SmoothedRSI

SmoothedRSI, standart bir RSI hesapladıktan sonra RSI değerlerine seçilen bir yumuşatma (smoothing) yöntemini uygulayan özel bir göstergedir. Gösterge, ayrı bir pencerede yalnızca yumuşatılmış RSI çizgisini gösterir. Çıkış aralığı 0 ile 100 arasındadır.

RSI kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına güçlü tepki verebilir ve piyasa koşullarına bağlı olarak küçük salınımları artırabilir. Bu gösterge, RSI değerlerini ek olarak yumuşatarak kısa vadeli gürültüyü azaltmayı ve daha geniş ölçekteki momentum değişimlerini daha kolay gözlemlemeyi amaçlar.

Temel özellikler

  • Görüntüleme: tek bir yumuşatılmış RSI çizgisi (0–100)

  • Yumuşatma yöntemleri: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

  • Ayarlanabilir yumuşatma periyodu

  • Seviye çizgileri: varsayılan 70 / 50 / 30 (kullanıcı tarafından değiştirilebilir)

  • Temel RSI: varsayılan olarak gizlidir; çizgi rengi ayarlanarak gösterilebilir (gizli seçenek)

Kullanım kılavuzu

  1. Yumuşatılmış çizgi ile yönü doğrulama
    Yumuşatılmış RSI, temel RSI’ye kıyasla yükseliş/düşüş fazlarını ve geçişleri daha net gösterebilir. Çok kısa vadeli salınımlar yerine momentum eğilimine odaklanmak isteyenler için uygundur.

  2. Seviye çizgilerini (ör. 70 / 50 / 30) referans olarak kullanma

  • Üst/alt seviye: piyasa durumunu sınıflandırmak için referans olarak kullanılmalıdır; dönüş veya devam garantisi değildir.

  • Orta seviye (50): çizginin 50’nin üzerinde/altında ne kadar süre kaldığını izleyerek momentum eğilimini anlamaya yardımcı olur.

  1. Yumuşatma yöntemi seçimi (genel rehber)

  • SMA: basit ve nötr

  • EMA: daha hızlı tepki

  • WMA: son değerlere daha yüksek ağırlık

  • SMMA: daha yumuşak davranış (varsayılan ayar)

  • ALMA: Offset ve Sigma ile yumuşaklık ve tepki arasındaki dengeyi ayarlamaya imkân verir

Giriş parametreleri

RSI

  • RSI Period: RSI hesaplama periyodu

  • Applied Price: RSI hesaplamasında kullanılan fiyat türü (örn. Close)

Smoothing

  • Smoothing Method: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

  • Smoothing Period: yumuşatma uzunluğu

  • ALMA Offset: yalnızca ALMA seçildiğinde kullanılır (ağırlık merkezini belirler)

  • ALMA Sigma: yalnızca ALMA seçildiğinde kullanılır (ağırlık dağılımının genişliğini belirler)

Levels

  • Show Levels: seviye çizgilerini göster/gizle

  • Upper / Middle / Lower: seviye değerleri (varsayılan 70 / 50 / 30)

Display

  • Line Width: çizgi kalınlığı

  • Clamp to 0–100: çıktıyı 0–100 aralığında sınırlar (görüntü kararlılığı)

Base RSI (isteğe bağlı)

  • Base RSI Color: None olduğunda gizli; herhangi bir renk seçildiğinde görünür

  • Base RSI Width: temel RSI gösterildiğinde çizgi kalınlığı

Notlar

  • Bu gösterge bir analiz aracıdır ve işlem gerçekleştirmez.

  • Yumuşatma gürültüyü azaltabilir, ancak tepki hızını da düşürebilir. Yumuşatma periyodunu sembol ve zaman dilimine göre ayarlayın.

  • ALMA parametreleri (Offset/Sigma) yalnızca yumuşatma yöntemi ALMA olarak seçildiğinde kullanılır.

Sorumluluk reddi

Bu ürün bir analiz aracıdır. Herhangi bir işlem sonucunu garanti etmez. İşlem kararları tamamen kendi sorumluluğunuzdadır.

TOKYO-EA, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar tüm yatırımcıları desteklemek için yüksek kaliteli ve kararlı özel göstergeler ile Expert Advisor'ları (EA) ücretsiz olarak sunar.


