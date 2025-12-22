Price Path Zone
- Göstergeler
- Shamsan Yahya Muhammad Ali Masad
- Sürüm: 1.10
- Etkinleştirmeler: 10
Price Path Zone, MT5 için tasarlanmış, yüksek olasılıklı piyasa hareket alanlarını görselleştiren profesyonel bir sinyal göstergesidir. Kritik fiyat hareketi bölgelerini belirleyerek, piyasanın akmasının beklendiği bir "Fiyat Yolu" kutusu yansıtır ve işlemcilere net, uygulanabilir işlem kurulumları sağlar.
Temel İşlevsellik
Gösterge, özelleştirilebilir bir Analiz Periyodu'na dayalı olarak piyasayı fiyat tükenmesi ve dönüş kalıpları için tarar. Yerel bir yüksek veya düşükte potansiyel bir dönüş tespit edildiğinde, bir sinyal üretir ve grafiğinizde doğrudan beklenen "Kar Bölgesi"ni temsil eden profesyonel bir Hedef Kutusu çizer.
Temel Özellikler
-
Dinamik Hedef Kutuları: Girişten kar alma hedefinize kadar olan yolu tanımlayan görsel dikdörtgenleri (PZP Kutuları) otomatik olarak çizer.
-
Çok Dilli Arayüz: Sizin dilinizi konuşan tek gösterge! 7 dili destekler: İngilizce, Arapça, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Türkçe ve Çince.
-
Akıllı Risk Yönetimi: Seçtiğiniz Risk/Ödül oranına dayalı olarak Giriş, Zarar Durdur (SL) ve Kar Alma (TP) seviyelerini otomatik olarak hesaplar.
-
Kapsamlı Uyarı Sistemi: Yerleşik Masaüstü Uyarıları, E-posta bildirimleri ve Mobil Push bildirimleri ile asla bir işlemi kaçırmayın.
-
Yeniden Çizim Yok: Sinyaller kapanmış mumlara dayalı olarak hesaplanır, böylece bir sinyal göründüğünde sabit kalır.
-
Temiz Arayüz: Al, Sat veya daha net bir sinyal bekleyip beklememeniz konusunda size rehberlik eden "Gerçek Zamanlı Tavsiye" etiketine sahiptir.
Parametreler
-
Dil Seçimi: Ekran metni için tercih ettiğiniz dili seçin.
-
Analiz Periyodu: Trend tespitinin hassasiyetini ayarlayın (Varsayılan: 10).
-
Risk/Ödül Oranı: Kâr hedeflerinizi belirleyin (Varsayılan: 2.0).
-
Uyarı Ayarları: Nasıl bildirim almak istediğinizi tamamen özelleştirin (Ses, E-posta, Push).