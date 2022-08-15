Simple breakdown Mt4
- Uzman Danışmanlar
- Nikolay Kositsin
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 5
Две простых симметричных пробойных трендовых системы для лонгов и шортов, которые работают абсолютно независимо друг от друга. В основе алгоритма открытия позиций пробой ценой по тренду мувинга, сдвинутого по вертикали на фиксированное в настройках эксперта количество пунктов.
Входные параметры эксперта разбиты на две большие группы:
- Для лонгов с префиксом "L";
- Для шортов с префиксом "S".
Поскольку в данном эксперте две торговые системы, то оптимизировать и тестировать их сперва следует отдельно, выключив одну из них, используя для этого входные параметры:
- permission to enter long;
- permission to enter short.