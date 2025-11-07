Hermes Trend Flat
Hermes Trend
✅ Profesyonel kullanım için tasarlanan bu sistem, gecikmeleri veya hatalı güncellemeleri ortadan kaldıran güçlü sinyal mantığı ve güvenli hesaplamalar sunar.
✅ Geçmiş sinyalleri yeniden çizmez, silmez veya değiştirmez.
✅ Tüm sinyaller mum çubuğunun üzerinde oluşturulur ve sabit kalır.
✅ Gerçek işlemlerde yeniden çizim yoktur; sinyaller mum çubuğunun üzerinde anında görünür.
✅ Profesyonel düzeyde istikrar, doğruluk ve esneklik sağlar.
✅ Sistem, trend ve momentum değişimlerini ve yatay hareketleri (düz hareketleri) doğru bir şekilde belirleyerek, gürültüyü ve hatalı sinyalleri en aza indirirken yüksek oranda kazançlı işlem sağlayan sinyaller sunar.
Temel Özellikler:
🟢Çok seviyeli filtreleme sistemi (modüler, tamamen özelleştirilebilir).
🟢Gerçekçi gerçek zamanlı görselleştirme.
🟢Sinyalleri doğrudan grafikte netleştirin.
🟢MT4 için tamamen optimize edilmiştir.
🟢Tüm döviz çiftleri, endeksler, hisse senetleri, Forex ve kripto para birimleri için uygundur.
🟢Trend ticareti, swing ticareti ve geri dönüş onayı.
🟢Güvenilir ve net profesyonel sinyaller arayan yatırımcılar için.