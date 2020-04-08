SmoothedRSI é um indicador personalizado que calcula um RSI padrão e, em seguida, aplica um método de suavização aos valores do RSI. O indicador exibe apenas a linha do RSI suavizado em uma janela separada. O intervalo de saída é de 0 a 100.

O RSI pode reagir fortemente a oscilações de preço de curto prazo, o que pode aumentar pequenas variações dependendo das condições de mercado. Este indicador suaviza os valores do RSI para reduzir o ruído de curto prazo e facilitar a visualização de mudanças de momentum em uma escala mais ampla.

Especificações principais

Exibição: uma única linha de RSI suavizado (0–100)

Métodos de suavização: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

Período de suavização ajustável

Linhas de nível: padrão 70 / 50 / 30 (ajustáveis pelo usuário)

RSI base: oculto por padrão; pode ser exibido definindo a cor da linha (opção oculta)

Guia de uso

Confirmar a direção com a linha suavizada

O RSI suavizado tende a mostrar fases de alta/baixa e transições com mais clareza do que o RSI base. É adequado quando você quer focar na tendência do momentum em vez de oscilações muito curtas. Usar as linhas de nível (por exemplo, 70 / 50 / 30) como referência

Nível superior/inferior: use como referência para organizar a condição do mercado, não como garantia de reversão ou continuação.

Nível central (50): observe por quanto tempo a linha permanece acima/abaixo de 50 para entender o viés do momentum.

Como escolher o método de suavização (orientação geral)

SMA: simples e neutro

EMA: resposta mais rápida

WMA: maior peso para valores mais recentes

SMMA: comportamento mais suave (configuração padrão)

ALMA: permite ajustar o equilíbrio entre suavidade e resposta usando Offset e Sigma

Parâmetros de entrada

RSI

RSI Period: período de cálculo do RSI

Applied Price: tipo de preço usado para calcular o RSI (por exemplo, Close)

Smoothing

Smoothing Method: SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

Smoothing Period: comprimento da suavização

ALMA Offset: usado somente quando ALMA é selecionado (controla o centro dos pesos)

ALMA Sigma: usado somente quando ALMA é selecionado (controla a dispersão dos pesos)

Levels

Show Levels: mostrar/ocultar linhas de nível

Upper / Middle / Lower: valores dos níveis (padrão 70 / 50 / 30)

Display

Line Width: espessura da linha

Clamp to 0–100: limita a saída a 0–100 (para estabilidade visual)

Base RSI (opcional)

Base RSI Color: oculto quando definido como None; exibido ao escolher qualquer cor

Base RSI Width: espessura da linha do RSI base quando exibido

Notas

Este indicador é uma ferramenta de análise e não executa operações.

A suavização pode reduzir o ruído, mas também pode reduzir a rapidez de resposta. Ajuste o período de suavização de acordo com o símbolo e o timeframe.

Os parâmetros do ALMA (Offset/Sigma) são usados somente quando o método de suavização está definido como ALMA.

Aviso legal

Este produto é uma ferramenta de análise. Não garante resultados de trading. As decisões de trading são de sua própria responsabilidade.

A TOKYO-EA fornece gratuitamente indicadores personalizados e Expert Advisors (EAs) de alta qualidade e estabilidade para apoiar traders de todos os níveis, de iniciantes a avançados.