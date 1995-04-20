Fibonacci Alert MT4 Pro

FibonacciAlert Pro - Indicatore di Trading per MetaTrader 5

FibonacciAlert Pro è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 e 4 che monitora automaticamente i livelli di Fibonacci sui tuoi grafici e invia alert in tempo reale. Sviluppato per offrire una soluzione professionale ai trader che utilizzano i ritracciamenti di Fibonacci nella loro analisi tecnica.

L'indicatore avanzato FIBO ALERTS PRO è disponibile in due versioni, compatibili con MetaTrader 4 e MetaTrader 5, e funziona con tutti i broker Forex e le società di proprietary trading.

Viene fornito un manuale utente completo, in PIÙ LINGUE.

Dopo il tuo acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere un supporto personalizzato e ottenere il manuale dettagliato. Il nostro team di supporto ti assisterà personalmente nella configurazione e nell'uso ottimale dello strumento.

Contattaci: vopiser77@gmail.com

---

Caratteristiche Principali

1. Monitoraggio Multi-Fibonacci

· Monitoraggio simultaneo di fino a 5 diversi oggetti Fibonacci
· Nomi personalizzabili per ciascun Fibonacci
· Configurazione individuale dei livelli per Fibonacci

2. Sistema di Alert Intelligente

· Alert Terminale: Notifiche all'interno di MetaTrader 5 o 4
· Notifiche Push: Alert su dispositivi mobili (tramite app MT5 o MT4)
· Alert Email: Notifiche via email
· Cooldown personalizzabile: Evita alert ripetitivi (30 minuti di default)

3. Rilevamento Automatico

· Rilevamento intelligente della direzione del Fibonacci (Top->Bottom o Bottom->Top)
· Mappatura automatica dei livelli in base alla direzione
· Adattamento dei nomi di visualizzazione in base all'orientamento

4. Parametri Avanzati

· Sensibilità regolabile: 1.5% di default per la memorizzazione dei prezzi
· Soglia in pip: 0.5 pip per il rilevamento preciso
· Barre LookBack: Analisi su 100 barre storiche
· Pulsante Reset: Reimpostazione manuale di tutti i livelli bloccati

---

Configurazione dei Livelli

Livelli Fibonacci Monitorati

· 0.0% (opzionale)
· 23.6% (attivato di default)
· 38.2% (attivato di default)
· 50.0% (attivato di default)
· 61.8% (attivato di default)
· 78.6% (attivato di default)
· 100.0% (attivato di default)
· 161.8% (opzionale)

Mappatura Automatica
QuandoAutoLevelMapping = true:

· Top->Bottom: Nomi standard (0.0%, 23.6%, ecc.)
· Bottom->Top: Nomi invertiti (100.0%, 78.6%, ecc.)

---

Interfaccia Utente

Pannello Informazioni (Nella scheda "Esperti" del tuo terminale MT5 o MT4)

· Visualizzazione in tempo reale di tutti i Fibonacci monitorati
· Stato di ogni livello (bloccato/libero)
· Tempo rimanente prima della fine del cooldown
· Direzione rilevata e mappatura attiva

Pulsante di Controllo

· Pulsante "RESET ALERTS" personalizzabile
· Posizione, dimensione e colore configurabili
· Reimposta istantaneamente tutti i livelli bloccati

---

Funzionalità Tecniche

Sistema di Blocco

· Ogni livello toccato viene bloccato individualmente
· Blocco basato sulla combinazione Fibonacci + Livello
· Sblocco automatico dopo la scadenza del cooldown
· Verifica della zona di sensibilità

Registrazione

· File di log completo (FibonacciAlert_Log.txt)
· Cronologia degli ultimi 100 alert
· Dettagli completi di ogni evento

---

Casi d'Uso

Per il Trader Attivo

· Monitora più strumenti simultaneamente
· Ricevi alert precisi sui tuoi livelli chiave
· Evita di perdere opportunità durante la tua assenza

Per il Trader Automatico

· Integrazione facile con sistemi EA
· Alimentazione dati per il backtesting
· Monitoraggio 24h/24 su VPS

Per il Trader Mobile

· Notifiche push su smartphone/tablet
· Trading da qualsiasi parte del mondo
· Gestione remota dei tuoi livelli Fibonacci

---

Requisiti di Sistema

Compatibilità

· Piattaforma: MetaTrader 5 e 4 (tutte le versioni recenti)
· Broker: Compatibile con tutti i broker MT5 e MT4
· Strumenti: Tutte le coppie Forex, indici, materie prime, metalli, cripto, indici sintetici Deriv...

Configurazione Consigliata

· Accesso VPS per il monitoraggio 24h/24
· Connessione internet stabile
· App mobile MT5 o MT4 per notifiche push

---

Supporto e Documentazione

Manuale Utente

· Istruzioni dettagliate di installazione
· Guida completa di configurazione
· Esempi pratici di utilizzo
· Risoluzione problemi e FAQ

Supporto Tecnico

· Contatto: vopiser77@gmail.com
· Assistenza personalizzata disponibile
· Aggiornamenti regolari

---

Garanzia e Politica

Garanzia di Soddisfazione

· Periodo di prova: 30 giorni
· Rimborso completo se non soddisfatti
· Supporto tecnico incluso

Licenza

· Licenza a vita per uso personale
· Aggiornamenti gratuiti
· Supporto prioritario

---

Vantaggi Competitivi

1. Multi-Fibonacci: Un singolo indicatore monitora 5 diversi Fibonacci simultaneamente
2. Intelligenza: Rilevamento automatico della direzione
3. Precisione: Soglia regolabile a 0.5 pip
4. Flessibilità: Configurazione completa di ogni livello
5. Professionale: Interfaccia completa con pulsante di controllo
6. Documentazione: Manuale completo multilingue
7. Supporto: Assistenza personalizzata

---

Conclusione

FibonacciAlert Pro rappresenta l'evoluzione definitiva degli indicatori Fibonacci per MetaTrader 5. Combinando monitoraggio multiplo, intelligenza artificiale e un sistema di alert completo, offre ai trader professionisti lo strumento perfetto per non perdere mai un'opportunità sui mercati finanziari.

Prezzo: 59$ (con manuale completo e supporto incluso)

Per qualsiasi domanda o acquisto, contatta: vopiser77@gmail.com
