RiskGuard Management
- Yardımcı programlar
- MONTORIO MICHELE
- Sürüm: 3.9
- Güncellendi: 12 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
RiskGuard Management — Tavizsiz bir ticaret için nihai yardımcınız.
- Lot Calculator — Otomatik lot büyüklüğü hesaplama.
- Quantum — Kârı maksimize etmek ve drawdown'u azaltmak için otomatik risk.
- Automatic Journal — Dahil edilmiştir ve web sitemden ücretsiz indirilebilir.
- Automatic Screenshot — İki ekran görüntüsü: biri işlem açılışında, diğeri kapanışında.
- Partial Profit — Akıllı şekilde yönetilen kısmi çıkışlar.
- Smartphone Trading — Mobil cihazdan emir gönder, otomatik olarak yönetilir.
- Stop Loss & DD Block — Günlük sermaye için tam koruma.
- Automatic Break-Even — Riski zahmetsizce azaltır.
- Closing Time — İşlem saatlerinin hassas kontrolü.
- Automatic Spread — Stop loss ve take profit’in gerçek zamanlı olarak doğru şekilde yerleştirilmesi.
Birden fazla dilde detaylı dokümantasyon ve İtalyanca ile İngilizce video rehberleri web sitemde mevcuttur.
RiskGuard e Quantum sono davvero strumenti fantastici, inoltre Michele è sempre accogliente, pronto ad aiutare e a risolvere qualsiasi dubbio. Non si può chiedere di meglio! Provatelo ragazzi :)