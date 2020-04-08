SmoothedRSI

SmoothedRSI est un indicateur personnalisé qui calcule un RSI standard, puis applique une méthode de lissage aux valeurs du RSI. L’indicateur n’affiche que la courbe du RSI lissé dans une fenêtre séparée. La plage de sortie est de 0 à 100.

Le RSI peut réagir fortement aux fluctuations de prix à court terme, ce qui peut augmenter les petites oscillations selon les conditions de marché. Cet indicateur lisse les valeurs du RSI afin de réduire le bruit de court terme et de rendre plus visibles les variations de momentum à plus grande échelle.

Spécifications principales

  • Affichage : une seule ligne de RSI lissé (0–100)

  • Méthodes de lissage : SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

  • Période de lissage ajustable

  • Lignes de niveaux : 70 / 50 / 30 par défaut (ajustables par l’utilisateur)

  • RSI de base : masqué par défaut ; peut être affiché en définissant la couleur de ligne (option cachée)

Guide d’utilisation

  1. Confirmer la direction avec la ligne lissée
    Le RSI lissé montre souvent plus clairement les phases haussières/baissières et les transitions que le RSI de base. Il convient lorsque l’on souhaite se concentrer sur la tendance du momentum plutôt que sur les oscillations très courtes.

  2. Utiliser les lignes de niveaux (par exemple 70 / 50 / 30) comme repères

  • Niveau supérieur/inférieur : à utiliser comme repères pour organiser l’état du marché, et non comme une garantie de retournement ou de poursuite.

  • Niveau médian (50) : observez la durée pendant laquelle la courbe reste au-dessus/au-dessous de 50 pour comprendre le biais du momentum.

  1. Choisir la méthode de lissage (orientation générale)

  • SMA : simple et neutre

  • EMA : réponse plus rapide

  • WMA : pondération plus forte des valeurs récentes

  • SMMA : comportement plus lissé (réglage par défaut)

  • ALMA : permet d’ajuster l’équilibre entre lissage et réactivité via Offset et Sigma

Paramètres d’entrée

RSI

  • RSI Period : période de calcul du RSI

  • Applied Price : type de prix utilisé pour calculer le RSI (par ex. Close)

Smoothing

  • Smoothing Method : SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

  • Smoothing Period : longueur du lissage

  • ALMA Offset : utilisé uniquement lorsque ALMA est sélectionné (centre des poids)

  • ALMA Sigma : utilisé uniquement lorsque ALMA est sélectionné (dispersion des poids)

Levels

  • Show Levels : afficher/masquer les niveaux

  • Upper / Middle / Lower : valeurs des niveaux (par défaut 70 / 50 / 30)

Display

  • Line Width : épaisseur de la ligne

  • Clamp to 0–100 : limite la sortie à 0–100 (stabilité d’affichage)

Base RSI (optionnel)

  • Base RSI Color : masqué lorsque défini sur None ; affiché lorsqu’une couleur est sélectionnée

  • Base RSI Width : épaisseur de la ligne du RSI de base lorsqu’il est affiché

Remarques

  • Cet indicateur est un outil d’analyse et n’exécute pas de transactions.

  • Le lissage peut réduire le bruit, mais peut aussi réduire la rapidité de réaction. Ajustez la période de lissage selon le symbole et l’unité de temps.

  • Les paramètres ALMA (Offset/Sigma) sont utilisés uniquement lorsque la méthode de lissage est définie sur ALMA.

Avertissement

Ce produit est un outil d’analyse. Il ne garantit aucun résultat de trading. Les décisions de trading sont prises sous votre propre responsabilité.

TOKYO-EA fournit gratuitement des indicateurs personnalisés et des experts advisors (EA) de haute qualité et stables, afin de soutenir des traders de tous niveaux, des débutants aux utilisateurs avancés.


