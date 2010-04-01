Signal Histogram MT4

Signal Histogram, kapanış fiyatını hareketli ortalamayla karşılaştırarak mevcut trendi görsel olarak belirlemek üzere tasarlanmış, MetaTrader 4 platformu için güvenilir bir teknik göstergedir. Gösterge, histogramı ayrı bir pencerede görüntüler: yeşil çubuklar fiyatın ortalamanın üzerinde olduğunu, kırmızı çubuklar ise fiyatın ortalamanın altında veya ona eşit olduğunu gösterir. Bu yaklaşım, trend yönünü hızlı bir şekilde değerlendirmenize ve olası dönüş noktalarını belirlemenize olanak tanır. Gösterge, özellikle scalping ve gün içi işlemler için kullanışlı olan fiyat ve hareketli ortalamanın kesiştiği noktada işlem sinyalleri üretir. Tüm sinyaller, yalnızca çubuk kapandıktan sonra üretildiği için yeniden boyama gerektirmez ve bu da istikrarı ve geçmiş verilere dayanarak performansı objektif olarak değerlendirme olanağını sağlar. Doğruluğu artırmak için Signal Histogram bir zaman filtresi kullanır: İşlem seansı penceresini, gürültülü dönemleri hariç tutacak ve en aktif piyasa segmentlerine odaklanacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Bu, göstergeyi özellikle belirli saatlerde işlem yapmayı tercih eden yatırımcılar için uygun hale getirir. Gösterge, anlık bildirimleri ve uyarıları destekleyerek, monitörünüzden uzakta olsanız bile önemli olayları kaçırmamanızı sağlar.





Signal Histogram'ın temel avantajlarından biri, farklı ayarlarla (örneğin 20, 50 ve 100 periyotları gibi) tek bir grafiğe birden fazla örneğini yükleyebilmenizdir (bkz. ekran görüntüsü #2). Bu, fiyatın kısa, orta ve uzun vadeli trendlere göre nasıl performans gösterdiğini aynı anda gösterecektir. Örneğin, fiyat üç çizginin de üzerindeyse, bu genellikle piyasanın istikrarlı bir şekilde yükseldiği anlamına gelir. Ancak, çizgiler ayrışmaya başlarsa veya fiyat bunlardan birinin altına düşerse, trend zayıflıyor veya tersine dönmek üzere olabilir. Bu yaklaşım, piyasada neler olduğunu daha iyi anlamanıza ve daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.





Ticari varlıklar: Gösterge çok yönlüdür ve döviz çiftleri, kripto para birimleri (Bitcoin ve Ethereum dahil), hisse senedi endeksleri, hisse senetleri, altın ve diğer değerli metallerde etkili bir şekilde çalışır.





Önerilen zaman dilimleri: M5, M15, M30, H1, H4 – ancak gösterge herhangi bir zaman diliminde doğru şekilde çalışır.





Gösterge Ayarları:

— Hareketli ortalama periyodu. Göstergenin hassasiyetini belirler: değer ne kadar düşükse, fiyat değişikliklerine tepki o kadar hızlı olur.

— Zaman filtresini etkinleştirir/devre dışı bırakır. Sinyalleri yalnızca günün belirli bir saatinde görüntülemenizi sağlar.

— 24 saatlik formatta işlem seansı başlangıç ​​saati.

— 24 saatlik formatta işlem seansı bitiş saati.

Zaman filtresi etkinleştirilirse, gösterge belirtilen aralığın dışındaki çubukları yok sayar; bu çubuklar histogramda görüntülenmez ve sinyal üretmez. Bu, özellikle gece veya hafta sonu piyasa gürültüsünü filtrelemek için kullanışlıdır.





Signal Histogram, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için uygun, basit ama güçlü bir araçtır. Piyasa yönünü net bir şekilde görmenize ve önemli giriş noktalarını tespit etmenize yardımcı olur.





İşlem hesabınızı riske atmayın! Gerçek Signal Histogram yalnızca resmi MQL5 mağazası aracılığıyla dağıtılır. Diğer tüm sürümler, destek, güncelleme veya işlevsellik garantisi olmayan sahte ürünlerdir. Unutmayın: Fiyat "çok iyi" görünüyorsa, neredeyse kesinlikle bir dolandırıcılıktır.