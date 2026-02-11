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价格行为分析工具包开发（第 24 部分）：价格行为量化分析工具

价格行为分析工具包开发（第 24 部分）：价格行为量化分析工具

MetaTrader 5交易系统 |
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Christian Benjamin
Christian Benjamin

内容



引言

大多数价格行为交易者依赖于特定的K线形态，例如长影线十字星吞没形态光头光脚K线。这些K线用于识别市场情绪的转变，并发现潜在的反转或延续走势。手动在数十个图表中搜寻这些信号既耗时又容易遗漏。

我们开发了用于MetaTrader 5的价格行为量化分析EA，以应对这一挑战。这款 EA：

  1. 自动扫描最近的K线，K线数量可配置，搜寻四种被广泛认可的K线形态。
  2. 在图表上用箭头和标签标记每个检测到的形态，形成清晰的视觉提示。
  3. 发出警报并记录下一根K线的点数波动，帮助您评估信号强度。
  4. 通过将每个形态视为一笔“交易”并计算总体胜率，提供内置的回测统计功能。

在接下来的部分中，我们将深入探讨EA的结构，逐步介绍它的自定义设置功能，并展示其性能指标如何能提升您基于价格行为的交易方法。让我们首先从探索该EA监控的具体K线形态开始，分析每根K线的结构及其定位的计算方法。

K线形态

  • 长影线

针形K线是一种实体很小、影线很长的单根K线。当您看到它时，意味着价格试图朝一个方向大幅移动，但又被推了回来。

看跌长影线中，长长的上影线表明买家未能守住价格，卖家接管了市场。

图 1. 看跌长影线

看涨长影线具有长长的下影线，这表明买家介入并扭转了局势，推高了价格。

图 2. 看涨长影线

K线的颜色也会体现信号的权重。在看跌长影线中，红色（或黑色）实体更具说服力，因为其收盘价低于开盘价，显示了卖家的主导地位。对于看涨长影线，绿色（或白色）实体通过收盘价高于开盘价来加强信号，反映了买盘压力。然而，长影线的形状和影线长度远比颜色本身更重要。要确认该信号，请寻找长度至少是实体两三倍的影线，注意期间是否有成交量激增，并检查长影线是否出现在已知的支撑或阻力位附近。这些额外步骤有助于您挑选真正的反转形态，而非普通的影线。

逻辑步骤

  • 计算 candleBody, topShadow, bottomShadow。
  • 要求 candleBody > minBodyPoints * _Point。

看跌长影线：

topShadow >= wickToBodyRatio * candleBody

bottomShadow < smallWickCap * candleBody

看涨长影线：

bottomShadow >=  wickToBodyRatio * candleBody

topShadow < smallWickCap * candleBody

// 1. Calculate parts
double candleBody   = MathAbs(closePrice - openPrice);
double topShadow    = highPrice - MathMax(openPrice, closePrice);
double bottomShadow = MathMin(openPrice, closePrice) - lowPrice;

// 2. Minimum body check
if(candleBody > minBodyPoints * _Point)
{
   // Bearish pin bar
   if(topShadow >= wickToBodyRatio * candleBody
      && bottomShadow < smallWickCap * candleBody)
      Print("Bearish Pin Bar detected");

   // Bullish pin bar
   else if(bottomShadow >= wickToBodyRatio * candleBody
           && topShadow < smallWickCap * candleBody)
      Print("Bullish Pin Bar detected");
}

  • 十字星

当一根K线的开盘价和收盘价几乎完全一致时，就会形成十字星（Doji）。它标志着市场处于犹豫不决的状态，其偏向取决于之前的趋势。上下影线长度的不同变化，构成了类似加号十字倒十字的形态。

图 3. 十字星

逻辑步骤

  1. 计算 candleBody, fullRange, topShadow, bottomShadow。
  2. 要求 candleBody ≤ maxDojiRatio * fullRange。
  3. 要求 opShadow > candleBody 及 bottomShadow > candleBody。
// 1. Calculate body and range
double candleBody   = MathAbs(closePrice - openPrice);
double fullRange    = highPrice - lowPrice;
double topShadow    = highPrice - MathMax(openPrice, closePrice);
double bottomShadow = MathMin(openPrice, closePrice) - lowPrice;

// 2. Tiny body test
if(candleBody <= fullRange * maxDojiRatio)
{
   // 3. Both shadows must extend beyond the body
   if(topShadow > candleBody && bottomShadow > candleBody)
      Print("Doji detected");
}
  • 吞没形态K线

