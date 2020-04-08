SmoothedRSI

SmoothedRSI — это пользовательский индикатор, который рассчитывает стандартный RSI и затем применяет к значениям RSI выбранный метод сглаживания. Индикатор отображает только сглаженную линию RSI в отдельном окне. Диапазон значений — от 0 до 100.

RSI может сильно реагировать на краткосрочные колебания цены, из-за чего в зависимости от рыночных условий появляется больше мелких колебаний. Данный индикатор сглаживает значения RSI, чтобы уменьшить краткосрочный шум и сделать более заметными изменения общего импульса.

Основные характеристики

  • Отображение: одна линия сглаженного RSI (0–100)

  • Методы сглаживания: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

  • Настраиваемый период сглаживания

  • Уровни: по умолчанию 70 / 50 / 30 (настраиваются пользователем)

  • Базовый RSI: скрыт по умолчанию; может быть показан при задании цвета линии (скрытая опция)

Руководство по использованию

  1. Оценка направления по сглаженной линии
    Сглаженный RSI обычно показывает более понятные фазы роста/снижения и моменты смены направления по сравнению с базовым RSI. Он подходит, когда важно видеть тенденцию импульса, а не краткосрочные колебания.

  2. Использование уровней (например, 70 / 50 / 30) как ориентиров

  • Верхний/нижний уровни: используйте как ориентиры для описания состояния рынка, а не как гарантированный сигнал разворота или продолжения.

  • Средний уровень (50): наблюдайте, как долго линия находится выше/ниже 50, чтобы оценить смещение импульса.

  1. Выбор метода сглаживания (общее руководство)

  • SMA: простой и нейтральный

  • EMA: более быстрая реакция

  • WMA: более сильный акцент на последних значениях

  • SMMA: более плавное поведение (настройка по умолчанию)

  • ALMA: позволяет настраивать баланс плавности и реакции с помощью Offset и Sigma

Входные параметры

RSI

  • RSI Period: период расчёта RSI

  • Applied Price: тип цены для расчёта RSI (например, Close)

Smoothing

  • Smoothing Method: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

  • Smoothing Period: длина сглаживания

  • ALMA Offset: используется только при выборе ALMA (задаёт центр весов)

  • ALMA Sigma: используется только при выборе ALMA (задаёт ширину распределения весов)

Levels

  • Show Levels: показать/скрыть уровни

  • Upper / Middle / Lower: значения уровней (по умолчанию 70 / 50 / 30)

Display

  • Line Width: толщина линии

  • Clamp to 0–100: ограничивает значения в диапазоне 0–100 (для стабильности отображения)

Base RSI (опционально)

  • Base RSI Color: скрыт при значении None; отображается при выборе любого цвета

  • Base RSI Width: толщина линии базового RSI при отображении

Примечания

  • Индикатор является аналитическим инструментом и не выполняет торговых операций.

  • Сглаживание уменьшает шум, но может снижать скорость реакции. Подбирайте период сглаживания под инструмент и таймфрейм.

  • Параметры ALMA (Offset/Sigma) используются только при выборе метода ALMA.

Отказ от ответственности

Данный продукт является аналитическим инструментом. Он не гарантирует никаких торговых результатов. Торговые решения принимаются вами на свой риск.

TOKYO-EA предоставляет бесплатно качественные и стабильные пользовательские индикаторы и экспертные советники (EA), поддерживая трейдеров любого уровня — от новичков до продвинутых пользователей.


