EuroFX Core for MT5

EuroFX Core는 EURUSD 외환 통화쌍에서 알고리즘 트레이딩을 위한 전문적이고 구조적이며 일관된 접근 방식을 제공하도록 설계된 AI powered 전문가 자문입니다. 이 시스템은 해당 시장의 실제 움직임에 대한 심층적인 연구를 기반으로 하며, 고급 정량적 로직과 인공지능 기반 의사결정 모델을 결합하여 시간에 따라 다양한 운영 환경에 적응할 수 있도록 설계되었습니다. 이는 범용 EA가 아니라, 세계에서 가장 유동적이고 경쟁적인 금융 상품 중 하나인 EURUSD에만 최적화된 전용 솔루션입니다.

AI 분석 엔진 및 멀티 타임프레임 구조
EuroFX Core의 핵심에는 AI 로직이 적용된 멀티 타임프레임 분석 엔진이 있으며, 여러 시간대를 동시에 평가하고 모든 거래 결정 이전에 시장 환경을 해석합니다. 인공지능은 신호 선택의 정확도를 높이고 신뢰도가 낮은 구성을 필터링하며, 가격 구조와 시장 국면에 따라 EA의 동작을 조정하는 데 기여합니다. 이러한 접근 방식은 충동적인 트레이딩을 크게 줄이고 보다 선택적이고 합리적인 진입을 가능하게 합니다.

고급 적응형 리스크 관리
리스크 관리는 시스템 전체에서 가장 신중하게 설계된 요소 중 하나입니다. 각 거래는 사용 가능한 자본, 현재 변동성 및 운영 조건을 고려하여 동적으로 계산됩니다. AI 로직은 불필요한 계좌 부담을 방지하면서 일관된 노출을 유지하는 데 도움을 줍니다. EuroFX Core는 현실적이고 재현 가능한 기준을 바탕으로 점진적이고 지속 가능한 성장을 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

변동성 및 경제 뉴스에 대한 지능형 필터
보다 민감한 시장 구간에서 계좌를 보호하기 위해, EA에는 고급 변동성 필터와 고영향 거시경제 이벤트 필터가 통합되어 있습니다. 시장이 불안정하거나 중요한 뉴스가 발표되는 동안 시스템은 거래를 제한하거나 중단하여 예측 불가능한 움직임에 대한 노출을 줄일 수 있습니다. 이는 EuroFX Core가 복잡한 시장 환경에서도 특히 안정적인 이유입니다.

전문적인 인터페이스와 완전한 제어
그래픽 인터페이스는 현대적이고 직관적으로 설계되어 시스템 상태를 명확하게 확인할 수 있습니다. 모든 주요 정보는 쉽게 접근 가능하며, 사용자는 복잡함 없이 EA의 작동을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 고급 자동화와 시각적 제어의 조합은 EuroFX Core를 숙련된 트레이더와 신뢰성과 투명성을 중시하는 사용자 모두에게 적합하게 만듭니다.

EuroFX Core는 품질, 안정성 및 운영 일관성에 중점을 둔 AI powered 솔루션으로, 장기적인 비전을 가지고 구축된 전문적이고 특화된 전문가 자문을 찾는 이들을 위한 선택입니다.

최소 요구 사항

  • 레버리지: 1:30

  • Balance: 100$

  • VPS: MQL5 사용 권장

  • 브로커: 제한 없음, 낮은 수수료와 낮은 스프레드 권장


제작자의 제품 더 보기
Trend catcher For MT4
Nicola Capatti
지표
Trend Catcher for MT4 – 정밀 트레이딩을 위한 고급 파트너 Trend Catcher for MT4는 트레이더들에게 정밀성, 신뢰성, 사용 편의성을 결합한 혁신적인 금융 시장 분석 도구를 제공합니다. 정교한 알고리즘을 기반으로 가격 움직임과 시장 변동성을 해석하여 추세의 시작, 잠재적 반전, 전략적 진입 및 청산 지점을 명확하고 시기적절한 신호로 전달합니다. Trend Catcher for MT4의 강점 중 하나는 다양한 시장 상황에 적응할 수 있다는 점입니다. 횡보장부터 강세 추세까지 일관된 신호를 제공하며, 잘못된 신호를 최소화하여 트레이더의 의사결정 신뢰도를 높입니다. 사용자 지정 가능한 매개변수를 통해 개인 전략에 맞게 조정할 수 있어, 명확한 지침이 필요한 초보자부터 성과 최적화를 원하는 숙련된 트레이더까지 모두 활용할 수 있는 유연한 도구입니다. 이 지표는 변동성과 가격 다이나믹스를 기반으로 한 분석을 통합하며, 추세 모멘텀, 지지 및 저항 수준, 주요 반
Price Predictor for MT4
Nicola Capatti
지표
Price Predictor 는 MetaTrader 4용으로 개발된 MQL4 기반의 고급 지표로, 가격 움직임을 보다 깊고 스마트하게 분석할 수 있도록 설계되었습니다. 트렌드 반전 가능성을 미리 포착하고 강한 추세를 높은 정확도로 따라가는 것을 목표로 합니다. 기존 지표와 달리, Price Predictor 는 시장의 변동성과 리듬에 따라 내부 매개변수를 자동으로 조정하는 적응형 로직을 사용합니다. 이를 통해 변동성 구간이나 횡보장에서도 일관된 민감도를 유지하며 노이즈와 허위 신호를 줄입니다. 또한 가격이 소진될 가능성이 높은 구간을 식별하는 능력이 뛰어나, 통계적으로 반전 가능성이 높은 지점을 포착할 수 있습니다. 모멘텀 분석, 반복 패턴, 동적 변동성 추정을 결합한 다층 필터링 알고리즘이 안정적인 신호를 제공합니다. 트레이더는 자신의 스타일에 맞게 파라미터를 자유롭게 조정할 수 있으며, 모든 변경 사항은 차트에 즉시 반영됩니다. 단순하고 직관적인 인터페이스로 주요 구간을 명확히
GoldEdge Core for MT5
Nicola Capatti
Experts
GoldEdge Core for MT5 레버리지: 1:30 최소 잔고: 150달러 VPS: MQL5 공식 VPS 권장 브로커: 제한 없음, 낮은 스프레드와 낮은 수수료의 브로커 권장 XAUUSD 전용으로 설계 GoldEdge Core는 금융 시장에서 가장 복잡하고 변동성이 높은 상품 중 하나인 XAUUSD 거래를 위해 특별히 개발된 전문가 어드바이저입니다. 모든 거래 로직, 필터 및 파라미터는 금 시장의 고유한 특성을 기반으로 설계되었으며, 이 시장에서 종종 비효율적인 일반적인 접근 방식을 배제합니다. 목표는 XAUUSD의 가격 움직임을 정확하게 해석하고 빠른 변동성에 적응할 수 있는 시스템을 제공하는 것입니다. 고급 멀티 타임프레임 분석 GoldEdge Core의 핵심에는 구조화된 멀티 타임프레임 분석이 있으며, 이를 통해 EA는 여러 시간대에 걸쳐 시장 환경을 평가할 수 있습니다. 이 로직은 거래를 시장의 주요 방향과 정렬시켜 진입 품질을 향상시키고 역추세 거래를 줄이는 데
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변