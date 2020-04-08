SmoothedRSI

SmoothedRSI es un indicador personalizado que calcula un RSI estándar y luego aplica un método de suavizado a los valores del RSI. El indicador muestra únicamente la línea de RSI suavizado en una ventana separada. El rango de salida es de 0 a 100.

El RSI puede reaccionar con fuerza a fluctuaciones de precio a corto plazo, lo que puede aumentar las oscilaciones pequeñas según las condiciones del mercado. Este indicador suaviza los valores del RSI para reducir el ruido de corto plazo y facilitar la observación de cambios de impulso más amplios.

Especificaciones principales

  • Visualización: una sola línea de RSI suavizado (0–100)

  • Métodos de suavizado: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

  • Período de suavizado ajustable

  • Líneas de nivel: 70 / 50 / 30 por defecto (ajustables por el usuario)

  • RSI base: oculto por defecto; puede mostrarse configurando el color de su línea (opción oculta)

Guía de uso

  1. Confirmar la dirección con la línea suavizada
    El RSI suavizado suele mostrar fases alcistas/bajistas y transiciones con mayor claridad que el RSI base. Es adecuado cuando se desea enfocarse en la tendencia del impulso en lugar de las oscilaciones de muy corto plazo.

  2. Usar las líneas de nivel (por ejemplo, 70 / 50 / 30) como referencia

  • Nivel superior/inferior: utilícelos como referencia para organizar el estado del mercado, no como una garantía de giro o continuación.

  • Nivel medio (50): observe cuánto tiempo la línea permanece por encima/por debajo de 50 para comprender el sesgo del impulso.

  1. Cómo elegir el método de suavizado (orientación general)

  • SMA: simple y neutral

  • EMA: respuesta más rápida

  • WMA: mayor peso a los valores más recientes

  • SMMA: comportamiento más suave (configuración por defecto)

  • ALMA: permite ajustar el equilibrio entre suavidad y respuesta mediante Offset y Sigma

Parámetros de entrada

RSI

  • RSI Period: período de cálculo del RSI

  • Applied Price: tipo de precio usado para calcular el RSI (por ejemplo, Close)

Smoothing

  • Smoothing Method: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

  • Smoothing Period: longitud del suavizado

  • ALMA Offset: se usa solo cuando se selecciona ALMA (controla el centro de los pesos)

  • ALMA Sigma: se usa solo cuando se selecciona ALMA (controla la dispersión de los pesos)

Levels

  • Show Levels: mostrar/ocultar líneas de nivel

  • Upper / Middle / Lower: valores de nivel (por defecto 70 / 50 / 30)

Display

  • Line Width: grosor de la línea

  • Clamp to 0–100: limita la salida a 0–100 (para estabilidad visual)

Base RSI (opcional)

  • Base RSI Color: oculto cuando está en None; se muestra al seleccionar cualquier color

  • Base RSI Width: grosor de la línea del RSI base cuando se muestra

Notas

  • Este indicador es una herramienta de análisis y no ejecuta operaciones.

  • El suavizado puede reducir el ruido, pero también puede reducir la rapidez de respuesta. Ajuste el período de suavizado según el símbolo y el marco temporal.

  • Los parámetros de ALMA (Offset/Sigma) se usan solo cuando el método de suavizado está configurado en ALMA.

Aviso legal

Este producto es una herramienta de análisis. No garantiza resultados de trading. Las decisiones de trading se toman bajo su propia responsabilidad.

TOKYO-EA ofrece de forma gratuita indicadores personalizados y asesores expertos (EA) de alta calidad y estabilidad para apoyar a traders de todos los niveles, desde principiantes hasta avanzados.


