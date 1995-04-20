Fibonacci Alert MT4 Pro
- Indicatori
- Idris Dsapi Douanla
- Versione: 1.50
- Attivazioni: 7
FibonacciAlert Pro - Indicatore di Trading per MetaTrader 5
FibonacciAlert Pro è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 e 4 che monitora automaticamente i livelli di Fibonacci sui tuoi grafici e invia alert in tempo reale. Sviluppato per offrire una soluzione professionale ai trader che utilizzano i ritracciamenti di Fibonacci nella loro analisi tecnica.
L'indicatore avanzato FIBO ALERTS PRO è disponibile in due versioni, compatibili con MetaTrader 4 e MetaTrader 5, e funziona con tutti i broker Forex e le società di proprietary trading.
Viene fornito un manuale utente completo, in PIÙ LINGUE.
Dopo il tuo acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere un supporto personalizzato e ottenere il manuale dettagliato. Il nostro team di supporto ti assisterà personalmente nella configurazione e nell'uso ottimale dello strumento.
Contattaci: vopiser77@gmail.com
---
Caratteristiche Principali
1. Monitoraggio Multi-Fibonacci
· Monitoraggio simultaneo di fino a 5 diversi oggetti Fibonacci
· Nomi personalizzabili per ciascun Fibonacci
· Configurazione individuale dei livelli per Fibonacci
2. Sistema di Alert Intelligente
· Alert Terminale: Notifiche all'interno di MetaTrader 5 o 4
· Notifiche Push: Alert su dispositivi mobili (tramite app MT5 o MT4)
· Alert Email: Notifiche via email
· Cooldown personalizzabile: Evita alert ripetitivi (30 minuti di default)
3. Rilevamento Automatico
· Rilevamento intelligente della direzione del Fibonacci (Top->Bottom o Bottom->Top)
· Mappatura automatica dei livelli in base alla direzione
· Adattamento dei nomi di visualizzazione in base all'orientamento
4. Parametri Avanzati
· Sensibilità regolabile: 1.5% di default per la memorizzazione dei prezzi
· Soglia in pip: 0.5 pip per il rilevamento preciso
· Barre LookBack: Analisi su 100 barre storiche
· Pulsante Reset: Reimpostazione manuale di tutti i livelli bloccati
---
Configurazione dei Livelli
Livelli Fibonacci Monitorati
· 0.0% (opzionale)
· 23.6% (attivato di default)
· 38.2% (attivato di default)
· 50.0% (attivato di default)
· 61.8% (attivato di default)
· 78.6% (attivato di default)
· 100.0% (attivato di default)
· 161.8% (opzionale)
Mappatura Automatica
QuandoAutoLevelMapping = true:
· Top->Bottom: Nomi standard (0.0%, 23.6%, ecc.)
· Bottom->Top: Nomi invertiti (100.0%, 78.6%, ecc.)
---
Interfaccia Utente
Pannello Informazioni (Nella scheda "Esperti" del tuo terminale MT5 o MT4)
· Visualizzazione in tempo reale di tutti i Fibonacci monitorati
· Stato di ogni livello (bloccato/libero)
· Tempo rimanente prima della fine del cooldown
· Direzione rilevata e mappatura attiva
Pulsante di Controllo
· Pulsante "RESET ALERTS" personalizzabile
· Posizione, dimensione e colore configurabili
· Reimposta istantaneamente tutti i livelli bloccati
---
Funzionalità Tecniche
Sistema di Blocco
· Ogni livello toccato viene bloccato individualmente
· Blocco basato sulla combinazione Fibonacci + Livello
· Sblocco automatico dopo la scadenza del cooldown
· Verifica della zona di sensibilità
Registrazione
· File di log completo (FibonacciAlert_Log.txt)
· Cronologia degli ultimi 100 alert
· Dettagli completi di ogni evento
---
Casi d'Uso
Per il Trader Attivo
· Monitora più strumenti simultaneamente
· Ricevi alert precisi sui tuoi livelli chiave
· Evita di perdere opportunità durante la tua assenza
Per il Trader Automatico
· Integrazione facile con sistemi EA
· Alimentazione dati per il backtesting
· Monitoraggio 24h/24 su VPS
Per il Trader Mobile
· Notifiche push su smartphone/tablet
· Trading da qualsiasi parte del mondo
· Gestione remota dei tuoi livelli Fibonacci
---
Requisiti di Sistema
Compatibilità
· Piattaforma: MetaTrader 5 e 4 (tutte le versioni recenti)
· Broker: Compatibile con tutti i broker MT5 e MT4
· Strumenti: Tutte le coppie Forex, indici, materie prime, metalli, cripto, indici sintetici Deriv...
Configurazione Consigliata
· Accesso VPS per il monitoraggio 24h/24
· Connessione internet stabile
· App mobile MT5 o MT4 per notifiche push
---
Supporto e Documentazione
Manuale Utente
· Istruzioni dettagliate di installazione
· Guida completa di configurazione
· Esempi pratici di utilizzo
· Risoluzione problemi e FAQ
Supporto Tecnico
· Contatto: vopiser77@gmail.com
· Assistenza personalizzata disponibile
· Aggiornamenti regolari
---
Garanzia e Politica
Garanzia di Soddisfazione
· Periodo di prova: 30 giorni
· Rimborso completo se non soddisfatti
· Supporto tecnico incluso
Licenza
· Licenza a vita per uso personale
· Aggiornamenti gratuiti
· Supporto prioritario
---
Vantaggi Competitivi
1. Multi-Fibonacci: Un singolo indicatore monitora 5 diversi Fibonacci simultaneamente
2. Intelligenza: Rilevamento automatico della direzione
3. Precisione: Soglia regolabile a 0.5 pip
4. Flessibilità: Configurazione completa di ogni livello
5. Professionale: Interfaccia completa con pulsante di controllo
6. Documentazione: Manuale completo multilingue
7. Supporto: Assistenza personalizzata
---
Conclusione
FibonacciAlert Pro rappresenta l'evoluzione definitiva degli indicatori Fibonacci per MetaTrader 5. Combinando monitoraggio multiplo, intelligenza artificiale e un sistema di alert completo, offre ai trader professionisti lo strumento perfetto per non perdere mai un'opportunità sui mercati finanziari.
Prezzo: 59$ (con manuale completo e supporto incluso)
Per qualsiasi domanda o acquisto, contatta: vopiser77@gmail.com