SmoothedRSI
- Индикаторы
- Etsushi Ishizuka
- Версия: 1.0
SmoothedRSI — это пользовательский индикатор, который рассчитывает стандартный RSI и затем применяет к значениям RSI выбранный метод сглаживания. Индикатор отображает только сглаженную линию RSI в отдельном окне. Диапазон значений — от 0 до 100.
RSI может сильно реагировать на краткосрочные колебания цены, из-за чего в зависимости от рыночных условий появляется больше мелких колебаний. Данный индикатор сглаживает значения RSI, чтобы уменьшить краткосрочный шум и сделать более заметными изменения общего импульса.
Основные характеристики
-
Отображение: одна линия сглаженного RSI (0–100)
-
Методы сглаживания: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA
-
Настраиваемый период сглаживания
-
Уровни: по умолчанию 70 / 50 / 30 (настраиваются пользователем)
-
Базовый RSI: скрыт по умолчанию; может быть показан при задании цвета линии (скрытая опция)
Руководство по использованию
-
Оценка направления по сглаженной линии
Сглаженный RSI обычно показывает более понятные фазы роста/снижения и моменты смены направления по сравнению с базовым RSI. Он подходит, когда важно видеть тенденцию импульса, а не краткосрочные колебания.
-
Использование уровней (например, 70 / 50 / 30) как ориентиров
-
Верхний/нижний уровни: используйте как ориентиры для описания состояния рынка, а не как гарантированный сигнал разворота или продолжения.
-
Средний уровень (50): наблюдайте, как долго линия находится выше/ниже 50, чтобы оценить смещение импульса.
-
Выбор метода сглаживания (общее руководство)
-
SMA: простой и нейтральный
-
EMA: более быстрая реакция
-
WMA: более сильный акцент на последних значениях
-
SMMA: более плавное поведение (настройка по умолчанию)
-
ALMA: позволяет настраивать баланс плавности и реакции с помощью Offset и Sigma
Входные параметры
RSI
-
RSI Period: период расчёта RSI
-
Applied Price: тип цены для расчёта RSI (например, Close)
Smoothing
-
Smoothing Method: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA
-
Smoothing Period: длина сглаживания
-
ALMA Offset: используется только при выборе ALMA (задаёт центр весов)
-
ALMA Sigma: используется только при выборе ALMA (задаёт ширину распределения весов)
Levels
-
Show Levels: показать/скрыть уровни
-
Upper / Middle / Lower: значения уровней (по умолчанию 70 / 50 / 30)
Display
-
Line Width: толщина линии
-
Clamp to 0–100: ограничивает значения в диапазоне 0–100 (для стабильности отображения)
Base RSI (опционально)
-
Base RSI Color: скрыт при значении None; отображается при выборе любого цвета
-
Base RSI Width: толщина линии базового RSI при отображении
Примечания
-
Индикатор является аналитическим инструментом и не выполняет торговых операций.
-
Сглаживание уменьшает шум, но может снижать скорость реакции. Подбирайте период сглаживания под инструмент и таймфрейм.
-
Параметры ALMA (Offset/Sigma) используются только при выборе метода ALMA.
Отказ от ответственности
Данный продукт является аналитическим инструментом. Он не гарантирует никаких торговых результатов. Торговые решения принимаются вами на свой риск.
