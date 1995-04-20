ColorParabolic

Классический Parabolic SAR с цветовой визуальной индикацией действующего тренда и моментов его изменения на противоположный для ручного трейдинга. При необходимости символы сигналов покупки и продажи можно заменить, используя входные параметры индикатора

  • Buy Symbol;
  • Sell Symbol.
Номера символов можно найти здесь.

Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда.


