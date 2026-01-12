EuroFX Core for MT5

EuroFX Core é um Expert Advisor AI powered desenvolvido para oferecer uma abordagem profissional, estruturada e coerente ao trading algorítmico no par Forex EURUSD. O sistema nasce de um estudo aprofundado do comportamento real deste mercado, combinando lógica quantitativa avançada com modelos de tomada de decisão assistidos por inteligência artificial, capazes de se adaptar a diferentes condições operacionais ao longo do tempo. Não se trata de um EA genérico, mas de uma solução desenvolvida exclusivamente para EURUSD, otimizando cada aspeto da estratégia em um dos instrumentos mais líquidos e competitivos do mundo.

Motor de análise AI e estrutura multitemporal
No núcleo do EuroFX Core está um motor de análise multitemporal suportado por lógica AI, capaz de avaliar simultaneamente múltiplos horizontes temporais e interpretar o contexto do mercado antes de qualquer decisão operacional. A inteligência artificial contribui para melhorar a seleção de sinais, filtrando configurações menos confiáveis e adaptando o comportamento do EA com base na estrutura de preços e na fase do mercado. Esta abordagem reduz drasticamente o trading impulsivo e favorece entradas mais seletivas e conscientes.

Gestão de risco avançada e adaptativa
A gestão de risco é um dos elementos mais cuidadosamente desenvolvidos de todo o sistema. Cada operação é calculada dinamicamente, considerando o capital disponível, a volatilidade atual e as condições operacionais. A lógica AI ajuda a manter uma exposição consistente, evitando sobrecargas desnecessárias na conta. O EuroFX Core foi projetado para quem busca um crescimento progressivo e sustentável, baseado em critérios realistas e reproduzíveis ao longo do tempo.

Filtros inteligentes de volatilidade e notícias económicas
Para proteger a conta em fases mais delicadas, o EA integra filtros avançados de volatilidade e eventos macroeconómicos de alto impacto. Na presença de condições de mercado instáveis ou durante a divulgação de notícias relevantes, o sistema pode limitar ou suspender as operações, reduzindo a exposição a movimentos imprevisíveis. Isso torna o EuroFX Core particularmente sólido mesmo nos contextos de mercado mais complexos.

Interface profissional e controlo total
A interface gráfica é moderna, intuitiva e projetada para oferecer uma visão clara do estado do sistema. Todas as informações principais são facilmente acessíveis, permitindo que o utilizador monitore a operação do EA em tempo real sem complicações. A combinação de automação avançada e controlo visual torna o EuroFX Core adequado tanto para traders experientes quanto para quem procura um sistema fiável e transparente.

EuroFX Core representa uma solução AI powered orientada para a qualidade, estabilidade e coerência operacional, desenvolvida para quem deseja confiar em um Expert Advisor profissional, especializado e construído com uma visão de longo prazo.

Requisitos mínimos

  • Alavancagem: 1:30

  • Balance: 100$

  • VPS: recomendado o da MQL5

  • Broker: sem limitações, preferencialmente com baixas comissões e spreads reduzidos