Productos recomendados
Donchian Trend Histogram
Mariusz Piotr Rodacki
Indicadores
Los canales de Donchian son una herramienta del análisis técnico utilizada para determinar la volatilidad relativa de un mercado y el potencial de ruptura de los precios. Pueden ayudar a identificar posibles rupturas y retrocesos de los precios, que son los momentos en los que los operadores están llamados a tomar decisiones estratégicas. Estas estrategias pueden ayudarle a sacar partido de las tendencias de los precios, al tiempo que dispone de puntos de entrada y salida predefinidos para asegu
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
PZ The Zone
PZ TRADING SLU
4.33 (3)
Indicadores
Este indicador muestra señales de compra o venta según la definición de Bill Williams de la Zona de Negociación. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y entender Evita operar en mercados planos Indicador determinista con reglas claras El indicador no repinta Implementa alertas de todo tipo Tiene implicaciones directas para el trading Una flecha azul es una señal de compra Una flecha roja es una señal de venta Según Bill
FREE
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
Indicadores
Wave Reversal Indicator - determina la dirección y las inversiones de precio alrededor de la línea de equilibrio. El indicador muestra movimientos ondulatorios y aumentos repentinos de tendencias. Da recomendaciones sobre dónde seguir al comerciante y le ayuda a seguir la estrategia comercial. Es una adición a una estrategia intradiaria o de mediano plazo. Casi todos los parámetros se seleccionan para cada período de tiempo y cambian automáticamente; el único parámetro para el ajuste manual es
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indicadores
El indicador construye bloques de órdenes (BZ) según el sistema de negociación de Roman (TS). Los bloques se buscan simultáneamente en dos marcos temporales: actual y más antiguo (definido en los ajustes). Para optimizar e ignorar los bloques obsoletos, puede establecer en los ajustes una limitación del número de días dentro de los cuales se buscan los bloques. Los bloques se construyen según las reglas de TS que constan de tres pasos: qué vela se sacó (¿qué?); qué vela se sacó (¿qué?); regla de
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
El indicador muestra señales según la estrategia de Bill Williams en el gráfico. La versión demo del indicador tiene las mismas características que la de pago, excepto que sólo puede funcionar en una cuenta demo . La señal "Primer Sabio" se forma cuando hay una barra divergente con angulación. Barra divergente alcista - con mínimo inferior y precio de cierre en la mitad superior. Barra divergente bajista - con el máximo más alto y el precio de cierre en la mitad inferior. La angulación se forma
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicadores
Indicador de Flecha (Alertas de Compra/Venta) - ¡Una herramienta simple pero poderosa!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1) Características principales: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Señal de Venta : Flecha roja descendente () aparece por encima de la vela. D etección precisa de reversión de tendencia : basada en la estrategia probada de
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicadores
El indicador MACD en MetaTrader 4/5 se diferencia de los semejantes indicadores en otros programas. Eso se debe al hecho de que en la versión MetaTrader 4/5 la línea MACD se muestra en forma del histograma, mientras que habitualmente se muestra en forma de la línea. Además, en la versión MetaTrader 4/5 la línea de señal se construye con el uso de SMA, mientras que por definición tiene que construirse usando EMA. En la versión MetaTrader 4/5 también se diferencia el histograma (la diferencia entr
FREE
KeltnerChannelIndicator
Todd Terence Bates
5 (1)
Indicadores
El canal de Keltner es un indicador técnico basado en la volatilidad compuesto por tres líneas separadas. La línea central es una media móvil exponencial (EMA) del precio. Por encima y por debajo de la EMA se sitúan otras líneas. La banda superior se sitúa normalmente dos veces el Average True Range (ATR) por encima de la EMA, y la banda inferior se sitúa normalmente dos veces el ATR por debajo de la EMA. Las bandas se expanden y contraen a medida que la volatilidad (medida por el ATR) se expand
FREE
Keltner Raschke indicator
Vadim Zotov
5 (1)
Indicadores
