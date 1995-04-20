Gap Indicator 123 Gap
- Indicateurs
- Matthew Thomas Paranac
- Version: 1.0
- Activations: 10
Indicateur d'Écart (Écart 123) : Outil de Précision pour Identifier les Objectifs de Prix PotentielsL'Indicateur d'Écart (Écart 123) est un outil puissant conçu pour identifier les objectifs de prix à forte probabilité basés sur la structure du marché. En analysant des ensembles de trois bougies consécutives, cet indicateur repère des écarts cruciaux qui servent souvent d'aimants pour l'action des prix.
Fonctionnement
- Analyse Continue : L'indicateur scanne chaque ensemble de trois bougies consécutives sur votre graphique.
- Identification des Écarts : Il calcule l'écart entre la première et la troisième bougie de chaque ensemble.
- Représentation Visuelle : Les écarts identifiés sont affichés sur le graphique, codés par couleur pour une interprétation facile.
Avantages Clés
- Prédiction des Retournements Potentiels : Met en évidence les zones où le prix pourrait revenir après un renversement de tendance.
- Identification des Objectifs de Repli : Pointe les niveaux où le prix pourrait faire une pause lors d'un repli.
- Amélioration des Entrées et Sorties : Utilisez les niveaux d'écart pour affiner vos points d'entrée et de sortie.
Exemple ConcretDans un scénario de tendance baissière :
- Plus bas de la première bougie : 1,0000
- Plus haut de la troisième bougie : 0,9950
- L'indicateur mettra en évidence l'écart entre 0,9950 et 1,0000 comme objectif potentiel à la hausse.
Paramètres Personnalisables
- Distance d'Affichage : Ajustez la profondeur de recherche des écarts par l'indicateur.
- Couleur de Barre Baissière : Personnalisez la couleur des écarts dans les tendances baissières.
- Couleur de Barre Haussière : Définissez la couleur des écarts dans les tendances haussières.
- Taille d'Écart Autorisée : Définissez la taille minimale d'écart à mettre en évidence.
Parfait Pour
- Les traders de swing à la recherche de points d'entrée et de sortie précis
- Les day traders cherchant à identifier les niveaux de retournement intrajournaliers
- Les traders de tendance souhaitant repérer les objectifs potentiels de repli