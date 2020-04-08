SmoothedRSI

SmoothedRSI 是一款自定义指标：先计算标准 RSI，然后对 RSI 数值应用所选的平滑方法。指标仅在独立窗口中显示一条平滑后的 RSI 线，输出范围为 0–100。

RSI 对短周期价格波动较为敏感，在某些市场条件下会出现较多细小震荡。本指标通过对 RSI 数值进行进一步平滑处理，以减少短期噪声，使更大级别的动量变化更容易观察。

基本规格

  • 显示：一条平滑 RSI 线（0–100）

  • 平滑方法：SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

  • 平滑周期可调

  • 水平参考线：默认 70 / 50 / 30（可自行修改）

  • 标准 RSI：默认隐藏；通过设置线条颜色可显示（隐藏选项）

使用说明

  1. 通过平滑线确认方向
    与标准 RSI 相比，平滑 RSI 往往能更清晰地呈现上行/下行阶段以及切换点，适合用于关注动量趋势，而非短期细小波动。

  2. 将水平线（如 70 / 50 / 30）作为参考

  • Upper / Lower：用于整理市场状态的参考值，并不代表反转或延续的保证。

  • Middle（50）：观察曲线在 50 上下停留的时间，可用于理解动量偏向。

  1. 平滑方法选择（一般参考）

  • SMA：简单、中性

  • EMA：响应更快

  • WMA：对最新数据权重更高

  • SMMA：更平滑（默认设置）

  • ALMA：可通过 Offset 与 Sigma 调整平滑度与响应速度的平衡

输入参数

RSI

  • RSI Period：RSI 计算周期

  • Applied Price：用于计算 RSI 的价格类型（例如 Close）

Smoothing

  • Smoothing Method：SMA / EMA / WMA / SMMA / ALMA

  • Smoothing Period：平滑长度

  • ALMA Offset：仅在选择 ALMA 时生效（控制权重中心）

  • ALMA Sigma：仅在选择 ALMA 时生效（控制权重分布宽度）

Levels

  • Show Levels：显示/隐藏水平线

  • Upper / Middle / Lower：水平线数值（默认 70 / 50 / 30）

Display

  • Line Width：线条粗细

  • Clamp to 0–100：将输出限制在 0–100（用于显示稳定性）

Base RSI（可选）

  • Base RSI Color：设为 None 时隐藏；选择任意颜色则显示

  • Base RSI Width：显示标准 RSI 时的线条粗细

注意事项

  • 本指标为分析工具，不会执行交易。

  • 平滑处理可以减少噪声，但可能降低响应速度。请根据品种与周期调整平滑长度。

  • ALMA 参数（Offset/Sigma）仅在平滑方法选择为 ALMA 时使用。

免责声明

本产品为分析工具，不保证任何交易结果。所有交易决策均由用户自行承担风险。