El indicador utiliza el método de cálculo del canal de Chester W. Keltner, modificado por la conocida trader Linda Raschke. Debido a la modificación, el canal calculado contiene una visión mucho más completa de los movimientos de precios, lo que permite aumentar la probabilidad de una predicción precisa del próximo movimiento de precios. A diferencia del método clásico de Keltner, la línea base del canal se traza basándose en la Media Móvil Exponencial, y para calcular las líneas superior e infe
FREE
The Mode
Naim El Hajj
3.67 (3)
Indicadores
El M.O.D.E significa "Multiple Oscillator Divergence Exit ". Es un indicador que señala una divergencia entre el precio, y múltiples osciladores. Inicialmente es un indicador de salida porque señala el debilitamiento de una tendencia, pero podría ser utilizado como una señal de entrada si se utiliza analíticamente. Características principales: Comprueba muchas divergencias a la vez No repinta Envía Alertas y Notificaciones Push Puedes cargar el M.O.D.E en un solo gráfico, y ser capaz de ver las
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Indicadores
Tipu Heikin-Ashi Panel es la versión modificada del indicador original Heiken Ashi publicado por MetaQuotes aquí . Una versión profesional de este indicador está disponible aquí . Características Un Panel fácil de usar que muestra la tendencia Heiken Ashi del marco de tiempo seleccionado. Alertas personalizables de Compra/Venta, alertas push, alertas por email, o alertas visuales en pantalla. Panel Personalizable. El panel puede moverse a cualquier lugar del gráfico o minimizarse para disponer
FREE
Line
Andrea Fontanini
Indicadores
gratis sólo hasta el fin de semana El siguiente indicador debe utilizarse y contextualizarse en función de sus metodologías de negociación. Proporciona excelentes perspectivas de trading e identifica zonas de rechazo en las líneas trazadas. Se pueden personalizar varios parámetros. El indicador trazará tres niveles por encima y por debajo del precio de apertura en D1, W1 y MN1. Proporcionará el ADR diario y mostrará dos sesiones diarias adicionales (sesión EUROPA y sesión EE.UU.). Los colores d
FREE
CCI Trend finder
Jose Ramon Miranda Ramos
Indicadores
Indicador CCI Trend Finder con diferentes colores en los niveles 0, 100 y -100. La cruz es una señal de "Salida 123" presentada por MPlay y utilizada en el sistema CCI de Woodies. Esta señal de salida es efectiva especialmente en operaciones de ruptura a corto plazo, ya que evita la salida anticipada en pequeñas correcciones. Este indicador es ideal para tenerlo como una herramienta extra para su análisis.
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Indicador-ayudante informativo gratuito . Será útil para los comerciantes que el comercio de muchos símbolos o el uso de sistemas de cuadrícula (Promedio o Martingala). Indicador cuenta drawdown como porcentaje y la moneda por separado. Tiene una serie de ajustes: Contar la reducción del depósito según el valor de la equidad y enviar correo electrónico o notificaciones al usuario si DD más de lo establecido; Envío de e-mail cuando se alcanza el máximo de órdenes abiertas; Muestra el precio y la
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indicadores
Compruebe mis herramientas de pago funcionan muy bien y comparto Ea basado en ellos de forma gratuita por favor valore El indicador Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) es una novedosa herramienta de trading que permite a los traders monitorizar las lecturas del RSI desde dos marcos temporales diferentes en un único gráfico. Esta doble perspectiva permite a los operadores identificar posibles confirmaciones de tendencia y divergencias con mayor eficacia. Por ejemplo, un operador puede u
FREE
Golden trend finder Simple EA
Andri Maulana
Asesores Expertos
¡Desbloquea tu potencial de trading con Golden Trend Finder Simple EA! Cansado de horas interminables mirando gráficos? Listo para automatizar tu estrategia y apuntar a tendencias de alto potencial? El EA Golden Trend Finder es un Asesor Experto sofisticado y listo para usar diseñado para ayudarle a navegar por el volátil mercado del Oro (XAUUSD) con precisión. Este EA no es un arriesgado sistema de "fijar y olvidar" como Martingale o Grid; en cambio, está construido sobre una sólida estra
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Indicadores
