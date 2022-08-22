Easy Bands Mt4

В основе индикатора EasyBands лежит тот же принцип, что и при построении Bollinger Band. Однако, данная модификация индикатора использует вместо стандартного отклонения средний торговый диапазон (Average True Range).
Соответственно, с данным индикатором абсолютно аналогично можно использовать все стратегии, которые применяются с Bollinger Band.
В данной версии индикатора используется двенадцать уровней и средняя линия (белый цвет). Индикация тренда выполнена в виде окраски свечей в зависимости от их расположения относительно средней линии. Все свечи, цена закрытия которых выше средней линии, окрашены в зелёный цвет. Свечи, цена закрытия которых ниже средней линии, окрашены в красный цвет. Свечи, направленные по тренду, имеют яркую светлую окраску. Свечи, направленные против тренда, выполнены в тёмных тонах. 
Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене тренда, отображаемого на свечном графике.
Средняя линия индикатора - это мувинг с двумя усреднениями в исходном варианте. Все уровни и линия индикатора дополнительно усредняются ещё одним, третьим алгоритмом усреднения. 

EasyBands – графический индикатор, способный выполнять роль канального для пробойных и отбойных стратегий. Также возможно его использование для поиска сильных уровней поддержки и сопротивления.
Önerilen ürünler
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.64 (28)
Göstergeler
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Göstergeler
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Cunning crocodile
Aleksey Ivanov
Göstergeler
Structure of the indicator.               The Cunning crocodile indicator consists of three moving averages (applied to the price   Median price   = (high + low)/2 ) :   1) the usual MA ( SMA , EMA , SMMA ,   LWMA )  or the mean <X> of the process X and her two generalizations 2) <XF> = <X / <X >> * <X> and 3) <XS> = <X * <X >> / <X> with the same averaging period. All three curves intersect at common points that (such an intersection in which the cunning crocodile, unlike the usual one, "never
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
Göstergeler
Indicator which identifies Trend and also buy/sell opportunities. Use for entries aligned to the Trend.  Although Diamond Trend is very accurate identifying entry points, it is always recommended to use a support indicator in order to reconfirm the operation. Remind to look for those Assets and Timeframes which best fit to your trader behavior/need... Valid for Scalping and Long Term operations. Please, set up a Bars Chart to be able to visualize the indicator properly...  ...And remind to give
FTU Idioteque buy sell arrows
James Erasmus
Göstergeler
FTU Idioteque Gösterge MT4 platformu içindir, tek başına kullanılabilir ancak diğer göstergeler veya stratejilerle en iyi şekilde birleştirilebilir Giriş veya trend değişikliği önerisi için bir ok çizmek amacıyla macd, adx gibi çeşitli göstergeleri birleştirir Youtube'da kısa bir tanıtım videosunu izleyin: https://youtu.be/lCRJ3mFNyOQ Gösterge Özellikleri: Okları sat ve satın al Görsel ve sesli uyarı Trendin devamı / Erken trend değişikliği sinyali Yeni özellikler: Geçmişteki çubuk miktarıyla s
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı (The Trend Catcher): Uyarı göstergesine sahip Trend Catcher Stratejisi, yatırımcılara piyasa trendlerini ve olası giriş-çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına göre uyum sağlayan dinamik Trend Catcher Stratejisi, trend yönünün net bir görsel temsilini sunar. Yatırımcılar, tercihleri ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trend tespiti yapar, olası dönüşleri sinyaller, bir takip eden du
FREE
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Göstergeler
GTAS FidTdi is a trend indicator using combination of volatility and potential retracement levels. This indicator was created by Bernard Prats Desclaux, proprietary trader and ex-hedge fund manager, founder of E-Winvest. Description The indicator is represented as a red or green envelope above or under prices. How to use Trend detecting When the envelope is green, the trend is bullish. When it is red, the trend is bearish. Trading Once a trade is opened, GTAS FibTdi shows retracement zones wh
FREE
GeoWprPro
Georgij Komarov
Göstergeler
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Adjustable Fractals mr
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Ayarlanabilir Fraktallar" - fraktal göstergesinin gelişmiş bir versiyonudur, çok kullanışlı bir ticaret aracıdır! - Bildiğimiz gibi Standart fraktallar mt4 göstergesinin hiç ayarı yoktur - bu, yatırımcılar için çok elverişsizdir. - Ayarlanabilir Fraktallar bu sorunu çözmüştür - gerekli tüm ayarlara sahiptir: - Göstergenin ayarlanabilir periyodu (önerilen değerler - 7'nin üzerinde). - Fiyatın Yüksek/Düşük noktalarına ayarlanabilir mesafe. - Fraktal oklarının ayarlanabilir tasarımı. - Gösterged
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
Risk Reward Panel
HESAMEDDIN ABDOLRAHIM RAHI
Göstergeler
Risk Reward Panel   This is a useful tool to plan a trade risk to reward visually. The indicator is very simple to use with minimum settings.  Long or Short You can use the indicator for both long and short positions.  Lot Size Calculator You can also use this indicator as a lot size calculator. If you set the risk amount the indicator will calculate the lot size for you based on the stop loss line. You do not need to calculate the lot size manually. 