有两种吞没形态K线：看涨吞没和看跌吞没。

看涨吞没

这种双K线反转形态出现在下跌趋势或盘整结束时。一根较小的看跌K线之后，紧接着出现一根较大的看涨K线，该K线完全覆盖了前一根K线的实体。第二根K线的尺寸表明买家已压倒卖家，通常标志着强劲上涨行情的开始。

图 4. 看涨吞没

看跌吞没

这是与看涨吞没相反的形态。一根较小的看涨K线之后，紧接着出现一根较大的看跌K线，该K线完全吞没了前一根K线的实体。该形态表明卖方已掌控局面，可能预示着强劲下跌行情的开始。

看跌吞没

图 5. 看跌吞没

逻辑步骤

计算 prevBody = |prevClose – prevOpen|, currBody = |close – open|。

要求 currBody > prevBody。

看涨吞没：

  • prevClose < prevOpen
  • openPriceprevClose
  • closePriceprevOpen

看跌吞没：

  • prevClose > prevOpen
  • openPrice ≥ prevClose
  • closePrice ≤ prevOpen
// 1. Compute body sizes
double prevBody = MathAbs(prevClose - prevOpen);
double currBody = MathAbs(closePrice - openPrice);

// 2. Must be larger than previous
if(currBody > prevBody)
{
   // Bullish engulfing
   if(prevClose < prevOpen
      && openPrice <= prevClose
      && closePrice >= prevOpen)
      Print("Bullish Engulfing detected");

   // Bearish engulfing
   else if(prevClose > prevOpen
           && openPrice >= prevClose
           && closePrice <= prevOpen)
      Print("Bearish Engulfing detected");
}

  • 光头光脚K线


图 6. 光头光脚K线

光头光脚K线以其长实体和几乎没有影线而著称。其开盘价和收盘价几乎涵盖了整个波动区间，标志着市场走势果断明确。光头光脚K线有三种变体，每种都包括看涨和看跌版本：

全光头光脚

看涨：开盘于最低价，收盘于最高价。买方从头到尾推动价格。

看跌： 开盘于最高价，收盘于最低价。卖方在整个交易时段占据主导。

开盘光头光脚

看涨：开盘于最低价，收盘价略低于最高价（有一根小上影线）。买方立即掌控局面。

看跌：开盘于最高价，收盘价略高于最低价（有一根小下影线）。卖方从一开始就主导着交易时段。

收盘光头光脚

看涨：收盘于最高价，开盘价略高于最低价（有一根小下影线）。买盘压力持续到收盘。

看跌：收盘于最低价，开盘价略低于最高价（有一根小上影线）。卖盘压力在收盘时加速。

逻辑步骤

  • 计算 candleBody, fullRange, topShadow, bottomShadow。
  • 要求：candleBody ≥ marubozuRatio * fullRange。
  • 要求 opShadow ≤ (1 – marubozuRatio) * fullRange 及 bottomShadow ≤ (1 – marubozuRatio) * fullRange
  • 如果 closePrice > openPrice 作为看涨形态，否则为看跌形态。

// 1. Calculate parts
double candleBody   = MathAbs(closePrice - openPrice);
double fullRange    = highPrice - lowPrice;
double topShadow    = highPrice - MathMax(openPrice, closePrice);
double bottomShadow = MathMin(openPrice, closePrice) - lowPrice;

// 2. Body covers most of the range
if(candleBody >= marubozuRatio * fullRange)
{
   // 3. Shadows must be small
   double maxWick = (1 - marubozuRatio) * fullRange;
   if(topShadow <= maxWick && bottomShadow <= maxWick)
   {
      // 4. Bullish or bearish
      if(closePrice > openPrice)
         Print("Bullish Marubozu detected");
      else
         Print("Bearish Marubozu detected");
   }
}



MQL5 EA 解析

上图是EA在 MetaTrader 5 图表上运行后的示意图。下面，我们将结果制成表格——每个值代表一个百分比变化。当我们着手开发这款EA时，主要目标是自动化检测交易者常用于决策的关键K线形态，例如 长影线十字星吞没形态光头光脚K线。我们希望EA能客观地分析最近的价格行为，准确识别这些形态，并在图表上提供清晰的视觉提示，同时反馈有关形态有效性的统计数据。

为了实现这一点，我们首先定义了允许灵活分析的输入参数。这些参数包括回溯的K线数量 (InpLookbackBars)、用于过滤微不足道K线最小实体大小的点数 (InpMinBodySizePts) ，以及用于检测 Pin Bar 的影线与实体比率 (InpWickBodyRatio)。我们还包含了一个ATR周期参数来衡量市场波动性，因为这可能会影响形态识别规则。

