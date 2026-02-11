价格行为分析工具包开发（第 24 部分）：价格行为量化分析工具
内容
引言
大多数价格行为交易者依赖于特定的K线形态，例如长影线、十字星、吞没形态和光头光脚K线。这些K线用于识别市场情绪的转变，并发现潜在的反转或延续走势。手动在数十个图表中搜寻这些信号既耗时又容易遗漏。
我们开发了用于MetaTrader 5的价格行为量化分析EA，以应对这一挑战。这款 EA：
- 自动扫描最近的K线，K线数量可配置，搜寻四种被广泛认可的K线形态。
- 在图表上用箭头和标签标记每个检测到的形态，形成清晰的视觉提示。
- 发出警报并记录下一根K线的点数波动，帮助您评估信号强度。
- 通过将每个形态视为一笔“交易”并计算总体胜率，提供内置的回测统计功能。
在接下来的部分中，我们将深入探讨EA的结构，逐步介绍它的自定义设置功能，并展示其性能指标如何能提升您基于价格行为的交易方法。让我们首先从探索该EA监控的具体K线形态开始，分析每根K线的结构及其定位的计算方法。
K线形态
- 长影线
针形K线是一种实体很小、影线很长的单根K线。当您看到它时，意味着价格试图朝一个方向大幅移动，但又被推了回来。
在看跌长影线中，长长的上影线表明买家未能守住价格，卖家接管了市场。
图 1. 看跌长影线
看涨长影线具有长长的下影线，这表明买家介入并扭转了局势，推高了价格。
图 2. 看涨长影线
K线的颜色也会体现信号的权重。在看跌长影线中，红色（或黑色）实体更具说服力，因为其收盘价低于开盘价，显示了卖家的主导地位。对于看涨长影线，绿色（或白色）实体通过收盘价高于开盘价来加强信号，反映了买盘压力。然而，长影线的形状和影线长度远比颜色本身更重要。要确认该信号，请寻找长度至少是实体两三倍的影线，注意期间是否有成交量激增，并检查长影线是否出现在已知的支撑或阻力位附近。这些额外步骤有助于您挑选真正的反转形态，而非普通的影线。
逻辑步骤
- 计算 candleBody, topShadow, bottomShadow。
- 要求 candleBody > minBodyPoints * _Point。
看跌长影线：
topShadow >= wickToBodyRatio * candleBody
bottomShadow < smallWickCap * candleBody
看涨长影线：
bottomShadow >= wickToBodyRatio * candleBody
topShadow < smallWickCap * candleBody
// 1. Calculate parts double candleBody = MathAbs(closePrice - openPrice); double topShadow = highPrice - MathMax(openPrice, closePrice); double bottomShadow = MathMin(openPrice, closePrice) - lowPrice; // 2. Minimum body check if(candleBody > minBodyPoints * _Point) { // Bearish pin bar if(topShadow >= wickToBodyRatio * candleBody && bottomShadow < smallWickCap * candleBody) Print("Bearish Pin Bar detected"); // Bullish pin bar else if(bottomShadow >= wickToBodyRatio * candleBody && topShadow < smallWickCap * candleBody) Print("Bullish Pin Bar detected"); }
- 十字星
当一根K线的开盘价和收盘价几乎完全一致时，就会形成十字星（Doji）。它标志着市场处于犹豫不决的状态，其偏向取决于之前的趋势。上下影线长度的不同变化，构成了类似加号、十字或倒十字的形态。
图 3. 十字星
逻辑步骤
- 计算 candleBody, fullRange, topShadow, bottomShadow。
- 要求 candleBody ≤ maxDojiRatio * fullRange。
- 要求 opShadow > candleBody 及 bottomShadow > candleBody。
// 1. Calculate body and range double candleBody = MathAbs(closePrice - openPrice); double fullRange = highPrice - lowPrice; double topShadow = highPrice - MathMax(openPrice, closePrice); double bottomShadow = MathMin(openPrice, closePrice) - lowPrice; // 2. Tiny body test if(candleBody <= fullRange * maxDojiRatio) { // 3. Both shadows must extend beyond the body if(topShadow > candleBody && bottomShadow > candleBody) Print("Doji detected"); }
- 吞没形态K线
