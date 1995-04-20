Gap Indicator 123 Gap

Indicateur d'Écart (Écart 123) : Outil de Précision pour Identifier les Objectifs de Prix Potentiels

L'Indicateur d'Écart (Écart 123) est un outil puissant conçu pour identifier les objectifs de prix à forte probabilité basés sur la structure du marché. En analysant des ensembles de trois bougies consécutives, cet indicateur repère des écarts cruciaux qui servent souvent d'aimants pour l'action des prix.

Fonctionnement

Analyse Continue : L'indicateur scanne chaque ensemble de trois bougies consécutives sur votre graphique. Identification des Écarts : Il calcule l'écart entre la première et la troisième bougie de chaque ensemble. Représentation Visuelle : Les écarts identifiés sont affichés sur le graphique, codés par couleur pour une interprétation facile.

Avantages Clés

Prédiction des Retournements Potentiels : Met en évidence les zones où le prix pourrait revenir après un renversement de tendance.

Identification des Objectifs de Repli : Pointe les niveaux où le prix pourrait faire une pause lors d'un repli.

Amélioration des Entrées et Sorties : Utilisez les niveaux d'écart pour affiner vos points d'entrée et de sortie.

Exemple Concret

Dans un scénario de tendance baissière :

Plus bas de la première bougie : 1,0000

Plus haut de la troisième bougie : 0,9950

L'indicateur mettra en évidence l'écart entre 0,9950 et 1,0000 comme objectif potentiel à la hausse.

Cet écart agit souvent comme un "aimant", attirant le prix lors de futurs mouvements haussiers.

Paramètres Personnalisables

Distance d'Affichage : Ajustez la profondeur de recherche des écarts par l'indicateur. Couleur de Barre Baissière : Personnalisez la couleur des écarts dans les tendances baissières. Couleur de Barre Haussière : Définissez la couleur des écarts dans les tendances haussières. Taille d'Écart Autorisée : Définissez la taille minimale d'écart à mettre en évidence.

Parfait Pour

Les traders de swing à la recherche de points d'entrée et de sortie précis

Les day traders cherchant à identifier les niveaux de retournement intrajournaliers

Les traders de tendance souhaitant repérer les objectifs potentiels de repli

Améliorez votre analyse technique avec l'Indicateur d'Écart (Écart 123) et obtenez un avantage unique dans la prédiction des mouvements de prix potentiels. Commencez à identifier des opportunités de trading à forte probabilité dès aujourd'hui !



