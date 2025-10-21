MT5 işlem botu neden bu kadar akıllı? Bu işlem sistemi, ızgara, trend ve scalping sistemini kullanıyor; bu da onu benzersiz kılıyor ve hesabınızı hızlı bir şekilde maksimize etmenize yardımcı oluyor. Herhangi bir zaman diliminde çalışır, parametreleri ve sermayeyi istediğiniz gibi ayarlayarak ticarete başlayabilirsiniz. Herhangi bir hesap bakiyesi veya sermaye ile çalışır, ancak bunu parametrelerde veya girdilerde ayarlamanız gerekir. Artık rahatlayabilir ve işlem yapabilirsiniz! Hedeflere hızla ulaşma zamanı. Yüksek sonuçlar için lot büyüklüğünü, ızgara seviyesini, düşüşü ve işlem başına hedefi ile sepet hedefini isteğinize göre ayarlayın.