Gap Indicator 123 Gap
- Göstergeler
- Matthew Thomas Paranac
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Gap Göstergesi (123 Gap): Potansiyel Fiyat Hedeflerini Belirlemek İçin Hassas AraçGap Göstergesi (123 Gap), piyasa yapısına dayalı olarak yüksek olasılıklı fiyat hedeflerini belirlemek için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Üç ardışık mum çubuğu setini analiz ederek, bu gösterge genellikle fiyat hareketi için mıknatıs görevi gören kritik boşlukları belirler.
Nasıl Çalışır
- Sürekli Analiz: Gösterge, grafiğinizdeki her üç ardışık mum çubuğu setini tarar.
- Boşluk Tanımlama: Her setteki ilk ve üçüncü mum çubukları arasındaki boşluğu hesaplar.
- Görsel Temsil: Belirlenen boşluklar, kolay yorumlama için renk kodlu olarak grafikte gösterilir.
Ana Avantajlar
- Potansiyel Tersine Dönüşleri Tahmin Etme: Trend dönüşünden sonra fiyatın geri dönebileceği alanları vurgular.
- Geri Çekilme Hedeflerini Belirleme: Fiyatın geri çekilme sırasında duraklayabileceği seviyeleri işaretler.
- İşlem Giriş ve Çıkışlarını İyileştirme: Giriş ve çıkış noktalarınızı iyileştirmek için boşluk seviyelerini kullanın.
Gerçek Dünya ÖrneğiDüşüş trendi senaryosunda:
- İlk mum çubuğunun en düşük değeri: 1.0000
- Üçüncü mum çubuğunun en yüksek değeri: 0.9950
- Gösterge, 0.9950 ile 1.0000 arasındaki boşluğu potansiyel bir yukarı hedef olarak vurgulayacaktır.
Özelleştirilebilir Ayarlar
- Görüntüleme Mesafesi: Göstergeyi boşluk aramak için ne kadar geriye gideceğini ayarlayın.
- Ayı Çubuğu Rengi: Düşüş trendlerinde boşluklar için rengi özelleştirin.
- Boğa Çubuğu Rengi: Yükseliş trendlerinde boşluklar için rengi ayarlayın.
- İzin Verilen Boşluk Boyutu: Vurgulanacak minimum boşluk boyutunu tanımlayın.
Kimler İçin Uygundur
- Hassas giriş ve çıkış noktaları arayan swing trader'lar
- Gün içi dönüş seviyelerini belirlemek isteyen günlük trader'lar
- Potansiyel geri çekilme hedeflerini tespit etmek isteyen trend trader'lar