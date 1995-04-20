Fibonacci Alert MT4 Pro

斐波那契警报专业版 - MetaTrader 5 交易指标

斐波那契警报专业版是一款适用于 MetaTrader 5 和 4 的高级指标，能够自动监控图表上的斐波那契水平并实时发送警报。专为在技术分析中使用斐波那契回调的交易者提供专业解决方案。

高级版 FIBO ALERTS PRO 指标提供两个版本，兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，适用于所有外汇经纪商和自营交易公司。

提供完整的用户手册，支持多国语言。

购买后，请发送私信以获取个性化跟进服务并收到详细手册。我们的支持团队将亲自指导您完成工具的设置与优化使用。

联系我们：vopiser77@gmail.com

---

核心功能

1. 多重斐波那契监控

· 同时监控最多 5 个不同的斐波那契对象
· 每个斐波那契对象可自定义名称
· 按斐波那契对象单独配置水平

2. 智能警报系统

· 终端警报：MetaTrader 5 或 4 内部通知
· 推送通知：移动设备警报（通过 MT5/MT4 应用）
· 邮件警报：电子邮件通知
· 可自定义冷却时间：避免重复警报（默认 30 分钟）

3. 自动检测

· 智能识别斐波那契方向（高点→低点或低点→高点）
· 根据方向自动映射水平
· 显示名称随方向自适应调整

4. 高级参数

· 可调灵敏度：默认 1.5% 用于价格记忆
· 点差阈值：0.5 点精确检测
· 回溯柱数：分析 100 根历史柱
· 重置按钮：手动重置所有锁定水平

---

水平配置

监控的斐波那契水平

· 0.0%（可选）
· 23.6%（默认启用）
· 38.2%（默认启用）
· 50.0%（默认启用）
· 61.8%（默认启用）
· 78.6%（默认启用）
· 100.0%（默认启用）
· 161.8%（可选）

自动水平映射
当AutoLevelMapping = true：

· 高点→低点：标准名称（0.0%、23.6% 等）
· 低点→高点：反向名称（100.0%、78.6% 等）

---

用户界面

信息面板（位于 MT5/MT4 终端“专家”标签页）

· 实时显示所有监控的斐波那契对象
· 每个水平的状态（锁定/释放）
· 冷却结束剩余时间
· 检测到的方向及活动映射

控制按钮

· 可自定义的“重置警报”按钮
· 可配置位置、尺寸和颜色
· 即时重置所有锁定水平

---

技术特性

锁定系统

· 每个触及的水平单独锁定
· 基于斐波那契 + 水平组合锁定
· 冷却时间结束后自动解锁
· 灵敏度区域验证

日志记录

· 完整日志文件（FibonacciAlert_Log.txt）
· 最近 100 条警报历史
· 每个事件的完整详情

---

使用场景

活跃交易者

· 同时监控多个交易品种
· 接收关键水平的精确警报
· 避免因缺席而错过交易机会

自动交易者

· 轻松与 EA 系统集成
· 为回测提供数据支持
· 在 VPS 上 24 小时不间断监控

移动交易者

· 智能手机/平板电脑推送通知
· 随时随地交易
· 远程管理斐波那契水平

---

系统要求

兼容性

· 平台：MetaTrader 5 和 4（所有最新版本）
· 经纪商：兼容所有 MT5/MT4 经纪商
· 交易品种：所有外汇货币对、指数、大宗商品、贵金属、加密货币、Deriv 合成指数等

推荐配置

· VPS 访问以支持 24/7 监控
· 稳定的互联网连接
· MT5/MT4 移动应用接收推送通知

---

支持与文档

用户手册

· 详细安装说明
· 完整配置指南
· 实用使用案例
· 故障排除与常见问题

技术支持

· 联系方式：vopiser77@gmail.com
· 提供个性化协助
· 定期更新

---

保证与政策

满意度保证

· 试用期：30 天
· 不满意可全额退款
· 含技术支持

许可授权

· 终身个人使用许可
· 免费更新
· 优先支持

---

竞争优势

1. 多重斐波那契：单一指标同时监控 5 个不同斐波那契对象
2. 智能识别：自动检测方向
3. 精确控制：阈值可调至 0.5 点
4. 灵活配置：每个水平均可完整配置
5. 专业界面：带控制按钮的完整界面
6. 多语文档：完整的多语言手册
7. 个性支持：个性化协助服务

---

总结

斐波那契警报专业版代表了 MetaTrader 5 斐波那契指标的终极进化。通过结合多重监控、人工智能和完整的警报系统，为专业交易者提供了绝佳工具，确保在金融市场中永不错过交易机会。

价格：59 美元（含完整手册和支持服务）

如有任何疑问或购买需求，请联系：vopiser77@gmail.com
Fibonacci Alert Pro MT5
Idris Dsapi Douanla
指标
斐波那契警报专业版 - MetaTrader 5 交易指标 斐波那契警报专业版是一款适用于 MetaTrader 5 和 4 的高级指标，能够自动监控图表上的斐波那契水平并实时发送警报。专为在技术分析中使用斐波那契回调的交易者提供专业解决方案。 高级版 FIBO ALERTS PRO 指标提供两个版本，兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，适用于所有外汇经纪商和自营交易公司。 提供完整的用户手册，支持多国语言。 购买后，请发送私信以获取个性化跟进服务并收到详细手册。我们的支持团队将亲自指导您完成工具的设置与优化使用。 联系我们：vopiser77@gmail.com --- 核心功能 1. 多重斐波那契监控 · 同时监控最多 5 个不同的斐波那契对象 · 每个斐波那契对象可自定义名称 · 按斐波那契对象单独配置水平 2. 智能警报系统 · 终端警报：MetaTrader 5 或 4 内部通知 · 推送通知：移动设备警报（通过 MT5/MT4 应用） · 邮件警报：电子邮件通知 · 可自定义冷却时间：避免重复警报（默认 30 分钟） 3.
