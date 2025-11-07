Good Luck

İyi şanslar

Temel Özellikler:

🟢Çeşitli zaman dilimleri için uygundur.

🟢Önceki sinyalleri yeniden çizmez, silmez veya değiştirmez.

🟢Tüm AL ve SAT sinyalleri mum çubuğunun kendisinde üretilir ve sabit kalır.

🟢Gerçek alım satımda yeniden çizim yoktur; sinyaller mum çubuğunun kendisinde anında görünür.

🟢İstikrar, doğruluk ve esneklik sağlar.

🟢Yüksek oranda kazandıran işlem sağlayan sinyaller sağlar.

🟢Her sinyal yalnızca bir kez tetiklenir; tekrarlama olmaz.

🟢Tüm döviz çiftleri, endeksler, hisse senetleri, forex, metaller ve kripto paralar için uygundur.

🟢Trend ticareti, swing ticareti, geri dönüş onayı.

🟢Gerçek alım satım için kolay, istikrarlı ve güvenilir.

🟢Basit kullanım kuralları.

🟢Tamamen özelleştirilebilir.