// Input parameters for customization
input int    InpLookbackBars   = 200;   // Bars to scan
input int    InpMinBodySizePts = 10;    // Min body size (points)
input double InpWickBodyRatio  = 2.0;   // Min wick-to-body ratio
input int    InpATRPeriod      = 14;    // ATR period

在初始化阶段(OnInit)中，我们设置了数组来存储每根K线的计算数据，例如实体大小、上下影线、总波动区间以及ATR数值。我们确保这些数组是基于时间序列的，以便能高效处理最近的K线。此外，我们还准备了一个小型缓冲区来跟踪最近的信号，这有助于提升后续形态分析的成功率。

int OnInit()
  {
   ArraySetAsSeries(Body,true);
   ArraySetAsSeries(UpperWick,true);
   ArraySetAsSeries(LowerWick,true);
   ArraySetAsSeries(TotalRange,true);
   ArraySetAsSeries(ATR,true);
   ArrayResize(Body, InpLookbackBars+2);
   ArrayResize(UpperWick, InpLookbackBars+2);
   ArrayResize(LowerWick, InpLookbackBars+2);
   ArrayResize(TotalRange, InpLookbackBars+2);
   ArrayResize(ATR, InpLookbackBars+2);

   for(int i=0;i<5;i++)
      g_history[i]="";

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
核心逻辑位于 OnTick 函数中，该函数在每一个新的市场行情跳动时运行。为了防止不必要的计算，我们添加了一个时间戳对比检查处理程序，确保每根新K线只运行一次。当检测到新K线时，我们会调用 AnalyzeAndDraw，由它执行主要的分析工作。 
void OnTick()
  {
   static datetime lastTime=0;
   datetime current = iTime(_Symbol, _Period, 0);
   if(current == lastTime)
      return; // Only process once per new bar
   lastTime = current;
   AnalyzeAndDraw();
  }

AnalyzeAndDraw 函数中，我们首先清除之前的绘图对象，以保持图表整洁。然后，我们遍历最近的K线来计算关键的K线指标：实体大小（开盘价与收盘价的绝对差值）、上影线（最高价减去开盘价和收盘价中的较大值）、下影线（开盘价和收盘价中的较小值减去最低价）以及总波动区间（最高价减去最低价）。此外，我们还复制ATR（平均真实波幅）数值，以便将波动性因素纳入形态检测中。

void AnalyzeAndDraw()
  {
   int bars = MathMin(InpLookbackBars, (int)SeriesInfoInteger(_Symbol,_Period,SERIES_BARS_COUNT));

   ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_ARROW);
   ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_LABEL);

   for(int i=0; i<bars; i++)
     {
      double op = iOpen(_Symbol,_Period,i);
      double cl = iClose(_Symbol,_Period,i);
      double hi = iHigh(_Symbol,_Period,i);
      double lo = iLow(_Symbol,_Period,i);

      // Calculate candlestick components
      Body[i]       = MathAbs(cl-op);
      UpperWick[i]  = hi - MathMax(op,cl);
      LowerWick[i]  = MathMin(op,cl) - lo;
      TotalRange[i] = hi - lo;
     }

   // Copy ATR buffer
   if(CopyBuffer(iATR(_Symbol,_Period,InpATRPeriod),0,0,bars,ATR)<=0)
      return; // Exit if ATR data not available

接下来，我们应用形态识别规则。例如，要识别长影线，我们会检查K线是否具有小实体和长影线，且影线与实体的比例超过我们的设定阈值。

  • 看跌长影线：长上影线 >= 比例 × 实体，短下影线
  • 看涨长影线：长下影线 >= 比例 × 实体，短上影线

首先，我们过滤掉过小的实体（Body > minPts）。然后，我们强制要求一条影线至少是实体的 InpWickBodyRatio 倍，而另一条影线保持在实体大小的 50% 以下。

// assume Body[i], UpperWick[i], LowerWick[i] already computed
if(InpShowPinBar && Body[i] > InpMinBodySizePts*_Point)
{
   // Bearish: towering upper wick, stubby lower wick
   if( UpperWick[i] > Body[i]*InpWickBodyRatio
       && LowerWick[i] < Body[i]*0.5 )
      type = "Bearish Pin Bar";

   // Bullish: towering lower wick, stubby upper wick
   else if( LowerWick[i] > Body[i]*InpWickBodyRatio
            && UpperWick[i] < Body[i]*0.5 )
      type = "Bullish Pin Bar";
}