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Göstergeler
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Absolute Bands
Aleksey Ivanov
4.67 (3)
Göstergeler
Principles of construction of the indicator.               The Absolute Bands (AB) indicator is reminiscent of the Bollinger Bands indicator with its appearance and functions, but only more effective for trading due to the significantly smaller number of false signals issued to them. This effectiveness of the Absolute Bands indicator is due to its robust nature.               In the Bollinger Bands indicator, on both sides of the moving average - Ma, there are lines spaced from Ma by the standa
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Göstergeler
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Göstergeler
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Göstergeler
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
Spread and Close MT4
Alexander Denisovich Jegorov
Göstergeler
Spread & Candle Close Timer Indicator for MT4  Optimize your trading with this lightweight and efficient indicator, designed to display the real-time spread and candle close countdown directly on your MT4 chart. Features: Live Spread Monitoring – Instantly see market conditions. Candle Close Timer – Stay prepared for the next price movement. Simple & Non-Intrusive Design – No unnecessary settings, just clear and accurate data. Ideal for scalpers, day traders, and those who need real-time exec
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Göstergeler
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Göstergeler
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
Göstergeler
Based on MACD indicator waves with standard parameters Applies Fibonacci levels to the last two MACD waves, positive and negative respectively, if at the moment the MACD indicator runs out of negative Wave - the color is green, if at the moment the MACD indicator runs out of positive Wave - the color is red. The Wave termination criterion is two ticks with a different MACD sign. Applies trend lines on the last four MACD Waves. Works well with the expert Figures MACD   https://www.mql5.com/ru/mar
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Göstergeler
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Moving Gann Angles Indicator
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, klasik Gann açılarına benzer şekilde (belirli bir muma tıkladıktan sonra) bir eğilim çizgileri yelpazesi oluşturur. Göstergenin özelliği, yalnızca sabit bir ölçekte açılar oluşturması değil, aynı zamanda belirli sayıda çubuğun ortalama fiyatını kullanmasıdır (isteğe bağlı). Göstergedeki açılar için ortalama fiyatı hesaplamanın iki yolu vardır (isteğe bağlı): 1) Ortalama fiyat hareketinin (belirli sayıda çubuk için) Yüksek'ten Düşük'e hesaplanması; 2) Açılıştan Kapanışa ortalama fiya
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Göstergeler
*Antabod GameChanger Indicator – Transform Your Trading!*   Are you tired of chasing trends too late or second-guessing your trades? The *Antabod GameChanger Indicator* is here to *revolutionize your trading strategy* and give you the edge you need in the markets!   Why Choose GameChanger? *Accurate Trend Detection* – GameChanger identifies trend reversals with *pinpoint accuracy*, ensuring you enter and exit trades at the optimal time.   *Clear Buy & Sell Signals* – No more guesswork! T
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Göstergeler
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Auto Optimized RSI , doğru alım ve satım sinyalleri vermek için tasarlanmış, kullanımı kolay ve akıllı bir ok göstergesidir. Geçmiş verilere dayalı işlem simülasyonları kullanarak, her enstrüman ve zaman dilimi için en etkili RSI seviyelerini otomatik olarak belirler. Bu gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak veya mevcut stratejinize entegre edilerek kullanılabilir ve özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için faydalıdır. Geleneksel RSI’nin sabit seviyeleri (örneğin 70/30) yerine, Auto Optim
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Göstergeler
Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Göstergeler
