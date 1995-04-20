Fibonacci Alert MT4 Pro





FibonacciAlert Pro, grafiklerinizdeki Fibonacci seviyelerini otomatik olarak izleyen ve gerçek zamanlı uyarılar gönderen MetaTrader 5 ve 4 için gelişmiş bir göstergedir. Teknik analizlerinde Fibonacci geri çekilmelerini kullanan tüccarlar için profesyonel bir çözüm sunmak üzere geliştirilmiştir.





Gelişmiş FIBO ALERTS PRO göstergesi, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 ile uyumlu iki versiyonda mevcuttur ve tüm Forex aracı kurumları ve özel ticaret şirketleri ile çalışır.





ÇOK DİLLİ kapsamlı bir kullanıcı el kitabı sağlanmaktadır.





Satın alımınızdan sonra kişiselleştirilmiş takip ve ayrıntılı kılavuz almak için bana özel bir mesaj gönderin. Destek ekibimiz, aracın kurulumu ve en iyi kullanımı konusunda size kişisel olarak rehberlik edecektir.





Ana Özellikler





1. Çoklu Fibonacci İzleme





· 5 farklı Fibonacci nesnesinin aynı anda izlenmesi

· Her Fibonacci için özelleştirilebilir isimler

· Fibonacci başına bireysel seviye yapılandırması





2. Akıllı Uyarı Sistemi





· Terminal Uyarıları: MetaTrader 5 veya 4 içinde bildirimler

· Push Bildirimleri: Mobil cihazlarda uyarılar (MT5 veya MT4 uygulaması üzerinden)

· E-posta Uyarıları: E-posta yoluyla bildirimler

· Özelleştirilebilir soğuma süresi: Tekrarlayan uyarıları önler (varsayılan 30 dakika)





3. Otomatik Tespit





· Fibonacci yönünün akıllı tespiti (Tepe->Dip veya Dip->Tepe)

· Yöne göre seviyelerin otomatik eşlenmesi

· Yönelime göre görüntüleme adlarının uyarlanması





4. Gelişmiş Parametreler





· Ayarlanabilir hassasiyet: Fiyat hafızası için varsayılan %1,5

· Pip eşiği: Hassas tespit için 0,5 pip

· LookBack Çubukları: 100 geçmiş çubuk üzerinde analiz

· Sıfırla Butonu: Tüm kilitli seviyelerin manuel sıfırlanması





Seviye Yapılandırması





İzlenen Fibonacci Seviyeleri





· %0,0 (isteğe bağlı)

· %23,6 (varsayılan olarak etkin)

· %38,2 (varsayılan olarak etkin)

· %50,0 (varsayılan olarak etkin)

· %61,8 (varsayılan olarak etkin)

· %78,6 (varsayılan olarak etkin)

· %100,0 (varsayılan olarak etkin)

· %161,8 (isteğe bağlı)





Otomatik Seviye Eşleme

AutoLevelMapping = trueolduğunda:





· Tepe->Dip: Standart isimler (%0,0, %23,6 vb.)

· Dip->Tepe: Ters isimler (%100,0, %78,6 vb.)





Kullanıcı Arayüzü





Bilgi Paneli (MT5 veya MT4 terminalinizin "Uzmanlar" sekmesinde)





· İzlenen tüm Fibonacci'lerin gerçek zamanlı görüntülenmesi

· Her seviyenin durumu (kilitli/serbest)

· Soğuma süresi bitimine kalan süre

· Tespit edilen yön ve aktif eşleme





Kontrol Butonu





· Özelleştirilebilir "UYARILARI SIFIRLA" butonu

· Yapılandırılabilir konum, boyut ve renk

· Tüm kilitli seviyeleri anında sıfırlar





Teknik Özellikler





Kilitleme Sistemi





· Dokunulan her seviye ayrı ayrı kilitlenir

· Fibonacci + Seviye kombinasyonuna dayalı kilitleme

· Soğuma süresi sona erdikten sonra otomatik kilidi kaldırma

· Hassasiyet bölgesi doğrulaması





Günlük Kaydı





· Tam günlük dosyası (FibonacciAlert_Log.txt)

· Son 100 uyarının geçmişi

· Her olayın tam ayrıntıları





Kullanım Senaryoları





Aktif Tüccar İçin





· Birden fazla enstrümanı aynı anda izleyin

· Kilit seviyelerinizde hassas uyarılar alın

· Yokluğunuz sırasında fırsatları kaçırmaktan kaçının





Otomatik Tüccar İçin





· EA sistemleri ile kolay entegrasyon

· Geriye dönük test için veri beslemesi

· VPS üzerinde 7/24 izleme





Mobil Tüccar İçin





· Akıllı telefon/tablette push bildirimleri

· Dünyanın her yerinden ticaret

· Fibonacci seviyelerinizin uzaktan yönetimi





Sistem Gereksinimleri





Uyumluluk





· Platform: MetaTrader 5 ve 4 (tüm yeni sürümler)

· Aracı Kurumlar: Tüm MT5 ve MT4 aracı kurumları ile uyumlu

· Enstrümanlar: Tüm Forex çiftleri, endeksler, emtialar, metaller, kripto paralar, Deriv sentetik endeksleri...





Önerilen Yapılandırma





· 7/24 izleme için VPS erişimi

· Kararlı internet bağlantısı

· Push bildirimleri için MT5 veya MT4 mobil uygulaması





Destek ve Belgeler





Kullanıcı El Kitabı





· Ayrıntılı kurulum talimatları

· Tam yapılandırma kılavuzu

· Pratik kullanım örnekleri

· Sorun giderme ve SSS





Teknik Destek





· Kişiselleştirilmiş yardım mevcut

· Düzenli güncellemeler





Garanti ve Politika





Memnuniyet Garantisi





· Deneme süresi: 30 gün

· Memnun kalmazsanız tam iade

· Teknik destek dahil





Lisans





· Kişisel kullanım için ömür boyu lisans

· Ücretsiz güncellemeler

· Öncelikli destek





Rekabet Avantajları





1. Çoklu Fibonacci: Tek bir gösterge 5 farklı Fibonacci'yi aynı anda izler

2. Akıllılık: Otomatik yön tespiti

3. Hassasiyet: 0,5 pip'e kadar ayarlanabilir eşik

4. Esneklik: Her seviyenin tam yapılandırması

5. Profesyonel: Kontrol butonlu tam arayüz

6. Belgelendirme: Tam çok dilli el kitabı

7. Destek: Kişiselleştirilmiş yardım





Sonuç





FibonacciAlert Pro, MetaTrader 5 için Fibonacci göstergelerinin nihai evrimini temsil eder. Çoklu izleme, yapay zeka ve tam bir uyarı sistemini bir araya getirerek, profesyonel tüccarlara finansal piyasalarda asla bir fırsatı kaçırmamaları için mükemmel aracı sunar.





Fiyat: 59$ (tam kılavuz ve destek dahil)





