SmoothedRSI

SmoothedRSI는 표준 RSI를 계산한 뒤, 선택한 평활화 방법을 RSI 값에 적용하는 커스텀 지표입니다. 지표는 별도의 창에 평활화된 RSI 라인만 표시하며, 출력 범위는 0~100입니다.

RSI는 단기 가격 변동에 민감하게 반응할 수 있어, 시장 상황에 따라 작은 진동이 많아질 수 있습니다. 이 지표는 RSI 값을 추가로 평활화하여 단기 노이즈를 줄이고, 더 큰 범위의 모멘텀 변화를 관찰하기 쉽게 하는 것을 목적으로 합니다.

기본 사양

  • 표시: 평활화된 RSI 라인 1개(0~100)

  • 평활화 방식: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

  • 평활화 기간 조정 가능

  • 기준선: 기본값 70 / 50 / 30(사용자 변경 가능)

  • 기본 RSI: 기본적으로 숨김, 라인 색상을 설정하면 표시(숨겨진 옵션)

사용 가이드

  1. 평활화 라인으로 방향 확인
    평활화된 RSI는 기본 RSI보다 상승/하락 구간과 전환이 더 명확하게 보일 수 있습니다. 단기 흔들림보다 모멘텀의 흐름을 확인하고자 할 때 적합합니다.

  2. 기준선(예: 70 / 50 / 30)을 참고값으로 활용

  • 상단/하단 기준선: 시장 상태를 정리하기 위한 참고값이며, 반전이나 추세 지속을 보장하지 않습니다.

  • 중간선(50): 라인이 50 위/아래에 머무는 시간을 관찰하여 모멘텀의 편향을 파악할 수 있습니다.

  1. 평활화 방식 선택(일반적인 기준)

  • SMA: 단순하고 중립적

  • EMA: 반응이 빠른 편

  • WMA: 최근 값에 더 큰 비중

  • SMMA: 더 부드러운 움직임(기본 설정)

  • ALMA: Offset과 Sigma로 부드러움과 반응성을 조절 가능

입력 파라미터

RSI

  • RSI Period: RSI 계산 기간

  • Applied Price: RSI 계산에 사용하는 가격 유형(예: Close)

Smoothing

  • Smoothing Method: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

  • Smoothing Period: 평활화 길이

  • ALMA Offset: ALMA 선택 시에만 사용(가중치 중심 위치)

  • ALMA Sigma: ALMA 선택 시에만 사용(가중치 분포 폭)

Levels

  • Show Levels: 기준선 표시/숨김

  • Upper / Middle / Lower: 기준선 값(기본 70 / 50 / 30)

Display

  • Line Width: 라인 두께

  • Clamp to 0–100: 출력 값을 0~100으로 제한(표시 안정화)

Base RSI(선택 사항)

  • Base RSI Color: None이면 숨김, 색상을 선택하면 표시

  • Base RSI Width: 기본 RSI 표시 시 라인 두께

참고 사항

  • 이 지표는 분석 도구이며, 거래를 실행하지 않습니다.

  • 평활화는 노이즈를 줄일 수 있지만 반응 속도가 느려질 수 있습니다. 종목과 시간대에 맞게 평활화 기간을 조정하세요.

  • ALMA 파라미터(Offset/Sigma)는 평활화 방식이 ALMA로 설정된 경우에만 사용됩니다.

면책 조항

본 제품은 분석 도구이며, 어떠한 거래 결과도 보장하지 않습니다. 모든 거래 결정은 사용자 본인의 책임하에 이루어집니다.

TOKYO-EA는 초보자부터 고급 사용자까지 모든 수준의 트레이더를 지원하기 위해, 고품질이고 안정적인 커스텀 지표 및 전문가 자문(EA)을 무료로 제공합니다.


