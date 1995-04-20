Fibonacci Alert MT4 Pro

FibonacciAlert Pro - MetaTrader 5 için Ticaret Göstergesi

FibonacciAlert Pro, grafiklerinizdeki Fibonacci seviyelerini otomatik olarak izleyen ve gerçek zamanlı uyarılar gönderen MetaTrader 5 ve 4 için gelişmiş bir göstergedir. Teknik analizlerinde Fibonacci geri çekilmelerini kullanan tüccarlar için profesyonel bir çözüm sunmak üzere geliştirilmiştir.

Gelişmiş FIBO ALERTS PRO göstergesi, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 ile uyumlu iki versiyonda mevcuttur ve tüm Forex aracı kurumları ve özel ticaret şirketleri ile çalışır.

ÇOK DİLLİ kapsamlı bir kullanıcı el kitabı sağlanmaktadır.

Satın alımınızdan sonra kişiselleştirilmiş takip ve ayrıntılı kılavuz almak için bana özel bir mesaj gönderin. Destek ekibimiz, aracın kurulumu ve en iyi kullanımı konusunda size kişisel olarak rehberlik edecektir.

Bize ulaşın: vopiser77@gmail.com

---

Ana Özellikler

1. Çoklu Fibonacci İzleme

· 5 farklı Fibonacci nesnesinin aynı anda izlenmesi
· Her Fibonacci için özelleştirilebilir isimler
· Fibonacci başına bireysel seviye yapılandırması

2. Akıllı Uyarı Sistemi

· Terminal Uyarıları: MetaTrader 5 veya 4 içinde bildirimler
· Push Bildirimleri: Mobil cihazlarda uyarılar (MT5 veya MT4 uygulaması üzerinden)
· E-posta Uyarıları: E-posta yoluyla bildirimler
· Özelleştirilebilir soğuma süresi: Tekrarlayan uyarıları önler (varsayılan 30 dakika)

3. Otomatik Tespit

· Fibonacci yönünün akıllı tespiti (Tepe->Dip veya Dip->Tepe)
· Yöne göre seviyelerin otomatik eşlenmesi
· Yönelime göre görüntüleme adlarının uyarlanması

4. Gelişmiş Parametreler

· Ayarlanabilir hassasiyet: Fiyat hafızası için varsayılan %1,5
· Pip eşiği: Hassas tespit için 0,5 pip
· LookBack Çubukları: 100 geçmiş çubuk üzerinde analiz
· Sıfırla Butonu: Tüm kilitli seviyelerin manuel sıfırlanması

---

Seviye Yapılandırması

İzlenen Fibonacci Seviyeleri

· %0,0 (isteğe bağlı)
· %23,6 (varsayılan olarak etkin)
· %38,2 (varsayılan olarak etkin)
· %50,0 (varsayılan olarak etkin)
· %61,8 (varsayılan olarak etkin)
· %78,6 (varsayılan olarak etkin)
· %100,0 (varsayılan olarak etkin)
· %161,8 (isteğe bağlı)

Otomatik Seviye Eşleme
AutoLevelMapping = trueolduğunda:

· Tepe->Dip: Standart isimler (%0,0, %23,6 vb.)
· Dip->Tepe: Ters isimler (%100,0, %78,6 vb.)

---

Kullanıcı Arayüzü

Bilgi Paneli (MT5 veya MT4 terminalinizin "Uzmanlar" sekmesinde)

· İzlenen tüm Fibonacci'lerin gerçek zamanlı görüntülenmesi
· Her seviyenin durumu (kilitli/serbest)
· Soğuma süresi bitimine kalan süre
· Tespit edilen yön ve aktif eşleme

Kontrol Butonu

· Özelleştirilebilir "UYARILARI SIFIRLA" butonu
· Yapılandırılabilir konum, boyut ve renk
· Tüm kilitli seviyeleri anında sıfırlar

---

Teknik Özellikler

Kilitleme Sistemi

· Dokunulan her seviye ayrı ayrı kilitlenir
· Fibonacci + Seviye kombinasyonuna dayalı kilitleme
· Soğuma süresi sona erdikten sonra otomatik kilidi kaldırma
· Hassasiyet bölgesi doğrulaması

Günlük Kaydı

· Tam günlük dosyası (FibonacciAlert_Log.txt)
· Son 100 uyarının geçmişi
· Her olayın tam ayrıntıları

---

Kullanım Senaryoları

Aktif Tüccar İçin

· Birden fazla enstrümanı aynı anda izleyin
· Kilit seviyelerinizde hassas uyarılar alın
· Yokluğunuz sırasında fırsatları kaçırmaktan kaçının

Otomatik Tüccar İçin

· EA sistemleri ile kolay entegrasyon
· Geriye dönük test için veri beslemesi
· VPS üzerinde 7/24 izleme

Mobil Tüccar İçin

· Akıllı telefon/tablette push bildirimleri
· Dünyanın her yerinden ticaret
· Fibonacci seviyelerinizin uzaktan yönetimi

---

Sistem Gereksinimleri

Uyumluluk

· Platform: MetaTrader 5 ve 4 (tüm yeni sürümler)
· Aracı Kurumlar: Tüm MT5 ve MT4 aracı kurumları ile uyumlu
· Enstrümanlar: Tüm Forex çiftleri, endeksler, emtialar, metaller, kripto paralar, Deriv sentetik endeksleri...

Önerilen Yapılandırma

· 7/24 izleme için VPS erişimi
· Kararlı internet bağlantısı
· Push bildirimleri için MT5 veya MT4 mobil uygulaması

---

Destek ve Belgeler

Kullanıcı El Kitabı

· Ayrıntılı kurulum talimatları
· Tam yapılandırma kılavuzu
· Pratik kullanım örnekleri
· Sorun giderme ve SSS

Teknik Destek

· İletişim: vopiser77@gmail.com
· Kişiselleştirilmiş yardım mevcut
· Düzenli güncellemeler

---

Garanti ve Politika

Memnuniyet Garantisi

· Deneme süresi: 30 gün
· Memnun kalmazsanız tam iade
· Teknik destek dahil

Lisans

· Kişisel kullanım için ömür boyu lisans
· Ücretsiz güncellemeler
· Öncelikli destek

---

Rekabet Avantajları

1. Çoklu Fibonacci: Tek bir gösterge 5 farklı Fibonacci'yi aynı anda izler
2. Akıllılık: Otomatik yön tespiti
3. Hassasiyet: 0,5 pip'e kadar ayarlanabilir eşik
4. Esneklik: Her seviyenin tam yapılandırması
5. Profesyonel: Kontrol butonlu tam arayüz
6. Belgelendirme: Tam çok dilli el kitabı
7. Destek: Kişiselleştirilmiş yardım

---

Sonuç

FibonacciAlert Pro, MetaTrader 5 için Fibonacci göstergelerinin nihai evrimini temsil eder. Çoklu izleme, yapay zeka ve tam bir uyarı sistemini bir araya getirerek, profesyonel tüccarlara finansal piyasalarda asla bir fırsatı kaçırmamaları için mükemmel aracı sunar.

Fiyat: 59$ (tam kılavuz ve destek dahil)

Herhangi bir soru veya satın alma için iletişime geçin: vopiser77@gmail.com
