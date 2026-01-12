EuroFX Core for MT5

EuroFX Core est un Expert Advisor AI powered conçu pour offrir une approche professionnelle, structurée et cohérente du trading algorithmique sur la paire Forex EURUSD. Le système est né d’une étude approfondie du comportement réel de ce marché, combinant une logique quantitative avancée avec des modèles décisionnels assistés par intelligence artificielle, capables de s’adapter à différentes conditions opérationnelles au fil du temps. Il ne s’agit pas d’un EA générique, mais d’une solution développée exclusivement pour EURUSD, optimisant chaque aspect de la stratégie sur l’un des instruments les plus liquides et compétitifs au monde.

Moteur d’analyse AI et structure multi-unités de temps
Au cœur d’EuroFX Core se trouve un moteur d’analyse multi-unités de temps soutenu par une logique AI, capable d’évaluer simultanément plusieurs horizons temporels et d’interpréter le contexte du marché avant toute décision opérationnelle. L’intelligence artificielle contribue à améliorer la sélection des signaux, en filtrant les configurations moins fiables et en adaptant le comportement de l’EA en fonction de la structure des prix et de la phase de marché. Cette approche réduit considérablement le trading impulsif et favorise des entrées plus sélectives et réfléchies.

Gestion du risque avancée et adaptative
La gestion du risque est l’un des éléments les plus soigneusement développés de l’ensemble du système. Chaque opération est calculée de manière dynamique, en tenant compte du capital disponible, de la volatilité actuelle et des conditions opérationnelles. La logique AI aide à maintenir une exposition cohérente, en évitant les surcharges inutiles sur le compte. EuroFX Core est conçu pour ceux qui recherchent une croissance progressive et durable, basée sur des critères réalistes et reproductibles dans le temps.

Filtres intelligents de volatilité et de news économiques
Afin de protéger le compte lors des phases les plus délicates, l’EA intègre des filtres avancés sur la volatilité et les événements macroéconomiques à fort impact. En présence de conditions de marché instables ou lors de la publication de news importantes, le système peut limiter ou suspendre les opérations, réduisant ainsi l’exposition aux mouvements imprévisibles. Cela rend EuroFX Core particulièrement robuste, même dans les contextes de marché les plus complexes.

Interface professionnelle et contrôle total
L’interface graphique est moderne, intuitive et conçue pour offrir une vision claire de l’état du système. Toutes les informations principales sont facilement accessibles, permettant à l’utilisateur de suivre l’activité de l’EA en temps réel sans difficulté. La combinaison d’une automatisation avancée et d’un contrôle visuel rend EuroFX Core adapté aussi bien aux traders expérimentés qu’à ceux qui recherchent un système fiable et transparent.

EuroFX Core représente une solution AI powered orientée vers la qualité, la stabilité et la cohérence opérationnelle, conçue pour ceux qui souhaitent s’appuyer sur un Expert Advisor professionnel, spécialisé et construit avec une vision à long terme.

Exigences minimales

  • Effet de levier: 1:30

  • Balance: 100$

  • VPS: recommandé celui de MQL5

  • Broker: aucune limitation, de préférence avec des commissions faibles et des spreads réduits


