价格行为分析工具包开发（第 24 部分）：价格行为量化分析工具

内容





引言

大多数价格行为交易者依赖于特定的K线形态，例如 长影线 、 十字星 、 吞没形态 和 光头光脚 K线。这些K线用于识别市场情绪的转变，并发现潜在的反转或延续走势。手动在数十个图表中搜寻这些信号既耗时又容易遗漏。

我们开发了用于MetaTrader 5的价格行为量化分析EA，以应对这一挑战。这款 EA：

自动扫描最近的K线，K线数量可配置，搜寻四种被广泛认可的K线形态。 在图表上用箭头和标签标记每个检测到的形态，形成清晰的视觉提示。 发出警报并记录下一根K线的点数波动，帮助您评估信号强度。 通过将每个形态视为一笔“交易”并计算总体胜率，提供内置的回测统计功能。

在接下来的部分中，我们将深入探讨EA的结构，逐步介绍它的自定义设置功能，并展示其性能指标如何能提升您基于价格行为的交易方法。让我们首先从探索该EA监控的具体K线形态开始，分析每根K线的结构及其定位的计算方法。

K线形态

长影线

针形K线是一种实体很小、影线很长的单根K线。当您看到它时，意味着价格试图朝一个方向大幅移动，但又被推了回来。

在 看跌长影线 中，长长的上影线表明买家未能守住价格，卖家接管了市场。

图 1. 看跌长影线

看涨长影线 具有长长的下影线，这表明买家介入并扭转了局势，推高了价格。

图 2. 看涨长影线

K线的颜色也会体现信号的权重。在看跌长影线中，红色（或黑色）实体更具说服力，因为其收盘价低于开盘价，显示了卖家的主导地位。对于看涨长影线，绿色（或白色）实体通过收盘价高于开盘价来加强信号，反映了买盘压力。然而，长影线的形状和影线长度远比颜色本身更重要。要确认该信号，请寻找长度至少是实体两三倍的影线，注意期间是否有成交量激增，并检查长影线是否出现在已知的支撑或阻力位附近。这些额外步骤有助于您挑选真正的反转形态，而非普通的影线。

逻辑步骤

计算 candleBody, topShadow, bottomShadow。

要求 candleBody > minBodyPoints * _Point。

看跌长影线：

topShadow >= wickToBodyRatio * candleBody

bottomShadow < smallWickCap * candleBody

看涨长影线：

bottomShadow >= wickToBodyRatio * candleBody

topShadow < smallWickCap * candleBody

double candleBody = MathAbs (closePrice - openPrice); double topShadow = highPrice - MathMax (openPrice, closePrice); double bottomShadow = MathMin (openPrice, closePrice) - lowPrice; if (candleBody > minBodyPoints * _Point ) { if (topShadow >= wickToBodyRatio * candleBody && bottomShadow < smallWickCap * candleBody) Print ( "Bearish Pin Bar detected" ); else if (bottomShadow >= wickToBodyRatio * candleBody && topShadow < smallWickCap * candleBody) Print ( "Bullish Pin Bar detected" ); }

十字星

当一根K线的开盘价和收盘价几乎完全一致时，就会形成十字星（Doji）。它标志着市场处于犹豫不决的状态，其偏向取决于之前的趋势。上下影线长度的不同变化，构成了类似 加号 、 十字 或 倒十字 的形态。

图 3. 十字星

逻辑步骤

计算 candleBody, fullRange, topShadow, bottomShadow。 要求 candleBody ≤ maxDojiRatio * fullRange。 要求 opShadow > candleBody 及 bottomShadow > candleBody。

double candleBody = MathAbs (closePrice - openPrice); double fullRange = highPrice - lowPrice; double topShadow = highPrice - MathMax (openPrice, closePrice); double bottomShadow = MathMin (openPrice, closePrice) - lowPrice; if (candleBody <= fullRange * maxDojiRatio) { if (topShadow > candleBody && bottomShadow > candleBody) Print ( "Doji detected" ); }

吞没形态K线

有两种吞没形态K线：看涨吞没和看跌吞没。

看涨吞没

这种双K线反转形态出现在下跌趋势或盘整结束时。一根较小的看跌K线之后，紧接着出现一根较大的看涨K线，该K线完全覆盖了前一根K线的实体。第二根K线的尺寸表明买家已压倒卖家，通常标志着强劲上涨行情的开始。

图 4. 看涨吞没

看跌吞没

这是与看涨吞没相反的形态。一根较小的看涨K线之后，紧接着出现一根较大的看跌K线，该K线完全吞没了前一根K线的实体。该形态表明卖方已掌控局面，可能预示着强劲下跌行情的开始。

