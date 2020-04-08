SmoothedRSI

SmoothedRSI は、標準の RSI を計算したうえで、RSI 値に対して移動平均（または ALMA）を適用し、平滑化された RSI を 1 本のラインとして表示するインジケーターです。表示はサブウィンドウ（オシレーター枠）で、出力レンジは 0〜100 です。

RSI は短期の値動きに反応しやすく、相場によっては細かい上下が増えて判断が難しくなることがあります。本インジケーターは RSI の値をさらに平滑化することで、短期の揺れを抑え、より大きなモメンタムの変化を見やすくすることを目的としています。

基本仕様

・表示：平滑化された RSI のライン 1 本（0〜100）
・平滑化方式：SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA を選択可能
・期間：平滑化の期間を設定可能
・水平ライン：デフォルト 70 / 50 / 30（設定で変更可能）
・標準RSI：デフォルトでは非表示。色を設定することで任意表示（隠し機能）

使い方の目安

  1. 平滑化ラインの動きで方向性を確認
    平滑化された RSI は、標準 RSI よりもノイズが減るため、上向き・下向きの継続や切り替わりが見やすくなります。
    短期の振れよりも、一定期間のモメンタムの傾向を把握したい場合に向いています。

  2. 水平ライン（例：70 / 50 / 30）を目安に状態を整理
    ・Upper / Lower：過熱・反転を断定するものではなく、相場状態を整理する目安として利用できます。
    ・Middle（50）：上側/下側に位置している時間が長いかどうかを見て、モメンタムの偏りを確認できます。

  3. 平滑化方法の選び分け（目安）
    ・SMA：シンプルで癖が少ない
    ・EMA：反応が速め
    ・WMA：直近を強く反映しやすい
    ・SMMA：滑らかになりやすい（標準設定）
    ・ALMA：Offset と Sigma により、滑らかさと反応のバランスを調整しやすい

入力パラメータ

RSI
・RSI Period：RSI の計算期間
・Applied Price：RSI を計算する価格（Close など）

Smoothing
・Smoothing Method：SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA
・Smoothing Period：平滑化の期間
・ALMA Offset：ALMA 選択時のみ有効（重みの中心位置を調整）
・ALMA Sigma：ALMA 選択時のみ有効（重みの広がりを調整）

Levels
・Show Levels：水平ラインの表示/非表示
・Upper / Middle / Lower：水平ラインの値（デフォルト 70 / 50 / 30）

Display
・Line Width：ラインの太さ
・Clamp to 0–100：出力を 0〜100 に収める（表示の安定化目的）

Base RSI（任意表示）
・Base RSI Color：None の場合は非表示。色を指定すると標準 RSI を同時表示
・Base RSI Width：標準 RSI を表示する場合のライン幅

注意点

・本インジケーターは分析補助を目的としたもので、売買の実行は行いません。
・平滑化によりノイズは減りますが、一般的に反応は遅くなる傾向があります。相場や時間足に合わせて平滑化期間を調整してください。
・ALMA の Offset / Sigma は ALMA を選択した場合のみ使用されます（他の方式では影響しません）。

免責事項

本製品は分析のためのツールです。取引結果を保証するものではありません。運用判断はご自身の責任で行ってください。