Tanıtımı       Quantum Heiken Ashi PRO   çizelgeleri Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak için tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı v
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Göstergeler
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) is a powerful, innovative volatility-based momentum indicator designed to accurately identify key trend reversals. Developed using a special algorithm that provides a clear construction of the average volatility range, without redrawing its values ​​and does not change them. The indicator adapts to any market volatility and dynamically adjusts the width of the band range, depending on current market conditions. Indicator advantages: Advanced Reversal Hunter Pro
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Göstergeler
Gold Flux Signal – XAUUSD için Repaint Yapmayan Sinyal Göstergesi Net sinyal üretimi için tasarlanmıştır – Gold Flux Signal, XAUUSD üzerinde net ve istikrarlı giriş sinyalleri sağlamak için geliştirilmiştir – Trend takibi ve breakout stratejileri için özel olarak tasarlanmış olup, grafik üzerinde karışıklık yaratmaz – Göstergenin tüm sinyalleri yalnızca kapanmış mumlar üzerinden hesaplanır – M1, M5 ve H1 zaman dilimleri için optimize edilmiştir Kararlı görsel sinyaller – Sinyal bir kez oluş
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir özen
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
Trading System Double Trend - çeşitli göstergelerden oluşan bağımsız bir işlem sistemidir. Genel trendin yönünü belirler ve fiyat hareketi yönünde sinyaller verir. Ölçeklendirme, gün içi veya hafta içi ticaret için kullanılabilir. Olasılıklar Herhangi bir zaman diliminde ve ticaret aracında (Forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler) çalışır. Grafik yüklemeden bilgilerin basit görsel okunması Gösterge yeniden çizilmez ve sinyalleri tamamlamaz Yalnızca mum kapandığında
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (19)
Göstergeler
SL Curruncy impulse  https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair flow of this intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 indicator best for intraday scalper. market powerful move time you can catch best symbol. because you'll know which currencies are best to trade at that moment. Buy strong currencies and sell weak currencies (Diverging currencies).   Suggested timeframes to trading : M5 - M15 - M30 - You can however just change session
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Göstergeler
Gold Venamax   - bu en iyi hisse senedi teknik göstergesidir. Gösterge algoritması bir varlığın fiyat hareketini analiz eder ve oynaklığı ve potansiyel giriş bölgelerini yansıtır. Gösterge özellikleri: Bu, rahat ve karlı ticaret için Magic ve iki Blok trend oku içeren süper bir göstergedir. Grafikte blokları değiştirmek için Kırmızı Düğme görüntülenir. Magic, gösterge ayarlarında ayarlanır, böylece göstergeyi farklı Blokları görüntüleyen iki grafiğe yükleyebilirsiniz. Gold Venamax farklı ok tam
Anchored VWAP MT4
Tuomas Tirroniemi
Göstergeler
Dinamik Risk Asistanı ile Anchored VWAP,   grafikte kullanıcı tarafından seçilen bir noktadan Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyatı (VWAP) hesaplayan güçlü bir teknik analiz aracıdır. Bu, yatırımcıların hesaplamayı herhangi bir önemli piyasa olayına (örneğin bir çıkış, yüksek veya düşük salınım, kazanç açıklaması veya önemli haber etkisi) bağlamasına ve fiyat ve hacim davranışını hassas bir şekilde analiz etmesine olanak tanır. Dahili Dinamik Risk Asistanı Gösterge, yatırımcının seçtiği lot büyüklüğü
Yazarın diğer ürünleri
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Göstergeler
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Close All Positions MT5
Nikolay Kositsin
2 (3)
Yardımcı programlar
Кнопочная панель для одновременного закрывания большого числа позиций. Всего четыре варианта закрывания: Закрыть все позиции на счёте ( Close all account positions ). Закрыть все позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all positions ). Закрыть все Buy  позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Buy positions ). Закрыть все  Sell  позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Sell positions ).
FREE
Close All Positions MT4
Nikolay Kositsin
4 (2)
Yardımcı programlar
Кнопочная панель для одновременного закрывания большого числа позиций. Всего четыре варианта закрывания: Закрыть все позиции на счёте ( Close all account positions ). Закрыть все позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all positions ). Закрыть все Buy  позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Buy positions ). Закрыть все  Sell  позиции по символу графика, на котором находится панель ( Close all Sell positions ).
FREE
PrettyPriceScale MT4
Nikolay Kositsin
Göstergeler
Индикатор предназначен для замены стандартной вертикальной ценовой шкалы, расположенной с правой стороны в окне графика клиентского терминала, на более удобную ценовую шкалу с возможностью детальной настройки параметров отображения этой шкалы. Кроме этого, индикатор позволяет делать фоновую заливку окна графика любым изображением по желанию пользователя и двухцветную сетку с элементами её тонкой настройки. В первую очередь, индикатор  будет полезен трейдерам, обладающим не самым лучшим зрением,
Simple breakdown Mt4
Nikolay Kositsin
Uzman Danışmanlar
Две простых симметричных пробойных трендовых системы для лонгов и шортов, которые работают абсолютно независимо друг от друга. В основе алгоритма открытия позиций пробой ценой по тренду мувинга, сдвинутого по вертикали на фиксированное в настройках эксперта количество пунктов. Входные параметры эксперта разбиты на две большие группы: Для лонгов с префиксом "L"; Для шортов с префиксом "S". Поскольку в данном эксперте две торговые системы, то оптимизировать и тестировать их сперва следует отдельн
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Göstergeler
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
New Accelerator oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Göstergeler
Accelerator Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging.  The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of
RsiAver Mt4
Nikolay Kositsin
Göstergeler
В основу алгоритма этого осциллятора положен анализ веера сигнальных линий технического индикатора   RSI .  Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора: StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии; Step - шаг изменения периода; StepsTotal - количество изменений периода. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии: SignalPeriod(Numbe
XmaAver Mt4
Nikolay Kositsin
Göstergeler
В основу алгоритма этого трендового индикатора положен анализ веера сигнальных линий универсального мувинга .  Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора: StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии; Step - шаг изменения периода; StepsTotal - количество изменений периода. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии: SignalPeriod(Nu
ColorParabolic
Nikolay Kositsin
Göstergeler
Классический  Parabolic SAR  с цветовой визуальной индикацией действующего тренда и моментов его изменения на противоположный для ручного трейдинга. При необходимости символы сигналов покупки и продажи можно заменить, используя входные параметры индикатора Buy Symbol; Sell Symbol. Номера символов можно найти здесь . Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда.
BeautyTrend mt4
Nikolay Kositsin
Göstergeler
Простой индикатор тренда в NRTR виде с отрисовкой линий стоплосса и тейпрофита, цвет и направление движения которых определяются действующим трендом. Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда. Следует учесть что значение входного параметра индикатора   Deviation of the take profit line in points   для каждого финансового актива на каждом таймфрейме   необходимо подбирать индивидуально!
CustomIndexCreator
Nikolay Kositsin
5 (1)
Göstergeler
Индикатор CustomIndexCreator позволяет создавать свой собственный   пользовательский символ  на основе истории любого финансового инструмента и подкачивать его ценовую историю в виде минутных баров. Таким образом, в клиентском терминале   Metatrader 5 появляется новый символ, с которым можно работать по аналогии с другими финансовыми инструментами, то есть открывать полноценные графики любого таймфрейма этого символа и проводить технический анализ, располагая на этих графиках любые технические и
CustomMultyIndexCreator
Nikolay Kositsin
Göstergeler
CustomMultyIndexCreator позволяет создавать свой собственный мультивалютный  пользовательский символ  на основе истории корзины любых финансовых инструментов как среднее геометрическое взвешенное этой валютной корзины и подкачивать его ценовую историю в виде минутных баров. Таким образом, в клиентском терминале Metatrader 5 появляется новый символ, с которым можно работать по аналогии с другими финансовыми инструментами, то есть открывать полноценные графики любого таймфрейма этого символа и про
CustomCrossIndexCreator
Nikolay Kositsin
Göstergeler
Индикатор CustomCrossIndexCreator позволяет создавать свой собственный  пользовательский символ  на основе истории двух любых финансовых инструментов как произведение этих двух индексов (кросс-индекс) и подкачивать его ценовую историю в виде минутных баров. Таким образом, в клиентском терминале Metatrader 5 появляется новый символ, с которым можно работать по аналогии с другими финансовыми инструментами, то есть открывать полноценные графики любого таймфрейма этого символа и проводить технически
PrettyPriceScale
Nikolay Kositsin
4 (1)
Göstergeler
Индикатор предназначен для замены стандартной вертикальной ценовой шкалы, расположенной с правой стороны в окне графика клиентского терминала, на более удобную ценовую шкалу с возможностью детальной настройки параметров отображения этой шкалы. Кроме этого, индикатор позволяет делать фоновую заливку окна графика любым изображением по желанию пользователя и двухцветную сетку с элементами её тонкой настройки. В первую очередь, индикатор  будет полезен трейдерам, обладающим не самым лучшим зрением,
RatiborX10 MT5
Nikolay Kositsin
Uzman Danışmanlar
Трендовая торговая система для работы на рынке Forex на одной из десяти валютных пар - EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY,XAUUSD. Система может открывать одновременно до десяти позиций с использованием десяти различных, независимых друг от друга алгоритмов входа в пределах одного трендового направления с индивидуальными стопами для каждой позиции. Для каждого алгоритма предусмотрен свой магик-номер. При смене тренда все открытые позиции закрываются одновременн
Easy Bands Mt5
Nikolay Kositsin
Göstergeler
В основе индикатора EasyBands лежит тот же принцип, что и при построении Bollinger Band. Однако, данная модификация индикатора использует вместо стандартного отклонения средний торговый диапазон (Average True Range). Соответственно, с данныи индикатором абсолютно аналогично можно использовать все стратегии, которые применяются с Bollinger Band. В данной версии индикатора используется двенадцать уровней и средняя линия (белый цвет). Индикация тренда выполнена в виде окраски свечей в зависимости
Simple Breakdown Mt5
Nikolay Kositsin
Uzman Danışmanlar
Две простых симметричных пробойных трендовых системы для лонгов и шортов, которые работают абсолютно независимо друг от друга. В основе алгоритма открытия позиций пробой ценой по тренду мувинга, сдвинутого по вертикали на фиксированное в настройках эксперта количество пунктов. Входные параметры эксперта разбиты на две большие группы: Для лонгов с префиксом "L"; Для шортов с префиксом "S". Поскольку в данном эксперте две торговые системы, то оптимизировать и тестировать их сперва следует отдельн
New Accelerator oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Göstergeler
Accelerator Oscillator by Bill Williams   with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging.  The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement o
RsiAver Mt5
Nikolay Kositsin
Göstergeler
В основу алгоритма этого осциллятора положен анализ веера сигнальных линий технического индикатора RSI .  Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора: StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии; Step - шаг изменения периода; StepsTotal - количество изменений периода. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии: SignalPeriod(Number)
XmaAver Mt5
Nikolay Kositsin
Göstergeler
В основу алгоритма этого трендового индикатора положен анализ веера сигнальных линий универсального мувинга I .  Алгоритм вычисления сигнальных линий выглядит следующим образом. В качестве исходных данных имеем входные параметры индикатора: StartLength - минимальное стартовое значение первой сигнальной линии; Step - шаг изменения периода; StepsTotal - количество изменений периода. Любое значение периода из множества сигнальных линий вычисляется по формуле арифметической прогрессии: SignalPeriod(
Beauty Trend
Nikolay Kositsin
Göstergeler
Простой индикатор тренда в NRTR виде с отрисовкой линий стоплосса и тейпрофита, цвет и направление движения которых определяются действующим трендом. Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда. Следует учесть что значение входного параметра индикатора Deviation of the take profit line in points для каждого финансового актива на каждом таймфрейме   необходимо подбирать индивидуально!
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt