



FibonacciAlert Pro は、チャート上のフィボナッチレベルを自動的に監視し、リアルタイムでアラートを送信するMetaTrader 5および4用の高度なインジケーターです。テクニカル分析でフィボナッチリトレースメントを使用するトレーダー向けに、プロフェッショナルなソリューションを提供するために開発されました。





高度なFIBO ALERTS PROインジケーターは、MetaTrader 4およびMetaTrader 5と互換性のある2つのバージョンで提供され、すべての外国為替ブローカーおよびプロプライエタリトレーディング会社で動作します。





詳細なユーザーマニュアルが複数言語で提供されます。





ご購入後、個別のフォローアップと詳細マニュアルを受け取るために、プライベートメッセージをお送りください。サポートチームが、ツールの設定と最適な使用法について個人的にご案内します。





お問い合わせ: vopiser77@gmail.com





主な特徴





1. マルチフィボナッチ監視





· 最大5つの異なるフィボナッチオブジェクトを同時監視

· 各フィボナッチに対してカスタマイズ可能な名前設定

· フィボナッチごとの個別レベル設定





2. インテリジェントアラートシステム





· ターミナルアラート：MetaTrader 5または4内での通知

· プッシュ通知：モバイルデバイスへのアラート（MT5/MT4アプリ経由）

· メールアラート：電子メールによる通知

· カスタマイズ可能なクールダウン：繰り返しアラートを防止（デフォルト30分）





3. 自動検出機能





· フィボナッチ方向のインテリジェント検出（高値→安値または安値→高値）

· 方向に応じた自動レベルマッピング

· 向きに応じた表示名の自動調整





4. 高度な設定





· 調整可能な感度：価格記憶用デフォルト1.5%

· ピップ閾値：精密検出用0.5ピップ

· 遡及バー：100本の過去バーを分析

· リセットボタン：ロックされた全レベルの手動リセット





レベル設定





監視対象フィボナッチレベル





· 0.0%（オプション）

· 23.6%（デフォルト有効）

· 38.2%（デフォルト有効）

· 50.0%（デフォルト有効）

· 61.8%（デフォルト有効）

· 78.6%（デフォルト有効）

· 100.0%（デフォルト有効）

· 161.8%（オプション）





自動レベルマッピング

AutoLevelMapping = trueの場合：





· 高値→安値：標準名称（0.0%、23.6%など）

· 安値→高値：反転名称（100.0%、78.6%など）





ユーザーインターフェース





情報パネル（MT5/MT4ターミナルの「エキスパート」タブ内）





· 監視中全フィボナッチのリアルタイム表示

· 各レベルのステータス（ロック/フリー）

· クールダウン終了までの残り時間

· 検出方向とアクティブなマッピング





コントロールボタン





· カスタマイズ可能な「RESET ALERTS」ボタン

· 設定可能な位置、サイズ、色

· ロックされた全レベルを即時リセット





技術的特徴





ロックシステム





· 接触された各レベルは個別にロック

· フィボナッチ＋レベル組み合わせに基づくロック

· クールダウン満了後自動解除

· 感度ゾーン検証





ログ記録





· 完全なログファイル（FibonacciAlert_Log.txt）

· 直近100件のアラート履歴

· 各イベントの完全な詳細





使用事例





アクティブトレーダー向け





· 複数銘柄の同時監視

· 主要レベルでの正確なアラート受信

· 不在中の機会損失を防止





自動化トレーダー向け





· EAシステムとの容易な連携

· バックテスト用データ供給

· VPSでの24時間監視





モバイルトレーダー向け





· スマートフォン/タブレットへのプッシュ通知

· 世界中どこからでも取引可能

· フィボナッチレベルの遠隔管理





システム要件





互換性





· プラットフォーム：MetaTrader 5および4（全最新バージョン）

· ブローカー：全MT5/MT4ブローカー対応

· 銘柄：全通貨ペア、指数、商品、金属、暗号通貨、Deriv合成指数など





推奨環境





· 24時間監視用VPSアクセス

· 安定したインターネット接続

· プッシュ通知用MT5/MT4モバイルアプリ





サポートとドキュメント





ユーザーマニュアル





· 詳細なインストール手順

· 完全な設定ガイド

· 実用的な使用例

· トラブルシューティングとFAQ





技術サポート





連絡先：vopiser77@gmail.com

· 個別アシスタンス利用可能

· 定期的なアップデート





保証とポリシー





満足保証





· 試用期間：30日間

· 不満足の場合全額返金

· 技術サポート含む





ライセンス





· 個人使用のための永久ライセンス

· 無料アップデート

· 優先サポート





競争上の優位性





1. マルチフィボナッチ：単一インジケーターで5つの異なるフィボナッチを同時監視

2. インテリジェンス：方向の自動検出

3. 精度：0.5ピップまで調整可能な閾値

4. 柔軟性：各レベルの完全な設定

5. プロフェッショナル：コントロールボタン付き完全インターフェース

6. ドキュメント：多言語対応完全マニュアル

7. サポート：個別対応サポート





結論





FibonacciAlert Proは、MetaTrader 5用フィボナッチインジケーターの最終進化形です。複数監視、人工知能、完全なアラートシステムを組み合わせることで、金融市場で機会を逃さないための完璧なツールをプロトレーダーに提供します。





価格：59ドル（完全マニュアルとサポート含む）





ご質問やご購入はこちらまで：vopiser77@gmail.com

FibonacciAlert Pro - MetaTrader 5 トレーディングインジケーター