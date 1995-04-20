Gap Indicator 123 Gap

Indicatore di Gap (Gap 123): Strumento di Precisione per Identificare Potenziali Obiettivi di Prezzo

L'Indicatore di Gap (Gap 123) è uno strumento potente progettato per identificare obiettivi di prezzo ad alta probabilità basati sulla struttura del mercato. Analizzando set di tre candele consecutive, questo indicatore individua gap cruciali che spesso fungono da magneti per l'azione del prezzo.

Come Funziona

  1. Analisi Continua: L'indicatore scansiona ogni set di tre candele consecutive sul tuo grafico.
  2. Identificazione dei Gap: Calcola il gap tra la prima e la terza candela in ogni set.
  3. Rappresentazione Visiva: I gap identificati vengono visualizzati sul grafico, codificati a colori per una facile interpretazione.

Vantaggi Principali

  • Previsione di Potenziali Inversioni: Evidenzia aree dove il prezzo potrebbe tornare dopo un'inversione di tendenza.
  • Identificazione di Obiettivi di Ritracciamento: Indica livelli dove il prezzo potrebbe fare una pausa durante un ritracciamento.
  • Miglioramento di Entrate e Uscite di Trading: Usa i livelli di gap per affinare i tuoi punti di entrata e uscita.

Esempio Reale

In uno scenario di trend ribassista:
  • Minimo della prima candela: 1,0000
  • Massimo della terza candela: 0,9950
  • L'indicatore evidenzierà il gap tra 0,9950 e 1,0000 come potenziale obiettivo al rialzo.
Questo gap spesso agisce come un "magnete", attraendo il prezzo durante futuri movimenti al rialzo.

Impostazioni Personalizzabili

  1. Distanza di Visualizzazione: Regola quanto indietro l'indicatore cerca i gap.
  2. Colore Barra Ribassista: Personalizza il colore per i gap nei trend ribassisti.
  3. Colore Barra Rialzista: Imposta il colore per i gap nei trend rialzisti.
  4. Dimensione Gap Consentita: Definisci la dimensione minima del gap da evidenziare.

Perfetto Per

  • Trader di swing alla ricerca di punti precisi di entrata e uscita
  • Day trader che cercano di identificare livelli di inversione intraday
  • Trader di tendenza che desiderano individuare potenziali obiettivi di ritracciamento
Migliora la tua analisi tecnica con l'Indicatore di Gap (Gap 123) e ottieni un vantaggio unico nella previsione di potenziali movimenti di prezzo. Inizia oggi stesso a identificare opportunità di trading ad alta probabilità!