图 5. 看跌吞没

逻辑步骤

计算 prevBody = |prevClose – prevOpen|, currBody = |close – open|。

要求 currBody > prevBody。

看涨吞没：

prevClose < prevOpen

< openPrice ≤ prevClose

≤ closePrice ≥ prevOpen

看跌吞没：

prevClose > prevOpen

openPrice ≥ prevClose

closePrice ≤ prevOpen

double prevBody = MathAbs (prevClose - prevOpen); double currBody = MathAbs (closePrice - openPrice); if (currBody > prevBody) { if (prevClose < prevOpen && openPrice <= prevClose && closePrice >= prevOpen) Print ( "Bullish Engulfing detected" ); else if (prevClose > prevOpen && openPrice >= prevClose && closePrice <= prevOpen) Print ( "Bearish Engulfing detected" ); }

光头光脚K线





图 6. 光头光脚K线

光头光脚K线以其长实体和几乎没有影线而著称。其开盘价和收盘价几乎涵盖了整个波动区间，标志着市场走势果断明确。光头光脚K线有三种变体，每种都包括看涨和看跌版本：

全光头光脚

看涨：开盘于最低价，收盘于最高价。买方从头到尾推动价格。

看跌： 开盘于最高价，收盘于最低价。卖方在整个交易时段占据主导。

开盘光头光脚

看涨：开盘于最低价，收盘价略低于最高价（有一根小上影线）。买方立即掌控局面。

看跌：开盘于最高价，收盘价略高于最低价（有一根小下影线）。卖方从一开始就主导着交易时段。

收盘光头光脚

看涨：收盘于最高价，开盘价略高于最低价（有一根小下影线）。买盘压力持续到收盘。

看跌：收盘于最低价，开盘价略低于最高价（有一根小上影线）。卖盘压力在收盘时加速。

逻辑步骤

计算 candleBody, fullRange, topShadow, bottomShadow。

要求：candleBody ≥ marubozuRatio * fullRange。

要求 opShadow ≤ (1 – marubozuRatio) * fullRange 及 bottomShadow ≤ (1 – marubozuRatio) * fullRange

如果 closePrice > openPrice 作为看涨形态，否则为看跌形态。

double candleBody = MathAbs (closePrice - openPrice); double fullRange = highPrice - lowPrice; double topShadow = highPrice - MathMax (openPrice, closePrice); double bottomShadow = MathMin (openPrice, closePrice) - lowPrice; if (candleBody >= marubozuRatio * fullRange) { double maxWick = ( 1 - marubozuRatio) * fullRange; if (topShadow <= maxWick && bottomShadow <= maxWick) { if (closePrice > openPrice) Print ( "Bullish Marubozu detected" ); else Print ( "Bearish Marubozu detected" ); } }





MQL5 EA 解析

上图是EA在 MetaTrader 5 图表上运行后的示意图。下面，我们将结果制成表格——每个值代表一个百分比变化。当我们着手开发这款EA时，主要目标是自动化检测交易者常用于决策的关键K线形态，例如 长影线 、 十字星 、 吞没形态 和 光头光脚 K线。我们希望EA能客观地分析最近的价格行为，准确识别这些形态，并在图表上提供清晰的视觉提示，同时反馈有关形态有效性的统计数据。

为了实现这一点，我们首先定义了允许灵活分析的输入参数。这些参数包括回溯的K线数量 (InpLookbackBars) 、用于过滤微不足道K线最小实体大小的点数 (InpMinBodySizePts) ，以及用于检测 Pin Bar 的影线与实体比率 (InpWickBodyRatio) 。我们还包含了一个ATR周期参数来衡量市场波动性，因为这可能会影响形态识别规则。

input int InpLookbackBars = 200 ; input int InpMinBodySizePts = 10 ; input double InpWickBodyRatio = 2.0 ; input int InpATRPeriod = 14 ;

在初始化阶段 (OnInit )中，我们设置了数组来存储每根K线的计算数据，例如实体大小、上下影线、总波动区间以及ATR数值。我们确保这些数组是基于时间序列的，以便能高效处理最近的K线。此外，我们还准备了一个小型缓冲区来跟踪最近的信号，这有助于提升后续形态分析的成功率。

int OnInit () { ArraySetAsSeries (Body, true ); ArraySetAsSeries (UpperWick, true ); ArraySetAsSeries (LowerWick, true ); ArraySetAsSeries (TotalRange, true ); ArraySetAsSeries (ATR, true ); ArrayResize (Body, InpLookbackBars+ 2 ); ArrayResize (UpperWick, InpLookbackBars+ 2 ); ArrayResize (LowerWick, InpLookbackBars+ 2 ); ArrayResize (TotalRange, InpLookbackBars+ 2 ); ArrayResize (ATR, InpLookbackBars+ 2 ); for ( int i= 0 ;i< 5 ;i++) g_history[i]= "" ; return ( INIT_SUCCEEDED ); }

