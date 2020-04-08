Price Predictor for MT4

Price Predictor, MetaTrader 4 için MQL4 diliyle geliştirilmiş bir göstergedir. Fiyat hareketlerini daha derin ve akıllı bir şekilde analiz etmeyi amaçlar. Trend dönüşlerini erken yakalamak ve güçlü trendleri yüksek doğrulukla takip etmek için tasarlanmıştır.

Klasik göstergelerden farklı olarak Price Predictor, mevcut volatilite ve piyasa ritmine göre kendini otomatik olarak uyarlayan bir yapıya sahiptir. Bu sayede hem trend hem de yatay piyasalarda tutarlı sinyaller üretir ve yanlış alarm oranını azaltır.

Fiyatın yorulmaya başladığı ve dönüş olasılığının arttığı bölgeleri tespit etme konusunda oldukça başarılıdır. Momentum analizi, tekrarlayan fiyat kalıpları ve dinamik volatilite tahmini gibi unsurları birleştiren çok katmanlı bir algoritma kullanır.

Tamamen özelleştirilebilir yapısı sayesinde her trader kendi stratejisine göre parametreleri ayarlayabilir, ister kısa vadeli scalping, ister uzun vadeli işlemler olsun.

Basit ve temiz arayüzüyle grafiklerde önemli bölgeleri net biçimde gösterir.

Price Predictor kesin sonuçlar vaat etmez, ancak piyasayı daha net okumak ve kararlarını daha sağlam temellere oturtmak isteyen trader’lar için güvenilir bir yardımcıdır.