对于 十字星，我们寻找相对于基于点的阈值实体极小、且影线表明潜在犹豫不决的K线。

  • 实体（Body） <= DojiBodyRatio × totalRange
  • 两条影线都 > 实体（确认存在影线）

我们将实体上限设为总波动的 10%（即 InpDojiBodyRatio）。要求每条影线都超过实体，可以过滤掉几乎没有影线的“纺锤线”。

// TotalRange[i] = high – low
if(InpShowDoji
   && Body[i] <= TotalRange[i] * InpDojiBodyRatio    // body tiny vs full range
   && UpperWick[i] > Body[i]                         // upper shadow present
   && LowerWick[i] > Body[i])                        // lower shadow present
   type = "Doji";

吞没形态涉及将当前K线与前一根K线进行比较，检查前一根K线的开盘价和收盘价是否处于相反方向，以及当前K线是否完全吞没了前一根K线。

  • 看涨吞没：前一根K线为看跌，当前开盘价 ≤ 前一根收盘价，当前收盘价 ≥ 前一根开盘价，且 currBody > prevBody
  • 看跌吞没：前一根K线为看涨，当前开盘价 ≥ 前一根收盘价，当前收盘价 ≤ 前一根开盘价，且 currBody > prevBody

double po = iOpen(_Symbol,_Period,i+1),
       pc = iClose(_Symbol,_Period,i+1);
double prevBody = MathAbs(pc - po),
       currBody = Body[i];

if(InpShowEngulfing && currBody > prevBody)
{
   // Bullish: current body engulfs prior’s
   if(pc < po && op <= pc && cl >= po)
      type = "Bullish Engulfing";
   // Bearish: current body engulfs prior’s
   else if(pc > po && op >= pc && cl <= po)
      type = "Bearish Engulfing";
}

对于光头光脚K线，我们会检查实体是否占据了绝大部分波动区间，这表明动能强劲。

  • 实体（Body） >= MarubozuBodyRatio × totalRange（例如 >= 90%）
  • 两条影线均<= (1 – MarubozuBodyRatio) × totalRange

if(InpShowMarubozu
   && Body[i] >= TotalRange[i] * InpMarubozuBodyRatio
   && UpperWick[i] <= TotalRange[i] * (1 - InpMarubozuBodyRatio)
   && LowerWick[i] <= TotalRange[i] * (1 - InpMarubozuBodyRatio))
{
   type = (cl > op) ? "Bullish Marubozu" : "Bearish Marubozu";
}

每当发现一个形态，我们就会向计数器中增加总信号数和获胜次数。我们根据下一根K线是否按预期方向移动来定义“胜”，以此来衡量形态的可靠性。 

if(type!="")
{
    lastIdx = i;
    lastCl = cl;
    lastIsBuy = (StringFind(type,"Bullish")>=0);
    latestSignal = type;

    g_totalSignals++;
    double nextC = iClose(_Symbol,_Period,i-1);
    if(lastIsBuy && nextC>cl)
        g_totalWins++;
    if(!lastIsBuy && nextC<cl)
        g_totalWins++;

    DrawPattern(i, type, lastIsBuy);
    break;
}

为了直观地展示这些信号，我们使用 DrawPattern 函数在图表上绘制向上或向下的箭头，并标注形态类型。此外，还会在形态出现时立即生成警报并通知我们。

void DrawPattern(int idx, const string type, bool isBuy)
  {
   datetime t = iTime(_Symbol,_Period,idx);
   double y = iHigh(_Symbol,_Period,idx) + 15*_Point;
   string an = StringFormat("PAQ_%s_%d",type,idx);
   ObjectCreate(0,an,OBJ_ARROW,0,t,y);
   ObjectSetInteger(0,an,OBJPROP_ARROWCODE,isBuy?233:234);
   ObjectSetInteger(0,an,OBJPROP_COLOR,isBuy?clrLime:clrRed);
   string lbl = an+"_lbl";
   ObjectCreate(0,lbl,OBJ_LABEL,0,t,y-25*_Point);
   ObjectSetString(0,lbl,OBJPROP_TEXT,type);
   ObjectSetInteger(0,lbl,OBJPROP_COLOR,isBuy?clrLime:clrRed);
  }
在整个开发过程中，我们致力于让EA既灵活又具备丰富的信息量。因此，我们加入了一个形态历史缓冲区来保存最近的信号，并在回测结束或移除EA时，输出总信号数、获胜次数和胜率等性能统计数据。这有助于我们评估形态识别逻辑随时间推移的有效性。 
void OnDeinit(const int reason)
  {
   double rate = g_totalSignals>0 ? 100.0*g_totalWins/g_totalSignals : 0.0;
   PrintFormat("[PAQ] Backtest completed: Signals=%I64d Wins=%I64d WinRate=%.1f%%",
               g_totalSignals, g_totalWins, rate);
  }

