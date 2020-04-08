SmoothedRSI es un indicador personalizado que calcula un RSI estándar y luego aplica un método de suavizado a los valores del RSI. El indicador muestra únicamente la línea de RSI suavizado en una ventana separada. El rango de salida es de 0 a 100.

El RSI puede reaccionar con fuerza a fluctuaciones de precio a corto plazo, lo que puede aumentar las oscilaciones pequeñas según las condiciones del mercado. Este indicador suaviza los valores del RSI para reducir el ruido de corto plazo y facilitar la observación de cambios de impulso más amplios.

Especificaciones principales

Visualización: una sola línea de RSI suavizado (0–100)

Métodos de suavizado: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

Período de suavizado ajustable

Líneas de nivel: 70 / 50 / 30 por defecto (ajustables por el usuario)

RSI base: oculto por defecto; puede mostrarse configurando el color de su línea (opción oculta)

Guía de uso

Confirmar la dirección con la línea suavizada

El RSI suavizado suele mostrar fases alcistas/bajistas y transiciones con mayor claridad que el RSI base. Es adecuado cuando se desea enfocarse en la tendencia del impulso en lugar de las oscilaciones de muy corto plazo. Usar las líneas de nivel (por ejemplo, 70 / 50 / 30) como referencia

Nivel superior/inferior: utilícelos como referencia para organizar el estado del mercado, no como una garantía de giro o continuación.

Nivel medio (50): observe cuánto tiempo la línea permanece por encima/por debajo de 50 para comprender el sesgo del impulso.

Cómo elegir el método de suavizado (orientación general)

SMA: simple y neutral

EMA: respuesta más rápida

WMA: mayor peso a los valores más recientes

SMMA: comportamiento más suave (configuración por defecto)

ALMA: permite ajustar el equilibrio entre suavidad y respuesta mediante Offset y Sigma

Parámetros de entrada

RSI

RSI Period: período de cálculo del RSI

Applied Price: tipo de precio usado para calcular el RSI (por ejemplo, Close)

Smoothing

Smoothing Method: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

Smoothing Period: longitud del suavizado

ALMA Offset: se usa solo cuando se selecciona ALMA (controla el centro de los pesos)

ALMA Sigma: se usa solo cuando se selecciona ALMA (controla la dispersión de los pesos)

Levels

Show Levels: mostrar/ocultar líneas de nivel

Upper / Middle / Lower: valores de nivel (por defecto 70 / 50 / 30)

Display

Line Width: grosor de la línea

Clamp to 0–100: limita la salida a 0–100 (para estabilidad visual)

Base RSI (opcional)

Base RSI Color: oculto cuando está en None; se muestra al seleccionar cualquier color

Base RSI Width: grosor de la línea del RSI base cuando se muestra

Notas

Este indicador es una herramienta de análisis y no ejecuta operaciones.

El suavizado puede reducir el ruido, pero también puede reducir la rapidez de respuesta. Ajuste el período de suavizado según el símbolo y el marco temporal.

Los parámetros de ALMA (Offset/Sigma) se usan solo cuando el método de suavizado está configurado en ALMA.

Aviso legal

Este producto es una herramienta de análisis. No garantiza resultados de trading. Las decisiones de trading se toman bajo su propia responsabilidad.

TOKYO-EA ofrece de forma gratuita indicadores personalizados y asesores expertos (EA) de alta calidad y estabilidad para apoyar a traders de todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados.