Good Luck
- Göstergeler
- Dmytro Kasianov
- Sürüm: 1.0
İyi şanslar
Temel Özellikler:
🟢Çeşitli zaman dilimleri için uygundur.
🟢Önceki sinyalleri yeniden çizmez, silmez veya değiştirmez.
🟢Tüm AL ve SAT sinyalleri mum çubuğunun kendisinde üretilir ve sabit kalır.
🟢Gerçek alım satımda yeniden çizim yoktur; sinyaller mum çubuğunun kendisinde anında görünür.
🟢İstikrar, doğruluk ve esneklik sağlar.
🟢Yüksek oranda kazandıran işlem sağlayan sinyaller sağlar.
🟢Her sinyal yalnızca bir kez tetiklenir; tekrarlama olmaz.
🟢Tüm döviz çiftleri, endeksler, hisse senetleri, forex, metaller ve kripto paralar için uygundur.
🟢Trend ticareti, swing ticareti, geri dönüş onayı.
🟢Gerçek alım satım için kolay, istikrarlı ve güvenilir.
🟢Basit kullanım kuralları.
🟢Tamamen özelleştirilebilir.