.....................................hi....................... ................para mostrar máximos y mínimos y soportes y resistencias .....................tenemos muchas maneras............................... puede ser útil para encontrar tendencias, máximos más altos, mínimos más altos, máximos más bajos, mínimos más bajos .......................hoy escribo sobre ellos.......................... ........................puedes introducir el número del último soporte y resistencia .............
FREE
Bitcoin 999
Ahmed Ragab Ramadan Abdelfattah
Indicadores
¡ Bitcoin 999 - es un indicador de tendencia que analiza automáticamente el mercado y proporciona información sobre la tendencia y cada uno de sus cambios, así como dar señales para entrar en operaciones sin redibujar! El indicador utiliza cada vela, analizándolas por separado. refiriéndose a diferentes impulsos - impulso alcista o bajista. ¡ Puntos exactos de entrada en operaciones de divisas, cripto, metales, acciones, índices! Funciones principales: Señales de entrada exactas SIN REPINTAR ¡
FREE
TSTripleMovingAverages
Salvatore Labriola
Indicadores
Útil indicador que incorpora tres medias móviles, para su estrategia de trading favorita. Las medias móviles son totalmente configurables, Periodo, Método, Color, Etc. Simplemente colóquelo en su marco de tiempo favorito. Los beneficios que obtiene : Nunca rediseña, no retrocede, nunca recalcula. Funciona en forex y CFD, timeframe desde M1 hasta Mensual. Fácil de usar. Comodidad para su trading.
FREE
TSDoubleMovingAverages
Salvatore Labriola
Indicadores
Útil indicador que incorpora dos medias móviles, para su estrategia de trading favorita. Las medias móviles son totalmente configurables, Periodo, Método, Color, Etc. Simplemente colóquelo en su marco de tiempo favorito. Los beneficios que obtiene : Nunca rediseña, no retrocede, nunca recalcula. Funciona en forex y CFD, timeframe desde M1 hasta Mensual. Fácil de usar. Comodidad para su trading.
FREE
RSI Candle Signal
Jonathan Destailleur
4.5 (2)
Indicadores
El indicador RSI Candle Signal cambiará el color de las barras cuando se alcancen los niveles de sobrecompra o sobreventa establecidos. Cómo utilizar la señal de vela del RSI Tendencia alcista/tendencia bajista - El RSI puede utilizarse para detectar mercados en tendencia. Por ejemplo, el RSI puede permanecer por encima de la línea media 50 en una tendencia alcista. Máximos y mínimos : el RSI puede ayudar a identificar los máximos en torno a las lecturas de sobrecompra (normalmente por encima d
FREE
ZigZag Support Resistance MT4
Emmanuel Tshepang Mosweu
4.5 (2)
Indicadores
Este indicador utiliza el indicador Zigzag para identificar los máximos y mínimos de oscilación en el gráfico de precios. Una vez identificados los máximos y mínimos de oscilación, puede utilizarlos para determinar posibles niveles de soporte y resistencia. Un nivel de soporte se forma cuando el precio cae y rebota desde un mínimo oscilante, lo que indica que hay presión compradora en ese nivel. Un nivel de resistencia se forma cuando el precio sube y retrocede desde un máximo oscilante, lo que
FREE
MACD in MA
Nikolaos Pantzos
Indicadores
iMACD en iMA es un indicador que cambia de color en iMA si iMACD es superior a cero (tendencia alcista) o inferior a cero (tendencia bajista). Es una herramienta útil para rastrear cuando el iMACD alcista y el iMACD bajista en iMA. Puede obtener el código fuente desde aquí . Parámetros MA_Periods - Periodo para iMA. MA_Method - Método para iMA. MACD_FastEMA - EMA rápida para MACD. MACD_SlowEMA - EMA lenta para MACD. MACD_SignalSMA - Señal SMA para MACD. MACD_ApliedPrice - Precio utilizado para
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra el patrón armónico Shark (véase la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez c
TTM Squeeze MT4
Tinashe Ndarimani
Indicadores
Visión general El indicador TTM Squeeze ayuda a identificar los periodos de baja volatilidad (squeeze) que a menudo preceden a las rupturas de precios. Utiliza las Bandas de Bollinger (BB) y los Canales de Keltner (KC) para determinar cuándo el mercado está "enrollándose" y listo para moverse. Guía de configuración Configuración de la volatilidad El indicador utiliza las Bandas de Bollinger para medir la volatilidad del mercado. Cuando las BBs están dentro de los Canales Keltner, se detecta un
FREE
Kombajn Signal
Mariusz Piotr Rodacki
Indicadores
El indicador todavía tiene algunos errores, pero está listo para ser probado. Este es mi primer indicador que determina puntos de entrada y salida. El punto de entrada se basa en la ruptura de los picos determinados por un canal que indica máximos y mínimos (canales invisibles). TP1 es un objetivo probable en el que la mayoría de las posiciones se pueden cerrar. El canal que determina la apertura y el cierre de las posiciones se basa en diferentes supuestos. La línea roja de stop loss se determ
