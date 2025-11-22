Squid Grid EA

LAISSEZ LE CALMAR...

CONTRÔLER VOTRE GRILLE !

Squid Grid est un système de trading sur grille très simple d'utilisation. Il vous suffit de cliquer sur « Démarrer », puis de vous détendre : Monsieur Calmar s'occupe de tout !

La stratégie repose sur un système de distance de points défini par l'utilisateur. Une position est ouverte dès que le prix atteint un certain nombre de points.

Plusieurs positions peuvent être ouvertes simultanément tant que la logique conditionnelle est respectée. Le nombre de positions est personnalisable.

Un système de protection des profits basé sur le pourcentage de retracement, également défini par l'utilisateur, est inclus.

Consultez les vidéos et captures d'écran pour voir les performances.

Meilleurs résultats obtenus sur l'EUR/USD en unité de temps (M1) à ce jour.

Ratio de Sharpe : 21,43 !

Facteur de profit : 1,66

Drawdown : 1,45 % !
