Fibonacci Alert MT4 Pro

FibonacciAlert Pro - Indicatore di Trading per MetaTrader 5 FibonacciAlert Pro è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 e 4 che monitora automaticamente i livelli di Fibonacci sui tuoi grafici e invia alert in tempo reale. Sviluppato per offrire una soluzione professionale ai trader che utilizzano i ritracciamenti di Fibonacci nella loro analisi tecnica. L'indicatore avanzato FIBO ALERTS PRO è disponibile in due versioni, compatibili con MetaTrader 4 e MetaTrader 5, e funziona con tutti i bro