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD A TAN SÓLO 70 DÓLARES DEL 25 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE ATRÁIGASE A LA VÍSPERA DE NAVIDAD SMC Blast Signal con FVG, BOS y ruptura de tendencia El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal superior, asegu
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Para celebrar el nuevo lanzamiento, se ofrece un precio especial por tiempo limitado. KATANA Scalper está diseñado para cortar a través del ruido del mercado con un borde afilado como una espada y visualizar sólo el puro 'núcleo de impulso' oculto en el precio. El Scalper está diseñado para visualizar únicamente el "núcleo de impulso" puro oculto en el precio. Simplifica los mercados complejos y proporciona "visibilidad" para la entrada con precisión de cirujano. Cinco ventajas fundamentales de
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend es un indicador de tendencia profesional que se puede utilizar para encontrar tendencias en cualquier par y período de tiempo. El indicador puede convertirse fácilmente en su principal indicador comercial que puede usar para detectar tendencias del mercado sin importar qué par o marco de tiempo prefiera operar. Al usar un parámetro especial en el indicador, puede adaptar las señales a su estilo comercial personal. El indicador proporciona todo tipo de alertas, incluidas las n
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
Otros productos de este autor
Break Even Trailing EA
Etsushi Ishizuka
Utilidades
Break Even Trailing EA | Automatización de Breakeven y Trailing Stop Break Even Trailing EA es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4/5 diseñado para automatizar la protección de beneficios en el trading manual. Este EA gestiona el riesgo y asegura tus ganancias automáticamente después de tus entradas manuales, ayudándote a operar de manera más eficiente y con menos estrés. Ofrece dos lógicas configurables para la protección de ganancias , que pueden usarse por separado o en combinación, según
FREE
Heikin Ashi Smoothed
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Heikin Ashi Smoothed – Indicador para MT4 Heikin Ashi Smoothed es un indicador personalizado para MetaTrader 4 (MT4) que mejora la visualización de las velas tradicionales Heikin Ashi aplicando un proceso adicional de suavizado mediante medias móviles. Esto permite mostrar la tendencia del mercado de forma mucho más clara y fluida, reduciendo significativamente el “ruido” y facilitando la identificación tanto de la dirección predominante como de posibles puntos de reversión. Características prin
FREE
SuperTrend Simple
Etsushi Ishizuka
Indicadores
El indicador SuperTrend es una herramienta técnica de seguimiento de tendencias que muestra visualmente los cambios de tendencia en el mercado. El color y la posición de sus líneas cambian automáticamente según el movimiento del precio, lo que ayuda a tomar decisiones de entrada y salida. Su diseño sencillo permite utilizarlo en diversos estilos de trading, tanto manual como automático. Características principales Visualización clara de los cambios de tendencia En tendencias alcistas, la línea
FREE
ExportCSV
Etsushi Ishizuka
Utilidades
Descripción general ExportCSVFile es un script para MetaTrader 4 que exporta el historial de la cuenta dentro de un período especificado a un archivo CSV. Es útil para analizar el rendimiento de las operaciones, crear informes en Excel o registrar manualmente las transacciones. El script no realiza operaciones de trading, por lo que es seguro para cualquier cuenta. Funciones principales Exporta el historial de la cuenta en un rango de fechas definido por el usuario Guarda los datos en formato CS
FREE
Ride the Trend Signal
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Sube a la ola de la tendencia: señales claras para seguir la dirección del mercado En los mercados financieros, los entornos con una tendencia definida suelen ser los más propicios para obtener beneficios consistentes. Sin embargo, incluso los traders experimentados encuentran difícil aprovechar plenamente estas oportunidades. Ride the Trend Signal es un indicador de señales diseñado específicamente para detectar oportunidades de entrada durante retrocesos o correcciones dentro de una tendencia