总之，这款EA集成了K线形态识别逻辑、视觉指标以及性能追踪功能。我们的目标是打造一个自动化系统，既能简化耗时的形态识别工作，又能提供清晰的视觉信号和性能统计，从而支持更明智的交易决策。


结果

让我们来看看EA在实时行情和回测中的表现。首先，我们观察下图中的形态，这是EA在实时市场中检测到的看跌吞没形态。我们可以清楚地看到，这是一个真正的看跌吞没形态，因为那根阴线完全包裹了前一根阳线。

图 7. 看跌吞没

接着，我们成功检测到一根带看跌影线的K线。这是一个有效的带看跌影线的K线，证明了该工具在识别K线形态方面的准确性。

图 8. 看跌长影线

最后，我们得到了回测结果。EA 正在正确识别形态，并将每个检测到的形态名称记录到日志中。

图 9. 回测


结论

从前文概述的结果来看，我们的EA显然能够可靠地识别这四种关键K线形态。这一成果将帮助新手和经验丰富的交易员发现肉眼难以捕捉的形态。在我进行的回测和实盘试验中，EA都准确地标记出了每一种形态。没有任何系统能做到百分百完美，有时信号也会失效，不过本EA并不追求过滤掉所有的假信号。相反，它提供了一个额外的、精准的价格行为分析工具。交易者随后可以在决定做多或做空之前，结合采用自己的信号确认技术。

总体而言，EA在其核心任务——模式识别方面表现出色。我强烈推荐它，因为它能精准发现它所针对的四种形态。欢迎大家根据自身策略调整输入参数。如果您认为有任何方面可以进一步改进，欢迎随时反馈。

日期 工具名称  说明 版本  更新  提示
01/10/24 图表投影仪 用于叠加前一天价格走势（带“幽灵”效果）的脚本。 1.0 首次发布 工具1
18/11/24 分析评论 它以表格形式提供前一日的市场信息，并预测市场的未来走向。 1.0 首次发布 工具2
27/11/24 分析大师 市场指标每两小时定期更新  1.01 第二版 工具3
02/12/24 分析预测器  每两小时定期更新市场指标，并集成Telegram推送功能。 1.1 第三版 工具4
09/12/24 波动性导航工具 该EA使用布林带、RSI和ATR指标分析市场状况。 1.0 首次发布 工具5
19/12/24 均值回归信号收割器  使用均值回归策略分析市场并提供信号  1.0  首次发布  工具6 
9/01/25  信号脉冲  多时间框架分析器 1.0  首次发布  工具7 
17/01/25  指标看板  带按钮的分析面板  1.0  首次发布 工具8 
21/01/25 外部资金流 通过外部库进行分析 1.0  首次发布 工具9 
27/01/25 VWAP 成交量加权平均价格   1.3  首次发布  工具10 
02/02/25  Heikin Ashi  势平滑与反转信号识别  1.0  首次发布  工具11
04/02/25  FibVWAP  通过 Python 分析生成信号  1.0  首次发布  工具12
14/02/25  RSI 背离  价格走势与 RSI 背离的对比  1.0  首次发布  工具13 
17/02/25  抛物线转向与反转 (PSAR)  自动化PSAR策略 1.0 首次发布  工具14
20/02/25  四分位绘制脚本  在图表上绘制四分位水平线  1.0  首次发布  工具15 
27/02/25  侵入检测器 当价格触及四分位水平时进行检测和警报 1.0   首次发布 工具16 
27/02/25  TrendLoom工具 多时间周期分析面板 1.0 首次发布 工具17
11/03/25  四分位看板  带有可激活或禁用四分位的面板  1.0  首次发布 工具18
26/03/25  ZigZag 分析器  使用ZigZag指标绘制趋势线  1.0  首次发布  工具19 
10/04/25  相关性检测器 使用Python库绘制货币对的相关性。 1.0 首次发布  工具20 
23/04/25 市场结构反转检测工具 市场结构反转检测 1.0  首次发布  工具21
08/05/25  相关性仪表盘  不同货币对之间的相关性 1.0 首次发布 工具22 
13/05/25 货币强弱指标  衡量货币对中每种货币的强弱 1.0 首次发布 工具23 
21/05/25 PAQ 分析工具  K线形态检测器 1.0  首次发布 工具24 

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/18207

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Christian Benjamin
Christian Benjamin
  • Developer, Trader and Pastor 在 Out For Christ Ministries International
  • 津巴布韦
  • 22244
    • Excellence and integrity define my approach to every project. The same standard is maintained regardless of compensation structure, guided by the conviction that God’s reward surpasses what man can offer. This principle shapes every tool I develop.

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