有两种吞没形态K线：看涨吞没和看跌吞没。
看涨吞没
这种双K线反转形态出现在下跌趋势或盘整结束时。一根较小的看跌K线之后，紧接着出现一根较大的看涨K线，该K线完全覆盖了前一根K线的实体。第二根K线的尺寸表明买家已压倒卖家，通常标志着强劲上涨行情的开始。
图 4. 看涨吞没
看跌吞没
这是与看涨吞没相反的形态。一根较小的看涨K线之后，紧接着出现一根较大的看跌K线，该K线完全吞没了前一根K线的实体。该形态表明卖方已掌控局面，可能预示着强劲下跌行情的开始。
图 5. 看跌吞没
逻辑步骤
计算 prevBody = |prevClose – prevOpen|, currBody = |close – open|。
要求 currBody > prevBody。
看涨吞没：
- prevClose < prevOpen
- openPrice ≤ prevClose
- closePrice ≥ prevOpen
看跌吞没：
- prevClose > prevOpen
- openPrice ≥ prevClose
- closePrice ≤ prevOpen
// 1. Compute body sizes double prevBody = MathAbs(prevClose - prevOpen); double currBody = MathAbs(closePrice - openPrice); // 2. Must be larger than previous if(currBody > prevBody) { // Bullish engulfing if(prevClose < prevOpen && openPrice <= prevClose && closePrice >= prevOpen) Print("Bullish Engulfing detected"); // Bearish engulfing else if(prevClose > prevOpen && openPrice >= prevClose && closePrice <= prevOpen) Print("Bearish Engulfing detected"); }
- 光头光脚K线
图 6. 光头光脚K线
光头光脚K线以其长实体和几乎没有影线而著称。其开盘价和收盘价几乎涵盖了整个波动区间，标志着市场走势果断明确。光头光脚K线有三种变体，每种都包括看涨和看跌版本：
全光头光脚
看涨：开盘于最低价，收盘于最高价。买方从头到尾推动价格。
看跌： 开盘于最高价，收盘于最低价。卖方在整个交易时段占据主导。
开盘光头光脚
看涨：开盘于最低价，收盘价略低于最高价（有一根小上影线）。买方立即掌控局面。
看跌：开盘于最高价，收盘价略高于最低价（有一根小下影线）。卖方从一开始就主导着交易时段。
收盘光头光脚
看涨：收盘于最高价，开盘价略高于最低价（有一根小下影线）。买盘压力持续到收盘。
看跌：收盘于最低价，开盘价略低于最高价（有一根小上影线）。卖盘压力在收盘时加速。
逻辑步骤
- 计算 candleBody, fullRange, topShadow, bottomShadow。
- 要求：candleBody ≥ marubozuRatio * fullRange。
- 要求 opShadow ≤ (1 – marubozuRatio) * fullRange 及 bottomShadow ≤ (1 – marubozuRatio) * fullRange
- 如果 closePrice > openPrice 作为看涨形态，否则为看跌形态。
// 1. Calculate parts double candleBody = MathAbs(closePrice - openPrice); double fullRange = highPrice - lowPrice; double topShadow = highPrice - MathMax(openPrice, closePrice); double bottomShadow = MathMin(openPrice, closePrice) - lowPrice; // 2. Body covers most of the range if(candleBody >= marubozuRatio * fullRange) { // 3. Shadows must be small double maxWick = (1 - marubozuRatio) * fullRange; if(topShadow <= maxWick && bottomShadow <= maxWick) { // 4. Bullish or bearish if(closePrice > openPrice) Print("Bullish Marubozu detected"); else Print("Bearish Marubozu detected"); } }
MQL5 EA 解析
上图是EA在 MetaTrader 5 图表上运行后的示意图。下面，我们将结果制成表格——每个值代表一个百分比变化。当我们着手开发这款EA时，主要目标是自动化检测交易者常用于决策的关键K线形态，例如 长影线、十字星、吞没形态和 光头光脚K线。我们希望EA能客观地分析最近的价格行为，准确识别这些形态，并在图表上提供清晰的视觉提示，同时反馈有关形态有效性的统计数据。
为了实现这一点，我们首先定义了允许灵活分析的输入参数。这些参数包括回溯的K线数量 (InpLookbackBars)、用于过滤微不足道K线最小实体大小的点数 (InpMinBodySizePts) ，以及用于检测 Pin Bar 的影线与实体比率 (InpWickBodyRatio)。我们还包含了一个ATR周期参数来衡量市场波动性，因为这可能会影响形态识别规则。