FREE
HeikinAshi Binary
Etsushi Ishizuka
3 (1)
Indicadores
Heikin Ashi Binary – Indicador de soporte visual de tendencia con visualización binaria Descripción general Heikin Ashi Binary es un indicador para MetaTrader que muestra la información de tendencia de Heikin Ashi en formato binario (bloques de dos colores) en una subventana. En lugar de velas tradicionales, el indicador representa períodos alcistas (subida) y bajistas (bajada) como bloques de colores sencillos. Esto facilita la identificación rápida de la continuidad o el cambio de tendencia. E
FREE
PositionClose
Etsushi Ishizuka
Utilidades
PositionClose | Script para cierre masivo de posiciones en MT4 PositionClose es un script utilitario para MetaTrader 4 (MT4) diseñado para ayudar a los traders a gestionar sus posiciones de manera eficiente. Con un solo clic, puedes cerrar todas las posiciones abiertas de inmediato, o cerrar solo las posiciones de compra (buy) o solo las de venta (sell). Es especialmente útil durante movimientos bruscos del mercado, la publicación de noticias importantes, o cualquier situación en la que sea nece
FREE
CandleStick Countdown
Etsushi Ishizuka
Indicadores
CandleStick Countdown – Indicador de cuenta regresiva de tiempo restante de la vela CandleStick Countdown es un indicador simple y práctico para MT4 que muestra en tiempo real una cuenta regresiva de cuántos minutos y segundos faltan para que la vela actual se cierre. Ayuda a mejorar la precisión en el timing de las operaciones y es muy utilizado por traders. Funciones principales Muestra el tiempo restante de la vela actual en formato “minutos:segundos” Se muestra como texto en el gráfico para
FREE
T3 2Lines
Etsushi Ishizuka
Indicadores
T3 2Lines – Análisis de tendencias preciso con doble media móvil T3 “T3 2Lines” es un indicador para MT4 que muestra dos líneas T3 (Triple Media Móvil Exponencial) en el gráfico: una de corto plazo y otra de largo plazo. Al combinar ambas líneas suavizadas, los traders pueden identificar de forma más precisa el inicio, desarrollo y posibles reversiones de tendencias. Características principales Visualización simultánea de dos líneas T3 (corto y largo plazo) Parámetros independientes para el perí
FREE
RCI Indicator
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Indicador RCI (Rank Correlation Index) Descripción general El indicador RCI (Rank Correlation Index) es una herramienta osciladora que analiza las tendencias del mercado y los posibles puntos de giro utilizando la correlación de rangos en los datos de precios. Compara la clasificación de precios con la clasificación temporal durante un período específico y presenta el coeficiente de correlación en un rango de -100 a +100 como una línea simple en el gráfico. El RCI se utiliza ampliamente para ev
FREE
CurrencyStrength TOKYO
Etsushi Ishizuka
Utilidades
CurrencyStrength – Clasificación de fuerza de divisas en tiempo real CurrencyStrength es una utilidad EA que cuantifica la fuerza de las ocho principales divisas (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, CAD, NZD) en tiempo real y muestra los resultados como un ranking visual basado en la variación porcentual. Al visualizar la fuerza de cada divisa cada segundo, esta herramienta mejora notablemente la precisión en la selección de pares de divisas y la toma de decisiones tanto para traders discrecionales c
FREE
PartialAutoClose EA
Etsushi Ishizuka
Utilidades
PartialAutoClose EA es una herramienta que permite la gestión semiautomática y flexible de posiciones abiertas manualmente o mediante trading discrecional. [Características principales] - Permite elegir entre dos tipos de lógica de cierre:     Cierre automático de posiciones según el cambio de color de Heikin Ashi o el cruce de medias móviles. - Stop loss automático en el punto de equilibrio     Cuando se alcanza un beneficio determinado, el stop loss se mueve automáticamente al punto de equil
FREE
TMA Classic
Etsushi Ishizuka
Indicadores
TMA Classic – Descripción del indicador de media móvil triangular TMA Classic es un indicador muy simple y liviano que muestra la Media Móvil Triangular (TMA) como una línea suave única. Este indicador elimina eficazmente el ruido excesivo y captura el movimiento central del precio, siendo útil para identificar tendencias y zonas de rango. Al mostrar únicamente una línea, ofrece alta visibilidad en el gráfico sin interferir con otros indicadores o con las velas del precio. Características princi
