ExportCSV
- Yardımcı programlar
- Etsushi Ishizuka
- Sürüm: 1.13
Genel Bakış
ExportCSVFile, MetaTrader 4 için geliştirilmiş bir betiktir.
Belirtilen tarih aralığındaki hesap geçmişini bir CSV dosyasına aktarır.
Bu araç, işlem performansını analiz etmek, Excel raporları oluşturmak veya manuel işlemlerin kaydını tutmak için kullanışlıdır.
Hiçbir işlem yapmaz ve tüm hesap türlerinde güvenle kullanılabilir.
Temel Özellikler
-
Kullanıcının belirlediği tarih aralığında hesap geçmişini dışa aktarır
-
Excel ile uyumlu virgülle ayrılmış CSV formatında kaydeder
-
Ana sütunları içerir: Ticket, Type, Symbol, OpenTime, CloseTime, Lots, Fiyatlar, Profit, Swap, Commission, Magic, Comment
-
UTF-8 (BOM dahil) karakter kodlaması kullanılarak yazı bozulmasını önler
-
Dışa aktarma başlamadan önce onay penceresi gösterir
Çıktı Alanları
CSV dosyasında aşağıdaki sütunlar bulunur:
Ticket, Type, Symbol, OpenTime, CloseTime, Lots, OpenPrice, ClosePrice, SL, TP,
Profit, Commission, Swap, NetProfit, Pips, Magic, Comment
Kullanım
-
Gezgin (Navigator) penceresinden betiği herhangi bir grafiğe sürükleyip bırakın.
-
FromDate / ToDate parametreleriyle dışa aktarılacak dönemi belirleyin.
-
Görünen onay penceresinde Yes seçeneğini tıklayın.
-
CSV dosyası şu klasöre kaydedilir:
MQL4/Files/AccountHistory_full.csv
-
Excel veya başka bir tablo programı ile dosyayı açarak sonuçları inceleyin.
Girdi Parametreleri
-
fromDate – Dışa aktarma başlangıç tarihi ve saati
-
toDate – Dışa aktarma bitiş tarihi ve saati
-
UseCloseTimeFilter – Kapanış zamanı (true) veya açılış zamanı (false) ile filtreleme
-
FileName – Dosya adı veya tam dosya yolu
Notlar
-
Bu betik herhangi bir emri açmaz, değiştirmez veya silmez.
-
Yalnızca geçmiş işlem verilerini okur ve mevcut işlemleri etkilemez.
-
Seçilen tarih aralığının MT4 "Hesap Geçmişi" sekmesinde yüklü olduğundan emin olun.
-
Sonuçlar, broker veya hesap türüne göre değişiklik gösterebilir.
Uyumluluk
-
Platform: MetaTrader 4
-
Ortam: Windows sürümü
-
Diller: Türkçe / İngilizce / Japonca / Rusça / Çince / İspanyolca / Portekizce / Almanca / Korece / Fransızca / İtalyanca
-
Geliştirici: TOKYO-EA