EuroFX Core for MT5

EuroFX Core è un Expert Advisor AI powered progettato per offrire un approccio professionale, strutturato e coerente al trading algoritmico sulla coppia Forex EURUSD. Il sistema nasce da uno studio approfondito del comportamento reale di questo mercato, combinando logiche quantitative avanzate con modelli decisionali assistiti da intelligenza artificiale, capaci di adattarsi alle diverse condizioni operative nel tempo. Non si tratta di un EA generico, ma di una soluzione sviluppata esclusivamente per EURUSD, ottimizzando ogni singolo aspetto della strategia su uno degli strumenti più liquidi e competitivi al mondo.

Motore di analisi AI e struttura multitimeframe
Il cuore di EuroFX Core è un motore di analisi multitimeframe supportato da logiche AI, in grado di valutare simultaneamente più orizzonti temporali e di interpretare il contesto di mercato prima di qualsiasi decisione operativa. L’intelligenza artificiale contribuisce a migliorare la selezione dei segnali, filtrando le configurazioni meno affidabili e adattando il comportamento dell’EA in base alla struttura del prezzo e alla fase di mercato. Questo approccio riduce drasticamente l’operatività impulsiva e privilegia ingressi più selettivi e consapevoli.

Gestione del rischio evoluta e adattiva
La gestione del rischio è uno degli elementi più curati dell’intero sistema. Ogni operazione viene calcolata in modo dinamico, tenendo conto del capitale disponibile, della volatilità corrente e delle condizioni operative. Le logiche AI aiutano a mantenere un’esposizione coerente, evitando sovraccarichi inutili sul conto. EuroFX Core è pensato per chi cerca una crescita progressiva e sostenibile, basata su criteri realistici e replicabili nel tempo.

Filtri intelligenti su volatilità e news economiche
Per proteggere il conto nelle fasi più delicate, l’EA integra filtri avanzati sulla volatilità e sugli eventi macroeconomici ad alto impatto. In presenza di condizioni di mercato instabili o durante il rilascio di news rilevanti, il sistema è in grado di limitare o sospendere l’operatività, riducendo l’esposizione a movimenti imprevedibili. Questo rende EuroFX Core particolarmente solido anche nei contesti di mercato più complessi.

Interfaccia professionale e controllo totale
L’interfaccia grafica è moderna, intuitiva e progettata per offrire una visione chiara dello stato del sistema. Tutte le informazioni principali sono facilmente accessibili, permettendo all’utente di monitorare l’operatività dell’EA in tempo reale senza complicazioni. La combinazione tra automazione avanzata e controllo visivo rende EuroFX Core adatto sia a trader esperti sia a chi desidera un sistema affidabile e trasparente.

EuroFX Core rappresenta una soluzione AI powered orientata alla qualità, alla stabilità e alla coerenza operativa, pensata per chi vuole affidarsi a un Expert Advisor professionale, specializzato e costruito con una visione di lungo periodo.

Requisiti minimi

  • Leva: 1:30

  • Balance: 100$

  • VPS: consigliata quella di MQL5

  • Broker: nessuna limitazione, preferibile con commissioni ridotte e spread bassi


