EuroFX Core for MT5

EuroFX Core, EURUSD Forex paritesinde algoritmik işlem için profesyonel, yapılandırılmış ve tutarlı bir yaklaşım sunmak üzere tasarlanmış AI powered bir Expert Advisor’dır. Sistem, bu piyasanın gerçek davranışının derinlemesine incelenmesinden doğmuş olup, gelişmiş nicel mantığı yapay zeka destekli karar verme modelleriyle birleştirerek zaman içinde farklı operasyonel koşullara uyum sağlayabilmektedir. Bu genel amaçlı bir EA değil, dünyadaki en likit ve rekabetçi enstrümanlardan biri olan EURUSD için özel olarak geliştirilmiş bir çözümdür.

AI analiz motoru ve çoklu zaman dilimi yapısı
EuroFX Core’un merkezinde, AI mantığıyla desteklenen ve birden fazla zaman dilimini aynı anda değerlendirebilen, herhangi bir işlem kararı öncesinde piyasa bağlamını yorumlayabilen çoklu zaman dilimi analiz motoru yer alır. Yapay zeka, daha az güvenilir yapılandırmaları filtreleyerek ve EA’nın davranışını fiyat yapısı ile piyasa evresine göre uyarlayarak sinyal seçimini iyileştirmeye katkıda bulunur. Bu yaklaşım, dürtüsel işlemleri büyük ölçüde azaltır ve daha seçici, bilinçli girişleri teşvik eder.

Gelişmiş ve uyarlanabilir risk yönetimi
Risk yönetimi, tüm sistemin en özenle geliştirilmiş unsurlarından biridir. Her işlem, mevcut sermaye, güncel volatilite ve operasyonel koşullar dikkate alınarak dinamik şekilde hesaplanır. AI mantığı, hesap üzerinde gereksiz yüklenmeleri önleyerek tutarlı bir maruziyetin korunmasına yardımcı olur. EuroFX Core, zaman içinde gerçekçi ve tekrarlanabilir kriterlere dayalı, kademeli ve sürdürülebilir büyüme arayanlar için tasarlanmıştır.

Volatilite ve ekonomik haberler için akıllı filtreler
Hesabı daha hassas piyasa fazlarında korumak amacıyla EA, volatilite ve yüksek etkili makroekonomik olaylar için gelişmiş filtreler içerir. Piyasa koşullarının istikrarsız olduğu durumlarda veya önemli haberlerin yayımlandığı dönemlerde sistem işlemleri sınırlayabilir ya da durdurabilir, böylece öngörülemeyen hareketlere maruziyeti azaltır. Bu özellik, EuroFX Core’u en karmaşık piyasa ortamlarında bile özellikle sağlam kılar.

Profesyonel arayüz ve tam kontrol
Grafik arayüz modern, sezgisel ve sistem durumunun net bir görünümünü sunacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm temel bilgiler kolayca erişilebilir olup, kullanıcının EA’nın işlemlerini gerçek zamanlı olarak sorunsuz biçimde takip etmesini sağlar. Gelişmiş otomasyon ile görsel kontrolün birleşimi, EuroFX Core’u hem deneyimli yatırımcılar hem de güvenilir ve şeffaf bir sistem arayanlar için uygun hale getirir.

EuroFX Core, kalite, istikrar ve operasyonel tutarlılığa odaklanan AI powered bir çözüm olup, uzun vadeli bir vizyonla inşa edilmiş profesyonel ve uzmanlaşmış bir Expert Advisor’a güvenmek isteyenler için tasarlanmıştır.

Minimum Gereksinimler

  • Kaldıraç: 1:30

  • Balance: 100$

  • VPS: MQL5 kullanılması önerilir

  • Broker: sınırlama yok, düşük komisyon ve düşük spread tercih edilir


