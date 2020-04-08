SmoothedRSI
- Indicadores
- Etsushi Ishizuka
- Versão: 1.0
SmoothedRSI é um indicador personalizado que calcula um RSI padrão e, em seguida, aplica um método de suavização aos valores do RSI. O indicador exibe apenas a linha do RSI suavizado em uma janela separada. O intervalo de saída é de 0 a 100.
O RSI pode reagir fortemente a oscilações de preço de curto prazo, o que pode aumentar pequenas variações dependendo das condições de mercado. Este indicador suaviza os valores do RSI para reduzir o ruído de curto prazo e facilitar a visualização de mudanças de momentum em uma escala mais ampla.
Especificações principais
-
Exibição: uma única linha de RSI suavizado (0–100)
-
Métodos de suavização: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA
-
Período de suavização ajustável
-
Linhas de nível: padrão 70 / 50 / 30 (ajustáveis pelo usuário)
-
RSI base: oculto por padrão; pode ser exibido definindo a cor da linha (opção oculta)
Guia de uso
-
Confirmar a direção com a linha suavizada
O RSI suavizado tende a mostrar fases de alta/baixa e transições com mais clareza do que o RSI base. É adequado quando você quer focar na tendência do momentum em vez de oscilações muito curtas.
-
Usar as linhas de nível (por exemplo, 70 / 50 / 30) como referência
-
Nível superior/inferior: use como referência para organizar a condição do mercado, não como garantia de reversão ou continuação.
-
Nível central (50): observe por quanto tempo a linha permanece acima/abaixo de 50 para entender o viés do momentum.
-
Como escolher o método de suavização (orientação geral)
-
SMA: simples e neutro
-
EMA: resposta mais rápida
-
WMA: maior peso para valores mais recentes
-
SMMA: comportamento mais suave (configuração padrão)
-
ALMA: permite ajustar o equilíbrio entre suavidade e resposta usando Offset e Sigma
Parâmetros de entrada
RSI
-
RSI Period: período de cálculo do RSI
-
Applied Price: tipo de preço usado para calcular o RSI (por exemplo, Close)
Smoothing
-
Smoothing Method: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA
-
Smoothing Period: comprimento da suavização
-
ALMA Offset: usado somente quando ALMA é selecionado (controla o centro dos pesos)
-
ALMA Sigma: usado somente quando ALMA é selecionado (controla a dispersão dos pesos)
Levels
-
Show Levels: mostrar/ocultar linhas de nível
-
Upper / Middle / Lower: valores dos níveis (padrão 70 / 50 / 30)
Display
-
Line Width: espessura da linha
-
Clamp to 0–100: limita a saída a 0–100 (para estabilidade visual)
Base RSI (opcional)
-
Base RSI Color: oculto quando definido como None; exibido ao escolher qualquer cor
-
Base RSI Width: espessura da linha do RSI base quando exibido
Notas
-
Este indicador é uma ferramenta de análise e não executa operações.
-
A suavização pode reduzir o ruído, mas também pode reduzir a rapidez de resposta. Ajuste o período de suavização de acordo com o símbolo e o timeframe.
-
Os parâmetros do ALMA (Offset/Sigma) são usados somente quando o método de suavização está definido como ALMA.
Aviso legal
Este produto é uma ferramenta de análise. Não garante resultados de trading. As decisões de trading são de sua própria responsabilidade.