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Descripción general del indicador Aroon Classic El indicador Aroon Classic es una herramienta técnica que identifica cuantitativamente la aparición y la persistencia de tendencias en un gráfico. Utiliza dos líneas, “Aroon Up” y “Aroon Down”, para mostrar la fuerza de la tendencia y los puntos de inflexión en un rango de 0 a 100. Un valor alto de Aroon Up indica una tendencia alcista fuerte, mientras que un valor alto de Aroon Down indica una tendencia bajista fuerte. Características clave Distin
FREE
TSI Indicator
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Descripción general El indicador True Strength Index (TSI) es un oscilador de impulso que se muestra en una ventana separada en MT4. Suaviza el impulso (MTM) y su valor absoluto mediante dos medias móviles exponenciales (EMA) sucesivas y luego calcula su ratio multiplicado por 100. El TSI ayuda a visualizar la fuerza de la tendencia y posibles puntos de inflexión del mercado. Características clave Suavizado dual con EMA para reducir el ruido y obtener una línea limpia EMA de señal superpuesta pa
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indicadores
¿Qué es Schaff Trend Cycle? Schaff Trend Cycle (STC) es un indicador tipo oscilador diseñado para detectar cambios de tendencia de forma oportuna. A diferencia de indicadores tradicionales como medias móviles o el MACD, el STC combina ciclos de mercado con el momento (momentum), permitiendo identificar con mayor claridad el inicio y fin de una tendencia. Características principales Señales claras de cambio de tendencia: la línea del ciclo sube en tendencias alcistas y baja en tendencias bajistas
FREE
ExportDailyRange
Etsushi Ishizuka
Utilidades
ExportRange es un script utilitario diseñado para exportar datos de velas de un marco temporal específico en formato CSV. El script obtiene el precio máximo, mínimo, el rango de cada vela, así como la hora y el índice correspondiente. Está orientado a usuarios que necesitan datos simples y fiables para análisis estadístico o estudios de volatilidad. Al ejecutarse en un gráfico, el script extrae la cantidad de barras indicada y guarda los resultados en formato CSV dentro del directorio Files del
FREE
BBWidth 3Lines
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Descripción general BBWidth 3Lines es un indicador personalizado que muestra la diferencia entre la banda superior e inferior de las Bandas de Bollinger (es decir, +σ menos −σ) como una línea continua en una subventana. El valor se expresa en puntos, no en precios. A diferencia de las Bandas de Bollinger tradicionales, que se centran en la desviación del precio, este indicador se enfoca exclusivamente en la anchura de las bandas , lo que permite analizar la volatilidad del mercado de manera visu
FREE
OvertradeShield
Etsushi Ishizuka
Utilidades
OvertradeShield – EA utilitario para prevenir el sobretrading en trading discrecional ¿Alguna vez te has arrepentido de hacer “solo una operación más” en tu trading discrecional? OvertradeShield es un EA utilitario que limita y alerta automáticamente las entradas basándose en las ganancias y pérdidas realizadas, apoyando tus reglas de trading y disciplina mental. Es ideal para quienes desean controlar sus resultados diarios, evitar el sobretrading y aplicar rigurosamente las reglas de ganancias
FREE
BB Sub
Etsushi Ishizuka
Indicadores
BB-Sub – Bandas de Bollinger en ventana secundaria BB-Sub es un indicador simple pero potente que muestra las Bandas de Bollinger de forma independiente en una ventana secundaria del gráfico. A diferencia de las Bandas de Bollinger estándar, que se muestran en el gráfico principal, BB-Sub funciona en una subventana separada. Esto evita la superposición con las velas u otros indicadores, lo que es ideal para quienes desean concentrarse únicamente en el movimiento y la forma de las bandas. Caracte
FREE
Trend and Swaps BBF
Etsushi Ishizuka
Asesores Expertos
Opera normalmente en USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY. No opera con normalidad en las rectas del dólar. Opera normalmente sólo en M30. No opera normalmente en otros marcos de tiempo. Este EA ha sido desarrollado para capitalizar tendencias y swaps, con el objetivo de generar ganancias perpetuas con bajo riesgo. Realizó pruebas retrospectivas que abarcan un total de 112 años en cinco pares de divisas, demuestra ganancias estables y opera con bajo riesgo. La comparación entre el trading real
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario