', ' < p > Robot based on the crossing of two MA. Works with H4 charts. </ p > ');

2. 该 SDSS 的服务器端

在继续塑造我们的社交决策支持系统服务器端之前，让我们简要地记得，此时我们有以下目录结构:

图例 2. 基于瘦 PHP API 的目录结构

2.1. PHP API 代码

根据我们的解释，该 index.php 文件将看起来像这样:

<?php require_once 'config/config.php' ; set_include_path(get_include_path() . PATH_SEPARATOR . APPLICATION_PATH . '/vendor/' ); set_include_path(get_include_path() . PATH_SEPARATOR . APPLICATION_PATH . '/model/' ); require_once 'slim/slim/Slim/Slim.php' ; require_once 'abraham/twitteroauth/twitteroauth/twitteroauth.php' ; require_once 'Tweeterer.php' ; require_once 'EA.php' ; session_start(); use \Slim\Slim; Slim::registerAutoloader(); $app = new Slim(array( 'debug' => false )); $app->response->headers-> set ( 'Content-Type' , 'application/json' ); $app->error(function(Exception $e) use ($app) { echo '{"status": "error", "message": {"text": "' . $e->getMessage() . '"}}' ; }); $app->notFound(function () use ($app) { echo '{"status": "error 404", "message": {"text": "Not found."}}' ; }); $app-> get ( '/' , function () { echo '{"status": "ok", "message": {"text": "Service available, please check API."}}' ; }); $app->post( '/signal/add' , function() { $tweeterer = new Tweeterer(); if ($tweeterer->canTweet($tweeterer->getLastSignal( 1 )->created_at, '1 minute' )) { $signal = ( object )($_POST); $signal->id = $tweeterer->addSignal( 1 , $signal); $tokens = $tweeterer->getTokens( 1 ); $connection = new TwitterOAuth( API_KEY, API_SECRET, $tokens->access_token, $tokens->access_token_secret); $connection->host = "https://api.twitter.com/1.1/" ; $ea = new EA(); $message = "{$ea->get($signal->id_ea)->name} on $signal->symbol. $signal->operation at $signal->value" ; $connection->post( 'statuses/update' , array( 'status' => $message)); echo '{"status": "ok", "message": {"text": "Signal processed."}}' ; } }); $app-> get ( '/tweet-signals' , function() use ($app) { if (empty($_SESSION[ 'twitter' ][ 'access_token' ]) || empty($_SESSION[ 'twitter' ][ 'access_token_secret' ])) { $connection = new TwitterOAuth(API_KEY, API_SECRET); $request_token = $connection->getRequestToken(OAUTH_CALLBACK); if ($request_token) { $_SESSION[ 'twitter' ] = array( 'request_token' => $request_token[ 'oauth_token' ], 'request_token_secret' => $request_token[ 'oauth_token_secret' ] ); switch ($connection->http_code) { case 200 : $url = $connection->getAuthorizeURL($request_token[ 'oauth_token' ]); $app->redirect($url); break ; default : throw new Exception( 'Connection with Twitter failed.' ); break ; } } else { throw new Exception( 'Error Receiving Request Token.' ); } } else { echo '{"status": "ok", "message": {"text": "Laplacianlab\'s SDSS can ' . 'now access your Twitter account on your behalf. Please, if you no ' . 'longer want this, log in your Twitter account and revoke access."}}' ; } }); $app-> get ( '/twitter/oauth_callback' , function() use ($app) { if (isset($_GET[ 'oauth_token' ])) { $connection = new TwitterOAuth( API_KEY, API_SECRET, $_SESSION[ 'twitter' ][ 'request_token' ], $_SESSION[ 'twitter' ][ 'request_token_secret' ]); $access_token = $connection->getAccessToken($_REQUEST[ 'oauth_verifier' ]); if ($access_token) { $connection = new TwitterOAuth( API_KEY, API_SECRET, $access_token[ 'oauth_token' ], $access_token[ 'oauth_token_secret' ]); $connection->host = "https://api.twitter.com/1.1/" ; $ params = array( 'include_entities' => 'false' ); $content = $connection-> get ( 'account/verify_credentials' , $ params ); if ($content && isset($content->screen_name) && isset($content->name)) { $tweeterer = new Tweeterer(); $data = ( object )array( 'twitter_id' => $content->id, 'access_token' => $access_token[ 'oauth_token' ], 'access_token_secret' => $access_token[ 'oauth_token_secret' ]); $tweeterer->exists($content->id) ?$tweeterer->update($data) : $tweeterer->create($data); echo '{"status": "ok", "message": {"text": "Laplacianlab\'s SDSS can ' . 'now access your Twitter account on your behalf. Please, if you no ' . 'longer want this, log in your Twitter account and revoke access."}}' ; session_destroy(); } else { throw new Exception( 'Login error.' ); } } } else { throw new Exception( 'Login error.' ); } }); $app->run();

2.2. MySQL 面向对象编程封装器

我们现在必须在瘦应用的模块目录中创建 PHP 类 Tweeterer.php 和 EA.php。请注意，我们只是在一个简单的面向对象的类中封装一个 MySQL 数据表，而不必开发一个实际的模块层。

model\Tweeterer.php:

<?php require_once 'DBConnection.php' ; class Tweeterer { protected $table = 'twitterers' ; public function getTokens($id) { $sql = "SELECT access_token, access_token_secret FROM $this->table WHERE id=$id" ; return DBConnection::getInstance()->query($sql)->fetch_object(); } public function canTweet($timeLastTweet= null , $timeWindow= null ) { if (!isset($timeLastTweet)) return true ; $diff = time() - strtotime($timeLastTweet); switch ($timeWindow) { case '1 minute' ; $diff <= 60 ? $canTweet = false : $canTweet = true ; break ; case '1 hour' ; $diff <= 3600 ? $canTweet = false : $canTweet = true ; break ; case '1 day' : $diff <= 86400 ? $canTweet = false : $canTweet = true ; break ; default : $canTweet = false ; break ; } if ($canTweet) { return true ; } else { throw new Exception( 'Please wait until the time window has elapsed.' ); } } public function addSignal($id_twitterer, stdClass $data) { $sql = 'INSERT INTO signals(id_ea, id_twitterer, symbol, operation, value) VALUES (' . $data->id_ea . "," . $id_twitterer . ",'" . $data->symbol . "','" . $data->operation . "'," . $data-> value . ')' ; DBConnection::getInstance()->query($sql); return DBConnection::getInstance()->getHandler()->insert_id; } public function exists($id) { $sql = "SELECT * FROM $this->table WHERE twitter_id='$id'" ; $result = DBConnection::getInstance()->query($sql); return (boolean)$result->num_rows; } public function create(stdClass $data) { $sql = "INSERT INTO $this->table(twitter_id, access_token, access_token_secret) " . "VALUES ('" . $data->twitter_id . "','" . $data->access_token . "','" . $data->access_token_secret . "')" ; DBConnection::getInstance()->query($sql); return DBConnection::getInstance()->getHandler()->insert_id; } public function update(stdClass $data) { $sql = "UPDATE $this->table SET " . "access_token = '" . $data->access_token . "', " . "access_token_secret = '" . $data->access_token_secret . "' " . "WHERE twitter_id ='" . $data->twitter_id . "'" ; return DBConnection::getInstance()->query($sql); } public function getLastSignal($id) { $sql = "SELECT * FROM signals WHERE id_twitterer=$id ORDER BY id DESC LIMIT 1" ; $result = DBConnection::getInstance()->query($sql); if ($result->num_rows == 1 ) { return $result->fetch_object(); } else { $signal = new stdClass; $signal->created_at = null ; return $signal; } } }

model\EA.php:

<?php require_once 'DBConnection.php' ; class EA { protected $table = 'eas' ; public function get ($id) { $sql = "SELECT * FROM $this->table WHERE id=$id" ; return DBConnection::getInstance()->query($sql)->fetch_object(); } }

model\DBConnection.php:

<?php class DBConnection { private static $instance; private $mysqli; private function __construct() { mysqli_report(MYSQLI_REPORT_STRICT); try { $ this ->mysqli = new MySQLI(DB_SERVER, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME); } catch (Exception $e) { throw new Exception( 'Unable to connect to the database, please, try again later.' ); } } public static function getInstance() { if (!self::$instance instanceof self) self::$instance = new self; return self::$instance; } public function getHandler() { return $ this ->mysqli; } public function query($sql) { $result = $ this ->mysqli->query($sql); if ($result === false ) { throw new Exception( 'Unable to run query, please, try again later.' ); } else { return $result; } } }

结论

我们已经开发出了本文第一部分介绍的 SDSS 客户端，以及根据决定塑造完成了服务器端。我们最终使用了新的 MQL5 的本地化函数 WebRequest()。有关规范方案的利弊, 我们已经看到 WebRequest() 原本不是作为 web 服务使用的, 只是构建访问网页的 GET 和 POST 请求。不过，与此同时，我们决定使用这项新功能，因为它比从头开发一个自定义控件更安全。

原本更优雅的做法是在 MQL5 客户端和 PHP 服务器之间建立真实的 REST 会话，但 WebRequest() 更适宜我们的具体需求。所以, 该 web 服务接收 URL-编码数据, 并将之转换到 PHP 可管理的格式。

我当下正为此系统工作。现在，我可以发布自己的个人交易信号了。这些功能, 可以为单用户工作, 但缺少了一些能在真实生产环境中完成复杂工作的部分。例如，瘦框架与数据库无关，所以你应该关心 SQL 注入。我们也没有解释如何保证 MetaTrader 5 终端和 PHP 应用程序之间的通信安全，所以请不要在实际环境中运行此应用程序，因为它只是作为本文中的介绍。