InstaScalper Dashboard

Avez-vous déjà eu besoin d'un gain instantané de 5 à 10 pips rapidement ?  Nous avons développé une solution puissante pour vous. Important - Lisez la description ci-dessous ! 


Voici InstaScalper Dash. Une véritable bête algorithmique GARANTIE de vous donner quelques pips à TOUT moment de la journée de trading, même juste avant la fermeture du marché !

Utile aussi bien pour les traders débutants que pour les experts, tout ce que vous avez à faire est simple. Associez une devise forte à une devise faible pour obtenir quelques pips instantanément et fermez la transaction dès que l'InstaScalper change de signal.

Le trading n'a jamais été aussi simple. InstaScalper est compact et extrêmement léger, il fonctionne même sur les PC les plus lents.



Vous pouvez également utiliser InstaScalper comme outil d'entrée sur une plus petite échelle de temps lorsque vous recevez des signaux d'une échelle de temps plus élevée de l'un de nos tableaux de bord Sniper. 

Vous pouvez trouver notre Ultimate Sniper Dashboard ici [https://www.mql5.com/en/market/product/85710].

Si vous êtes familier avec l'un de nos outils, vous savez que nous utilisons l'approche de trading multitimeframe. 

Utilisez l'InstaScalper sur l'échelle de temps M1 ou M5 UNIQUEMENT pour les meilleures entrées.