// Input parameters for customization input int InpLookbackBars = 200; // Bars to scan input int InpMinBodySizePts = 10; // Min body size (points) input double InpWickBodyRatio = 2.0; // Min wick-to-body ratio input int InpATRPeriod = 14; // ATR period
在初始化阶段(OnInit)中，我们设置了数组来存储每根K线的计算数据，例如实体大小、上下影线、总波动区间以及ATR数值。我们确保这些数组是基于时间序列的，以便能高效处理最近的K线。此外，我们还准备了一个小型缓冲区来跟踪最近的信号，这有助于提升后续形态分析的成功率。
int OnInit() { ArraySetAsSeries(Body,true); ArraySetAsSeries(UpperWick,true); ArraySetAsSeries(LowerWick,true); ArraySetAsSeries(TotalRange,true); ArraySetAsSeries(ATR,true); ArrayResize(Body, InpLookbackBars+2); ArrayResize(UpperWick, InpLookbackBars+2); ArrayResize(LowerWick, InpLookbackBars+2); ArrayResize(TotalRange, InpLookbackBars+2); ArrayResize(ATR, InpLookbackBars+2); for(int i=0;i<5;i++) g_history[i]=""; return(INIT_SUCCEEDED); }核心逻辑位于 OnTick 函数中，该函数在每一个新的市场行情跳动时运行。为了防止不必要的计算，我们添加了一个时间戳对比检查处理程序，确保每根新K线只运行一次。当检测到新K线时，我们会调用 AnalyzeAndDraw，由它执行主要的分析工作。
void OnTick() { static datetime lastTime=0; datetime current = iTime(_Symbol, _Period, 0); if(current == lastTime) return; // Only process once per new bar lastTime = current; AnalyzeAndDraw(); }
在 AnalyzeAndDraw 函数中，我们首先清除之前的绘图对象，以保持图表整洁。然后，我们遍历最近的K线来计算关键的K线指标：实体大小（开盘价与收盘价的绝对差值）、上影线（最高价减去开盘价和收盘价中的较大值）、下影线（开盘价和收盘价中的较小值减去最低价）以及总波动区间（最高价减去最低价）。此外，我们还复制ATR（平均真实波幅）数值，以便将波动性因素纳入形态检测中。
void AnalyzeAndDraw() { int bars = MathMin(InpLookbackBars, (int)SeriesInfoInteger(_Symbol,_Period,SERIES_BARS_COUNT)); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_ARROW); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_LABEL); for(int i=0; i<bars; i++) { double op = iOpen(_Symbol,_Period,i); double cl = iClose(_Symbol,_Period,i); double hi = iHigh(_Symbol,_Period,i); double lo = iLow(_Symbol,_Period,i); // Calculate candlestick components Body[i] = MathAbs(cl-op); UpperWick[i] = hi - MathMax(op,cl); LowerWick[i] = MathMin(op,cl) - lo; TotalRange[i] = hi - lo; } // Copy ATR buffer if(CopyBuffer(iATR(_Symbol,_Period,InpATRPeriod),0,0,bars,ATR)<=0) return; // Exit if ATR data not available
接下来，我们应用形态识别规则。例如，要识别长影线，我们会检查K线是否具有小实体和长影线，且影线与实体的比例超过我们的设定阈值。
- 看跌长影线：长上影线 >= 比例 × 实体，短下影线
- 看涨长影线：长下影线 >= 比例 × 实体，短上影线
首先，我们过滤掉过小的实体（Body > minPts）。然后，我们强制要求一条影线至少是实体的 InpWickBodyRatio 倍，而另一条影线保持在实体大小的 50% 以下。
