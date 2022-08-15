Simple breakdown Mt4

Две простых симметричных пробойных трендовых системы для лонгов и шортов, которые работают абсолютно независимо друг от друга. В основе алгоритма открытия позиций пробой ценой по тренду мувинга, сдвинутого по вертикали на фиксированное в настройках эксперта количество пунктов.

Входные параметры эксперта разбиты на две большие группы:

Для лонгов с префиксом "L";



Для шортов с префиксом "S".

Поскольку в данном эксперте две торговые системы, то оптимизировать и тестировать их сперва следует отдельно, выключив одну из них, используя для этого входные параметры:

permission to enter long;

permission to enter short.