OnTick

AnalyzeAndDraw

void OnTick () { static datetime lastTime= 0 ; datetime current = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (current == lastTime) return ; lastTime = current; AnalyzeAndDraw(); }

核心逻辑位于函数中，该函数在每一个新的市场行情跳动时运行。为了防止不必要的计算，我们添加了一个时间戳对比检查处理程序，确保每根新K线只运行一次。当检测到新K线时，我们会调用，由它执行主要的分析工作。

在 AnalyzeAndDraw 函数中，我们首先清除之前的绘图对象，以保持图表整洁。然后，我们遍历最近的K线来计算关键的K线指标：实体大小（开盘价与收盘价的绝对差值）、上影线（最高价减去开盘价和收盘价中的较大值）、下影线（开盘价和收盘价中的较小值减去最低价）以及总波动区间（最高价减去最低价）。此外，我们还复制ATR（平均真实波幅）数值，以便将波动性因素纳入形态检测中。

void AnalyzeAndDraw() { int bars = MathMin (InpLookbackBars, ( int ) SeriesInfoInteger ( _Symbol , _Period , SERIES_BARS_COUNT )); ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , OBJ_ARROW ); ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , OBJ_LABEL ); for ( int i= 0 ; i<bars; i++) { double op = iOpen ( _Symbol , _Period ,i); double cl = iClose ( _Symbol , _Period ,i); double hi = iHigh ( _Symbol , _Period ,i); double lo = iLow ( _Symbol , _Period ,i); Body[i] = MathAbs (cl-op); UpperWick[i] = hi - MathMax (op,cl); LowerWick[i] = MathMin (op,cl) - lo; TotalRange[i] = hi - lo; } if ( CopyBuffer ( iATR ( _Symbol , _Period ,InpATRPeriod), 0 , 0 ,bars,ATR)<= 0 ) return ;

接下来，我们应用形态识别规则。例如，要识别长影线，我们会检查K线是否具有小实体和长影线，且影线与实体的比例超过我们的设定阈值。

看跌长影线：长上影线 >= 比例 × 实体，短下影线

看涨长影线：长下影线 >= 比例 × 实体，短上影线

首先，我们过滤掉过小的实体（Body > minPts）。然后，我们强制要求一条影线至少是实体的 InpWickBodyRatio 倍，而另一条影线保持在实体大小的 50% 以下。

if (InpShowPinBar && Body[i] > InpMinBodySizePts* _Point ) { if ( UpperWick[i] > Body[i]*InpWickBodyRatio && LowerWick[i] < Body[i]* 0.5 ) type = "Bearish Pin Bar" ; else if ( LowerWick[i] > Body[i]*InpWickBodyRatio && UpperWick[i] < Body[i]* 0.5 ) type = "Bullish Pin Bar" ; }

对于 十字星，我们寻找相对于基于点的阈值实体极小、且影线表明潜在犹豫不决的K线。

实体（Body） <= DojiBodyRatio × totalRange

两条影线都 > 实体（确认存在影线）

我们将实体上限设为总波动的 10%（即 InpDojiBodyRatio）。要求每条影线都超过实体，可以过滤掉几乎没有影线的“纺锤线”。

if (InpShowDoji && Body[i] <= TotalRange[i] * InpDojiBodyRatio && UpperWick[i] > Body[i] && LowerWick[i] > Body[i]) type = "Doji" ;

吞没形态 涉及将当前K线与前一根K线进行比较，检查前一根K线的开盘价和收盘价是否处于相反方向，以及当前K线是否完全吞没了前一根K线。

看涨吞没：前一根K线为看跌，当前开盘价 ≤ 前一根收盘价，当前收盘价 ≥ 前一根开盘价，且 currBody > prevBody 。

> 。 看跌吞没：前一根K线为看涨，当前开盘价 ≥ 前一根收盘价，当前收盘价 ≤ 前一根开盘价，且 currBody > prevBody 。

double po = iOpen ( _Symbol , _Period ,i+ 1 ), pc = iClose ( _Symbol , _Period ,i+ 1 ); double prevBody = MathAbs (pc - po), currBody = Body[i]; if (InpShowEngulfing && currBody > prevBody) { if (pc < po && op <= pc && cl >= po) type = "Bullish Engulfing" ; else if (pc > po && op >= pc && cl <= po) type = "Bearish Engulfing" ; }

对于 光头光脚 K线，我们会检查实体是否占据了绝大部分波动区间，这表明动能强劲。

实体（Body） >= MarubozuBodyRatio × totalRange（例如 >= 90%）

两条影线均<= (1 – MarubozuBodyRatio) × totalRange

if(InpShowMarubozu && Body[i] >= TotalRange[i] * InpMarubozuBodyRatio && UpperWick[i] < = TotalRange[i] * (1 - InpMarubozuBodyRatio) && LowerWick[i] <= TotalRange[i] * (1 - InpMarubozuBodyRatio)) { type = (cl > op) ? "Bullish Marubozu" : "Bearish Marubozu"; }

每当发现一个形态，我们就会向计数器中增加总信号数和获胜次数。我们根据下一根K线是否按预期方向移动来定义“胜”，以此来衡量形态的可靠性。

if ( type != "" ) { lastIdx = i; lastCl = cl; lastIsBuy = (StringFind( type , "Bullish" )>= 0 ); latestSignal = type ; g_totalSignals++; double nextC = iClose(_Symbol,_Period,i- 1 ); if (lastIsBuy && nextC>cl) g_totalWins++; if (!lastIsBuy && nextC<cl) g_totalWins++; DrawPattern(i, type , lastIsBuy); break ; }

为了直观地展示这些信号，我们使用 DrawPattern 函数在图表上绘制向上或向下的箭头，并标注形态类型。此外，还会在形态出现时立即生成警报并通知我们。

void DrawPattern( int idx, const string type, bool isBuy) { datetime t = iTime ( _Symbol , _Period ,idx); double y = iHigh ( _Symbol , _Period ,idx) + 15 * _Point ; string an = StringFormat ( "PAQ_%s_%d" ,type,idx); ObjectCreate ( 0 ,an, OBJ_ARROW , 0 ,t,y); ObjectSetInteger ( 0 ,an, OBJPROP_ARROWCODE ,isBuy? 233 : 234 ); ObjectSetInteger ( 0 ,an, OBJPROP_COLOR ,isBuy? clrLime : clrRed ); string lbl = an+ "_lbl" ; ObjectCreate ( 0 ,lbl, OBJ_LABEL , 0 ,t,y- 25 * _Point ); ObjectSetString ( 0 ,lbl, OBJPROP_TEXT ,type); ObjectSetInteger ( 0 ,lbl, OBJPROP_COLOR ,isBuy? clrLime : clrRed ); }

回测

void OnDeinit ( const int reason) { double rate = g_totalSignals> 0 ? 100.0 *g_totalWins/g_totalSignals : 0.0 ; PrintFormat ( "[PAQ] Backtest completed: Signals=%I64d Wins=%I64d WinRate=%.1f%%" , g_totalSignals, g_totalWins, rate); }

在整个开发过程中，我们致力于让EA既灵活又具备丰富的信息量。因此，我们加入了一个形态历史缓冲区来保存最近的信号，并在结束或移除EA时，输出总信号数、获胜次数和胜率等性能统计数据。这有助于我们评估形态识别逻辑随时间推移的有效性。

总之，这款EA集成了K线形态识别逻辑、视觉指标以及性能追踪功能。我们的目标是打造一个自动化系统，既能简化耗时的形态识别工作，又能提供清晰的视觉信号和性能统计，从而支持更明智的交易决策。





结果

让我们来看看EA在实时行情和回测中的表现。首先，我们观察下图中的形态，这是EA在实时市场中检测到的看跌吞没形态。我们可以清楚地看到，这是一个真正的看跌吞没形态，因为那根阴线完全包裹了前一根阳线。

图 7. 看跌吞没

接着，我们成功检测到一根带看跌影线的K线。这是一个有效的带看跌影线的K线，证明了该工具在识别K线形态方面的准确性。

图 8. 看跌长影线

最后，我们得到了回测结果。EA 正在正确识别形态，并将每个检测到的形态名称记录到日志中。

图 9. 回测





结论



从前文概述的结果来看，我们的EA显然能够可靠地识别这四种关键K线形态。这一成果将帮助新手和经验丰富的交易员发现肉眼难以捕捉的形态。在我进行的回测和实盘试验中，EA都准确地标记出了每一种形态。没有任何系统能做到百分百完美，有时信号也会失效，不过本EA并不追求过滤掉所有的假信号。相反，它提供了一个额外的、精准的价格行为分析工具。交易者随后可以在决定做多或做空之前，结合采用自己的信号确认技术。

总体而言，EA在其核心任务——模式识别方面表现出色。我强烈推荐它，因为它能精准发现它所针对的四种形态。欢迎大家根据自身策略调整输入参数。如果您认为有任何方面可以进一步改进，欢迎随时反馈。