// assume Body[i], UpperWick[i], LowerWick[i] already computed if(InpShowPinBar && Body[i] > InpMinBodySizePts*_Point) { // Bearish: towering upper wick, stubby lower wick if( UpperWick[i] > Body[i]*InpWickBodyRatio && LowerWick[i] < Body[i]*0.5 ) type = "Bearish Pin Bar"; // Bullish: towering lower wick, stubby upper wick else if( LowerWick[i] > Body[i]*InpWickBodyRatio && UpperWick[i] < Body[i]*0.5 ) type = "Bullish Pin Bar"; }
对于 十字星，我们寻找相对于基于点的阈值实体极小、且影线表明潜在犹豫不决的K线。
- 实体（Body） <= DojiBodyRatio × totalRange
- 两条影线都 > 实体（确认存在影线）
我们将实体上限设为总波动的 10%（即 InpDojiBodyRatio）。要求每条影线都超过实体，可以过滤掉几乎没有影线的“纺锤线”。
// TotalRange[i] = high – low if(InpShowDoji && Body[i] <= TotalRange[i] * InpDojiBodyRatio // body tiny vs full range && UpperWick[i] > Body[i] // upper shadow present && LowerWick[i] > Body[i]) // lower shadow present type = "Doji";
吞没形态涉及将当前K线与前一根K线进行比较，检查前一根K线的开盘价和收盘价是否处于相反方向，以及当前K线是否完全吞没了前一根K线。
- 看涨吞没：前一根K线为看跌，当前开盘价 ≤ 前一根收盘价，当前收盘价 ≥ 前一根开盘价，且 currBody > prevBody。
- 看跌吞没：前一根K线为看涨，当前开盘价 ≥ 前一根收盘价，当前收盘价 ≤ 前一根开盘价，且 currBody > prevBody。
double po = iOpen(_Symbol,_Period,i+1), pc = iClose(_Symbol,_Period,i+1); double prevBody = MathAbs(pc - po), currBody = Body[i]; if(InpShowEngulfing && currBody > prevBody) { // Bullish: current body engulfs prior’s if(pc < po && op <= pc && cl >= po) type = "Bullish Engulfing"; // Bearish: current body engulfs prior’s else if(pc > po && op >= pc && cl <= po) type = "Bearish Engulfing"; }
对于光头光脚K线，我们会检查实体是否占据了绝大部分波动区间，这表明动能强劲。
- 实体（Body） >= MarubozuBodyRatio × totalRange（例如 >= 90%）
- 两条影线均<= (1 – MarubozuBodyRatio) × totalRange
if(InpShowMarubozu
&& Body[i] >= TotalRange[i] * InpMarubozuBodyRatio
&& UpperWick[i] <= TotalRange[i] * (1 - InpMarubozuBodyRatio)
&& LowerWick[i] <= TotalRange[i] * (1 - InpMarubozuBodyRatio))
{
type = (cl > op) ? "Bullish Marubozu" : "Bearish Marubozu";
}
每当发现一个形态，我们就会向计数器中增加总信号数和获胜次数。我们根据下一根K线是否按预期方向移动来定义“胜”，以此来衡量形态的可靠性。
if(type!="") { lastIdx = i; lastCl = cl; lastIsBuy = (StringFind(type,"Bullish")>=0); latestSignal = type; g_totalSignals++; double nextC = iClose(_Symbol,_Period,i-1); if(lastIsBuy && nextC>cl) g_totalWins++; if(!lastIsBuy && nextC<cl) g_totalWins++; DrawPattern(i, type, lastIsBuy); break; }
为了直观地展示这些信号，我们使用 DrawPattern 函数在图表上绘制向上或向下的箭头，并标注形态类型。此外，还会在形态出现时立即生成警报并通知我们。
void DrawPattern(int idx, const string type, bool isBuy) { datetime t = iTime(_Symbol,_Period,idx); double y = iHigh(_Symbol,_Period,idx) + 15*_Point; string an = StringFormat("PAQ_%s_%d",type,idx); ObjectCreate(0,an,OBJ_ARROW,0,t,y); ObjectSetInteger(0,an,OBJPROP_ARROWCODE,isBuy?233:234); ObjectSetInteger(0,an,OBJPROP_COLOR,isBuy?clrLime:clrRed); string lbl = an+"_lbl"; ObjectCreate(0,lbl,OBJ_LABEL,0,t,y-25*_Point); ObjectSetString(0,lbl,OBJPROP_TEXT,type); ObjectSetInteger(0,lbl,OBJPROP_COLOR,isBuy?clrLime:clrRed); }在整个开发过程中，我们致力于让EA既灵活又具备丰富的信息量。因此，我们加入了一个形态历史缓冲区来保存最近的信号，并在回测结束或移除EA时，输出总信号数、获胜次数和胜率等性能统计数据。这有助于我们评估形态识别逻辑随时间推移的有效性。
