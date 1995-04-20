RsiAver Mt4
- Göstergeler
- Nikolay Kositsin
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора:
- StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии;
- Step - шаг изменения периода;
- StepsTotal - количество изменений периода.
Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии:
SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step,
где значение переменной Number изменяется в пределах от нуля и до StepsTotal.
Направление тренда в данном индикаторе определяется цветом гистограммы, а сила тренда - высотой баров гистограммы. Растущие бары окрашены в светлые тона, уменьшающиеся бары имеют тёмную окраску. Диапазон изменения значений индикатора от -100 и до +100 процентов.
Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда.