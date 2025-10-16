Break Even Trailing EA | Otomatik Break Even ve Trailing Stop Yönetimi Break Even Trailing EA, MetaTrader 4/5 için geliştirilmiş, manuel işlemlerde kar korumasını otomatikleştiren pratik bir Expert Advisor (EA)'dır. Bu araç, manuel pozisyon açtıktan sonra risk yönetimini ve kar korumasını sizin yerinize otomatik olarak yapar ve işlem sürecinizi hem daha verimli hem de daha az stresli hale getirir. EA, tamamen yapılandırılabilir iki temel kar koruma mantığı sunar. Bunlar, ihtiyacınıza göre tek te

FREE