void OnDeinit(const int reason) { double rate = g_totalSignals>0 ? 100.0*g_totalWins/g_totalSignals : 0.0; PrintFormat("[PAQ] Backtest completed: Signals=%I64d Wins=%I64d WinRate=%.1f%%", g_totalSignals, g_totalWins, rate); }
总之，这款EA集成了K线形态识别逻辑、视觉指标以及性能追踪功能。我们的目标是打造一个自动化系统，既能简化耗时的形态识别工作，又能提供清晰的视觉信号和性能统计，从而支持更明智的交易决策。
结果
让我们来看看EA在实时行情和回测中的表现。首先，我们观察下图中的形态，这是EA在实时市场中检测到的看跌吞没形态。我们可以清楚地看到，这是一个真正的看跌吞没形态，因为那根阴线完全包裹了前一根阳线。
图 7. 看跌吞没
接着，我们成功检测到一根带看跌影线的K线。这是一个有效的带看跌影线的K线，证明了该工具在识别K线形态方面的准确性。
图 8. 看跌长影线
最后，我们得到了回测结果。EA 正在正确识别形态，并将每个检测到的形态名称记录到日志中。
图 9. 回测
结论
从前文概述的结果来看，我们的EA显然能够可靠地识别这四种关键K线形态。这一成果将帮助新手和经验丰富的交易员发现肉眼难以捕捉的形态。在我进行的回测和实盘试验中，EA都准确地标记出了每一种形态。没有任何系统能做到百分百完美，有时信号也会失效，不过本EA并不追求过滤掉所有的假信号。相反，它提供了一个额外的、精准的价格行为分析工具。交易者随后可以在决定做多或做空之前，结合采用自己的信号确认技术。
总体而言，EA在其核心任务——模式识别方面表现出色。我强烈推荐它，因为它能精准发现它所针对的四种形态。欢迎大家根据自身策略调整输入参数。如果您认为有任何方面可以进一步改进，欢迎随时反馈。
|日期
|工具名称
|说明
|版本
|更新
|提示
|01/10/24
|图表投影仪
|用于叠加前一天价格走势（带“幽灵”效果）的脚本。
|1.0
|首次发布
|工具1
|18/11/24
|分析评论
|它以表格形式提供前一日的市场信息，并预测市场的未来走向。
|1.0
|首次发布
|工具2
|27/11/24
|分析大师
|市场指标每两小时定期更新
|1.01
|第二版
|工具3
|02/12/24
|分析预测器
|每两小时定期更新市场指标，并集成Telegram推送功能。
|1.1
|第三版
|工具4
|09/12/24
|波动性导航工具
|该EA使用布林带、RSI和ATR指标分析市场状况。
|1.0
|首次发布
|工具5
|19/12/24
|均值回归信号收割器
|使用均值回归策略分析市场并提供信号
|1.0
|首次发布
|工具6
|9/01/25
|信号脉冲
|多时间框架分析器
|1.0
|首次发布
|工具7
|17/01/25
|指标看板
|带按钮的分析面板
|1.0
|首次发布
|工具8
|21/01/25
|外部资金流
|通过外部库进行分析
|1.0
|首次发布
|工具9
|27/01/25
|VWAP
|成交量加权平均价格
|1.3
|首次发布
|工具10
|02/02/25
|Heikin Ashi
|势平滑与反转信号识别
|1.0
|首次发布
|工具11
|04/02/25
|FibVWAP
|通过 Python 分析生成信号
|1.0
|首次发布
|工具12
|14/02/25
|RSI 背离
|价格走势与 RSI 背离的对比
|1.0
|首次发布
|工具13
|17/02/25
|抛物线转向与反转 (PSAR)
|自动化PSAR策略
|1.0
|首次发布
|工具14
|20/02/25
|四分位绘制脚本
|在图表上绘制四分位水平线
|1.0
|首次发布
|工具15
|27/02/25
|侵入检测器
|当价格触及四分位水平时进行检测和警报
|1.0
|首次发布
|工具16
|27/02/25
|TrendLoom工具
|多时间周期分析面板
|1.0
|首次发布
|工具17
|11/03/25
|四分位看板
|带有可激活或禁用四分位的面板
|1.0
|首次发布
|工具18
|26/03/25
|ZigZag 分析器
|使用ZigZag指标绘制趋势线
|1.0
|首次发布
|工具19
|10/04/25
|相关性检测器
|使用Python库绘制货币对的相关性。
|1.0
|首次发布
|工具20
|23/04/25
|市场结构反转检测工具
|市场结构反转检测
|1.0
|首次发布
|工具21
|08/05/25
|相关性仪表盘
|不同货币对之间的相关性
|1.0
|首次发布
|工具22
|13/05/25
|货币强弱指标
|衡量货币对中每种货币的强弱
|1.0
|首次发布
|工具23
|21/05/25
|PAQ 分析工具
|K线形态检测器
|1.0
|首次发布
|工具24
本文由MetaQuotes Ltd译自英文
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